Fleisch und Babys aus dem Labor

Karen Hunt

Falsches Fleisch, synthetisches Fleisch, Fleisch aus dem Reagenzglas, Franken-Fleisch, sauberes Fleisch – wendet man diese Begriffe auf menschliche Babys an, wird der Schrecken des Ganzen deutlich.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie kein Tier mehr töten müssen, um sein Fleisch zu essen, und in der Frauen nicht mehr gebären müssen, um ein Kind zu bekommen. Die Menschheit wird sich in etwas Neues verwandeln.

Es ist noch gar nicht lange her, da war solches Gerede reine Fiktion. Jetzt machen wir sie wahr. Unsere Vorfahren glaubten an Märchen. Wir glauben an die Wissenschaft.

Die meisten von uns haben die alten Schöpfungsgeschichten schon eine Million Mal gehört. Wir haben Variationen dieser Geschichten in der Kirche, im Tempel oder in der Moschee gehört.

Wir haben sie in Büchern und Filmen gehört. Wir haben sie in Gedichten gehört. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, haben wir sie in Ermahnungen von Eltern und Großeltern gehört. Im 20. und 21. Jahrhundert hat man sich bemüht, diese Geschichten zu entlarven. Die Kinder sollen davon überzeugt werden, dass ihre Eltern und Großeltern Narren sind. Dass die Wissenschaft alle Antworten hat, und dass diese Antworten dem traditionellen Glauben widersprechen.

Neue Geschichten treten an die Stelle der alten. Diese neuen Geschichten wurden von den Eliten ausgeheckt und uns von ihren Dienern erzählt – den Akademikern, den Entertainern, den Medien, den Wissenschaftlern, den Lehrern. All diese alten Geschichten sind schlecht. Sie sind es, die uns davon abgehalten haben, wahre Freiheit zu erlangen. Unsterblichkeit, um genau zu sein! Diese lächerlichen Geschichten aus alten Büchern wie der Bibel, dem Koran, dem Talmud und der Thora banden uns an den Willen eines zornigen Gottes, der Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieb. Alles nur, weil sie Gottes unvernünftigem Befehl nicht gehorchten und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse aßen.

Durch die Rebellion von Adam und Eva wurde ein Fluch auf uns alle gelegt. Wie ungerecht!

Deshalb wurde in Genesis 3 für die Menschen verordnet: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zur Erde zurückkehrst; denn von ihr bist du genommen; denn Staub bist du, und zum Staub sollst du zurückkehren.“

Und für die Frauen: „Ich will deinen Kummer und deine Empfängnis mehren; du sollst unter Schmerzen Kinder gebären; dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll über dich herrschen.“

Niemand mag diese Verse. Aber wir brauchen uns nur umzuschauen, um die Wahrheit dieser Verse zu erkennen, die sich im Laufe der Geschichte immer wieder bewahrheitet hat. Wir leben im Schmerz. Wir arbeiten, um zu versuchen, unser Leben zu verbessern. Wenn wir Glück haben, erleben wir zwischen dem Schmerz und der Arbeit auch Momente der Freude. Wir kämpfen untereinander um eine etwas bessere Position gegenüber unseren Rivalen. Und dann, ob plötzlich oder nach vielen Jahren, erlöst uns der Tod von diesem Kampf, und wir kehren in den Staub zurück, aus dem wir gekommen sind.

Sicherlich gibt es einen Ausweg aus diesem Fluch von Schmerz, Kampf und Tod. Anstatt zu dem Gott zurückzukehren, der uns geschaffen hat, unsere Schuld einzugestehen und diese sinnlose Rebellion zu beenden, setzt die Menschheit ihren zerstörerischen Weg fort und glaubt der Lüge Satans, dass „ihr sicher nicht sterben werdet“. Wenn wir unsere Köpfe nur mit genügend Informationen füllen, werden wir auf den Schlüssel stoßen, um Gott zu überlisten, in den Garten zurückzufinden und uns zu nehmen, was uns rechtmäßig gehört.

Denn es gibt noch einen anderen Baum im Garten. Den Baum des Lebens. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva setzte Gott Cherubim mit flammenden Schwertern ein, um ihn zu bewachen, „damit er nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe.“

Ewig leben.

Das ist der Kern der Sache. Das ist es, was die Eliten für sich selbst anstreben. Sie wollen uns glauben machen, dass sie sich um unser Wohlergehen sorgen, während sie in Wirklichkeit nur wollen, dass wir ihnen helfen, ihre gewünschte Unsterblichkeit zu erreichen. Um dies zu erreichen, müssen sie uns davon überzeugen, dass die alten Geschichten Lügen sind.

Sie haben neue Geschichten, mit denen sie uns indoktrinieren können:

Du kannst dich vergrößern. Man kann sein Geschlecht ändern. Man kann Teil einer Maschine werden. Eine virtuelle Welt ist einer realen vorzuziehen. Ein Mann kann ein Baby gebären und stillen. Eine Frau kann ihr Baby aus einem Katalog bestellen. Eine Gruppe von Menschen kann ein Baby bekommen, das ihre genetischen Eigenschaften teilt. Leben kann auch ohne Gott geschaffen werden. In Wirklichkeit hat Gott nie existiert. Und auch wenn er/sie existiert hätte, ist Gott tot – oder wird es bald sein. Die Wissenschaft ist Gott.

