Warum füttern wir die Händler des Todes weiter?

Ein massives Leck von Dokumenten hat ein Netz von Lügen und Täuschungen im Kontext des Ukrainekrieges aufgedeckt.

Den Mainstream-Medien zufolge läuft der Krieg in der Ukraine gut und Russland wird sicher besiegt werden. Wir müssen der Ukraine nur die Mittel geben, die sie braucht, um zu siegen. Einem riesigen Leck in geheimen Dokumenten zufolge ist dies jedoch eine Fehlinformation

Die Dokumente enthüllen, dass die politische Führung über den Stand der ukrainischen Kriegsanstrengungen und die Siegchancen der Ukraine gegen Russland lügt. Es scheint, dass die beiden Kontrahenten eine Pattsituation erreicht haben, die keine Seite durchbrechen kann. Infolgedessen wird sich der Krieg wahrscheinlich in die Länge ziehen

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass NATO-Länder, darunter Großbritannien und die USA, 97 Spezialeinheiten in die Ukraine entsandt haben. Dies kommt zu den bereits entsandten CIA-Mitarbeitern, Militärausbildern und Auftragnehmern des Pentagons sowie zu den 20 000 Soldaten der 82. und 101. Luftlandebrigade hinzu, die bereits an der polnisch-ukrainischen Grenze stationiert sind

Mitte April 2023 brachte der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida eine vertrauliche Untersuchungsresolution ein, um Präsident Biden zu zwingen, die Zahl der US-Militärs in der Ukraine und das volle Ausmaß der Pläne der Regierung zur militärischen Unterstützung der Ukraine offenzulegen

Berichten zufolge sind auch die US-Geheimdienste über Bidens Plan verwirrt. Laut dem Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh berichten US-Geheimdienstquellen von einem „totalen Vertrauensbruch“ zwischen dem Weißen Haus und Teilen der US-Geheimdienste, da die Regierung weiterhin lügt und Informationen über ihre Pläne zurückhält. Die Quellen warnen auch davor, dass es innerhalb der derzeitigen Regierung „null“ Führung gibt

Den Mainstream-Medien zufolge läuft der Krieg in der Ukraine gut und Russland wird sicher besiegt werden. Wir müssen der Ukraine nur die Mittel geben, die sie braucht, um zu siegen. Wie Medea Benjamin und Nicolas Davies in einem Artikel vom 24. April 2023 in der Zeitschrift Salon berichten, auf der Grundlage eines „riesigen Lecks von Geheimdokumenten“, „sieht das jetzt nach Desinformation aus“. Wen wundert das?

„Präsident Biden wies die undichten Stellen als nichts von ‚großer Tragweite‘ zurück“, schreiben Benjamin und Davies. „Was diese Dokumente jedoch offenbaren, ist, dass der Krieg für die Ukraine schlechter läuft, als unsere politischen Führer uns gegenüber zugegeben haben, während er auch für Russland schlecht läuft, so dass keine der beiden Seiten die Pattsituation in diesem Jahr durchbrechen kann und dies wahrscheinlich zu einem ‚langwierigen Krieg über 2023 hinaus‘ führen wird, wie es in einem der Dokumente heißt. Die Veröffentlichung dieser Einschätzungen sollte dazu führen, dass unsere Regierung erneut aufgefordert wird, der Öffentlichkeit offen zu sagen, was sie mit der Verlängerung des Blutvergießens realistischerweise zu erreichen hofft und warum sie die Wiederaufnahme der vielversprechenden Friedensverhandlungen, die sie im April 2022 blockiert hat, weiterhin ablehnt. Wir glauben, dass die Blockade dieser Gespräche ein schrecklicher Fehler war … und dass die derzeitige US-Politik diesen Fehler noch verschlimmert, was Zehntausende weiterer ukrainischer Menschenleben und die Zerstörung eines noch größeren Teils ihres Landes zur Folge hat.“

Falsche Rechnungslegung auf beiden Seiten

Den durchgesickerten Dokumenten zufolge – die angeblich von einem 21-jährigen Mitglied der Nationalgarde in einem törichten Versuch, Freunde zu beeindrucken, beschafft und in den sozialen Medien veröffentlicht wurden – haben sowohl die Russen als auch die Ukrainer die Verluste des Gegners systematisch übertrieben und die eigenen Verluste heruntergespielt.

