Aufstand der arabischen Stämme in Syrien: US-Stützpunkte und Verbündete werden zu Hauptzielen

Von Haidar Mustafa

Der derzeitige Aufstand im syrischen Deir Ezzor ist Ausdruck des wachsenden bewaffneten Widerstands lokaler arabischer Stämme gegen die von den USA unterstützten kurdischen Streitkräfte, die ihr Land und ihre Ressourcen kontrollieren, und könnte eine neue Front für die westasiatische Achse des Widerstands eröffnen.

Am 7. August hat eine Koalition syrisch-arabischer Stämme mehrere wichtige Städte im Osten des syrischen Gouvernements Deir Ezzor von den von den USA unterstützten kurdischen Truppen zurückerobert. Diese Stammesangehörigen, die von Scheich Ibrahim al-Hafl angeführt werden, starteten den größten Angriff auf Einrichtungen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) seit Beginn des arabischen Stammesaufstands gegen die von den USA unterstützte Miliz im vergangenen Jahr.

Die erneute Offensive hat auch den Widerstand der Bevölkerung gegen die US-Präsenz in der Region neu entfacht, der auf den Putsch der SDF-Führung gegen den Militärrat von Deir Ezzor zurückgeht, der zur Verhaftung und Absetzung des arabischen Führers Ahmed al-Khabil, auch bekannt als Abu Khawla, führte.

Der Funke des Widerstands

Im August 2023 löste die Verhaftung des Führers des Militärrats von Deir Ezzor durch die SDF einen Stammesaufstand in mehreren Dörfern unter der Kontrolle der SDF aus – von Al-Baghouz bis Al-Shuhail. Dieser Aufstand entwickelte sich schnell zu einem stärker organisierten Widerstand, als Scheich Hafl im September letzten Jahres in einer Audiobotschaft die Bildung eines Militärkommandos für die “Armee der Stämme und Clans auf dem Land von Deir Ezzor” ankündigte.

Zusammenstöße am Fluss Euphrat im Gouvernement Deir Ezzor.

Seitdem ist Hafl zu einer ständigen Bedrohung für die SDF geworden, und es werden Anschuldigungen laut, dass die syrische Regierung und der Iran ihn unterstützen. Dies ist ein offensichtlicher Versuch, die arabische Stammesbewegung zu diskreditieren, die sich tatsächlich auf die Befreiung von Land und die Rückgewinnung von Ressourcen konzentriert.

Die SDF verkündeten voreilig das “Scheitern” des Angriffs, der angeblich “auf Befehl” von Hossam Louka, dem Leiter des syrischen Generalgeheimdienstes, durchgeführt wurde. In einer Erklärung, die auf Facebook gepostet wurde, sagte die SDF:

“Unsere Säuberungsaktion gegen die Reste der vom syrischen Regime unterstützten Söldner, die die Dörfer Al-Dhiban, Al-Latwa und Abu Hamam angegriffen haben, geht weiter.”

Die US-Besatzungstruppen haben wichtige Stützpunkte auf den Ölfeldern Al-Omar und Conoco eingerichtet, in einer Region, die weitgehend von arabischen Gemeinschaften bewohnt wird, die seit langem von den SDF verfolgt werden. Als es den USA nicht gelang, diese Stämme zu kontrollieren und zu einer loyalen Organisation zu kooptieren, versuchten sie stattdessen, sie als Bedrohung darzustellen, die mit syrischen und iranischen Interessen verbunden ist.

Dieses Narrativ steht im Einklang mit dem Ansatz des US-Projekts und seiner Verbündeten in den SDF, die versuchen, alle Widerstandsbewegungen zu unterdrücken, die ihre Agenda und Praktiken in Frage stellen, einschließlich des Diebstahls von syrischem Öl und Weizen.

Vom Iran unterstützter” Stammeswiderstand

Scheich Hafl rief die Stämme und Clans, insbesondere die jenseits der syrischen Grenzen, dazu auf, den Widerstand zu unterstützen, was zu verstärkten und anhaltenden Angriffen gegen die SDF führte. Der vor allem in Dhiban verwurzelte Stammeswiderstand breitete sich auf die Städte östlich des Euphrat aus und verwandelte sie in eine kontinuierliche Konfliktzone.