Natürlich wird nichts davon jemals funktionieren. Aber die Eliten glauben, dass es funktionieren wird. Ihre weltliche Macht und ihr Reichtum haben sie so wahnhaft gemacht, dass sie tatsächlich glauben, sie stünden kurz davor, das Geheimnis des Lebens zu entdecken. Es stand nie mehr auf dem Spiel. Sie sind bereit, alles zu tun, um diese letzte Brücke zu überqueren, auch wenn das bedeutet, dass sie auf dem Weg dorthin jeden einzelnen Menschen, jede Pflanze und jedes Tier vernichten. Wenn es die Lösung ist, sich in eine Wolke hochzuladen und die Menschen zurückzulassen, dann werden sie es tun. Wenn sie ein Raumschiff zum Mars bauen können und sich unterwegs von unserem Fleisch und Blut ernähren, dann werden sie es tun. Wenn sie unsere Föten in Stücke schneiden, ihre Organe zermahlen und das Lebensblut abzapfen können, um Laborbabys zu erschaffen, werden sie es tun. All das, um das Geheimnis des Baums des Lebens zu lüften.

Eine der neuesten Lügen, die sie uns erzählen, ist, dass sie einen Weg gefunden haben, Fleisch zu züchten, ohne Tiere zu töten. Wenn sie uns dazu bringen können, diese „Nahrung“ zu akzeptieren, wird der nächste Schritt darin bestehen, uns davon zu überzeugen, unsere Fähigkeit aufzugeben, unsere eigenen Kinder zu gebären, und zuzulassen, dass sie in Labors gezüchtet werden, genau wie Fleisch.

Babys werden dann zu einer weiteren Form von Fleisch, nicht anders als jedes andere Tier.

Wenn wir nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden und unserem Schöpfer gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind, dann sind wir nur eine Masse aus Fleisch und Blut, und es gibt keinen moralischen oder ethischen Grund, nicht an menschlichen Babys zu experimentieren.

Die Eliten hassen die natürliche Ordnung Gottes. Das Ziel der modernen Wissenschaft ist es, diese natürliche Ordnung zu zerstören und sie durch eine neue, vom Menschen geschaffene Ordnung zu ersetzen. Und was für ein Chaos haben sie daraus gemacht.

Wir halten Tiere unter schrecklichen, schmutzigen, überfüllten Bedingungen, wo sie untereinander Krankheiten verbreiten. Wir stellen Produkte der Bequemlichkeit mit giftigen Substanzen her. Wir zerstören unseren eigenen Körper mit degenerierten und ungesunden Praktiken. Doch anstatt unsere Schuld einzugestehen und zu der von Gott gewollten natürlichen Ordnung zurückzukehren, erzählen uns die Experten, dass sie neue und bessere Wege zur Lösung der Probleme haben. Sie pumpen etwa Tiere und Menschen mit Antibiotika und Impfstoffen voll. Und dann, wenn das alles noch schlimmer macht, sagen sie, die Lösung sei, Fleisch und Babys in sterilen Labors zu züchten.

Menschen, die in Dörfern leben, werden einen solchen Irrsinn niemals akzeptieren. Sie sind noch mit der natürlichen Ordnung der Welt verbunden.

Deshalb ist es notwendig, neue Städte zu schaffen und alle in diese umzusiedeln, sodass sich schließlich niemand mehr an die alte, natürliche Ordnung erinnern wird.

Ich habe mein ganzes Leben lang in Dörfern gelebt. Das erste Mal, als ich zehn Jahre alt war, lebten wir in einem Dorf in der Nähe von Lausanne in der Schweiz. Das war im Jahr 1966. Ich ging mit einer Milchkanne zum Bauern und holte frische Milch von den Kühen. Meine Mutter ließ die Milch eine Weile stehen und schöpfte dann den Rahm von oben ab. Papa liebte es, Apfelkuchen aus den Äpfeln zu backen, die wir von den nahe gelegenen Obstplantagen bekamen. Es gab Lebensmittel in Hülle und Fülle, die natürlich auf dem Land um unseren Wohnort herum angebaut wurden. Es gab keine Avocados aus Kalifornien oder Sushi aus Japan. Und wir haben es nicht vermisst. Wir wussten nicht, dass wir es vermissen sollten.

Früher aßen die Menschen das, was dort wuchs, wo sie lebten. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von den Behörden darüber gesprochen hat, aber ich habe mich oft gefragt, woher wir wissen, dass wir unserem Körper nicht schaden, wenn wir nicht dem natürlichen Zyklus von Anbau, Ernte und Verzehr dessen folgen, was in der Region, in der wir leben, natürlich wächst. Als ich in den 1980er-Jahren in Slowenien lebte, das damals zum kommunistischen Jugoslawien gehörte, ernteten wir das Obst und Gemüse aus dem Garten und aßen, was gerade Saison hatte, den Rest brachten wir in den Keller, trockneten ihn, machten Marmeladen und Säfte. Alles wurde recycelt, sogar die Eierschalen wurden zermahlen, um sie den Hühnern zurückzugeben. Hinten gab es einen kleinen Eimer für den Müll, der dann in eine größere Tonne für das ganze Dorf gebracht und verbrannt wurde.