Es überrascht nicht, dass die USA öffentlich die Vorstellung propagiert haben, dass Russland mehr Opfer zu beklagen hat als die Ukraine, und „bewusst die öffentliche Wahrnehmung verzerrt haben, um die Vorstellung zu unterstützen, dass die Ukraine den Krieg irgendwie gewinnen kann, solange wir nur immer mehr Waffen schicken“, berichtet Salon.

In einigen der durchgesickerten Kriegsdokumente wird die Zahl der Todesopfer auf beiden Seiten des Konflikts auf über 100.000 geschätzt, und wenn man die Verwundeten mit einbezieht, könnte die Zahl sogar bei 350.000 liegen.

Die Dokumente sagen auch voraus, dass die Zahl der Todesopfer in der Ukraine im Mai oder Juni exponentiell ansteigen könnte, weil die Ukraine bis dahin die von der NATO bereitgestellten Luftabwehrraketen, die 89 % ihrer Luftabwehr ausmachen, aufgebraucht haben wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Ukraine „der vollen Stärke der russischen Luftwaffe ausgesetzt sein“, berichtet Salon.

Darüber hinaus werden laut einem Dokument neun Brigaden, die in Polen, Rumänien und Slowenien für eine im Juli oder August 2023 geplante „Frühjahrsoffensive“ ausgebildet werden, nur über die Hälfte der benötigten Ausrüstung und hatten bis Ende Februar nur 15 % der erforderlichen Gefechtsausbildung erhalten.

In einem zweiten Dokument wurde behauptet, die Frühjahrsoffensive solle Ende April beginnen, was nicht geschah. Sollte die Offensive jedoch eher früher als später beginnen, würde dies bedeuten, dass viele der Truppen zum Zeitpunkt ihres Einsatzes noch nicht vollständig ausgebildet sind. Wie von Benjamin und Davies berichtet:

„Die durchgesickerten Dokumente kommen zu dem Schluss, dass ‚anhaltende ukrainische Defizite bei der Ausbildung und der Versorgung mit Munition wahrscheinlich den Fortschritt belasten und die Verluste während der Offensive verschlimmern werden‘ und dass das wahrscheinlichste Ergebnis nur bescheidene Gebietsgewinne bleiben.“

Allerdings hat Russland trotz monatelanger Kämpfe immer noch keine 100%ige Kontrolle über Bakhmut, was darauf hindeutet, dass Russland mit eigenen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hat. In einem der durchgesickerten Dokumente wird vorausgesagt, dass der Krieg „wahrscheinlich auf eine Pattsituation zusteuert“, da beide Seiten in einen „zermürbenden Zermürbungsfeldzug“ verwickelt sind.

Stehen wir vor einem Weltkrieg?

Aus einem weiteren durchgesickerten Dokument geht hervor, dass NATO-Länder, darunter Großbritannien und die USA, 97 Spezialeinheiten in die Ukraine entsandt haben. Dies geschieht zusätzlich zu den bereits entsandten CIA-Mitarbeitern, Militärausbildern und Auftragnehmern des Pentagon sowie zu den 20.000 Soldaten der 82. und 101. Luftlandebrigade, die bereits an der polnisch-ukrainischen Grenze stationiert sind.

Einige Mitglieder des US-Kongresses haben sich besorgt über die Auswirkungen einer weiteren Beteiligung der USA an dem Konflikt geäußert. Mitte April 2023 brachte der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida eine vertrauliche Untersuchungsresolution eingebracht, um Präsident Biden zu zwingen, die Zahl der US-Militärs in der Ukraine und den vollen Umfang der Pläne der Regierung zur militärischen Unterstützung der Ukraine offenzulegen. Wie in einer Pressemitteilung des Kongresses vermerkt:

„… die Resolution weist Verteidigungsminister Lloyd Austin an, die Anzahl der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, einschließlich der Spezialeinheiten, die ohne Ermächtigung des Kongresses in der Ukraine stationiert sind, offenzulegen. Um der Resolution nachzukommen, müssen der Präsident und der Verteidigungsminister die angeforderten Dokumente innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Verabschiedung an das Repräsentantenhaus übermitteln … Die Regierung Biden und andere verbündete Länder haben die Welt über den Stand des Krieges in der Ukraine in die Irre geführt. Die Regierung muss dem amerikanischen Volk gegenüber völlige Transparenz walten lassen, wenn sie einen Krieg mit einem nuklearen Gegner riskiert, indem sie Spezialeinheiten in der Ukraine operieren lässt … Meine Privileged Resolution of Inquiry wird den Kongress und das Land besser über den wahren Stand der Beteiligung unseres Militärs an diesem Krieg informieren“, sagte der Kongressabgeordnete Gaetz.“