Dieser Widerstand stellte eine erhebliche Bedrohung für die Interessen der USA dar, und die so genannte “Operation Inherent Resolve” berichtete in ihrem vierteljährlichen Bericht an den US-Kongress vom Oktober bis Dezember 2023, dass sich die Stammeskämpfer zu einer “vollwertigen Widerstandsbewegung” entwickelt haben.

Diese Kämpfer, so der Bericht, erhalten “ausdrückliche Unterstützung vom syrischen Regime und seinen iranischen Verbündeten auf der Westseite des Euphrat, wo die Widerstandskämpfer sich mit Nachschub versorgen, sich neu bewaffnen und Angriffe auf der anderen Seite des Flusses in den von den SDF kontrollierten Dörfern auf der Ostseite starten.”

In Anbetracht dieser Bedrohung haben die US-Flugzeuge kürzlich mehrere Angriffe auf die arabischen Stammeskräfte geflogen, um sie daran zu hindern, zu ihren Stützpunkten vorzudringen oder ihr Ziel zu erreichen, die SDF aus dem “arabischen Land” zu vertreiben.

SDF belagern Hasakah und gewinnen an Boden

Nach einem Jahr begrenzter Konfrontationen und kleinerer Operationen rief Hafl erneut zum Kampf gegen die von ihm so genannten “Qandil”-Banden auf. Diese Ankündigung fiel mit dem Beginn eines gewaltsamen Angriffs arabischer Stammeskräfte auf SDF-Stellungen in den Städten und Dörfern von Deir Ezzor zusammen.

Während dieses Angriffs gelang es den Stammeskräften, in Gebiete wie Dhiban, Al-Busaira, Ibriha, Al-Hariji, Al-Tayyaneh, Abu Hamam, Gharanij, Al-Kishkiya und das gesamte Flussbett einzudringen und die Kontrolle darüber auszuweiten. Die SDF reagierten ihrerseits mit einer Belagerung der Einwohner von Hasakah und Qamischli in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten und unterbrachen die Versorgung mit Mehl, Lebensmitteln und Wasser – eine Taktik, die die SDF häufig anwenden, um Damaskus unter Druck zu setzen.

Insider glauben, dass die SDF Hasakah ins Ungewisse führen, da die Auferlegung einer Belagerungspolitik lokale Konfrontationen innerhalb der Stadt auslösen könnte. Dies wird den Stammes-“Widerstand” jedoch nicht davon abhalten, sein Projekt fortzusetzen, um die US-Besatzung und ihre kurdischen Milizen unter Druck zu setzen.

Eine russische Delegation mit Sitz in Syrien traf bereits am Freitagnachmittag auf dem Flughafen von Qamischli ein und hielt mehrere Sitzungen ab, um in der Krise zu vermitteln. Nach Angaben der syrischen Tageszeitung Al-Watan führten diese Gespräche nicht zu positiven Ergebnissen, nachdem die SDF-Führer eine Vermittlung ablehnten und darauf bestanden, die Belagerung der Bevölkerung von Hasakah fortzusetzen.

Im Dienste geopolitischer Ziele

Die Besetzung der Region Dschazira durch die USA und die Einrichtung von mehr als 20 amerikanischen Stützpunkten diente nicht in erster Linie der Terrorismusbekämpfung, wie von der internationalen Koalition behauptet, sondern vielmehr dem Vorwand, die US-Blockade der strategischen Landverbindungen zwischen dem östlichen Mittelmeer über Zentralasien nach China und zum Iran am Persischen Golf zu verstärken. Außerdem versuchen die USA, die Entwicklung enger Beziehungen zwischen dem syrischen und dem irakischen Raum zu verhindern.

Der Politologe und Forscher Dr. Ahmed al-Druze erklärt gegenüber The Cradle, warum die USA die SDF im Gegensatz zu den Einwohnern der Region weiterhin uneingeschränkt unterstützen.

“Die amerikanische Besatzung wird so lange bleiben, wie sie dazu in der Lage ist, und sie behandelt die arabischen Stämme aus dieser Perspektive.”

