Die Verfolgung von Sucharit Bhakdi

Hans Vogel erörtert die Kontroverse um den renommierten Mikrobiologen Dr. Sucharit Bhakdi, der wegen seiner unverblümten Ansichten über Covid-19 und damit zusammenhängende Maßnahmen von der deutschen Regierung verfolgt wurde.

Während der großen Covid-Show zog Dr. Sucharit Bhakdi, ein weltweit anerkannter Mikrobiologe und emeritierter Professor der Universität Mainz, den Zorn der deutschen Regierung auf sich. Professor Bhakdi betonte, dass Covid bei Weitem nicht die tödliche Bedrohung für die Menschheit sei, die uns Regierungen und „Gesundheitsbehörden“ auf der ganzen Welt glauben machen wollten. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, warnte Professor Bhakdi vor den Impfstoffen, zu denen uns dieselben Regierungen, Gesundheitsbehörden und „Experten“ drängten.

Zusammen mit einer Reihe anderer angesehener Ärzte, Mikrobiologen, Immunologen und anderer Wissenschaftler, sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern, machte Professor Bhakdi überdeutlich, dass die offizielle Covid-Erzählung, die von Regierungen, großen Pharmaunternehmen und ihren Handlangern aus Medizin und Wissenschaft gestützt wird, eine ausgeklügelte Lüge ist.

In den modernen westlichen Demokratien ist es trotz des gegenteiligen Anscheins unter normalen Umständen für einen Bürger bereits gefährlich, den Staat offen herauszufordern. Schließlich ist man geneigt, einen demokratischen Staat für verständnisvoller, humaner und sanfter gegenüber Andersdenkenden zu halten. In den Augen der staatlichen Bürokraten kommt es jedoch einem Hochverrat gleich, sich dem Staat zu widersetzen, wenn er eine so große Operation wie die Great Covid Show durchführt. Dies gilt umso mehr, wenn der Staat dabei ist, die Wissenschaft zu missbrauchen.

Wenn die Wissenschaft für politische Zwecke instrumentalisiert und manipuliert wird, hört sie auf, Wissenschaft zu sein.

Schließlich ist der Missbrauch der Wissenschaft (sowohl ihrer Methode als auch ihres Namens) genau das, was die deutsche Regierung und alle anderen Regierungen seit 2020 getan haben. Die Wissenschaft zu missbrauchen ist eine Sache, aber sie angeblich zum Wohle der Menschheit zu missbrauchen, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Wenn die Wissenschaft für politische Zwecke instrumentalisiert und manipuliert wird, hört sie auf, Wissenschaft zu sein. Je mehr ein angesehener Wissenschaftler seine Stimme erhebt, um sich einer solchen staatlichen Politik zu widersetzen, desto größer ist seine Gefahr für den Staat. Während Professor Bhakdi also weiterhin ein wirklich gewissenhafter Wissenschaftler war, der die Politik der Regierung auf der Grundlage wissenschaftlicher Beweise und unter Anwendung rein akademischer Logik kritisierte, machte er sich in den Augen des Staates und seiner Bediensteten zum Staatsfeind.

Dies konnte jedoch nie offen zugegeben werden. Deshalb wurden Bhakdi und andere wie er überall auf der Welt von den Medien zensiert, von denen die meisten entweder unter staatlicher Kontrolle oder völlig korrupt sind. Wenn jemals die Namen von Bhakdi und seinen mutigen Wissenschaftlerkollegen erwähnt wurden, dann in einem abwertenden Sinn, als Feinde des gesunden Menschenverstands, der Wissenschaft und der Menschlichkeit! Alle Kritiker der staatlichen Covid-Politik wurden als gefährlich für die Gesellschaft und als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dargestellt. Je höher das berufliche Ansehen solcher Kritiker war, desto größer war die Gefahr für den Staat und desto dringlicher war es, sie zum Schweigen zu bringen.

