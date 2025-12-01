US-Militärdokumente weisen auf Pläne hin, Truppen bis 2028 in der Karibik zu stationieren

Von Sam Biddle, Nick Turse

Während Gerüchte über einen Krieg der USA gegen Venezuela kursieren, zeigen Militärdokumente Pläne für eine jahrelange Verstärkung der Truppenpräsenz in der Region.

Die Vereinigten Staaten schmieden Pläne, um bis fast zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump eine massive Militärpräsenz in der Karibik aufrechtzuerhalten – was darauf hindeutet, dass der jüngste Zustrom amerikanischer Truppen in die Region nicht so schnell enden wird.

Während in Washington Gerüchte, offizielle Indiskretionen und RUMINT (eine Wortkombination aus „Rumor“ und „Intelligence“) über einen bevorstehenden Krieg mit Venezuela die Runde machen, bieten die von The Intercept eingesehenen Vertragsunterlagen des Verteidigungsministeriums einen der konkretesten Hinweise auf die Pläne des Pentagons für Operationen in der Karibik in den nächsten drei Jahren.

Die Vertragsunterlagen sehen Lebensmittelvorräte für fast alle Zweige des US-Militärs vor, darunter die Küstenwache, die Armee, die Marine, die Luftwaffe und das Marine Corps. Sie beschreiben detailliert die Bemühungen der Defense Logistics Agency (DLA) um die Beschaffung von „frischem Brot und Backwaren für Kunden des Verteidigungsministeriums (DoD oder Troop) in der Zone Puerto Rico“. Eine Tabelle mit den Lieferungen für die „Truppen in Puerto Rico“ verzeichnet Zehntausende Pfund Backwaren, die vom 15. November dieses Jahres bis zum 11. November 2028 geliefert werden sollen.

Zu den Lebensmitteln für die Truppen gehören einzeln verpackte Honigbrötchen, Vanille-Cupcakes, süße Brötchen, Hamburgerbrötchen und Mehltortillas.

„Die Dauer der Beschaffung und der damit verbundene Aufwand deuteten darauf hin, dass diese Maßnahmen noch mehrere Jahre in gleichem Umfang fortgesetzt werden würden.“

Das Pentagon hat seit dem Sommer eine Streitmacht von 15.000 Soldaten in der Karibik aufgebaut – die größte Flotte in der Karibik seit dem Kalten Krieg. Zu diesem Kontingent gehören nun auch 5.000 Matrosen an Bord der USS Gerald R. Ford, dem neuesten und leistungsstärksten Flugzeugträger der Marine, der über mehr als 75 Angriffs-, Überwachungs- und Unterstützungsflugzeuge verfügt.

Der Anstieg der Kampfkraft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA mehr als 20 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmugglerboote in der Karibik und im Pazifik durchgeführt und dabei mehr als 80 Zivilisten getötet haben. Im Rahmen dieser Bemühungen hat die Trump-Regierung heimlich erklärt, dass sie sich in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt” mit 24 Kartellen, Banden und bewaffneten Gruppen befindet, darunter das Cártel de los Soles, das laut den USA „von Nicolas Maduro und anderen hochrangigen venezolanischen Persönlichkeiten angeführt wird”, obwohl es kaum Beweise für die Existenz einer solchen Gruppe gibt. Experten und Insider sehen darin einen Teil eines Plans zum Regimewechsel in Venezuela, der bis in Trumps erste Amtszeit zurückreicht. Maduro, der Präsident Venezuelas, bestreitet, dass er ein Kartell anführt.

Mark Cancian, Analyst beim Center for Strategic and International Studies, erklärte gegenüber The Intercept, dass die Dokumente darauf hindeuten, dass die überdimensionale Präsenz des US-Militärs in der Karibik noch Jahre andauern könnte.

„Die Dauer der Beschaffung und der Umfang der Bemühungen scheinen darauf hinzudeuten, dass diese Operationen noch mehrere Jahre auf dem derzeitigen Niveau fortgesetzt werden“, so Cancian, der zuvor im Bereich Verteidigungsbeschaffung im Office of Management and Budget tätig war. „Das ist bedeutsam, weil es bedeutet, dass die Marine eine große Präsenz in der Karibik aufrechterhalten wird, die weit über das hinausgeht, was sie in den letzten Jahren hatte. Es bedeutet außerdem, dass die Marine an diesen Operationen zur Drogenbekämpfung beteiligt sein wird.“

Das Pentagon hat versucht, die Details seines militärischen Aufbaus in der Region geheim zu halten, und hat es versäumt, Fragen von The Intercept zu Truppenstärken, dem Ausbau von Stützpunkten und dem Einsatz von Kriegsschiffen in der Karibik zu beantworten. „Aus Gründen der operativen Sicherheit geben wir keine detaillierten operativen Informationen über die Bewegungen und Standorte von Ressourcen, Einheiten und Truppen bekannt“, sagte ein Sprecher des Southern Command, das die militärischen Operationen in der Region überwacht. „Veröffentlichte Informationen werden über offizielle Kommunikationswebsites und Social-Media-Konten veröffentlicht oder über Pressemitteilungen und Updates an Reporter weitergegeben.“