Wenn ich ein Bad nehmen wollte, musste ich ein Feuer unter dem Warmwasserboiler machen. Im Winter musste ich in der Scheune Kohle sammeln und Holz hacken und es in Eimern in mein Schlafzimmer bringen, um das Feuer in dem alten Kachelofen zu schüren. Ich kann Ihnen sagen, dass ich die Wärme dieses Ofens zu schätzen wusste, sobald er in Gang kam. Ich stellte meine bestrumpften Füße auf die Kacheln und spürte, wie die Wärme meine Beine hinaufwanderte. Es fühlte sich so gut an. Ich trocknete meine Kleidung, die ich mit der Hand gewaschen hatte, auf diesen Öfen und hielt mir ein Getränk auf dem Sims warm.

Niemand im Dorf mochte es, seine Hühner zu schlachten, niemand außer einer seltsamen Frau am Ende der Straße, der es nichts ausmachte, ihnen den Hals umzudrehen. Die meisten Leute riefen sie an, um die unangenehme Tat zu vollziehen. Offenbar hatte sich ihr Mann viele Jahre zuvor auf dem Dachboden erhängt. Und nun war sie hier und drehte den Hühnern regelmäßig den Hals um. Verständlicherweise wurde viel darüber spekuliert, was wirklich mit ihrem Mann geschehen war. Es war wie in einem Agatha-Christie-Roman, dachte ich.

Wir sprechen jetzt über die Schrecken der Überwachung. Aber in einem Dorf kommt niemand mit etwas davon.

Ein Mann kann sich zum Beispiel nicht zum Haus seines Nachbarn schleichen, um eine Affäre mit dessen Frau zu haben. Was in einem Dorf passiert, ist keine wirkliche Überwachung, sondern eher eine Art Rechenschaftspflicht. Es ist kein perfektes Leben, es kann manchmal hart und grausam sein, aber selbst im Kommunismus fühlte ich mich in diesem Dorf freier als in Los Angeles. Wenn ich zurückkam, um sie zu besuchen, wehrte ich mich immer gegen den Ansturm der Werbung auf Plakatwänden und Fernsehspots. Alles fing damals mit der Werbung an, die den Menschen, sogar den Kindern, eine Gehirnwäsche verpasste, sodass sie glaubten, man könne nur glücklich sein, wenn man etwas Neues kauft. Das war natürlich eine weitere Lüge. Die Menschen mussten immer mehr kaufen.

Ich verdanke es dem Dorfleben, dass ich für diese Lügen unempfänglich geworden bin und das einfache Leben ohne so viele nutzlose Dinge zu schätzen weiß. Aber leider sterben diese alten Bräuche aus. Warum sollten wir ein so einfaches Leben führen und so hart arbeiten, wenn wir Gott die Kontrolle entziehen und sie in unsere eigenen Hände legen können. Wir können ewig leben. Nicht in irgendeinem Traumparadies, wie uns immer gesagt wurde, sondern hier, in diesem Leben, jetzt.

Wir müssen die dreiste Lüge glauben, dass all diese Experimente, die an uns durchgeführt werden, wie die mRNA-Impfstoffe, zu unserem eigenen Besten sind. Sie machen sich bezahlt, indem sie uns gesünder und glücklicher machen, wenn wir nur Vertrauen in unsere Oberherren und ihre wissenschaftlichen Experten haben.

Yuval Noah Harari, Prophet des Weltwirtschaftsforums, entlarvt die Lügen der Eliten auf ironische Weise, wenn er sagt:

„Im Jahr 2012 starben weltweit etwa 56 Millionen Menschen; 620.000 von ihnen starben durch menschliche Gewalt (Krieg tötete 120.000 Menschen und Verbrechen tötete weitere 500.000). Demgegenüber begingen 800.000 Menschen Selbstmord, und 1,5 Millionen starben an Diabetes“.

Doch paradoxerweise sagt er uns im nächsten Atemzug: „Wir machen die Menschen zu Göttern“.

Dies sind die eklatanten Widersprüche, mit denen wir gefüttert werden und die unser Denken verwirren sollen. Die meisten Menschen zucken mit den Schultern und akzeptieren die Lügen. Sie geben uns ein gutes Gefühl, während die Wahrheit von Gottes Wort viel zu unangenehm ist. Wenn die Eliten Erfolg haben, müssen wir uns nicht mehr vor Gott stellen und unsere Fehler eingestehen.

Deswegen sind die meisten Menschen bereit, die neuesten wahnsinnigen Empörungen zu akzeptieren. Zum Beispiel, dass „sauberes Fleisch“, das in riesigen Bottichen gezüchtet wird, besser für uns ist als das Fleisch von Kühen, die am Berghang grasen.

