Der Stand der russisch-chinesischen Beziehungen

Nur wenige Wochen vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass die Beziehungen zwischen Russland und China „in ihrer Enge und Wirksamkeit sogar ein Bündnis übertreffen“. Doch seit dem Einmarsch der Russen scheint China bemerkenswert ruhig und zurückhaltend zu sein. Hat sich die Beziehung als eine Beziehung auf dem Papier erwiesen, deren Worte stärker sind als ihre Realität?

Die sehr enge umfassende strategische Beziehung zwischen den beiden Ländern hat sich zu einer Quasi-Allianz entwickelt, in der „die Freundschaft zwischen den beiden Staaten keine Grenzen hat und es keine ‚verbotenen‘ Bereiche der Zusammenarbeit gibt. . . .“ Im August 2021 führten Russland und China Übungen durch, bei denen zum ersten Mal ein gemeinsames Kommando- und Kontrollsystem zum Einsatz kam und russische Truppen vollständig in größere chinesische Verbände integriert wurden. Die beiden Länder gewährten sich gegenseitig Zugriffsmöglichkeiten, die für beide Länder beispiellos sind.

Doch obwohl die Beziehung über ein Bündnis hinausgeht, handelt es sich nicht um ein Bündnis. Alexander Lukin von der HSE-Universität in Moskau sagte in einem persönlichen Briefwechsel: „Die russisch-chinesischen Beziehungen sind sehr eng und weisen ein hohes Maß an strategischer und militärischer Koordination auf. Aber es gibt keine gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen“.

China hat diplomatische Unterstützung geleistet. Es hat sich zweimal bei den Vereinten Nationen der Stimme enthalten und sich geweigert, Russlands Handlungen als „Krieg“ oder „Invasion“ zu bezeichnen, und hat standhaft bekräftigt, dass „die Freundschaft zwischen den beiden Völkern eisern ist“.

Doch während der Westen immer mehr moderne Waffen in die Ukraine geliefert hat, hat China nicht dasselbe für Russland getan. Gibt es trotz der Beteuerungen Grenzen in den Beziehungen?

Bevor China eine enge Beziehung zu Russland hatte, unterhielt es eine sehr enge Partnerschaft mit Pakistan. Pakistan hat sich mehrmals mit Indien im Krieg befunden. Aber bei keiner Gelegenheit hat China mit Truppen interveniert.

Im Krieg von 1971, so Andrew Small in The China-Pakistan Axis, versprach China, „Pakistan weiterhin moralisch, wirtschaftlich und politisch zu unterstützen“, bot aber keine Möglichkeit an, seine Streitkräfte zu stationieren. Es schickte jedoch Waffen und Geld und leistete diplomatische Unterstützung in der UNO.

Auch im Krieg von 1965 griff China nicht militärisch ein, aber Mao sagte, dass sie es könnten. China könnte eingreifen, wenn Indien Pakistan angreift, so eine von Small befragte Quelle.

Obwohl China nie für Pakistan gekämpft hat, hat es gesagt, dass „China nicht aufhören wird, Pakistan in seinem Kampf gegen die Aggression zu unterstützen.“ Sie haben versichert, dass sich „unsere Haltung niemals ändern wird“, selbst wenn Indien von den USA unterstützt wird. Aber 1999, als Pakistan in Kaschmir einmarschierte, verweigerte China Pakistan jede Art von Unterstützung.

Deutet diese Geschichte darauf hin, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass China seinen strategischen Partnern zur Seite steht?

In jedem Fall verweigerte China Pakistan die erhoffte militärische Hilfe aus einem Hauptgrund. China würde, so Small, Pakistan nicht aus Konflikten retten, die es selbst verursacht hat. Stattdessen würde China 1999 zwar weiterhin die langfristige Sicherheitslage Pakistans unterstützen, nicht aber die unmittelbare. Small zitiert die chinesische Führung, die Pakistan aufforderte, „Selbstkontrolle zu üben … und eine Verschlimmerung der Situation zu vermeiden“. China würde Pakistan nicht militärisch aus Krisen retten, die Pakistan verursacht hat.

Aber China hat Russland ausdrücklich nicht für die aktuelle Situation verantwortlich gemacht. Xi sagte Biden persönlich, dass „der Kern der Ukraine-Krise“ „die Sicherheitsbedenken sowohl Russlands als auch der Ukraine“ umfasse. Er sagte Biden, dass die Provokation der USA das Problem verursacht habe. Am 23. Juni betonte Xi erneut die Notwendigkeit, „die Mentalität des Kalten Krieges und die Blockkonfrontation“ sowie den „Hegemonismus“ abzulehnen.

Und China ist Russland weiterhin zur Seite gestanden und hat wesentliche nicht-militärische Unterstützung geleistet. Es hat russischen Banken erlaubt, Karten über Chinas UnionPay-Finanzsystem auszugeben, als der Westen Russland von VISA und MasterCard abschnitt. Die New York Times berichtet: „Im Mai stiegen Chinas Importe von russischem Öl um 28 Prozent gegenüber dem Vormonat, erreichten ein Rekordhoch und halfen Russland, Saudi-Arabien als Chinas größten Lieferanten zu überholen, wie aus chinesischen Statistiken hervorgeht.“ China importiert jetzt 1,98 Millionen Barrel russisches Öl pro Tag: ein Anstieg um 55 % im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. „Die chinesischen Käufe“, so die Times, „unterstrichen die Unterstützung, die Putin von seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping genießt“.

Und diese Unterstützung nimmt nicht ab. Am 15. Juni telefonierte der chinesische Präsident Xi Jinping mit Putin und erklärte, dass „die chinesische Seite bereit ist, mit der russischen Seite zusammenzuarbeiten, um eine stetige und langfristige Entwicklung der praktischen bilateralen Zusammenarbeit voranzutreiben.“ Xi erklärte, dass „China bereit ist, mit Russland zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig in ihren jeweiligen Kerninteressen in Bezug auf Souveränität und Sicherheit sowie in ihren wichtigsten Anliegen zu unterstützen und ihre strategische Koordination zu vertiefen. . .“. Eine Woche später kritisierte er „einseitige Sanktionen und den Missbrauch von Sanktionen“.

Das ist keine bloße Papierpartnerschaft. Angesichts der nuklearen Bedrohung und der Verfolgung seiner eigenen nationalen Interessen, die die strategische Partnerschaft zulässt, ist es vielleicht nicht überraschend, dass China bei seiner militärischen Unterstützung Russlands zurückhaltend geblieben ist und wahrscheinlich auch weiterhin zurückhaltend bleiben wird.

China hat in der Vergangenheit erklärt, dass es Pakistan nur dann militärisch zu Hilfe kommen würde, wenn die Existenz Pakistans bedroht wäre. Ein chinesischer Experte sagte einmal zu Andrew Small: „Wenn Indien in Pakistan einmarschiert, wären wir bereit zu reagieren. Wenn Indien Luftangriffe auf Pakistan fliegt, wären wir bereit, darauf zu reagieren“. China könnte in seinem eigenen Interesse handeln, indem es die Niederlage Russlands verhindert, eine Niederlage, die China in dem drohenden Konflikt zwischen China und den USA verwundbar machen würde.

Obwohl China Russland in der Ukraine nicht militärisch zu Hilfe gekommen ist, hat es das Versprechen einer strategischen Beziehung, die „sogar über ein Bündnis hinausgeht“, nicht aufgegeben. Die aktuelle Krise hat die Partnerschaft nicht als Makulatur entlarvt. China hat lebenswichtige diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung geleistet und verspricht, diese Partnerschaft weiter auszubauen.