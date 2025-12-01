Der streng geheime Plan, Sie zu versklaven (ENTHÜLLT!!!)

Von James Corbett

Du kennst mich. Ich schaffe es immer, die geheimsten Pläne auszugraben, die die geheimen Verschwörer heimlich ausgeheckt haben (und die du auf keinen Fall sehen sollst!).

Zum Beispiel, als ich undercover ging, um Joe Bidens (Handlanger) geheime Pläne für seine neue Regierung zu stehlen (einschließlich des Gipfels für Demokratie, der einige Monate später stattfand).

Oder als ich dir die geheimen Gesetzesvorhaben für Zwangsimpfungen, Quarantänen und medizinische Notstandsverordnungen im Zuge einer hochgespielten Coronavirus-Pandemie zugespielt habe.

Oder als ich das streng geheime Buch des Club of Rome aufgedeckt habe, in dem ihr (geheimer) Plan dargelegt wird, den Klimawandel als Vorwand zu nutzen, um einen „gemeinsamen Feind zu schaffen, gegen den wir uns vereinen können“. (Spoiler: Der gemeinsame Feind „ist die Menschheit selbst“).

Oder als ich David Rothkopfs streng geheime Eingeständnis aufdeckte, dass es eine geheime „Superklasse“ von 6.000 Menschen gibt, die tatsächlich hinter den Kulissen die Weltgeschehnisse lenken.

Ja, sagen wir einfach, ich habe streng geheime Quellen, über die ich Ihnen nichts erzählen kann (fragen Sie mich also nicht nach Links). „Vertrauen Sie mir und meinen geheimen Quellen einfach!“ Das sage ich immer!

Hier ist also ein weiteres unglaubliches, supergeheimes, streng vertrauliches, lange verborgenes Manifest, das ich in die Hände bekommen habe. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die die Mächte, die es nicht geben sollte, seit Jahrhunderten befolgen, und die darauf abzielt, Sie direkt in die Sklaverei zu führen.

Aber keine Sorge, ich bin so großzügig, dass ich Ihnen sogar den gesamten Plan verraten werde!

Der Plan

Wie heißt dieser Plan, fragen Sie? Wo haben Sie ihn gefunden?

Stellen Sie solche Fragen nicht! Dafür haben wir keine Zeit!

Sie müssen nur wissen, dass es sich um einen geheimen, okkulten, noch nie dagewesenen 10-Stufen-Plan handelt. Und wie Sie sehen können, haben sie – wer? Ach, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen keine Fragen stellen! – seine Umsetzung fast abgeschlossen:

Abschaffung des Grundbesitzes und Verwendung aller Grundrenten für öffentliche Zwecke. Eine hohe progressive oder gestaffelte Einkommenssteuer. Abschaffung aller Erbrechte. Beschlagnahmung des Eigentums aller Emigranten und Rebellen. Zentralisierung des Kreditwesens in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit staatlichem Kapital und ausschließlichem Monopol. Zentralisierung der Kommunikations- und Transportmittel in den Händen des Staates. Ausbau der Fabriken und Produktionsmittel im Besitz des Staates: Urbarmachung von Ödland und allgemeine Bodenverbesserung nach einem gemeinsamen Plan. Gleiche Arbeitspflicht für alle. Einrichtung von Arbeitsarmeen, insbesondere für die Landwirtschaft. Verbindung der Landwirtschaft mit der verarbeitenden Industrie: schrittweise Abschaffung aller Unterschiede zwischen Stadt und Land durch eine gleichmäßigere Verteilung der Bevölkerung über das Land. Kostenlose Bildung für alle Kinder in öffentlichen Schulen. Abschaffung der Kinderarbeit in Fabriken in ihrer derzeitigen Form. Verbindung von Bildung mit industrieller Produktion usw. usw.

Da steht es schwarz auf weiß!

Schauen wir uns also einmal an, wie dieser Plan aussieht, sollen wir?

1. Abschaffung des Eigentums an Grund und Boden und Verwendung aller Grundrenten für öffentliche Zwecke.

Was? Glauben Sie, dass Sie das Land, das Sie „gekauft” haben, auch „besitzen”? Oh, mein liebes Sommerkind. Wie naiv!

Was passiert, wenn Sie aufhören, Grundsteuern für das Land zu zahlen, das Sie „besitzen”?

Was passiert, wenn Sie versuchen, ohne die erforderliche Genehmigung ein neues Gebäude auf Ihrem Grundstück zu errichten oder sogar einen Anbau an ein bestehendes Gebäude zu bauen?

Was passiert, wenn Sie versuchen, Bundesbeamte daran zu hindern, Ihr Grundstück zu betreten?

Das habe ich mir gedacht.

(Und denken Sie nicht einmal daran, die Millionen Dollar, die Sie auf Ihrem „eigenen” Grundstück vergraben haben, zu behalten, Sie Steuersklave!

2. Eine hohe progressive oder gestaffelte Einkommenssteuer.

Check.

Aber keine Sorge, Leute, das ist nur eine „vorübergehende Maßnahme“. Ich bin sicher, dass sie sie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wieder abschaffen werden.

3. Abschaffung aller Erbrechte.

Abschaffung? Noch nicht. Aber die Bundes- und Landeserbschaftssteuern haben es sicherlich geschafft, einen Großteil des geerbten Vermögens zum Nutzen der herrschenden Klasse abzuschöpfen.