Essen ist nichts weiter als ein klinischer Prozess. Wir brauchen nicht für unser Essen zu danken. Wir müssen uns nicht als Familie zusammensetzen und bei einer Mahlzeit zusammenkommen. Es gibt keine spirituelle Verbindung zwischen dem Land, unserer Nahrung und uns. Kein Wunder, dass die Menschen immer häufiger unter Verdauungsproblemen leiden. Der spirituelle Aspekt in jedem Bereich unseres Lebens wird durch klinische, seelenlose wissenschaftliche „Theorien“ ersetzt.

Im Jahr 2020 wurde in einem State of the Industry Report festgestellt, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mehr als 600 Millionen Dollar in Fleisch aus dem Labor investiert wurden.

Dieselbe Riege schmieriger Milliardäre, die in mRNA-Impfstoffe investiert hat, investiert auch in diese Industrie. Eliten wie Bill Gates, Richard Branson, Kimbal Musk, Sergey Brin, Peter Thiel und John Mackey haben sich beteiligt, und immer mehr Unternehmen springen auf den Zug auf. Kürzlich meldete ein Start-up-Unternehmen namens Wildtype, das Lachs auf Zellbasis herstellen will, eine 100-Millionen-Dollar-Infusion von Investoren wie Leonardo DiCaprio und Robert Downey, Jr.

Erst vor einem Jahr hat Elon Musks Unternehmen SpaceX eine vierköpfige private Crew zur ISS geschickt, um Experimente mit falschem Fleisch im Weltraum durchzuführen.

Sie alle möchten an den Gewinnen teilhaben. Sie wollen Ihnen weismachen, dass das alles zu Ihrer Gesundheit und Sicherheit geschieht. Sie wollen nicht, dass Sie wissen, wie das Fleisch hergestellt wird und warum sie wirklich wollen, dass Sie es essen.

Das Blut von ungeborenen Rinderföten, das sogenannte fötale Rinderserum (FBS), wird den Müttern nach der Schlachtung entnommen und zur Züchtung des Fleisches in Labors verwendet. Mehr darüber erfahren Sie in einem Artikel von Mother Jones mit dem Titel The Bloody Secret Behind Lab-Grown Meat.

Das Magazin Slate beschreibt den Prozess der Gewinnung von FBS aus Kühen in grausigen Details:

Wenn eine Kuh, die zur Schlachtung kommt, trächtig ist, wird sie geschlachtet und entblutet, und dann wird der Fötus seiner Mutter entnommen und in einen Blutentnahmeraum gebracht. Dem Fötus, der während des folgenden Prozesses am Leben bleibt, um die Blutqualität zu gewährleisten, wird eine Nadel in das Herz gestochen. Das Blut wird dann abgelassen, bis der Fötus stirbt, was in der Regel etwa fünf Minuten dauert. Dieses Blut wird dann raffiniert, und der daraus gewonnene Extrakt ist FBS. Millionen von Föten werden auf diese Weise geschlachtet….. Die meisten Milchkühe, die trächtig gehalten werden, um die Milchproduktion sicherzustellen, werden schließlich ebenfalls geschlachtet. Schätzungen zufolge liegt der Prozentsatz der geschlachteten Milchkühe, bei denen eine Trächtigkeit festgestellt wird, zwischen 17 und 31 %.

Wenigstens wird kein im Labor gezüchtetes Fleisch mit Antibiotika gespritzt, oder? Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation „sterben jedes Jahr mindestens 700.000 Menschen an antibiotikaresistenten Infektionen – eine Zahl, die bis 2050 auf 10 Millionen ansteigen könnte, wenn die Massentierhaltung weiterhin die Norm ist. Glücklicherweise ist im Labor gezüchtetes Fleisch von sich aus ziemlich widerstandsfähig gegen Bakterien wie E. coli und würde als solches weniger Antibiotika erfordern.“

Moment mal, was? Sie werden diesem Laborfleisch immer noch Antibiotika spritzen, nur weniger. Wie viel weniger? Und was ist mit den natürlichen Mikroben, die in echten Lebensmitteln enthalten sind? Wie sollen die in einer so sterilen Umgebung wachsen? Eine Kuh ist nicht nur eine Masse Fleisch. Sie ist ein perfekt ausbalanciertes Tier, mit Därmen voller Organismen, sowohl guten als auch schlechten. Wird der Mensch keinen Kontakt mehr zu diesen natürlichen Organismen haben? Es ist dieser Kontakt, der uns hilft, eine Immunität gegen Krankheiten aufzubauen. Werden wir bald alle unsere natürliche Immunität gegen Krankheiten verlieren? Wird die Außenwelt so gefährlich werden, dass wir nicht mehr in ihr leben können?

Aber ist es nicht das, was die Elite will? Uns in intelligente Städte zu stecken und uns für unsere Bedürfnisse von ihnen abhängig zu machen?