Drusen sind der Ansicht, dass die heutigen Ereignisse in der östlichen Region Syriens eine Folge der Auswirkungen der Operation Al-Aqsa-Flut des palästinensischen Widerstands und des Übergreifens von Konflikten in ganz Westasien sind.

Er hebt hervor, dass die jüngsten Entwicklungen zwar von einigen als lokaler Konflikt – entweder zwischen arabischen Clans oder zwischen arabischen Clans und Kurden – angesehen werden mögen, die Realität jedoch etwas anderes vermuten lässt, da die Clans mit der Achse des Widerstands eine gemeinsame Ursache und gemeinsame Ziele finden.

Selbst wenn sich die Lage vorübergehend stabilisiert, da sich die Stammeskräfte zurückziehen und die SDF die Belagerung von Hasaka und Qamischli aufheben, wird der zugrunde liegende internationale Konflikt nach Ansicht der Drusen wahrscheinlich wieder aufbrechen, möglicherweise in Verbindung mit den Ereignissen im besetzten Palästina und im Gazastreifen.

Auch wenn es verfrüht sein mag, von einer existenziellen Notlage der USA in der Dschazira-Region zu sprechen, da ihre Verluste derzeit begrenzt bleiben, argumentiert der Schriftsteller und politische Analyst Khaled al-Miftah, dass die USA mit wachsender Ablehnung und Widerstand in der Bevölkerung konfrontiert sind.

Die Region wird sich zunehmend der Ziele Washingtons bewusst – die Errichtung einer separatistischen kurdischen Einheit und die Ausbeutung der syrischen Ressourcen. Al-Miftah erklärt gegenüber The Cradle, dass die USA allmählich die Auswirkungen der türkisch-syrischen Annäherung zu spüren bekommen, die, wenn sie unter russischer Schirmherrschaft zustande kommt, das Ende der separatistischen Ambitionen der SDF bedeuten könnte. Folglich haben die USA begonnen, Hindernisse aufzubauen, um dieses Ergebnis zu verhindern.

Teil des Widerstands in der Region

Obwohl die militärischen Auseinandersetzungen im größten Teil Syriens schon vor Jahren beendet wurden, ist die östliche Region nach wie vor von Spannungen und anhaltenden Konflikten geprägt. Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den SDF und den pro-türkischen Gruppierungen im Norden gehen weiter, während der Krieg mit den arabischen Stammeskräften östlich des Euphrat in ein neues Kapitel eintritt, das von einem anderen Kalkül als in den vergangenen Schlachten bestimmt wird.

Die Stämme sind nun entschlossen, ihre Operationen auszuweiten, und haben ihre Bereitschaft erhöht. US-Stützpunkte sind sowohl auf syrischer als auch auf irakischer Seite zu ständigen Zielen der Widerstandskräfte geworden, wobei Drohnen und Raketen häufig Besatzungsstützpunkte in den Ölfeldern von Omar und Conoco angreifen. In der Zwischenzeit haben die Stämme ihre Kontrolle über Dörfer ausgeweitet, die den SDF als erste Verteidigungslinie um US-Stützpunkte dienen.

Nachdem die SDF im Juli Hunderte von ISIS-Kämpfern aus den Gefängnissen entlassen haben, setzt ISIS seine Terroranschläge in der Region fort, obwohl die internationale Koalition zuvor behauptet hatte, die Präsenz der Gruppe beseitigt zu haben. ISIS-Zellen starten regelmäßig Angriffe auf Stellungen der syrischen Armee und ihrer Verbündeten in der Widerstandsachse.

Die Region Dschazira ist im Wesentlichen zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem die USA nun die Folgen ihrer erzwungenen Besetzung syrischen Territoriums ernten, ohne die Auswirkungen auf die territoriale Einheit Syriens und den Unfrieden, den sie unter der Bevölkerung säen, zu berücksichtigen.

Die östliche Region bleibt in einem Kreislauf der Eskalation gefangen, an dem lokale und internationale Akteure beteiligt sind, während die syrische Bevölkerung die Hauptlast trägt und sowohl unter der anhaltenden Gewalt als auch unter dem Diebstahl ihrer Ressourcen leidet.