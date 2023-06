Declan Hayes

Die Vollstrecker der Europäischen Union haben dem Eigentümer von Twitter, Elon Musk, mitgeteilt, dass der freiwillige Informationskodex der EU nicht freiwillig ist und dass die EU Twitter eine Geldstrafe aufbrummen wird, wenn Musk sich nicht an die selbstsüchtigen Regeln der NATO hält. Auch wenn Musk immer noch die Rolle des NATO-Nonkonformisten spielt, teilt die EU ihm und uns allen mit, dass jede Abweichung von ihren russophoben, slawophoben und sinophoben Narrativen streng bestraft wird.

Aus der Sicht von von der Leyen und den anderen EU-Marionetten der NATO macht das absolut Sinn. Da die aktive Haltbarkeitsdauer der alten Medien schnell abläuft, bleiben der EU nur noch die alternativen Medien, die sie im Fall von Twitter mit massiven Geldstrafen ausrotten kann, oder, allgemeiner, indem sie alle Wahrheitsverkünder verdrängt und mundtot macht.

Schauen Sie sich an, wie Pink Floyds Roger Waters behandelt wird, ein lebenslanger Antifaschist, dessen Vater im Kampf gegen die Nazis gefallen ist, den die üblichen Verdächtigen, angeführt wie immer von der BBC und dem Guardian, zu verbieten versuchen, weil er angeblich ein judenhassender Nazi ist, nur weil er die Rechte der Palästinenser und Julian Assange unterstützt und weil er dumm genug ist, mit diesen unverbesserlichen Ansichten immer noch Live-Konzerte zu geben, während er fast 80 Jahre alt ist.

Der EU-Kodex, dem Waters und Musk zum Opfer fallen, zielt darauf ab, die Profitmacherei durch Desinformation und Fake News zu verhindern, die Transparenz zu erhöhen und die Verbreitung von Bots und Fake Accounts einzudämmen“.

Mit Desinformation meinen von der Leyens Schergen neben Waters auch die Arbeit von Leuten wie unserem ausgezeichneten Stephen Karganovic, der nicht nur ein hervorragender Denker und Autor ist, sondern auch auf jeder erdenklichen Abschussliste der EU und der NATO steht, weil er der Macht seine Wahrheiten sagt. Und andere wie Fyodor Lukyanov und Timur Fomenko, die hervorragende analytische Texte für Russia Today verfassen, das zusammen mit dieser Website einer Reihe von Sanktionen und Beschimpfungen ausgesetzt ist, die ebenso verleumderisch und ignorant sind wie die, die diese EU- und NATO-Idioten Waters oder einem anderen ihrer Vorgesetzten an den Kopf werfen.

Das Ziel, SCF, Russia Today, Waters und sogar Masha und Mishka als Desinformation zu bezeichnen, besteht darin, den gemeinsamen Raum zu kontrollieren und den Ideen von Ketzern wie Jeremy Corbyn, Robert F. Kennedy Junior oder ihrer Art keinen Raum zum Überleben zu geben.

Bei den Fake News geht es der EU in erster Linie um Leute, die ihre Verbrechen aufdecken, um Familienväter wie Roger Waters und Julian Assange, der jetzt eine lebenslange Haftstrafe verbüßt hat, weil er den kleinsten Teil der Kriegsverbrechen der Amis im Irak aufgedeckt hat, Verbrechen, zu denen auch die Gruppenvergewaltigung kleiner Mädchen durch diese Vorboten der Demokratie nach US-Vorbild gehörte.

Und dann ist da noch Gonzalo Lira, der sich am schlimmsten aller Orte befindet, nämlich in der Ukraine, deren Soldaten Leichen vergewaltigen und deren Politiker alle Oppositionsparteien, alle Oppositionsmedien und alle Religionen verbieten, die ihr völlig korruptes System nicht anbeten, und dennoch hat die Ukraine, während die Leichenvergewaltiger Gott weiß was mit Gonzalo Lira in Gott weiß wo anstellen, ihren Rang in den NATO-Indizes für Pressefreiheit und Transparenz in die Höhe geschraubt wie ein amerikanischer Weißkopfseeadler, der den Gestank darunter nicht wahrnimmt. Das Nazi-Rumpelreich ist, wie die Desinformationsexperten der EU verkünden, das Land der Freien und das Land der Tapferen, obwohl es für Lira und Millionen von Zelenskys anderen Opfern die Hölle auf Erden ist.

Die Folter von Assange und Lira hat zahllose andere zum Schweigen gebracht und damit den Weg für die NATO-eigenen Quacksalber frei gemacht, die die Lücke mit ihren eigenen Fake News füllen, die uns bis in jüngster Vergangenheit von Sexualstraftätern wie Philip Schofield, dem ITV-Äquivalent zu Jimmy Savile von der BBC, präsentiert wurden.