Die FDA macht es immer schwieriger, natürliche Rohprodukte wie Milch oder Butter zu kaufen und zu verkaufen. Man sagt uns, diese gesunden Lebensmittel seien „unsicher“. Aber gefälschtes, im Labor gezüchtetes Fleisch ist es.

Lebenswichtige Mikroben werden bei der Geburt, über die Muttermilch und durch Hautkontakt von der Mutter auf das Kind übertragen. Das hat sich über Generationen fortgesetzt. Und jetzt wollen sie, dass das aufhört? Wir wissen bereits, dass wir diese Mikroben aufgrund unseres ungesunden Lebensstils, unserer Ernährung, unserer Besessenheit von „Sauberkeit“ und unseres Einsatzes von Antibiotika in einem gefährlichen Tempo verlieren. Und jetzt wird uns gesagt, dass wir durch die Herstellung von künstlichem Fleisch, das unter streng kontrollierten und regulierten sterilen Bedingungen gezüchtet wird, sicher sein können, dass es einen geringen Mikrobengehalt hat und „sauberer“ ist als Fleisch aus der Landwirtschaft.

Wissen sie denn nicht, dass es so etwas wie „zu sauber“ gibt?

Ich bin jetzt seit über einem Monat im Regenwald von Costa Rica. Dort gibt es ein kleines deutsches Restaurant, das die köstlichsten Backwaren verkauft. Aber sie liegen alle draußen, ohne Abdeckung, und gelegentlich landet eine Fliege auf ihnen. Als ich den Besitzer darauf ansprach, sagte er mir mit großem Nachdruck: „Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Wenn Sie sich Sorgen machen, werden Sie Verdauungsstörungen bekommen. Und diese Fliegen werden Ihnen nicht wehtun. Sie werden Ihr Immunsystem stärken!“

Ich versuchte mir vorzustellen, wie jemand das in einer Bäckerei in Los Angeles sagt. Der Gedanke war urkomisch. Das würde nie passieren. Und wenn doch, würde jemand sie bei der Gesundheitsbehörde melden. Sie würden geschlossen werden – obwohl ich zugeben muss, dass ich keine Fliegen auf meinem Essen mag!

Als ich während der „Pandemie“ in Luxor, Ägypten, lebte, hielten die Dorfbewohner nichts von Covid. „Wir sind sehr stark“, sagten sie. „Wir können das Wasser des Nils trinken. Wir glauben nicht an Covid. Es wird uns niemals schaden.“

Es war wahr. Ich könnte niemals das Wasser aus dem Nil trinken. Meine Eingeweide könnten es nicht vertragen und ich würde furchtbar krank werden.

Ein faszinierender Artikel, Unlocking the Gut, zeigt uns, wie schlecht diese „sterile“ Umgebung für uns ist und wie erstaunlich unsere Eingeweide sind:

„Das Darmmikrobiom ist die wichtigste wissenschaftliche Entdeckung der letzten Jahrzehnte für die menschliche Gesundheit“, sagt James Kinross, Mikrobiomforscher und Chirurg am Imperial College London. „Wir haben es im Zeitalter der genetischen Sequenzierung vor weniger als 15 Jahren entdeckt – oder wiederentdeckt. Das einzige Organ, das größer ist, ist die Leber“. Und obwohl das Internet voll von Probiotika- oder Wellnessfirmen ist, die große Behauptungen über die Gesundheit des Darms aufstellen, „wissen wir nicht wirklich, wie es funktioniert“, sagt er. Ihr Darmmikrobiom wiegt etwa 2 kg und ist größer als das durchschnittliche menschliche Gehirn. Es ist eine lebhafte Gemeinschaft von Billionen von Bakterien, Archaeen, Pilzen und Viren, die mindestens 150 Mal mehr Gene enthält als das menschliche Genom. Wir sind randvoll mit Mikroben, die auf unserer Haut, in unserem Mund, unseren Lungen, unseren Augen und unseren Fortpflanzungsorganen Mikrobiome bilden. Diese Mikroben haben sich seit Beginn der Menschheitsgeschichte gemeinsam mit uns entwickelt. Das Darmmikrobiom ist jedoch das größte und bedeutendste für unsere kurz- und langfristige Gesundheit. Er ist äußerst komplex und seine Bewohner variieren von Mensch zu Mensch enorm.

Unser Körper ist wirklich wunderbar gemacht. Er ist perfekt auf die Umwelt um uns herum abgestimmt. Aber wir sind dabei, dieses Gleichgewicht zu zerstören.

Wie steht es mit Fleisch aus dem Labor, Klimawandel und Wasserverschmutzung?

In einem BBC-Artikel aus dem Jahr 2019 warnen Wissenschaftler: „Fleisch aus dem Labor könnte dem Klima auf lange Sicht mehr schaden als Fleisch von Rindern.“

Moment mal! Uns wurde versichert, dass im Labor gezüchtetes Fleisch die Methanfreisetzung von Kühen in die Atmosphäre erheblich reduziert. Doch das ist nichts weiter als eine weitere geschickt formulierte Halbwahrheit.