4. Beschlagnahmung des Eigentums aller Emigranten und Rebellen.

Oh, du meinst „Enteignungsrecht“?

Oder meinst du das, was Kanada mit den Truckern und ihren Bankkonten gemacht hat?

So oder so, das ist ein Haken.

5. Zentralisierung des Kreditwesens in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und einem ausschließlichen Monopol.

Wenn Sie nichts über die Zentralisierung des Kreditwesens in den USA durch eine Nationalbank mit staatlichem Kapital wissen, habe ich eine Dokumentation, die Sie sich vielleicht ansehen möchten.

6. Zentralisierung der Kommunikations- und Transportmittel in den Händen des Staates.

Soll ich über das Monopol der US-Post (und Lysander Spooners Kampf dagegen) sprechen oder über die FCC und ihr vermutetes Monopol auf die Funkfrequenzen, oder soll ich lediglich auf die Existenz der FAA und des Verkehrsministeriums hinweisen?

Wie auch immer, genug gesagt.

7. Ausbau der Fabriken und Produktionsmittel im Besitz des Staates: die Urbarmachung von Ödland und die allgemeine Verbesserung der Böden nach einem gemeinsamen Plan.

Haha. Das ist gut! Die Trottel werden auf diese Propaganda hereinfallen, dass „der Staat die Farmen und Fabriken betreiben wird!”, während sie in Wirklichkeit nur die absichtliche Verlagerung der Industriekapazitäten an den nächsten großen Buhmann und einen totalen Krieg gegen die Bauern der fünften Generation bekommen werden.

8. Gleiche Arbeitspflicht für alle. Einrichtung von Industriearmeen, insbesondere für die Landwirtschaft.

Gleiche Arbeitspflicht? Meinen Sie damit, die Hälfte der Bevölkerung, die nicht zur Erwerbsbevölkerung gehörte, in die Erwerbsbevölkerung zu integrieren? Nun, was glauben Sie, worum es bei der von der CIA unterstützten feministischen Revolution ging? Fragen Sie einfach Nicholas Rockefeller (wer auch immer das ist). Er wird es Ihnen sagen!

9. Verbindung der Landwirtschaft mit der verarbeitenden Industrie; allmähliche Aufhebung des Unterschieds zwischen Stadt und Land durch eine gleichmäßigere Verteilung der Bevölkerung über das Land.

Landwirtschaft? Verarbeitende Industrie? Warum nicht einfach beides abschaffen und eine Dienstleistungswirtschaft schaffen, die nichts produziert und niemanden außer den obersten 1 % der obersten 1 % bereichert?

Und warum nicht Stadt und Land ganz abschaffen und alle in perfekt kontrollierte 15-Minuten-Städte treiben?

10. Kostenlose Bildung für alle Kinder in öffentlichen Schulen. Abschaffung der Kinderarbeit in Fabriken in ihrer derzeitigen Form. Kombination von Bildung mit industrieller Produktion usw. usw.

Ja! Befreien Sie die Kinder aus den klebrigen Tentakeln ihrer ekelhaften leiblichen Eltern und werfen Sie sie in die tröstenden Arme des Staates! Öffentliche Schulen werden sie sicherlich richtig indoktrinieren. Und wenn wir schon dabei sind, können wir sie für ein Leben in der industriellen Produktion ausbilden (wie Woodrow Wilson es wollte) … oder wofür auch immer wir sie heutzutage vorbereiten!

Mission erfüllt?

Sie bestehen also immer noch darauf, zu erfahren, was dieser Plan ist und woher er stammt. Na gut. Hier ist er:

Oh, das ist gar kein so geheimer Plan, sagen Sie? Jeder hat davon gehört, entgegnen Sie?

Nun, vielleicht ist genau das der Punkt. Die „geheimen Pläne” der „geheimen Verschwörer” sind fast immer gar nicht so geheim.

Der „geheime” Plan für eine Weltregierung? Lange im Voraus angekündigt.

Die „geheime“ Verschwörungsgruppe, die daran arbeitet, diese Weltregierung zu verwirklichen? Es gibt ganze Bücher, die erklären, wer zu dieser Verschwörungsgruppe gehört und wie sie vorgeht.

Der „geheime“ Plan, uns alle in sorgfältig kontrollierte 15-Minuten-Städte der Zukunft zu treiben? Schon vor Jahrzehnten wurden Videos darüber gedreht.

Der „geheime“ Plan zur Schaffung eines bargeldlosen Kontrollnetzes, das mit einem Sozialkreditsystem verbunden ist. Verdammt, sogar die ACLU hat das kommen sehen.

Die „geheimen“ perversen Praktiken der politischen Pädophilenklasse? Kubrick wusste Bescheid.

Der „geheime“ Plan zur Entvölkerung des Planeten? Sie haben es erraten! Nicht so geheim.

Und so stehen wir nun wieder einmal vor einem „geheimen“ Plan, der seit fast zwei Jahrhunderten öffentlich bekannt ist.

Ja, letztendlich ist das Endziel der Pathokraten überhaupt nicht geheim. Es ist nicht schwer zu verstehen. Es läuft alles auf Folgendes hinaus: Sie hassen Sie und betrachten Sie als nichts weiter als Steuervieh, das nach Belieben manipuliert, getäuscht, ausgebeutet und geschlachtet werden kann.

Wenn man das einmal verstanden hat, sind die restlichen Details nebensächlich. Die eigentliche Frage lautet: Was werden Sie dagegen unternehmen?