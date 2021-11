Der teuflische Plan der Wall Street zur Finanzialisierung der Natur

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Man nennt es Natural Asset Company. Damit hat die New Yorker Börse den bisher radikalsten und potenziell zerstörerischsten Plan vorgestellt, buchstäblich Billionen von Dollar mit etwas zu verdienen, das das natürliche Recht und Erbe der gesamten Menschheit ist – die Natur selbst, die gesamte Natur, von der Luft, dem Süßwasser über die Regenwälder bis hin zu Ackerland. Es wird als Anreiz für die Erhaltung der Natur angepriesen. In Wirklichkeit handelt es sich um einen teuflischen Plan, der darauf abzielt, potenziell Billionen von Dollar in die Natur zu investieren, um einer globalistischen Finanzelite die Kontrolle über diese Natur zu ermöglichen. Und die Rockefeller Foundation ist einer der Gründungspartner. Die Kombination aus der NYSE und dieser Stiftung sollte die Alarmglocken schrillen lassen.

Der Begriff Finanzialisierung bezieht sich auf die Umwandlung von immateriellen Werten in Finanzinstrumente. Hinter der falschen Fassade der Grünen Agenda, die von der UNO und dem WEF in Davos zusammen mit den wichtigsten OECD-Regierungen propagiert wird, fördern die Wall Street und die größten Finanzinstitute der Welt einen Plan zur Finanzialisierung praktisch der gesamten Natur. Sie haben sogar McKinsey und andere beauftragt, dies in Dollar zu beziffern. Sie behaupten, das Ganze sei 4 Quadrillionen Dollar oder 4000 Billionen Dollar wert. Doch wie kann man etwas, das von der Natur gegeben wurde, mit einem Dollarwert versehen?

Auch die Rockefeller-Stiftung steckt dahinter

Das NYSE-Projekt zur Schaffung einer neuen Aktienkategorie – NACs oder Natural Asset Companies, die neben Aktien wie Apple, Boeing oder Chevron gehandelt werden sollen – wurde in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation und einer von ihr gegründeten Gruppe entwickelt, die als IEG (Intrinsic Exchange Group) bekannt ist.

Was ist die IEG? Um aus ihrer Website zu zitieren: Die IEG wurde von der Rockefeller Foundation zusammen mit der Weltbank-Tochter IDB of Latin America gegründet. Vor zwei Jahren begann die IEG mit der Arbeit an dem NYSE-Projekt. Ihr „strategischer Berater“, Robert Herz, war von 2002 bis 2010 Vorsitzender des Financial Accounting Standards Board (FASB). Das sagt viel über die Denkweise hinter dem IEG-Projekt aus. Herz sitzt heute in den Vorständen vieler Unternehmen, darunter die Bank Morgan Stanley und das von der US-Regierung geförderte Immobilienunternehmen Fannie Mae.

Wie es auf ihrer Website heißt, hat IEG „eine neue Anlageklasse geschaffen, die auf der Natur und den von ihr erbrachten Leistungen (den so genannten Ökosystemleistungen) basiert. Zu diesen Leistungen gehören u. a. Kohlenstoffbindung, Bodenfruchtbarkeit und Wasseraufbereitung“. Dies soll durch die Gründung einer von der NYSE anerkannten „neuen Form von Unternehmen, die als ‚Natural Asset Company‘ (NAC) bezeichnet wird“, erreicht werden. Die NYSE-Vereinbarung wird als „Plattform für die Börsennotierung dieser Unternehmen dienen und die Umwandlung von Naturkapital in Finanzkapital ermöglichen. Das Eigenkapital der NAC erfasst den intrinsischen und produktiven Wert der Natur und bietet eine Wertaufbewahrung, die auf den lebenswichtigen Vermögenswerten basiert, die unsere gesamte Wirtschaft untermauern und das Leben auf der Erde ermöglichen.“ Weiter heißt es: „Die IEG schlägt eine transformative Lösung vor, bei der natürliche Ökosysteme nicht einfach nur zu verwaltende Kosten sind, sondern vielmehr ein investierbarer produktiver Vermögenswert, der Finanzkapital und eine Quelle des Wohlstands für Regierungen und ihre Bürger darstellt.“ Man beachte die „Quelle des Wohlstands für Regierungen und ihre Bürger“.

Da kann doch nichts schief gehen, oder? Dieselben Rockefellers, die den Öltrust und das tödliche patentierte GVO-Saatgut geschaffen haben, wollen nun einen Preis auf die gesamte Natur legen. Das ist die Finanzialisierung der Natur, und zwar nicht aus Nächstenliebe oder gutherzigen Motiven, sondern für den Profit der Investoren, und zwar jede Menge davon. Der Schlüssel zu allem ist, wer die „Natur-Agenda“ definiert, und Sie können sicher sein, dass es die korrupten „nachhaltigen“ Ziele der UN-Agenda 2030 und ihr Cousin, der WEF Great Reset der Weltwirtschaft in Davos, sind. Die Agenda wird von oben nach unten aufgezwungen, und das ist nicht gut.

