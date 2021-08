Der Spuk des Impfstoff-Fundamentalismus: Sich verbeugen und dem „Gott der Impfstoffe“ dienen

Hinter diesem Spuk des Impfstoff-Fundamentalismus stecken zynische Menschen, die sogar so weit gehen, vorzugeben, sie sorgten sich um Ihr Wohlergehen. Wenn die Menschen vertrauenswürdige Regierungen und ehrliche Politiker wollen, sollten sie Regierende, Finanzeliten und Politiker immer nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten beurteilen.

Für mich geht es nicht darum, Impfungen zu verteufeln, so wie Fundamentalisten jede Alternative zu ihrem Gott verteufeln, indem sie gewöhnlich Menschen angreifen, die es wagen, darüber zu sprechen.

Für mich geht es darum, den Menschen die Wahrheit zu sagen:

Es gibt sicherere, wirksamere und weniger gefährliche Alternativen, um einen Ausweg aus dieser Krise zu finden.

Wir befinden uns in einer Phase des religiös-fundamentalistischen Totalitarismus.

In dieser Phase, die jetzt ihren hysterischen Höhepunkt erreicht, ist der Impfstoff der neue Gott. Die Parallele zu religiösem Extremismus ist frappierend.

Ich spreche hier nicht von Religionen im ursprünglichen Sinne, zu deren anerkannten Etymologien „religare“, also „verbinden“, gehört [1]. Alle Religionen sind von einem Teil ihrer Hierarchie dazu benutzt worden, zu kontrollieren, zu dominieren, zu trennen, zu vernichten und die religiöse Botschaft von ihrem ursprünglichen Ziel abzulenken, das darin besteht, zu versammeln, zu erklären, zu beruhigen, einzuschließen, zu schützen und unserem Leben einen Sinn zu geben.

Hinter diesem Spuk des Impffundamentalismus stehen zynische Menschen, die sogar so weit gehen, vorzugeben, sie sorgten sich um Ihr Wohlergehen.

Zyniker hat es schon immer gegeben, auch hinter Religionen, die Vergebung, Integration, Gerechtigkeit und Güte predigten, in Wirklichkeit aber durch eifrige sadistische, psychopathische und fanatische Vollstrecker töteten, trennten, verurteilten, einsperrten und ausrotteten.

Wenn die Menschen vertrauenswürdige Herrscher, ehrliche Politiker wollen, sollten sie Herrscher, Finanzeliten, Politiker immer nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten beurteilen.

Ein Beispiel dafür war die Ernennung einer Person zum Gesundheitsminister im Jahr 2020 in Belgien, die bereits Jahre zuvor betrogen, gelogen und verraten hatte [2].

Zur Ehrenrettung des Volkes muss gesagt werden, dass die Bürger in Belgien, Wahlen hin oder her, keine Kontrolle über die Ernennung von Ministern haben.

Auch in Frankreich wird der Justizminister … angeklagt und behält sein Amt [3]. Er hat offensichtlich die Unterstützung seiner Regierung.

Lassen Sie uns die Parallele zwischen dem Impfstoff und Gott weiterführen.

In dieser Geschichte des allmächtigen Impfstoffs gibt es auch viele aufrichtige Gläubige. Einige sind sogar Fanatiker, Vorzeige-Extremisten.

Sie glauben daran.

Egal, was man sagt – ob man seriöse Studien anführt oder solide Argumente vorbringt – es wird nichts ändern.

Ein französischer Minister hat es 2015 mit diesen fundamentalistischen Worten ausgedrückt: „Über Impfungen wird nicht debattiert“ [4].

Ich habe Ihnen gesagt, dass viele Gläubige aufrichtig sind. Ist die Hölle nicht mit guten Vorsätzen gepflastert?

Im Namen des Impfgottes fragen sie nicht nach Beweisen.

„Es wurde gesagt, dass die Impfung die Menschheit gerettet hat, dass sie die Kinderlähmung ausgerottet hat – das ist genug, man muss nicht nach den Studien, den Originalberichten suchen oder sie lesen, die das beweisen. In der Tat existieren sie nicht oder wurden gekürzt“ (siehe die Arbeit von Dr. Edward H. Kass aus Harvard: Enquête Choc – Les vaccines ont-ils vraiment sauvé l’humanité? – Gesundheit und Wellness – Sott.net).

Das ist egal.

Blindes Vertrauen.

Andererseits gibt es für Medikamente, die sich bewährt haben – 70 Jahre Verwendung für Hydroxychloroquin, mehr als vierzig Jahre für Ivermectin, das von der Weltgesundheitsorganisation als unentbehrlich angesehen wird, mehr als vierzig Jahre für Azithromycin, Moleküle, die bei der Behandlung von COVID-19 von zuverlässigen, renommierten Wissenschaftlern verteidigt und von vielen Ärzten mit Erfolg in der Praxis eingesetzt werden – nur maximales Misstrauen.

Daran lässt sich nichts ändern.

Der Gläubige duldet keine Abweichung von seinem Glauben.

Daran erkennen wir ihn, daran unterscheiden wir einen Gläubigen von einem echten Wissenschaftler, der zweifelt, der sich auf eine vorläufige Wahrheit verlässt, um von Frage zu Frage voranzukommen, der sich nie mit fertigen Antworten zufrieden gibt.

Für den RNA/DNA-„Impfstoff“ sind alle Nachsichtigkeiten erlaubt, obwohl die Technologie seit mehreren Jahren erforscht wird, diese Produkte in der Humantherapie im großen Maßstab unbekannt sind, die Studien der Pharmaunternehmen sich in Phase III befinden [5], ihre Zulassung unter Vorbehalt steht und sich die Nebenwirkungen und sogar Todesfälle häufen [6]. Selbst dies wird von den Gläubigen angezweifelt, und alle Faktenprüfer sind auf den Plan getreten. Faktenprüfer, die von wem bezahlt werden?