Biden zeigt beängstigend schlechte Führungsqualitäten

Offenbar sind auch die US-Geheimdienste verwirrt über Bidens Plan, falls es einen solchen gibt. Einem Bericht des Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh zufolge berichten US-Geheimdienstquellen von einem „totalen Vertrauensverlust“ zwischen dem Weißen Haus und Teilen der US-Geheimdienstgemeinschaft:

„Die Geheimdienstmitarbeiter sagten mir: „Es gibt keine Beweise dafür, dass irgendein hoher Beamter im Weißen Haus wirklich weiß, was in der 82. und 101. Sind sie dort als Teil einer NATO-Übung oder um mit NATO-Kampfeinheiten zu dienen, falls der Westen beschließt, russische Einheiten in der Ukraine anzugreifen? Sind sie dort, um zu trainieren oder um als Auslöser zu dienen? Die Einsatzregeln besagen, dass sie die Russen nicht angreifen dürfen, es sei denn, unsere Jungs werden selbst angegriffen. Aber die Junioren haben hier das Sagen“, fügte der Beamte hinzu. Es gibt keine NSC-Koordination und die US-Armee bereitet sich auf den Krieg vor. Es ist nicht klar, ob das Weiße Haus weiß, was vor sich geht. Hat der Präsident das amerikanische Volk mit einer Informationssendung über die Vorgänge unterrichtet? Die einzigen Informationen, die die Presse und die Öffentlichkeit heute erhalten, stammen von Sprechern des Weißen Hauses. Dies ist nicht nur eine schlechte Führung. Es gibt keine. Null.'“

US-Steuerzahler bei Geldwäsche-Operation ausgeblutet

Auch die Tatsache, dass die ukrainische Regierung den amerikanischen Steuerzahler bestiehlt, scheint Biden völlig gleichgültig zu sein. Wie Hersh berichtet, zahlen die USA für den Diesel, den die ukrainische Armee benötigt.

Doch Mitglieder der ukrainischen Regierung sahnen dabei Millionen von Dollar ab, indem sie über in Polen und Tschechien gegründete Scheinfirmen verbilligten Treibstoff aus Russland kaufen. Im Jahr 2022 schätzten CIA-Analysten den Betrag der veruntreuten Gelder bereits auf 400 Millionen Dollar, wenn nicht mehr. Hersh schreibt:

„Das Thema Korruption wurde bei einem Treffen mit dem CIA-Direktor William Burns im vergangenen Januar in Kiew direkt mit Zelensky besprochen. Seine Botschaft an den ukrainischen Präsidenten, so sagte mir ein Geheimdienstmitarbeiter mit direkter Kenntnis des Treffens, war wie aus einem Mafia-Film der 1950er Jahre Die ranghohen Generäle und Regierungsbeamten in Kiew waren verärgert über das, was sie als Zelenskys Gier ansahen … weil ‚er einen größeren Anteil des abgeschöpften Geldes nahm, als an die Generäle ging.

Kurz gesagt, der Ukraine-Krieg ähnelt immer mehr einer Geldwäsche-Operation, bei der absichtlich US-Steuergelder zur privaten Bereicherung gestohlen werden.

„Vertrauensbruch“ zwischen Weißem Haus und US-Geheimdienst

Bidens mangelnde Führungsqualitäten und seine unverhohlene Akzeptanz der Korruption in der Ukraine sind nicht die einzigen Dinge, die das Vertrauen unter den Mitgliedern der US-Geheimdienstgemeinschaft untergraben. Den Quellen von Hersh zufolge verursacht auch das mangelnde politische Geschick von Außenminister Tony Blinken und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan ernsthafte Probleme.

Biden, Blinken und Sullivan „leben in anderen Welten als die erfahrenen Diplomaten, Militärs und Geheimdienstler, die dem Weißen Haus zugeteilt sind“, schreibt Hersh. Einem Geheimdienstmitarbeiter zufolge:

„Sie haben keine Erfahrung, kein Urteilsvermögen und keine moralische Integrität. Sie erzählen einfach Lügen und erfinden Geschichten. Diplomatische Abstreitbarkeit ist etwas anderes.“

Bidens Entscheidung, die Nord-Stream-Pipelines ohne Rücksprache mit den Geheimdiensten zu sprengen, ist ein weiterer Knackpunkt. „Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines wurde nie mit den Geheimdiensten besprochen und war ihnen auch nicht im Voraus bekannt“, sagte Hershs Quelle.

