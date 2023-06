Experten verschärfen Warnungen: KI stellt jetzt „Aussterberisiko“ für die Menschheit dar

ChatGPT von Open AI ist ein zivilisatorischer Störer, aber er ist ein Vorläufer der Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (KI), die noch nicht auf der Bildfläche erschienen ist. Das ist es, was die Wissenschaftler, die diese neuen Warnungen aussprechen, in Panik versetzt. ChatGPT und seine Geschwister zeigen nur, wie schnell und tief sie in alle Bereiche der Gesellschaft eingedrungen sind. Wenn die AGI kommt, wird sie das Gleiche tun.⁃ TN Editor