Für ein so wichtiges Medikament wie Ivermectin mit den sich heute häufenden Beweisen für seinen Nutzen bei der Behandlung von COVID-19 [7-8-9-10] in allen Stadien wird die Zahl der randomisierten, doppelblinden und von Experten begutachteten Studien den Impfstoffgläubigen groß genug sein.

Kein Papier, kein Wissenschaftler, auch nicht einer mit fünf Nobelpreisen, wird den Impfstoffgläubigen jemals überzeugen.

Andererseits ist für den Gott der Impfstoffe jede widersprüchliche Information eine Fake News, eine Desinformation, die von den Faktenprüfern automatisch demontiert wird, noch bevor sie analysiert wurde, was bei den Impfstoffgläubigen ohnehin nie der Fall sein wird.

Die Impf-Religion nährt sich von der wissenschaftlichen Aura, hüllt sich in Objektivität, Rationalität, aber im Fall der Impfung ist das nur ein Schein, ein Nebel. In Wirklichkeit ist der Glaube an die Impfung nichts anderes als Subjektivität, Emotionalität und Glaube.

Die „Wissenschaft“ der Impfung, wie sie heute von den Fundamentalisten verbreitet wird, ist ein Parasit der wahren Wissenschaft, ein Tumor, der in die wahre Medizin eindringt.

Was ich über die Impf-Fundamentalisten sage, könnten auch andere über Impfgegner sagen, und auf manche trifft das auch zu.

Die Impf-Fundamentalisten als exklusive Religion haben viel Spaß daran, alles zu vermischen, alle ihre Gegner in einen Topf zu werfen – den Topf, der am leichtesten zu kritisieren ist.

Ich für meinen Teil betrachte die Impfung, auch diese RNA/DNA-Genmanipulation, als eine Option, warum auch nicht – vorausgesetzt, dass alle Genehmigungsphasen eingehalten werden, dass Warnsignale beachtet werden und dass man sich Zeit nimmt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Für mich geht es nicht darum, Impfungen in einer Weise zu verteufeln, wie Fundamentalisten jede Alternative zu ihrem Gott verteufeln, indem sie gewöhnlich Menschen angreifen, die es wagen, darüber zu sprechen.

Für mich geht es darum, den Menschen die Wahrheit zu sagen:

Es gibt sicherere, wirksamere und weniger gefährliche Alternativen, um einen Ausweg aus dieser Krise zu finden.

Diese Alternativen werden den großen Laboratorien und Big Pharma, deren Aktienkurse dank des Impfstoff-Gottes in die Höhe geschnellt sind, kein Geld einbringen, und sie werden es den Herrschern, die eine absolute Übernahme unseres Lebens anstreben, nicht ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen.

Aber diese sichereren, wirksameren, weniger gefährlichen Alternativen werden funktionieren; sie werden die Gefahr, einschließlich der Varianten, beseitigen, ohne einen Teil der Menschheit inakzeptablen Nebenwirkungen [11], inakzeptablen Todesfällen [12] und einer unumkehrbaren Einschränkung unserer Freiheiten auszusetzen.

Diese Begriffe sind unerlässlich, um zu verstehen, wie man diesen Fanatismus bekämpfen kann, wie man aus diesem gesundheitlichen Alptraum und diesem Totalitarismus herauskommt, der den Impfstoff zu seinem Gott macht und ihn benutzt, um seine Ziele zu erreichen.

Für die Impfstoffgläubigen ist es vollkommen akzeptabel, Herden für das Gemeinwohl zu opfern, einschließlich gesunder junger Menschen, die ihr Leben geben, damit der neue Gott die Menschheit retten kann.

Was jeden vernünftigen Menschen schockieren würde, wird von Impfstoffgläubigen als Heiligung angesehen.

Wir können die Zyniker, die diese Situation nur zu ihrem eigenen (politischen, finanziellen, narzisstischen) Vorteil nutzen, und die wahren Gläubigen – die Gläubigen, die aufrichtig an ihren neuen Gott namens Impfstoff glauben, auch wenn es in diesem Fall kein echter Gott ist – nicht auf die gleiche Weise behandeln.

Die Ersteren – Feiglinge wie immer – verstecken sich hinter den Letzteren.

Die Ersteren verdienen weder einen Dialog noch Vergebung. Wir müssen mit ihnen umgehen, wie ein gesunder menschlicher Körper mit einem Parasiten, einer Krebszelle oder einem Krankheitserreger umgeht.

Letztere müssen im Lichte ihres aufrichtigen Glaubens behandelt werden. Impfen ist ihr gutes Recht, aber wenn sie erfahren würden, dass es wirksamere und weniger gefährliche Alternativen gibt, würden sie vielleicht zur Vernunft kommen.

Für die fanatischsten Elemente, die keine als Gläubige getarnten zynischen Opportunisten sind, für diejenigen, die wollen, dass alle geimpft werden, gibt es keinen Ausweg, keinen anderen Ausweg, als uns im Interesse des Gemeinwohls vor ihnen zu schützen, indem wir sie fernhalten und ihnen psychologisch helfen.

Die Menschheit ist heute wirklich in Gefahr – nicht wegen dem, was die meisten Menschen glauben.

Nicht wegen eines Virus.

Sondern wegen der zynischen Psychopathie einiger weniger, dem blinden Glauben einiger, dem auf Täuschung basierenden Glauben vieler und der Passivität der Mehrheit.

In welche Kategorie Sie auch immer fallen, Sie werden für das Schicksal der Menschheit verantwortlich sein.

Sie können immer noch handeln, wählen.