Biden hat eindeutig keine Strategie zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Gleichzeitig warnen Geheimdienstmitarbeiter Hersh, dass der Prozess der National Intelligence Estimate ebenfalls ins Stocken geraten ist, so dass die USA keinen Plan haben, wie sie reagieren sollen, wenn China beispielsweise in Taiwan einmarschiert.

Die Macht der Lecks

In einem Artikel der Washington Post vom 25. April 2023 sprach Daniel Ellsberg, der vor 50 Jahren für die Veröffentlichung der Pentagon Papers verantwortlich war, mit dem Journalisten Devlin Barrett über die jüngste Offenlegung von Geheiminformationen.

Ellsberg, der heute 92 Jahre alt ist, stirbt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Jahr 1971, als er im Pentagon als Planer für einen Atomkrieg arbeitete, veröffentlichte er eine große Menge geheimer Regierungsdokumente, aus denen hervorging, dass die US-Regierung sehr wohl wusste, dass wir den Vietnamkrieg verlieren würden, und die amerikanische Öffentlichkeit über den Stand der Kriegshandlungen belog. Seiner Meinung nach geschieht heute das Gleiche. Er erzählte Barrett vom Krieg in der Ukraine:

„… fühlt sich sehr ähnlich an wie in Vietnam. Der Krieg ist festgefahren, das scheint jetzt so offensichtlich zu sein, abgesehen davon, dass beide Seiten es völlig leugnen. Was diese neuen undichten Stellen zeigen, ist das, was die Pentagon Papers gezeigt haben, nämlich dass die Insider das alle wissen. Sie wissen, dass sie in einer Pattsituation kämpfen.“

Eine Verschwörung zum Völkermord

Wie von Counterpunch berichtet, wurde Ellsberg in den fünf Jahrzehnten seit dem Bekanntwerden der Pentagon Papers mehr als 80 Mal wegen zivilen Ungehorsams gegen den Krieg verhaftet. In einem kürzlich erschienenen Podcast (Video oben) sprach Ellsberg darüber, wie „Atomkriegsplaner, zu denen ich gehörte“, sich verschwören, um „einen Omnizid oder einen Beinahe-Omnizid zu begehen … den Tod aller Menschen.“

„Als Daniel Ellsberg 1971 die Pentagon Papers durchsickern ließ, nannte ihn Henry Kissinger (der damalige nationale Sicherheitsberater von Präsident Nixon) ‚den gefährlichsten Mann in Amerika‘. Aber diese streng gehüteten Geheimnisse des Vietnamkriegs waren weniger brisant als die Atomgeheimnisse, die Ellsberg in seinem Safe aufbewahrte“, schreibt Counterpunch. „Als damaliger Top-Stratege des Verteidigungsministeriums war er an Plänen für einen nuklearen Holocaust beteiligt gewesen. Nachdem diese Dokumente zur sicheren Aufbewahrung vergraben worden waren, verschwanden sie in einem Wirbelsturm, der seine Geheimnisse buchstäblich wegwehte, aber das dämpfte nicht Ellsbergs Wunsch, sein Wissen weiterzugeben. Mit 92 Jahren und einem scharfen Verstand wie eh und je ist Ellsberg nach wie vor ein unbestrittener Experte für „nationale Sicherheit“. In diesem ungewöhnlich illustrierten Podcast teilt er seine ungeschminkten Gedanken über die Bedrohung durch die nukleare Vernichtung und wie sie entschärft werden könnte. Können wir die Tatsache, dass die größten Atomwaffenarsenale der Welt in Alarmbereitschaft sind, einfach ignorieren – inmitten der Eskalation eines neuen Kalten Krieges mit erhöhten nuklearen Gefahren? In der Tat haben die USA gerade ihren größten Militärhaushalt in der Geschichte verabschiedet, mit noch nie dagewesenen Investitionen in Massenvernichtungswaffen und deren Einsatz. Wir ignorieren diese drohende Katastrophe und ihren leidenschaftlichen Gegner, Daniel Ellsberg, auf unsere eigene Gefahr.“

Lügen, Lügen und nochmals Lügen

Wie bereits in den Artikeln „Lügen rund um den Ukraine-Krieg“ und „Wie diese US-Lüge wahrscheinlich zum Krieg führen wird“ beschrieben, bedrohen die Lügen der Regierung und die Komplizenschaft der Medien nun das Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Nach der offiziellen Darstellung ist der Krieg in der Ukraine das Ergebnis einer unprovozierten und ungerechtfertigten Invasion durch Russland, aber das stimmt einfach nicht.