Forscher der Oxford Martin School untersuchten die langfristigen Auswirkungen von Zuchtfleisch auf das Klima im Vergleich zu Fleisch von Rindern. Die Wissenschaftler sagen, dass frühere Studien dazu tendierten, die verschiedenen Emissionen von Rindern zu betrachten und sie alle in ihr Kohlendioxid-Äquivalent umzurechnen. Das Team erklärt, dass dies kein vollständiges Bild ergibt, da Methan und Distickstoffoxid unterschiedliche Auswirkungen auf das Klima haben.

„Pro emittierter Tonne hat Methan eine viel größere erwärmende Wirkung als Kohlendioxid. Allerdings verbleibt es nur etwa 12 Jahre in der Atmosphäre, während Kohlendioxid über Jahrtausende hinweg bestehen bleibt und sich anreichert“, so Mitautor Prof. Raymond Pierrehumbert. „Das bedeutet, dass die Auswirkungen von Methan auf die langfristige Erwärmung nicht kumulativ sind und stark beeinflusst werden, wenn die Emissionen im Laufe der Zeit steigen oder sinken.

Das Klimamodell der Wissenschaftler ergab, dass die Herstellung von Laborfleisch unter bestimmten Umständen und auf sehr lange Sicht zu einer stärkeren Erwärmung führen kann. Dies liegt daran, dass die Emissionen aus dem Labor mit der Erzeugung von Energie verbunden sind, die fast vollständig aus Kohlendioxid besteht, das über Hunderte Jahre in der Atmosphäre verbleibt.

Wie steht es mit der Wasserverschmutzung?

Studien haben gezeigt, dass künstliches Fleisch zu Rückständen von organischen oder chemischen Molekülen im Wasser führen kann. Das liegt daran, dass für den Wachstumsprozess „große Mengen chemischer und organischer Moleküle wie Hormone und Wachstumsfaktoren produziert werden müssen, die dem Nährmedium zugesetzt werden, um das Fleisch zu züchten“, so Prof. Jean-Francois Hocquette vom französischen Nationalen Institut für Agrarforschung.

Als ob diese Probleme nicht schon genug wären, warnt uns Eco-Business vor den Gefahren von Bakterien und Plastik in im Labor gezüchtetem Fleisch:

Tiere haben ein Immunsystem, das sie auf natürliche Weise vor bakteriellen und anderen Infektionen schützt. Dies ist bei Zellkulturen nicht der Fall, und in einer nährstoffreichen Umgebung vermehren sich Bakterien viel schneller als tierische Zellen. Um zu vermeiden, dass ein Steak aus mehr Bakterien als Fleisch besteht, muss eine Kontamination vermieden werden, und das erfordert ein hohes Maß an Sterilität. In der pharmazeutischen Industrie werden Zellkulturen in hochkontrollierten und desinfizierten „Reinräumen“ durchgeführt. Die Sterilität wird in den meisten Fällen durch die Verwendung von Einweg-Kunststoffmaterialien gewährleistet. Dies verringert das Kontaminationsrisiko erheblich, erzeugt jedoch Kunststoffabfälle, deren Menge in den Ökosystemen bereits alarmierend ist. Einige der Kulturmaterialien sind aus rostfreiem Stahl und können daher dampfsterilisiert oder mit Reinigungsmitteln gewaschen werden, aber auch diese Behandlungen sind mit Umweltkosten verbunden.

„Es gibt zwar nur wenige Studien über die Umweltauswirkungen der pharmazeutischen Industrie, aber die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass ihr CO2-Fußabdruck um 55 % höher ist als der der Automobilindustrie“.

Wenn das alles wahr ist und sie es wissen, warum sind sie dann so versessen darauf, uns dieses schreckliche Zeug essen zu lassen?

Weil es uns für den nächsten, viel wichtigeren Schritt im Streben nach Unsterblichkeit unempfindlich macht. Die Herstellung von Laborbabys.

Der eigentliche Zweck der Konditionierung der Menschen, das Verfahren zur Herstellung von sauberem Fleisch zu akzeptieren, besteht darin, dass die Menschen im Wesentlichen das gleiche Verfahren zur Herstellung von sauberen Babys akzeptieren werden. Wir sind bereits darauf programmiert, keinen Schock oder Ekel zu empfinden, wenn Menschen Körperteile abschneiden, um ihr Geschlecht zu ändern. Die Herstellung von Laborbabys kann sicher nicht schlimmer sein.

Als ich in Ägypten lebte, war ich schockiert, als ich herausfand, dass Genitalverstümmelung bei Mädchen immer noch als normal und sogar als gesund angesehen wird. Es fiel mir sehr schwer zu verstehen, wie jemand so etwas glauben konnte, insbesondere Mütter, die es selbst erlebt hatten. Wie konnten sie sich umdrehen und ihren Töchtern so etwas antun? Aber sie glaubten wirklich, dass es das Richtige war. Ohne FGM waren die Mädchen unrein. Untauglich für die Ehe.

Die Verstümmelung unserer Kinder zum Zwecke der Geschlechtsumwandlung unterscheidet sich nicht von der Genitalverstümmelung, im Gegenteil, sie ist schlimmer.

