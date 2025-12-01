Europas neue gedankenpolizeiliche „Chat-Kontroll“-Gesetzgebung schreitet voran

Tyler Durden

Verfasst von Christina Comben via CoinTelegraph.com,

Vertreter der EU-Mitgliedstaaten haben am Mittwoch im Rat der EU eine Einigung erzielt, um mit der umstrittenen „Chat Control“-Verordnung gegen Kindesmissbrauch voranzukommen, die den Weg für neue Regeln zur Bekämpfung von kinderpornografischem Material (CSAM) in Messaging-Apps und anderen Online-Diensten ebnet.

„Jedes Jahr werden Millionen von Dateien geteilt, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen… Das ist völlig inakzeptabel. Daher bin ich froh, dass die Mitgliedstaaten endlich einen Weg nach vorn gefunden haben, der eine Reihe von Verpflichtungen für Anbieter von Kommunikationsdiensten beinhaltet“, sagte der dänische Justizminister Peter Hummelgaard.

Die Vereinbarung, die auf jahrelange Spaltung und Blockaden zwischen Mitgliedstaaten und Datenschutzgruppen folgt, ermöglicht es, dass die Gesetzesakte in die finalen Gespräche mit dem Europäischen Parlament übergeht – darüber, wann und wie Plattformen verpflichtet werden können, Inhalte von Nutzern auf Verdacht von sexuellem Kindesmissbrauch und Grooming zu scannen.

Der bestehende CSAM-Rahmen soll am 3. April 2026 auslaufen und wird voraussichtlich durch die neue Gesetzgebung ersetzt, vorbehaltlich detaillierter Verhandlungen mit EU-Parlamentsabgeordneten.

EU-Chat-Kontrollgesetze: Was drin bleibt und was rausfällt

Die Bemühungen der EU, das Scannen privater Nachrichten verpflichtend zu machen, erlitten Anfang dieses Monats einen Rückschlag, als das verpflichtende Client-Side-Scanning aus dem jüngsten Entwurf gestrichen wurde. Zudem wurde Formulierung hinzugefügt, um sicherzustellen, dass Anbieter nicht unverhältnismäßig mit Erkennungspflichten belastet werden:

„Nichts in dieser Verordnung sollte so verstanden werden, dass es Erkennungspflichten für Anbieter auferlegt.“

Im jüngsten Entwurf hält der EU-Rat den Kern des CSAM-Rahmens aufrecht, aber Diensteanbieter müssten außerdem mit einem neu eingerichteten EU-Zentrum für sexuellen Kindesmissbrauch zusammenarbeiten, um die Umsetzung der Verordnung zu unterstützen.

Während der aktuelle EU-Ratstext die ausdrückliche Verpflichtung zum obligatorischen Scannen aller privaten Nachrichten entfernt, wird die Rechtsgrundlage für „freiwillige“ CSAM-Erkennung auf unbestimmte Zeit verlängert.

Ein Kompromiss, der keine Seite zufriedenstellt

Um die Chat-Control-Blockade zu beenden, hatte ein dänisches Verhandlungsteam im Rat daran gearbeitet, das umstrittenste Element zu entfernen: die pauschale Pflicht zum Massenscannen. Nach früheren Bestimmungen wären Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dienste wie Signal und WhatsApp verpflichtet gewesen, die Nachrichten der Nutzer systematisch nach illegalem Material zu durchsuchen.

Dennoch ist es ein Kompromiss, der beide Seiten enttäuscht. Strafverfolger warnen, dass missbräuchliche Inhalte weiterhin in den Ecken vollständig verschlüsselter Dienste verborgen bleiben werden, während digitale Bürgerrechtsgruppen argumentieren, dass die Vereinbarung dennoch den Weg für eine breitere Überwachung privater Kommunikation und für Massenüberwachung ebne, wie Politico am Donnerstag berichtete.

Der Chefunterhändler und Vorsitzende des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres im EU-Parlament, Javier Zarzalejos, rief sowohl den Rat als auch das Parlament auf, unverzüglich in Verhandlungen einzutreten. Er betonte die Bedeutung eines Rechtsrahmens zur Verhinderung und Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch im Internet, unter Wahrung der Verschlüsselung.

Javier Zarzalejosj:

„Ich bin entschlossen, in den kommenden Monaten mit allen politischen Gruppen, der Kommission und den Mitgliedstaaten im Rat zusammenzuarbeiten, um einen rechtlich soliden und ausgewogenen Gesetzestext zu vereinbaren, der dazu beiträgt, sexuellen Kindesmissbrauch im Internet effektiv zu verhindern und zu bekämpfen“, sagte er.

Der Rat feierte die jüngsten Bemühungen zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch im Internet; der ehemalige niederländische Abgeordnete Rob Roos verurteilte jedoch den Rat dafür, ähnlich wie in der „DDR-Ära 450 Millionen EU-Bürger ihres Rechts auf Privatsphäre zu berauben.“ Er warnte, dass Brüssel „hinter verschlossenen Türen“ agiere und dass „Europa Gefahr laufe, in digitalen Autoritarismus abzurutschen.“

Telegram-Gründer und CEO Pavel Durov wies darauf hin, dass EU-Beamte von der Überwachung ihrer Nachrichten ausgenommen seien. Er kommentierte in einem Beitrag auf X: „Die EU instrumentalisiert die starken Emotionen der Menschen zum Kinderschutz, um Massenüberwachung und Zensur durchzusetzen. Ihre Überwachungsgesetze sahen praktischerweise vor, dass EU-Beamte selbst von der Durchleuchtung ihrer Nachrichten ausgenommen sind.“

Privatsphäre steht im Zentrum eines globalen Angriffs

Die jüngste Bewegung bei Chat Control fällt in eine breitere weltweite Verschärfung gegen Privacy-Tools. Europäische Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden haben prominente Fälle gegen Krypto-Privatsphäre-Projekte wie Tornado Cash vorangetrieben, während US-Behörden Entwickler im Zusammenhang mit Samurai Wallet wegen angeblicher Geldwäsche und Sanktionsverstößen ins Visier genommen haben – und damit privacy-erhaltende Software ins Fadenkreuz rücken.

Als Reaktion darauf bekräftigte Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin das Recht auf Privatsphäre als zentralen Wert. Er spendete jeweils 128 ETH (rund 760.000 USD) an die dezentralen Messaging-Projekte Session und SimpleX Chat und betonte deren Bedeutung für den Erhalt unserer digitalen Privatsphäre.

Session-Präsident Alexander Linton sagte Cointelegraph, dass regulatorische und technische Entwicklungen „die Zukunft privater Kommunikation bedrohen“, während Mitbegründer Chris McCabe erklärte, dass die Herausforderung nun darin bestehe, das globale Bewusstsein zu schärfen.