Der eigentliche Auslöser war die Entscheidung der NATO, der Ukraine den Beitritt zu gestatten. Russland hat seit langem sehr deutlich gemacht, dass es einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht zulassen wird, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies eine NATO-Militärpräsenz direkt an seiner Grenze bedeuten würde. Russland möchte, dass die Ukraine eine unabhängige „Pufferzone“ zwischen sich und den NATO-Ländern bleibt.

„Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die USA nichts anderes getan, als die Eskalation des Konflikts voranzutreiben, bis hin zu Vorhersagen über einen Atomkrieg. Warum sollten wir solche Risiken eingehen?“

Würden die USA zulassen, dass Mexiko ein Militärbündnis mit China eingeht und chinesisches Militär an unserer Südgrenze installiert? Das ist höchst unwahrscheinlich, und doch ist es genau das, was die NATO in der Ukraine anstrebt.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die USA nichts anderes getan, als die Eskalation des Konflikts voranzutreiben, und zwar so sehr, dass wir jetzt Vorhersagen über einen Atomkrieg hören. Warum sollten wir solche Risiken eingehen? Um für das „Recht“ der Ukraine auf einen NATO-Beitritt einzutreten? Was ist mit der existenziellen Bedrohung, die dies für Russland darstellt? Jede diplomatische Lösung muss die Interessen beider Parteien berücksichtigen. Da die NATO sich weigert, dies zu tun, hat Russland eigentlich keine andere Wahl.

Hinzu kommt, dass die USA Milliarden von Steuergeldern in die Ukraine gepumpt haben, angeblich um der Ukraine zu helfen, „für die Freiheit zu kämpfen und die Demokratie zu bewahren“, doch die Ukraine gilt seit langem als eines der korruptesten Länder der Welt, und niemand weiß, wohin all dieses Geld fließt. So ist es nicht verwunderlich, dass Hunderte von Millionen Dollar einfach veruntreut worden sind. Dennoch besteht das Weiße Haus darauf, dass wir mehr Geld schicken. Zu welchem Zweck genau?

Das Weiße Haus leugnete auch die Verantwortung für die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline – was nichts anderes als ein Angriff auf die NATO-Verbündeten ist -, selbst nachdem Beweise für seine Schuld ans Licht kamen.

Laut Hersh gab es drei Gründe für Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sprengen. Erstens würde dies Russlands Wirtschaft massiv beeinträchtigen. Zweitens würde der Wegfall der Möglichkeit Deutschlands und Westeuropas, günstiges Gas aus Russland zu beziehen, sie zwingen, amerikanisches Gas zu kaufen. Und drittens befürchtete er, dass Europa zögern würde, die Ukraine mit Geld und Waffen zu versorgen, wenn sie auf russisches Gas angewiesen wäre.

Weltkrieg – Teil 2 des Great Reset Plan

Alles in allem scheint die Regierung Biden wild entschlossen zu sein, den Konflikt in der Ukraine zu eskalieren. Die Frage ist, warum, wenn eine Eskalation wahrscheinlich zu einem atomaren Weltkrieg führen würde? Ist es das, was sie wollen? Und wenn ja, warum?

Russland vertritt die Ansicht, dass es in der Ukraine eine existenzielle Bedrohung bekämpft. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass das Interesse der Vereinigten Staaten an der Ukraine und deren Verteidigung damit zusammenhängt, dass die Ukraine ein wertvolles Zentrum für Geldwäsche und möglicherweise ein geheimer Verbündeter bei der Herstellung biologischer Waffen ist.

Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass Bidens Entscheidung, US-Streitkräfte, einschließlich Spezialeinheiten, in die Ukraine zu entsenden, ohne Aufsicht oder Befugnis des Kongresses erfolgte.

Als Amerikaner können wir in dieser Sache nicht naiv sein, denn wenn Russland Atomraketen in unsere Richtung schickt, werden unsere Leben zerstört. Auch die Europäer müssen sich fragen, ob der Schutz der Interessen des Tiefen Staates wirklich den Preis wert ist.

Wie in einem früheren Artikel beschrieben, scheint der Weltkrieg Phase 2 des „Great Reset“-Planes zu sein, der die Zerstörung der Versorgungsketten, des Energiesektors, der Lebensmittelversorgung und der Arbeitskräfte beinhaltet, um eine Abhängigkeit von der Regierung zu schaffen, die wiederum von privaten Interessen und Zentralbanken durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft übernommen wird.

