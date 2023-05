Der Stakeholder-Kapitalismus, der vom WEF propagiert wird, ist verkappter Kommunismus

Das Weltwirtschaftsforum drängt darauf, den Shareholder-Kapitalismus durch den Stakeholder-Kapitalismus zu ersetzen – und das ist eine gut getarnte Umschreibung dafür, dass das Weltwirtschaftsforum darauf drängt, den Kapitalismus durch den Kommunismus zu ersetzen.

Der Teufel steckt in den Details. Die Schrift ist an der Wand. Dieses wache Unternehmensklima, das Amerika erlebt, ist nicht aus der Luft gegriffen.

„Das Wohl eines Unternehmens wird nicht nur durch seinen finanziellen Erfolg definiert, sondern auch durch die Auswirkungen, die es auf unsere Umwelt und Gemeinschaften hat“, schrieb Bill Thomas, CEO von KPMG International, auf der Website des Weltwirtschaftsforums. „Aber wenn man es nicht messen kann, ist es schwer, es zu ändern. Deshalb sind vergleichbare, transparente und einheitliche ESG-orientierte Kennzahlen so wichtig.“

Was ist damit gemeint?

ESG: Umwelt, Soziales und Governance. Wenn die mit dem WEF zusammenarbeitenden Experten also sagen, dass die ESG und nicht die Gewinne – oder mehr als die Gewinne – der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Unternehmens sein sollten, dann plädieren sie für eine neue Art des Wirtschaftens. Freie Märkte hängen davon ab, dass Unternehmen etwas anbieten, das für die Verbraucher so wertvoll ist, dass sie bereit sind, dafür bares Geld zu bezahlen; freie Märkte sind auf diese Weise sauber, rein und ehrlich.

Jetzt kommen noch Umweltauflagen hinzu.

Und jetzt noch die Black-Lives-Matter-Agenda.

Und jetzt noch die Impfstoffverpflichtungen.

Nun fügen Sie eine beliebige Anzahl von der Regierung betriebenen Wunschzetteln der sozialen Gerechtigkeit hinzu und legen Sie sie in die Hand der Unternehmen, um sie zu erfüllen – und dann ändern Sie die Definition von wirtschaftlichem Erfolg, um mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen und weniger Gewinn oder Verlust. Und dann – und das ist das Wichtigste – sollte man Unternehmen für ihre Erfolge im Bereich der sozialen Gerechtigkeit anerkennen und belohnen, indem man ihnen Zuckerbrot von der Regierung gibt. Steuererleichterungen. Erleichterungen bei der Flächennutzung und bei Genehmigungsanträgen. Und dergleichen.

Diejenigen, die das Zuckerbrot nicht annehmen?

Für sie gibt es die Peitsche. Das ist die große Klammer, mit der die Regierung alles reglementiert, was mit Unternehmen zu tun hat. Glauben Sie, dass das Coronavirus der Regierung ermöglicht hat, das abzuschalten, was das gottgegebene Recht des Einzelnen sein sollte, zu arbeiten und zu verdienen? Warten Sie nur, bis das Geschäftssystem selbst so verändert wird, dass nur noch diejenigen, die mitspielen, davon profitieren können.

„Der Wert universeller und gemeinsamer Standards“, wie das WEF schreibt.

„Indem wir sicherstellen, dass der Markt durch genaue Informationen angetrieben wird, können wir darauf hinarbeiten, einige gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen, indem wir die Macht des Kapitalismus nutzen und ihn auf langfristige Wertschöpfung ausrichten“, schrieb Thomas auf der WEF-Website.

Hier sind die Bedrohungen für die amerikanischen Marktfreiheiten: „Zweckorientierte Unternehmen sind wahrscheinlich widerstandsfähiger als solche, die sich nicht um die Menschen und den Planeten kümmern. Die Investoren erkennen das an. Wir unterstützen die Bemühungen des WEF, umfassende ESG-Metriken zu entwickeln, und glauben, dass dies ein Schritt nach vorne für eine nachhaltige Welt sein wird“, schrieb Anand Mahindra, Vorsitzender der Mahindra-Gruppe, auf der WEF-Website.

In einem vom WEF vorgestellten Stakeholder-System würden Banken keine Kredite an Unternehmen vergeben, die sich nicht an die Richtlinien zum Klimawandel oder an Impfvorschriften halten. Investoren würden nicht investieren, wenn das WEF nicht zustimmt. Versicherer würden nicht versichern – Regierungen würden keine Genehmigungen erteilen – Entwickler würden nicht entwickeln – Bauherren würden nicht bauen – und so weiter und so fort. Die Regierung würde über Partner und Freunde in der Wirtschaft die Fäden hinter den Kulissen ziehen. Und glauben Sie das besser: Die einzigen Unternehmen, die in dieses neue staatlich gelenkte System passen würden, wären die Linken.

Jack Dorsey, verantwortlich für Amerikas freien Markt. Was für ein Szenario. Was für ein sozialistisches, kommunistisches, marxistisches Szenario.

Keine freien Märkte mehr.