Wie sie funktioniert

Das NAC wird durch einen Börsengang wie jede andere neue Aktie gegründet. Die NAC verkauft dann öffentlich Aktien an Investoren, zu denen institutionelle Anleger wie BlackRock – der mit 9,5 Billionen Dollar größte Vermögensverwalter der Welt – oder die Vanguard Group oder, sagen wir, die norwegischen oder chinesischen Staatsfonds gehören könnten. Der CEO von BlackRock, Larry Fink, sitzt praktischerweise im Vorstand des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, der die UN-Agenda 2030 und den großen Reset des globalen Finanzsystems hin zu einem „nachhaltigen“ System vorantreibt.

Die IEG beschreibt die Möglichkeiten: „…in dem Maße, in dem der natürliche Vermögenswert gedeiht und einen stetigen oder zunehmenden Strom von Ökosystemleistungen liefert, sollte das Eigenkapital des Unternehmens entsprechend an Wert gewinnen und Investitionserträge liefern. Aktionäre und Investoren des Unternehmens können durch den Verkauf von Anteilen Gewinne erzielen. Diese Verkäufe können so bemessen werden, dass sie den Anstieg des Kapitalwerts der Aktien widerspiegeln, der in etwa der Rentabilität des Unternehmens entspricht und einen Cashflow auf der Grundlage der Gesundheit des Unternehmens und seiner Vermögenswerte schafft.

Wohin das Geld fließt

Aktien des NAC können auch von anderen gekauft werden, aber wie bei allen wichtigen Aktien werden sie eindeutig von großen Finanzakteuren dominiert werden. Das neue Unternehmen, das z.B. einen Teil des Amazonas-Regenwaldes für sich beansprucht, wird dann Rechnungslegungsstandards unterliegen, einschließlich einer neuen, von der IEG erstellten „Erklärung zur ökologischen Leistung“: Der finanzielle Wert des Flusses von Ökosystemleistungen und der Vermögenswerte, die sie produzieren“. Der Wert, der dem Fluss der Ökosystemleistungen beigemessen wird, ist der Schlüssel, und der wird von Leuten wie Robert Herz von der IEG, einem Vorstandsmitglied der Bank Morgan Stanley, kontrolliert.

Wie IEG über die NYSE-Plattform erklärt, „wandelt IEG den Wert von Naturgütern in Finanzkapital um, um den Eigentümern eine Möglichkeit zu bieten, finanziell vom Wert ihrer Naturgüter zu profitieren.“ Aber auch die Aktionäre wie BlackRock oder andere würden profitieren, indem sie „Finanztransaktionen zur Bewertung von Naturwerten schaffen, die es institutionellen Anlegern ermöglichen, den Wert der Natur zu erkennen, daran zu partizipieren und ihn zu erhalten.“ Das bedeutet, dass sie mit ihren Aktien einen Gewinn erzielen können. Hier ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet.

Laut der Erklärung der IEG können die Erlöse aus dem NAC-Aktienangebot oder dem Börsengang von der Sponsorregierung nach Belieben investiert werden. Das bedeutet, dass ein korruptes Regime in der Ukraine, in Mexiko oder im Libanon damit Waffen oder was auch immer kaufen könnte. Die Möglichkeiten des Missbrauchs sind atemberaubend.

Die Tatsache, dass dieser NAC-Betrug von der Rockefeller-Stiftung inszeniert wird, ist mehr als aufschlussreich. Diese Stiftung steht seit mehr als einem Jahrhundert hinter jeder größeren Umgestaltung der Weltwirtschaft, um die Kontrolle in die Hände einer globalen Oligarchie zu legen, die sich der Bevölkerungsreduktion verschrieben hat. Die Rockefeller-Stiftung hat die zerstörerischen patentierten GVO-Pflanzen in Verbindung mit den giftigen Glyphosat-Unkrautvernichtungsmitteln entwickelt, die unsere Lebensmittelversorgung ruinieren und unsere Gewässer vergiften. Die Stiftung spielt eine Schlüsselrolle bei der Strategie zur Eindämmung der Covid-Pandemie sowie bei der Umstrukturierung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion, um die autarke Landwirtschaft zugunsten einer „nachhaltigen“ kohlenstofffreien Landwirtschaft zu zerstören. Die New Yorker Börse und ihr Projekt mit der Rockefeller Foundation versprechen keinen Nutzen für die Menschheit oder die Natur, sondern nur für den Geldfonds.