Wenigstens können Mädchen, die eine Genitalverstümmelung erleiden, noch Kinder gebären, die meisten jedenfalls. Aber Kinder, die aufgeschnitten und mit Hormonen behandelt werden, werden niemals Kinder bekommen können. Das ist das Ziel. Wir sollen unfruchtbar werden. Wie kommt es, dass die Menschen dieses offensichtliche Übel akzeptieren?

Traurigerweise akzeptieren die meisten Menschen fast jeden Missbrauch ihres Geistes und Körpers, wenn sie über einen langen Zeitraum einer sorgfältigen Gehirnwäsche unterzogen wurden und glauben, dass dies ihrer „Gesundheit und Sicherheit“ dient.

Gabriel Mac ist eine geistig gestörte Frau, die sich selbst verstümmelt hat, um ein Mann zu werden. Die Vorstellung, dass wir Gottes natürliche Ordnung ändern können, indem wir uns selbst verstümmeln, ist eine Lüge der Eliten, um die normalen Bürger dazu zu bringen, sich Experimenten zu unterziehen.

Ein Artikel der USA Today mit dem Titel Babys ohne Sex? ermutigt uns, über unsere Suche nach dem perfekten Steak oder der perfekten Hühnerbrust hinauszugehen und ähnliche Technologien auf unsere Suche nach dem perfekten Menschen anzuwenden.

„Die ‚perfekte‘ Rasse, das ‚perfekte‘ Baby, die ‚perfekte Generation‘ ist keine Science-Fiction“, sagt Amrita Pande, Soziologin an der Universität von Kapstadt in Südafrika.

All dies erklärt den starken Druck auf Transgenderismus, den wir derzeit erleben. Deshalb drängen sie darauf, dass Männer Babys bekommen und stillen können.

Deswegen wurde die oben abgebildete Statue eines Mannes, der versucht, ein Baby zu stillen, vor dem Gender-Museum in Dänemark aufgestellt, das früher als Frauenmuseum bekannt war. Das ist der Grund, warum die beleidigende Werbung eines flachbrüstigen männlichen Social-Media-Stars namens Dylan Mulvaney für Nike-Sport-BHs modeln darf, obwohl er keine Ahnung hat, was es bedeutet, beim Sport einen BH zur Unterstützung der Brüste tragen zu müssen.

Das ist der totale Wahnsinn. Und das soll auch so sein. Wenn es den Machthabern gelingt, die Menschen davon zu überzeugen, den Wahnsinn als normal zu akzeptieren, dann wird es umso leichter sein, sie dazu zu bringen, die Schrecken der Experimente zu akzeptieren, mit denen die Eliten die Unsterblichkeit für sich selbst erlangen wollen.

Das neue Versprechen, im Labor gezeugte Babys zu erhalten, heißt In-Vitro-Gametogenese (IVG):

„Die IVG-Technologie würde es gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglichen, Kinder zu bekommen, die mit beiden biologisch verwandt sind; sie würde es Einzelpersonen ermöglichen, sich ohne den genetischen Beitrag einer anderen Person fortzupflanzen; und sie würde die „Multiplex“-Elternschaft erleichtern, bei der Gruppen von mehr als zwei Personen sich gemeinsam fortpflanzen und Kinder hervorbringen, die die genetische Nachkommenschaft von allen sind. IVG könnte auch die pränatale Selektion zu einem viel raffinierteren und umfassenderen Prozess machen, als es heute der Fall ist, indem es die Auswahl von Embryonen auf der Grundlage mehrerer Faktoren ermöglicht.“

Für die Transhumanisten ist es am wichtigsten, dass die IVG ermöglicht, die Reproduktion zu „perfektionieren“, indem Krankheiten und negative Persönlichkeitsmerkmale ausgeschlossen werden. Natürlich sind die Ethiker wieder einmal besorgt. Aber das wird sie nicht aufhalten. Eugenik wurde noch nie so gelobt, ohne dass jemand dieses schmutzige Wort benutzt hätte.

Die übliche Riege der Milliardäre finanziert diese Bemühungen. In einem MIT-Artikel „How Silicon Valley hatched a plan to turn blood into human eggs (Wie das Silicon Valley einen Plan ausbrütete, um Blut in menschliche Eier zu verwandeln )“ heißt es:

Milliardäre aus dem Silicon Valley, darunter Sam Altman, CEO von OpenAI und ehemaliger Präsident von Y Combinator, Jaan Tallinn, einer der Gründer von Skype, und Blake Borgeson, Mitbegründer von Recursion Pharmaceuticals, investieren in ein Unternehmen namens Conception, das größte kommerzielle Unternehmen, das sich mit der sogenannten In-vitro-Gametogenese befasst, d. h. mit der Umwandlung adulter Zellen in Keimzellen – Spermien oder Eizellen.

Matt Krisiloff ist der junge Mann, der Conception rund um diese Technologie entwickelt hat.

