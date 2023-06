Der Sturm vor dem Sturm

Ich kenne wirklich niemanden, der behaupten würde, dass die US-Wirtschaft derzeit in bester Verfassung ist. Die Inflation ist außer Kontrolle, große Unternehmen führen überall im Land Massenentlassungen durch, die Immobilienblase beginnt zu implodieren, und in unseren Großstädten tauchen immer mehr Obdachlosenlager auf, da sich die Armut wie ein Lauffeuer ausbreitet. Aber das ist nicht das Hauptereignis. Ich nenne dies „den Sturm vor dem Sturm“, denn in Wahrheit befindet sich diese neue Wirtschaftskrise erst in den Anfängen. Leider ist noch viel mehr Leid im Anmarsch, und unser Land wird nicht in der Lage sein, es zu bewältigen.

Vielleicht sind Sie nicht mit mir einverstanden.

Und das ist in Ordnung.

Niemand ist mit mir in allen Fragen zu 100 Prozent einer Meinung.

Es ist zweifellos besorgniserregend festzustellen, dass die Situation sich deutlich verschlechtert. Laut Challenger, Gray & Christmas hat sich die Zahl der angekündigten Stellenstreichungen durch Arbeitgeber im Mai 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 287 Prozent erhöht. Diese Entwicklung ist ein alarmierendes Zeichen für den Arbeitsmarkt und wirft Bedenken über die wirtschaftliche Stabilität auf.

Die Arbeitgeber in den USA kündigten im Mai 80.089 Entlassungen an, ein Anstieg von 20 % gegenüber den 66.995 Entlassungen im Vormonat. Das sind 287 % mehr als die 20.712 Entlassungen, die im selben Monat im Jahr 2022 angekündigt wurden, so ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des weltweit tätigen Outplacement-, Business- und Executive-Coaching-Unternehmens Challenger, Gray & Christmas, Inc.

Es wäre eine Sache, wenn der Monat Mai eine Art statistische Anomalie wäre, aber das war er nicht.

Tatsächlich ist die Zahl der Stellenstreichungen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zu denselben fünf Monaten des letzten Jahres um satte 315 Prozent gestiegen.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um über diese Zahl nachzudenken.

Abgesehen von den Schließungen im Jahr 2020 haben wir so etwas seit 2009 nicht mehr erlebt.

Und diejenigen, die an der Spitze der wirtschaftlichen Nahrungskette stehen, führen den Weg an.

Wir haben unter anderem gerade erfahren, dass Goldman Sachs eine dritte Runde von Massenentlassungen plant.

Goldman Sachs plant eine weitere Runde von Stellenstreichungen – die dritte in weniger als einem Jahr -, da die Gewinne aus den Geschäften weiter einbrechen, wie Quellen der Post am Dienstag mitteilten. Die von David Solomon geführte Investmentbank wird weitere 250 Mitarbeiter entlassen, nachdem im Januar bereits 3.200 entlassen wurden, was die Mitarbeiter als „Davids Demolition Day“ bezeichnet hatten, so ein Insider.

Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich landesweit, und das macht sich allmählich in den Gewinnberichten der Unternehmen bemerkbar.

Am Donnerstag gab Macy’s bekannt, dass die Verkaufszahlen im letzten Quartal um 8,7 Prozent gesunken sind.

In einem Gewinnbericht vom Donnerstag gab Macy’s bekannt, dass die Umsätze im letzten Quartal um 8,7 Prozent gesunken sind, was das New Yorker Kaufhaus dazu zwang, die Preise für Kleidung und andere Verbrauchsgüter zu senken. Die Ergebnisse von Macy’s beendeten die Gewinnsaison der Einzelhandelsbranche, die zeigte, wie die hartnäckig hohe Inflation, vorwiegend bei Lebensmitteln, die Käufer dazu zwingt, ihre Ermessensartikel wie Kleidung weiter einzuschränken, um ihre steigenden Lebensmittelrechnungen zu bezahlen.

Dollar General gab ebenfalls sehr enttäuschende Ergebnisse bekannt, was zu einem wilden Ausverkauf der Dollar General Aktie führte.

Das Unternehmen Dollar General, das sich an Kunden mit geringem Einkommen wendet und die am schnellsten wachsende US-Einzelhandelskette ist, senkte am Donnerstag ebenfalls seine Jahresumsatz- und Gewinnprognose, sodass die Aktie des Unternehmens um 19,55 Prozent sank.

Ein Rückgang von 20 Prozent an einem Tag ist eine große Sache.

Warum liegt Dollar General also unter den Erwartungen?

Nun, der CEO sagt, dass die Stammkunden im Moment finanziell sehr angespannt sind. In der Tat sagt er, dass viele von ihnen „sich mehr auf Lebensmittelbanken verlassen müssen“.

„Leider sagen unsere Kunden, dass sie sich mehr auf Lebensmittelbanken, Ersparnisse und Kreditkarten verlassen müssen“, sagte CEO Jeff Owen am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Das Unternehmen sagt, seine „Kernkunden“ verdienen weniger als 40.000 Dollar im Jahr. Owen sagte auch, dass er glaubt, dass die Kunden von den reduzierten Steuerrückerstattungen und den reduzierten SNAP-Leistungen überrascht wurden, „was den Inflationsdruck, den sie bereits erlebten, noch verschärft hat.“

Die Ergebnisse von Dollar General spiegeln die des Konkurrenten Dollar Tree wider, der in der vergangenen Woche ebenfalls unter den Erwartungen der Investoren lag und seine Gewinnprognose für das Jahr senkte.

In einem Artikel, den ich vor einigen Tagen veröffentlicht habe, ging ich auf die außerordentliche Nachfrage ein, die wir bei den Lebensmittelbanken im ganzen Land zu verzeichnen haben.

Es gibt im Moment so viel Leid da draußen, und es wird sich nur noch verstärken, wenn in den kommenden Monaten noch mehr Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren.

Hätte die US-Notenbank die Zinssätze nicht so aggressiv angehoben, wäre das eine große Hilfe gewesen.

Stattdessen hat sie sich entschieden, die US-Wirtschaft mit dem Hammer zu attackieren, und jetzt ist der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek fast auf 7 Prozent gestiegen.

Der Zinssatz für die 30-jährige Festhypothek stieg in dieser Woche auf 6,79 % gegenüber 6,57 % in der Vorwoche. Vor einem Jahr lag er im Durchschnitt bei 5,09 %. „Die Hypothekenzinsen sind in dieser Woche sprunghaft angestiegen, da die lebhafte Wirtschaft den Markt dazu veranlasst hat, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve einzupreisen“, sagte Sam Khater, Chefökonom von Freddie Mac. „Obwohl es bei Zinssätzen im niedrigen bis mittleren Sechs-Prozent-Bereich eine stetige Kaufnachfrage gab, wird sich diese Nachfrage wahrscheinlich abschwächen, wenn sich die Zinssätze sieben Prozent nähern.“

Da die Immobilienblase immer mehr implodiert, werden es die Beschäftigten der Branche sehr schwer haben.

Die Wahrheit ist natürlich, dass schwierige Zeiten auf uns alle zukommen.

Es ist klar geworden, dass niemand in Washington zur Rettung herbeieilen wird.

Die Jahre der Verschuldung, in denen „leicht verdientes Geld“ in Strömen floss, sind zu Ende gegangen, und nun steht uns eine Menge Schmerz bevor.

Leider verstehen die meisten Amerikaner immer noch nicht, dass ein großer wirtschaftlicher Sturm auf sie zukommt, und das ist sehr bedauerlich.