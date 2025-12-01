Anwalt entlarvt BILL GATES

Die dunkle Allianz: Wie Bill Gates die WHO zur privaten Impf-Marketing-Agentur machte. Ein vernichtender Bericht basierend auf den Enthüllungen des Schweizer Anwalts Philipp Kruse im Podcast.

Rechtsanwalt Philipp Kruse, einer der schärfsten und faktenbasiertesten Kritiker der WHO in Europa, hat in einem zweiteiligen Interview keine Zweifel gelassen: Die Weltgesundheitsorganisation ist keine neutrale Gesundheitsbehörde mehr. Sie ist ein korruptes, von der Pharmaindustrie und vor allem von Bill Gates gekapertes Instrument, das nationale Souveränität, Meinungsfreiheit und evidenzbasierte Medizin systematisch zerstört. Was folgt, ist die schonungslose Zusammenfassung seiner brisantesten Vorwürfe – besonders gegen Bill Gates und die WHO als dessen Handlanger.

Teil 1 hier:

1. Die WHO ist finanziell vollständig von der Impfindustrie abhängig – und Gates ist ihr größter Zuhälter

80 % des WHO-Programmbudgets (ca. 3 Milliarden Dollar pro Jahr) stammen aus zweckgebundenen Spenden – ein eklatanter Verstoß gegen Artikel 37 der WHO-Verfassung, der genau solche Industrie-Einflüsse verbietet.

Die Gates-Stiftung ist seit Jahren der mit Abstand größte private Geldgeber. 2024 allein: 321 Millionen Dollar. Bei zweijähriger Betrachtung regelmäßig über 1 Milliarde.

Auf Platz 2 und 3 folgen die Gates-gegründete Gavi-Impf-Allianz (257 Millionen) und andere Impflobby-Organisationen. Zusammen fast 600 Millionen Dollar im Jahr 2024 – ausschließlich von Akteuren, die von Massenimpfungen profitieren.

Die genauen Verträge, in denen steht, wofür das Geld genau verwendet werden muss, hält die WHO geheim – „wie ihren eigenen Augapfel“.

Kruse wörtlich:

„Wer zahlt, befiehlt. Die WHO ist nichts anderes als ein Handlanger, ein Erfüllungsgehilfe und eine Marketingagentur der Pandemie- und Impfindustrie.“

2. Bill Gates – der skrupellose Profiteur mit napoleonischem Größenwahn – Kruse zerlegt Gates gnadenlos:

1998 stellte eine US-Bundesrichterin im Microsoft-Prozess fest: Gates habe „ein napoleonisches Konzept von sich selbst“ und eine Arroganz, „der noch nie irgendetwas in den Weg gestellt wurde“.

2010 erklärte er auf der WHO-Generalversammlung kurzerhand das „Jahrzehnt der Impfungen“ (2010–2020) und forderte alle 193 Staaten auf, ihre Gesundheitsbudgets darauf auszurichten. Ergebnis: Das Vermögen seiner Stiftung verdoppelte sich in genau diesem Jahrzehnt.

August 2019 – Monate vor dem ersten bekannten Covid-Fall – kaufte Gates massiv BioNTech-Aktien zum Kurs von 18 Dollar.

September 2021 verkaufte er sie bei über 213 Dollar → Gewinn von mehr als 1.100 %.

Dezember 2019 tweetete er kryptisch: „Was wird wohl das nächste Jahr bringen? Ich könnte mir vorstellen, dass es eines der besten Jahre für unser Impf-Business wird.“

→ 2020 wurde tatsächlich das lukrativste Jahr der Impfgeschichte.

Kruse:

„Hier muss man die Frage nach Insiderhandel stellen. Gates hatte ein offensichtliches Interesse daran, dass die WHO Pandemien so früh und so lange wie möglich ausruf – und dass das einzige erlaubte Gegenmittel genau die Impfungen sind, in die er selbst investiert hat.“

3. Die systematische Unterdrückung alles Nicht-Impfbaren

Bewährte, günstige Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin wurden von WHO und FDA aktiv aus den Behandlungskatalogen entfernt – nur damit experimentelle mRNA-Substanzen Notfallzulassungen bekommen konnten.

2020 definierte die WHO Immunität neu: „Es gibt keine Immunität mehr außer durch Impfung.“ Natürliche Immunität wurde für inexistent erklärt – eine wissenschaftliche Lüge ersten Ranges.

Studien zeigen: Je mehr mRNA-Dosen, desto höher das Risiko für Covid und Long-Covid.

Kruse:

„Die WHO vertritt nicht die Gesundheit der Menschen, sondern ausschließlich die Interessen der Impfindustrie.“

4. WHO als Zensurbehörde – im Auftrag von Bill Gates

Seit 2020 trifft sich die WHO monatlich mit den 50 größten Tech-Konzernen und diktiert, welche Informationen als „richtig“ gelten und welche gelöscht werden müssen.

In den neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) sind Staaten nun verpflichtet, „Misinformation im Sinne der WHO“ aktiv zu bekämpfen.

In der Schweiz führte das bereits zu Berufsverboten für Ärzte und zur Zwangspsychiatrisierung von Kritikern.

Kruse:

„Das ist George Orwells Wahrheitsministerium in Reinkultur.“

5. Die Schweiz wird entmündigt – und das Parlament schaut tatenlos zu

Trotz klarer Parlamentsbeschlüsse im Frühjahr und Herbst 2024, dass über die IGV-Änderungen demokratisch debattiert werden müsse, hat der Bundesrat diese Änderungen im September 2025 einfach akzeptiert – ohne jede Diskussion. Damit gilt nun:

Die WHO darf genbasierte (mRNA-)Produkte als „Best Practice“ empfehlen – und Staaten müssen folgen.

Permanente 24/7-Gensequenzierungs- und Abwasser-Überwachung.

Ein neuer internationaler Finanzmechanismus unter WHO-Kontrolle – Schweizer Steuerzahler werden zur Kasse gebeten, ohne zu wissen, wie viel.

Die WHO definiert allein, welche Impfung für Grenzübertritte nötig ist – de facto globale Zulassungsbehörde ohne jede Rechtskontrolle.

6. Fazit von Philipp Kruse – vernichtend und unmissverständlich

Die WHO ist total korrupt. Sie agiert im Interesse der Pharmaindustrie und führt uns bewusst in die Gefahr hinein, statt uns herauszuführen. Wer braucht einen Lotsen, der uns direkt in den Abgrund steuert und nie wieder umkehren will?

Ein Austritt aus der WHO ist absolut konsequent. Das Minimum aber ist eine schonungslose, unabhängige Aufarbeitung der letzten fünf Jahre – sonst sind wir keine Demokratie mehr, sondern eine totalitäre Veranstaltung. Andernfalls sehen wir uns einer Endlosschleife von fabrizierten Plandemien entgegen.

Bill Gates und seine gekaperte WHO sind keine Wohltäter. Sie sind die größte Bedrohung für nationale Souveränität, körperliche Unversehrtheit und Meinungsfreiheit, die die westliche Welt je erlebt hat.

Die Schweiz – und jeder freie Staat – hat jetzt nur noch eine Wahl: Raus aus diesem korrupten System oder endgültig unterworfen werden.