Krisiloff ist kein Biologe, aber er wusste theoretisch, dass eine Zelle eines Mannes in eine Eizelle verwandelt werden kann. Da er schwul ist, hatte er einen zusätzlichen Anreiz, dies in die Tat umzusetzen. Wenn es jemals möglich wäre, könnten zwei Männer ein Kind bekommen, das mit beiden genetisch verwandt ist.

Was, glauben Sie, ist für die Herstellung von Eizellen aus Stammzellen erforderlich, so wie wir es bei Fleisch aus dem Labor festgestellt haben? Menschliches fötales Gewebe. Die Schrecken, die mit Kuhföten geschehen, können auch auf menschliche Föten übertragen werden. Aber das alles ist es wert, denn wir können aufregende Fortschritte erzielen.

Die Empfängnis eröffnet nicht nur die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Fortpflanzung, sondern vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ein Individuum – oder vier – einen Nachkommen zeugt.

Da die Technologie Eizellen zu einem Produktionsmittel macht, könnte sie den Weg zu Designerkindern beschleunigen. Wenn Ärzte tausend Eizellen für eine Patientin herstellen können, sind sie auch in der Lage, alle zu befruchten und zu testen, um die besten Embryonen zu finden, indem sie ihre Gene auf künftige Gesundheit oder Intelligenz hin bewerten. Ein solches Laborverfahren würde auch eine uneingeschränkte genetische Bearbeitung mit DNA-Techniken wie CRISPR ermöglichen. Wie Conception in einem Anfang des Jahres verschickten Pitch formulierte, geht das Unternehmen davon aus, dass künstliche Eizellen eine „breit angelegte genomische Selektion und Bearbeitung bei Embryonen“ ermöglichen könnten.

Wie alle ehrgeizigen Geschäftsleute, die davon träumen, der oberste Milliardär zu werden, will Krisiloff Geld verdienen – und zwar viel Geld. Er will ein menschliches Ei und ein patentiertes Verfahren zu dessen Herstellung herstellen. Für ihn sind Ethik und „komplexe Verbindlichkeiten“, wie „wer ist schuld, wenn ein Baby nicht normal ist“, kein Problem. Das ist alles ganz normal. Kein großer Durchbruch in der Wissenschaft ist jemals ohne Herausforderungen zustande gekommen.

„Harte wissenschaftliche Entdeckungen können in einem kommerziellen Umfeld schneller zustande kommen“, sagt Krisiloff. „Es könnte viel mehr Mittel geben, wenn man Forschungsorganisationen in gewinnorientierte Unternehmen umwandeln würde. Ich bin ein großer Befürworter von mehr Grundlagenforschung im Unternehmenskontext“.

Warum lassen sich die Menschen diese offensichtlichen Lügen und die aufgeblasenen Milliardäre, die sie verbreiten, gefallen?

Weil die meisten Menschen lieber den Lügen der Milliardäre vertrauen, als die Wahrheit der alten Geschichten zuzugeben, von denen wir einst instinktiv wussten, dass sie wahr sind. Die meisten von uns wollen sich der Autorität Gottes ebenso wenig beugen wie die Milliardäre. Wir wollen das Schlimmste von allem nicht wahrhaben: Wenn wir in diesem Garten gewesen wären, hätten wir genau dasselbe getan wie Adam und Eva. Wir hätten rebelliert, und es wäre unsere eigene Schuld gewesen. Wir haben alle gesündigt und sind „hinter der Herrlichkeit Gottes zurückgeblieben“. Wir sind alle für unser eigenes Leben und unsere Entscheidungen verantwortlich.

Aber sicher werden die Eliten am Ende gewinnen. Sie werden ihren Weg zurück in den Garten finden, die Cherubim zerstören und vom Baum des Lebens essen. Und dann werden sie sich dem Rest der Menschheit zuwenden – all den kleinen Menschen, an denen sie experimentiert haben, um ihre Ziele zu erreichen – und auch ihnen einen Happen Unsterblichkeit zukommen lassen.

Falsches Fleisch, synthetisches Fleisch, Fleisch aus dem Reagenzglas, Franken-Fleisch, sauberes Fleisch – wendet man die gleichen Worte auf menschliche Babys an, wird der Schrecken des Ganzen deutlich.

Gefälschte Babys, synthetische Babys, Reagenzglas-Babys, Franken-Babys, saubere Babys.

Wenn es jemals eine Zeit gab, in der wir den Mund aufmachen und die Wahrheit verkünden mussten, dann ist diese Zeit jetzt gekommen. Die Leute sagen immer zu mir, aber was können wir tun? Das Einzige, was jemals funktionieren wird. Entlarven Sie diese Lügen furchtlos gegenüber den Menschen in Ihrem Umfeld. Schicken Sie ihnen diesen Aufsatz. Vielleicht werden sie ihn nicht lesen. Vielleicht werden sie nicht zuhören. Aber erzählen Sie es ihnen trotzdem weiter. Und was noch wichtiger ist: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie ein gesundes Leben führen. Zeigen Sie ihnen durch Ihr Handeln, dass Sie nicht herumalbern. Du bist kein Heuchler. Du lebst die Worte, die du sagst.