Da es unmöglich war, sie mit logischen und wissenschaftlichen Argumenten zum Schweigen zu bringen, war das wirksamste Mittel dazu Verleumdung und Rufmord. In Frankreich wurden Professor Didier Raoult und Nobelpreisträger Luc Montagnier mit diesen Methoden zum Schweigen gebracht, während in Deutschland Dr. Wolfgang Wodarg beschuldigt wurde, „Desinformation“ und „Verschwörungstheorien“ zu verbreiten.

Bhakdi bezeichnete die von der WHO, Bill Gates und Regierungen in aller Welt vorangetriebene weltweite Impfkampagne gegen Covid als „zweiten Holocaust“.

Sucharit Bhakdi war eine härtere Nuss, die es zu knacken galt. Als angesehener akademischer Forscher mit beeindruckenden Leistungen, der sich nicht zum Schweigen bringen ließ, waren stärkere Waffen erforderlich, um ihn zurechtzustutzen.

Daher wurden an einem einzigen Tag, dem 14. Juli 2021, drei verschiedene Anklagen gegen ihn wegen Volksverhetzung erhoben, was im Englischen so viel wie „öffentliche Aufwiegelung“ bedeutet, aber auch einen Aspekt dessen enthält, was man als „Hassrede“ bezeichnen würde. In einem Videointerview, das er dem deutschen Fotografen und Video-Blogger Kai Stuht im Frühjahr 2021 gab, erklärte Professor Bhakdi seine tiefe Enttäuschung darüber, wie die Israelis, die traditionell nach Weisheit und Schönheit streben, das Böse gelernt und ihr Land in eine lebende Hölle verwandelt haben. Sigmount Königsberg, einer derjenigen, die ihn anprangerten, ist eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Mitglied des einflussreichen Berliner Rates für Demokratie mit Verbindungen zu Entscheidungsträgern der lokalen und bundesweiten Regierung.

Im Spätsommer desselben Jahres, am 24. September, bezeichnete Bhakdi bei einer Wahlkampfrede in Kiel vor einigen Hundert Zuhörern die weltweite Anti-Covid-Impfkampagne, die von der WHO, Bill Gates und Regierungen weltweit vorangetrieben wurde, als „zweiten Holocaust“. Tatsächlich gab Bhakdi lediglich die Meinung von We For Humanity wieder, einer Gruppe von Holocaust-Überlebenden, die einen Monat zuvor, am 25. August 2021, einen offenen Brief an die Europäische Arzneimittelagentur EMA geschickt hatte, in dem es hieß, dass „ein weiterer Holocaust größeren Ausmaßes vor unseren Augen stattfindet“.

Anfang November beschloss die schleswig-holsteinische Staatsanwaltschaft, die ein Verfahren gegen Bhakdi eingeleitet hatte, dieses wegen Geringfügigkeit einzustellen. Drei Wochen später wurde jedoch auf Drängen von zwei jüdischen Organisationen beschlossen, das Verfahren wieder aufzunehmen. Diesmal leitete Silke Füssinger, die neu ernannte Staatsanwältin für Antisemitismus, die Ermittlungen. Anfang 2022 fügte sie den Vorwurf der „Verharmlosung des Holocaust“ zu Bhakdis Äußerungen auf der Wahlkampfveranstaltung in Kiel hinzu.

Es mag nicht überraschen, dass eine Staatsanwältin, die speziell mit Äußerungen betraut ist, die von einer kleinen Minderheit innerhalb einer Bevölkerung von 85 Millionen Menschen als beleidigend empfunden werden, an den Äußerungen von Professor Bhakdi Anstoß nimmt. Sie könnte sogar ein persönliches und institutionelles Interesse daran haben, den Fall gegen Bhakdi zu verfolgen. Ein so berühmter Angeklagter wird, wenn er erfolgreich angeklagt und verurteilt wird, zweifellos dazu beitragen, ihren eigenen Ruf zu verbessern. Ferner könnte Frau Füssinger auch einem negativen Impuls unterliegen, denn wenn sie den Fall fallen lassen würde, könnte ihr vorgeworfen werden, sie sei nachsichtig mit dem Antisemitismus. Unabhängig von den eigentlichen Vorzügen dieses Falles ist sie daher gezwungen, allein aufgrund ihrer Stellenbeschreibung weiterzumachen.