Die Trump-Regierung hat seit August mindestens 13 Kriegsschiffe, fünf Versorgungsschiffe und ein Atom-U-Boot – darunter die Ford, das größte Schiff seiner Art – in die Region entsandt. Zu dieser Aufstockung gehören drei Lenkwaffenzerstörer: die USS Jason Dunham, die USS Gravely und die USS Stockdale. Admiral Alvin Holsey, der scheidende Kommandeur des SOUTHCOM, besuchte kürzlich das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima, das seit Monaten in der Karibik im Einsatz ist. Zur Iwo Jima Amphibious Ready Group gehören die Iwo Jima, amphibische Transportdockschiffe und die 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), eine Einheit, die besonders auf amphibische Landungen spezialisiert ist.

In einem Dokument der DLA sind als Empfänger der Lebensmittel eine Reihe von US-Marineschiffen aufgeführt, von denen bekannt ist, dass sie an der laufenden Aufstockung von Truppen und Schiffen beteiligt sind, darunter die Iwo Jima, Fort Lauderdale, San Antonio, Jason Dunham, Gravely und Stockdale sowie das Spezialoperations-Mutterschiff MV Ocean Trader, das regelmäßig an Krisenherden auf der ganzen Welt auftaucht. Die Liste erwähnt auch die USS Truxtun, einen Lenkwaffenzerstörer, der zuvor nicht als Teil des karibischen Flottenaufbaus gemeldet worden war.

Mit dem Zustrom von Truppen in die Region sind die in den Vertragsunterlagen aufgeführten Mengen an Lebensmitteln und Kosten sprunghaft angestiegen.

Die ersten Vertragsunterlagen, die im August veröffentlicht wurden, enthielten Kostenvoranschläge und eine geschätzte Liefermenge an Lebensmitteln für drei Standorte in Puerto Rico. Diese wurden im September und Oktober überarbeitet. Hanna Homestead vom National Priorities Project, die die Dokumente für The Intercept analysierte, stellte fest, dass die letzte Änderung, die am 9. Oktober veröffentlicht wurde, eine Kostenschätzung enthielt, die um 40 Prozent über der ursprünglichen Anfrage lag. Die Menge an Lebensmitteln, gemessen in Pfund, stieg ebenfalls um 450 Prozent, wie sie feststellte. Und die Anzahl der Standorte in Puerto Rico stieg von drei auf 16.

„Diese speziellen Schiffe werden in den kommenden Monaten rotieren, aber sie sind wahrscheinlich ein Platzhalter für den Umfang der Bemühungen”, fügte Cancian hinzu. „Wenn diese Schiffe abziehen, ist davon auszugehen, dass andere sie ersetzen werden. Eine der Fragen, auf die wir hoffen, dass die neue Nationale Verteidigungsstrategie eine Antwort gibt, ist, ob dieser größere Einsatz in der Karibik langfristig ist. Diese Lebensmittelbestellung scheint darauf hinzudeuten, dass dies der Fall ist, obwohl das regionale Logistikkommando sich möglicherweise nur auf einen höheren Bedarf vorbereitet, ohne sicher zu sein, ob die neue Strategie dies vorschreiben wird.“

Ein weiterer ehemaliger Verteidigungsbeamter, der aufgrund seiner derzeitigen Tätigkeit bei einem Militärdienstleister anonym bleiben wollte, sagte, dass die Dokumente wichtige Fragen aufwerfen, die das Verteidigungsministerium lieber nicht beantworten möchte. „Die Leute werden sich fragen, ob dies eine Eskalation von den Angriffen auf Schmuggler zu einer venezolanischen Kampagne bedeutet, wie auch immer diese letztendlich aussehen mag“, sagte der ehemalige Beamte, der über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Militärlogistik, Beschaffung und Lieferketten verfügt.

Weitere in den DLA-Dokumenten genannte Standorte in Puerto Rico sind die Muñiz Air National Guard Base innerhalb des Luis Muñoz Marín International Airport, Fort Buchanan, eine Einrichtung der US-Armee in der Nähe von San Juan, und die Marinebasis Roosevelt Roads. Letztere, eine Anlage aus der Zeit des Kalten Krieges, die seit 2004 stillgelegt war, ist als Standort für Marinesoldaten aufgeführt. Die etwa 500 Meilen von Venezuela entfernte Basis nahm Anfang November Flugzeuge des Marine Corps und etwa 4.500 Marinesoldaten auf.

In einer Änderung vom 4. September heißt es: „Der Lieferplan umfasst einen (1) zusätzlichen Kunden. Es handelt sich um folgende: DoDAAC – M20179, Kunde – USS Hiroshima.“ Die Hiroshima ist ein fiktives Kriegsschiff, das nur im „Star Trek“-Universum existiert. Homestead vom National Priorities Project wies jedoch darauf hin, dass der Defense Activity Address Code M20179 laut einem Logistikdokument des Marine Corps für das Geschäftsjahr 2026 mit der 22. MEU übereinstimmt.