Um es nicht zu sehr auf die Spitze zu treiben, aber korrupte Länder und Institutionen, die Jimmy Saville, Philip Schofield, Ghislaine Maxwell, Lord Boothby, Tom Driberg MP, Jeffrey Epstein, Sir Ted Heath, Cyril Smith, Karim Ahmad Khan, Imran Ahmad Khan und Prinz Andrew in Macht- und Autoritätspositionen befördern, sind nicht in der Lage, jemanden über Transparenz zu belehren oder ihre Fake-News-Linie über ihren eigenen Terroranschlag auf Nordstream zu spinnen.

Was Bots und gefälschte Konten betrifft, so sollte diese Verleumdung mit dem Ende von Russiagate gestorben sein, einer von mehreren massiven CIA/EU-Bemühungen zur Verbreitung von Fake News und Undurchsichtigkeit durch ihre eigenen Bots und gefälschten Konten.

Aber warum, so würden die Clintons, Bidens, Obamas und andere Familien des organisierten Verbrechens fragen, sollte man das Rad neu erfinden, wenn die alten Verleumdungen, die die Medien der NATO verbreiten, so gut wie immer funktionieren?

Was wir mit all diesen EU-Gesetzen, Geldstrafen, Sanktionen, Schimpfwörtern und Bluffs haben, ist eine Art NATO-Cosplay, bei dem von der Leyen und ihre Mitverschwörer moralisieren dürfen, während die Familien Biden, Kerry und Pelosi die Ukraine mit genug Biolaboren bestreuen dürfen, um die Hälfte der europäischen Bevölkerung auszulöschen, und die New York Post, das einzige Medienorgan, das über die Verbrechen berichtet hat, die Hunter Bidens Laptop enthüllt hat, wird von den FBI-Schlägertrupps verboten und schikaniert.

Von der Leyens Gesetz über digitale Dienste wird beleidigenden Humor wie den Vergleich des französischen Diktators Macron mit Hitler weiter kriminalisieren (obwohl Waters weiterhin erlaubt sein wird). Etwa 19 Unternehmen, darunter Alphabets Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, YouTube, Metas Facebook und Instagram, Amazons Marketplace, Apples App Store, Twitter, die beiden Microsoft-Einheiten LinkedIn und Bing, booking. com, Pinterest, Snap Inc’s Snapchat, TikTok, Wikipedia, Zalando und Alibaba’s AliExpress werden alle von von der Leyens Diktat gehorchen müssen, „das Internet sicherer zu machen“, indem sie sogenannte Desinformationen löschen, wie auch immer von der Leyen und ihre Mitplagiatoren sie von einem Moment auf den anderen definieren.

Nicht, dass der Krieg der einzige Verdienst wäre, der den Schutz des Zensors benötigt. Mehr als 3 400 von Fachleuten geprüfte Arbeiten, die das Covid-Narrativ der NATO infrage stellen, wurden ebenfalls beiseite geschoben und ignoriert. Fake News, russische Propaganda, Desinformation oder ähnliches. Ich bin einer von vielen, die den Impfstoff nicht genommen haben, mit dem von der Leyens Mann ein Vermögen gemacht hat. Und ich bin froh, dass ich nicht auf ihre tanzenden Krankenschwestern und ihr unerbittliches Marketing hereingefallen bin, unabhängig davon, ob sie mit ihren gefälschten Impfstoffen Fake News verbreiten oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob diese Impfstoffe wirksam sind oder nicht. Ich bin nicht qualifiziert, mich dazu zu äußern.

Aber was ich weiß, ist Folgendes. Es gibt große Gruppen amerikanischer und europäischer Politiker, wie den flüchtigen Lindsey Graham, die befördert wurden, weil sie, obwohl sie dicke Ziegelsteine sind, rückgratlos genug sind, um die Kriege, Impfstoffe und andere gesellschaftliche Abrissbirnen zu propagieren, die diejenigen verkaufen, die sie finanzieren und kontrollieren.

Apropos Krieg: NATO- und KFOR-Söldner haben gerade einen Haufen Serben in Zvecan (Nordkosovo) abgeschlachtet. Ich erwarte mit Interesse eine gründliche Analyse dieses jüngsten NATO-Kriegsverbrechens von Fyodor Lukyanov, Timur Fomenko und unserem eigenen hervorragenden Stephen Karganovic, Ich weiß, dass ihre Ansichten nicht nur in völligem Widerspruch zu denen der halbgebildeten Faktenprüfer der EU stehen werden, sondern dass Russia Today und Karganovic der Wahrheit viel näher sein werden, als es von der Leyens Lakaien je sein könnten, denn diese EU-Gelben sind darauf trainiert, die Verbrechen gegen Serben und Palästinenser, auf die dieser Artikel und tausend andere auf dieser Website aufmerksam machen, zu übermalen und zu vertuschen.