Die Qualität und Integrität der EU-Justizsysteme rechtfertigt sicherlich kein großes Vertrauen in die Fairness des vorliegenden Verfahrens.

Das Verfahren gegen Professor Bhakdi besteht aus offensichtlich erfundenen Anschuldigungen. Jeder kann sehen, dass er kein Antisemit ist. Ganz im Gegenteil, er ist ein Philosemit, der enttäuscht ist, dass das Volk, das er liebt und für seine intellektuellen und künstlerischen Leistungen bewundert, das Böse gelernt hat (von wem sonst, wenn nicht von Nichtjuden, von den Deutschen?) und sein Land ruiniert hat. Genau das sagt er: „Die Israelis, dieses Volk, das ich mehr bewundert habe als jedes andere Volk der Welt, ich war ein Bewunderer der Juden, ja, Sie wissen, ich bin ein Musikliebhaber, ein Kunstliebhaber. Die größten Geister waren die Juden. (…) Sie, die Menschen, die aus diesem Land geflohen sind, aus diesem Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden. Sie haben ihr eigenes Land in etwas noch Schlimmeres verwandelt, als es Deutschland war. Unglaublich. (…). Sie lernen fleißig. Es gibt kein Volk, das fleißiger lernt als sie. Aber jetzt haben sie das Böse gelernt. Und haben es umgesetzt. Und deshalb ist Israel jetzt die ‚lebende Hölle‘.“

Nur ein hochgradig paranoider Geist oder ein Schwachkopf könnte diese Äußerungen als antisemitisch verstehen. Aus sprachlicher Sicht ist hier nichts Falsches, Verwerfliches oder Illegales zu finden. Außerdem bestreitet Bhakdi selbst, antisemitisch zu sein. In Zeiten, in denen die deutsche Regierung und andere EU-Regierungen jede Frau, die sich für einen Mann hält, rechtlich voll anerkennen und umgekehrt, und das nur, weil sie es selbst sagen, muss Professor Bhakdi, wenn er beteuert, kein Antisemit zu sein, mit Sicherheit volles Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Anklage gegen Bhakdi scheint auf absolut fadenscheinigen Beweisen zu beruhen, aber ich fürchte, dies wird seinen Freispruch nicht garantieren. Die Qualität und Integrität der EU-Justizsysteme rechtfertigt sicherlich kein großes Vertrauen in die Fairness des vorliegenden Verfahrens. Zudem wird es sich nicht um einen gewöhnlichen Prozess handeln, sondern um einen eindeutig politischen.

Der Prozess gegen den niederländischen Anti-Impf-Aktivisten Willem Engel könnte ein guter Hinweis auf das Ergebnis sein. Trotz der Fülle von Beweisen, die Engels Fall untermauern, wurde er für schuldig erklärt, aber nur mit einer sehr geringen Strafe belegt. Ich habe das Gefühl, dass Professor Bhakdi ebenfalls schuldig gesprochen wird, aber nur zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt wird.

Tja, so ist die Justiz in der EU heute! Aus offensichtlichen Gründen werde ich jedoch davon absehen, Vergleiche zwischen der heutigen Justizpraxis in Deutschland und derjenigen vor nicht allzu langer Zeit anzustellen.

Hans Vogel

Hans Vogel verbrachte seine Jugend in Indonesien und den Niederlanden, studierte an der Universität Leiden und promovierte an der University of Florida in Geschichte. Nachdem er an der Universität Leiden lateinamerikanische und militärische Geschichte gelehrt hatte, unterrichtete er europäische und Weltgeschichte in Buenos Aires (Universitäten UADE und ESEADE). Er ist Autor eines Standardwerks zur Geschichte Lateinamerikas sowie zahlreicher Monographien und Artikel zur Militär-, europäischen und argentinischen Geschichte. Im Laufe der Jahre war er als Berater mehrerer Regierungen und staatlicher Stellen sowie als Dozent für lateinamerikanische Politik für das Niederländische Institut für Internationale Angelegenheiten tätig und arbeitete als Journalist für niederländische und russische Zeitungen. Seit 2002 lebt er im Ausland (vor allem in Argentinien, Belgien und Italien).