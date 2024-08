Der Staat ist nicht Ihr Freund!

Das Vereinigte Königreich befindet sich derzeit auf dem Weg in den Totalitarismus. Nachdem ein Einwanderer der zweiten Generation in der vergangenen Woche mehrere Kinder bei einer brutalen Messerattacke ermordet haben soll, gingen einheimische Briten auf die Straße, um gegen die kriminell gefährlichen offenen Grenzen ihres Landes zu protestieren. Wären diese empörten Bürger Mitglieder der Antifa gewesen, hätte die Presse ihre Aktionen mitfühlend als “weitgehend friedliche Proteste” bezeichnet, die Lob verdienten. Stattdessen wurden die aufgebrachten Eltern als “gewalttätige Unruhestifter” verurteilt, weil sich der Zorn der Öffentlichkeit gegen eine der heiligen Kühe des Globalismus richtete – die Massenmigration. Kinder vor Serienmördern und Sexualstraftätern zu schützen, ist offenbar nicht “politisch korrekt”. Natürlich wussten alle, die mit dem Grooming-Skandal von Rotherham vertraut waren.

Der kommunistische Premierminister Sir Keir Starmer hat eine zweigleisige Lösung angekündigt, um gegen öffentliche Meinungsverschiedenheiten vorzugehen: (1) eine verstärkte Zensur der sozialen Medien und (2) die umfassende Einführung von Gesichtserkennungstechnologie, um die bereits robuste Massenüberwachung in Großbritannien zu verstärken.

Diese Übung in roher Tyrannei folgt dem beliebten Drehbuch von Big Brother: Zuerst schafft die Regierung ein Problem, das den normalen Bürgern schadet. Dann tun die Behörden so, als gäbe es kein Problem. Schließlich werden die Bürger gezwungen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Schließlich nutzt die Regierung die öffentliche Empörung als Vorwand, um ihre eigenen Befugnisse auszuweiten.

Wie in Amerika gibt es auch in Großbritannien eine überwältigende öffentliche Unterstützung für sichere Grenzen und eine kontrollierte Einwanderung. Wie in den Vereinigten Staaten haben die beiden Lager der britischen Einheitspartei die Wünsche der Bürger ignoriert und stattdessen das Land mit illegalen Ausländern überschwemmt, die sich nicht leicht in die westliche Gesellschaft integrieren lassen. Und jetzt, da die Briten sich gegen die kriminellen Machenschaften der Regierung wehren, nutzt der marxistische Premierminister die Krise als Vorwand, um die Massenüberwachung zu verschärfen und die freie Meinungsäußerung zu verbieten. Auf einem Whiteboard in einem Verlies des Tiefen Staates wurde dieser Plan für die Errichtung einer neuen Weltordnungsdystopie schon vor langer Zeit entworfen. An den Händen der Regierungsbeamten klebt das Blut Unschuldiger.

Dieser Verrat der herrschenden Klasse ist nicht neu. Ähnliche Pläne zur Abschaffung von Freiheiten und zur Ausweitung der Regierungsgewalt gibt es zuhauf. Da ist unter anderem der klassische Wohlfahrtsstaat: (1) Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, (2) Besteuerung und Regulierung der Bürger in die Armut, (3) Kauf der Stimmen verarmter Bürger, die verzweifelt nach Almosen suchen, und (4) Aufrechterhaltung der Abhängigkeit der Öffentlichkeit von der fortgesetzten “Großzügigkeit” der Regierung.

Da ist das Spiel mit dem Falschgeld der Zentralbank: (1) einer kleinen Gruppe von steinreichen Bankern die Macht zu geben, Geld nach Belieben zu drucken, (2) extravagante Regierungsprogramme mit Krediten der gelddruckenden Banker zu finanzieren, (3) den Wert der Wall-Street-Vermögenswerte künstlich aufzublähen und gleichzeitig die mageren Ersparnisse der arbeitenden Armen zu entwerten, (4) unnatürliche Wirtschaftsblasen durch staatliche Interventionen aufrechtzuerhalten, (5) alle Immobilien von den Ärmsten der Armen zu kaufen, (6) die Inflation zu bekämpfen und (7) die Staatsverschuldung zu senken, (6) die Mehrheit der Bürger in der prekären Lage zu belassen, ihr Leben lang bei gierigen Gläubigern verschuldet zu sein, (7) darauf zu warten, dass die Wirtschaft wie ein Kartenhaus zusammenbricht, und (8) alle verzweifelten Bauern in ein System digitaler Zentralbankwährungen zu zwingen, das ihre Transaktionen in Echtzeit überwacht.

Es gibt das globale Apokalypse-Gambit: (1) Indoktrinierung der Bürger mit der falschen Botschaft, dass Kohlenwasserstoff-Energie den Planeten tötet, (2) strenge Regulierung aller Marktaktivitäten zur Sicherheit der Öffentlichkeit, (3) Besteuerung der Bürger für die Nutzung nicht genehmigter Energie, (4) Wäsche der Windfall-Profite an “grüne Energie”-Kumpel und (5) strenge Überwachung des Kohlenstoff-Fußabdrucks aller Bürger von der Wiege bis zur Bahre.