Truppen der 22. MEU führen derzeit Trainingsübungen in Trinidad und Tobago durch, einem karibischen Inselstaat nur wenige Kilometer von Venezuela entfernt. Maduro bezeichnete die Übungen als „unverantwortlich“ und sagte, das Nachbarland „lasse zu, dass seine Gewässer und sein Land dazu genutzt werden, den Frieden in der Karibik ernsthaft zu gefährden“. Mitglieder der Einheit haben auch Aufklärungs- und Überwachungstrainings im Camp Santiago in Puerto Rico durchgeführt.

Seit Monaten hat die 22. MEU nicht auf die Fragen von The Intercept zu ihren Operationen in der Region geantwortet. Die Einheit reagierte auch nicht auf wiederholte Anfragen zu ihrer Verwendung des Defense Activity Address Code M20179 und der Möglichkeit von Lebensmittellieferungen bis Ende 2028 für Truppen in und um Puerto Rico.

Die DLA-Dokumente sind auch keine Anomalie. Andere aktuelle Vertragsdokumente beschreiben „Verpflegungsdienstleistungen für das Personal der 22. MEU am Flughafen José Aponte de la Torre in Puerto Rico vom 15. September bis zum 31. Dezember 2025“. Die Defense Logistics Agency prüft außerdem einen separaten „möglichen Sechsmonatsvertrag für die vollständige Verpflegung von US-Marineschiffen“ in Puerto Rico. Dieser Vertrag würde Lebensmittel wie Rindersteaks, Hähnchenschnitzel und Lasagne bis hin zu Schokoladenpudding, Brownie-Mix und Schokoladenkeksteig umfassen, ganz zu schweigen von Frühstücksburritos mit Speck, Ei und Käse.

Letzte Woche erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die Angriffskampagne in der Karibik und im Pazifik den Namen „Operation Southern Spear“ trage. Unter der Leitung der Joint Task Force Southern Spear und des Southern Command „verteidigt diese Mission unser Heimatland, beseitigt Drogenterroristen aus unserer Hemisphäre und schützt unser Heimatland vor den Drogen, die unsere Bevölkerung töten“, schrieb er auf X. Southern Spear startete Anfang dieses Jahres als Teil der Bemühungen der Marine, mit kleinen Roboter-Abfangbooten und senkrecht startenden und landenden Drohnen Operationen zur Drogenbekämpfung durchzuführen.

Trump hat kürzlich die Möglichkeit von Gesprächen mit Maduro angedeutet; Maduro erklärte sich offen für persönliche Gespräche mit Trump.

Laut zwei Regierungsbeamten, die sich gegenüber The Intercept unter der Bedingung der Anonymität äußerten, da sie nicht befugt waren, Informationen aus geheimen Briefings weiterzugeben, hat das Pentagon Trump verschiedene Optionen für einen Angriff auf Venezuela vorgelegt. Der Pressesprecher des Pentagons, Kingsley Wilson, reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Trump hat auch öffentlich davon gesprochen, die Angriffe vom Meer auf das Land zu verlagern, bestätigt, dass er die CIA heimlich zu verdeckten Operationen in Venezuela ermächtigt hat, mit künftigen Angriffen auf venezolanisches Territorium gedroht und gesagt, er schließe eine Invasion Venezuelas durch US-Truppen nicht aus. Auf die Frage, ob die USA gegen Venezuela in den Krieg ziehen würden, antwortete Trump dennoch: „Ich bezweifle es. Ich glaube nicht.“ Auf die Frage, ob Maduros Tage als Präsident gezählt seien, antwortete Trump jedoch: „Ich würde sagen, ja. Ich glaube schon.“

Der Sprecher des Weißen Hauses, Taylor Rogers, antwortete nicht auf Fragen von The Intercept zu Plänen für einen Angriff auf Venezuela, den Trump vorgelegten Optionen für Militärschläge und den Vertragsunterlagen, aus denen hervorgeht, dass die USA bis Ende 2028 eine bedeutende Truppenpräsenz in der Karibik haben werden.

„Diese Dokumente deuten darauf hin, dass die Trump-Regierung plant, während der restlichen Amtszeit von Präsident Trump eine deutlich verstärkte Militärpräsenz in der Karibik aufrechtzuerhalten. Angesichts der anhaltenden Militärschläge gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Karibik und im Pazifik ist die Gefahr einer Eskalation insbesondere zwischen den USA und Venezuela hoch, auch wenn die Regierung dies nicht beabsichtigt“, erklärte Gabe Murphy, Politikanalyst bei Taxpayers for Common Sense, einer überparteilichen Haushaltsaufsichtsbehörde, die sich für ein Ende verschwenderischer Ausgaben einsetzt, gegenüber The Intercept.