Es gibt den Dritten Weltkrieg: (1) Russland versprechen, dass das NATO-Militärbündnis nicht die Absicht hat, sich bis an seine Grenzen auszudehnen, (2) die nächsten drei Jahrzehnte damit verbringen, das NATO-Militärbündnis bis an die Grenzen Russlands auszudehnen, (3) jede russische Reaktion dem geheimen Wunsch Russlands zuschreiben, Europa zu erobern, (4) der Europäischen Kommission einen Vorwand zu liefern, nationale Grenzen abzuschaffen und eine gesamteuropäische Armee aufzubauen, und (5) den westlichen Staaten die Möglichkeit zu geben, fähige junge Männer in den Krieg zu schicken, bevor sie sich um heimatnähere Angelegenheiten kümmern können.

Schließlich gibt es den globalen Gesundheitsnotstand: (1) Steuergelder in gefährliche Biowaffenprogramme investieren, die mit tödlichen Krankheitserregern experimentieren, (2) warten, bis einer dieser Erreger ausbricht und Millionen von Menschen tötet, (3) die Bürger in ihren Häusern isolieren und gleichzeitig die Kontrolle über Märkte und Kommunikation übernehmen, (4) die Verwendung experimenteller “Impfstoffe” vorschreiben (was Pharmapiraten unerwartete Profite beschert) und (5) Gesundheitspässe einführen, um die Bürger lebenslang zu verfolgen und zu orten.

Ein Problem schaffen, ein Problem ausnutzen und die Bürger schlechter stellen, als wenn der Staat nicht eingegriffen hätte – schäumen, spülen, wiederholen!

Einmal werden die Menschen im Westen akzeptieren müssen, dass ihre Regierungen nur mildere Versionen der Ein-Parteien-Diktaturen sind, die die Bürger in Ländern wie China, Nordkorea, Venezuela und dem Iran beherrschen. Ob man ein verfolgtes Mitglied der konservativen deutschen AfD ist, ein inhaftierter J6-Protestler, der immer noch auf seinen Prozess in Washington wartet, oder ein Online-Memory-Maker, der in Großbritannien wegen “Hassrede” verurteilt wurde – die rhetorische Verherrlichung von “Demokratie” gegenüber “Autoritarismus” durch den Westen ist eine Unterscheidung, die keinen großen Unterschied macht. Tyrannei fühlt sich genauso unterdrückend an, egal welche Regierung einem den Stiefel auf den Hals setzt.

Es ist manchmal ein Schock für jeden, der indoktriniert wurde, den Staat als eine Kraft des Guten zu verehren, aber hier ist die ungeschminkte Wahrheit: Der Staat ist nicht dein Freund! Big Brother kümmert sich nicht um deine Sicherheit. Den Spionageagenturen ist es egal, wenn ihre finsteren Pläne zu deinem vorzeitigen Tod führen. Den Gangstern in den Zentralbanken ist es egal, wenn du deine gesamten Ersparnisse in einer ihrer Finanzblasen verlierst. Den Pharmakonzernen, die mit vollen Händen Geld verdienen, ist es egal, wenn Sie durch einen ihrer experimentellen “Impfstoffe” verletzt werden (ihre Freunde in der Regierung haben ihnen schließlich rechtliche Immunität gewährt). Den Managern der Rüstungsindustrie, die Waffen an beide Seiten eines jeden Konflikts verkaufen, ist es egal, wenn Sie als Kollateralschaden enden. Politikern, die ihre eigenen Bürger durch Ausländer ersetzen wollen, ist es egal, ob sie das nächste Opfer illegaler Einwanderung werden. Regierungen interessieren nur zwei Dinge: (1) was man ihnen heute und (2) was man ihnen morgen geben kann. Monarchie, Diktatur, Oligarchie, Demokratie – die Regierungsform spielt keine Rolle. In jeder politischen Organisation bleibt der unstillbare Durst nach Reichtum und Macht der gleiche.

Hat man sich erst einmal von der Illusion befreit, dass der Staat da ist, um zu helfen, ist es viel einfacher, das sonst unerklärliche Verhalten des Staates zu verstehen. Stellen Sie sich den Staat als rücksichtslosen Eroberer vor, der nur daran interessiert ist, Ihnen alles zu nehmen, was Sie besitzen. Aus der Sicht des Staates würden Sie am liebsten schweigen, während er Ihre Sachen durchsucht, darüber nachdenkt, ob Ihre Kinder gute Sklaven wären, und entscheidet, ob er Sie und Ihre Angehörigen am Leben lässt. Sie behalten nur das, was er nicht als Steuern einzieht. Sie gehorchen den “Experten”, die er auswählt. Mit anderen Worten: Im Tausch gegen Ihr Leben werden Sie den Staat anbeten.

So gesehen macht der Abstieg des Westens in den Totalitarismus Sinn. Unsere Regierungen interessieren sich nicht für Meinungsfreiheit, freie Märkte, Selbstverwaltung oder Weltfrieden. Warum sollten sie auch? Solche hehren Ideale schaden nur ihrer Macht und Autorität. Auf der anderen Seite bieten Zensur, Regulierung, Bürokratie und ständige Kriege dem Staat alles, was er benötigt, um ewig zu herrschen. Wer benötigt bei solchen Freunden noch Feinde?