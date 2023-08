Der tiefe Staat drückt die CV19-Angst-Taste zur Kontrolle – Dr. Sherri Tenpenny

Dr. Sherri Tenpenny ist immer noch an der Front der Wahrheit und schlägt Alarm über den CV19-„Impfstoff“ und den Tod und die Behinderung, die durch die Injektion in Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verursacht werden.

Es sieht so aus, als ob sich bereits eine neue Runde der Kontrolle durch einen weiteren CV19-Biowaffen/Impf-Pandemie-Betrug zusammenbraut. Dr. Tenpenny betont: „Die Reaktivierung dieser neuen (CV19-)Variante ist einfach unsinniges Zeug. Meine Güte, wir haben bereits Hochschulen, die ihre Türen schließen und Masken aufsetzen, sich sozial distanzieren und sich selbst zurückziehen. Ich hoffe nur, dass wir in den letzten 2 ½ Jahren zwischen dem, was Sie getan haben, und dem, was ich getan habe … und so weiter und so fort, gesagt haben, dass Masken nicht funktionieren. Soziale Distanzierung ist der Unsinn eines High-School-Mädchens in einem wissenschaftlichen Projekt. Gesunden Menschen Wattestäbchen in die Nase zu stopfen, ist ein Zeichen für Geisteskrankheit. All die Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Spritzen und all die Behinderungen, von denen Ed Dowd sagt, dass die Behinderung elf Standardabweichungen über der Norm liegt. Wir haben Colleges, die das alles wiederholen. Sie haben der TSA mitgeteilt, dass wir alle wieder Masken tragen müssen. Sie werden versuchen, Unternehmen zu schließen und dieses Land weiter zu verkrüppeln und zu zerstören.

Ich denke, es ist an der Zeit, dass mindestens 50 Millionen Menschen diesmal aufstehen und sagen: Nein, das machen wir nicht. Ich werde mir keine Gesichtswindel anlegen, ich werde meine Mitarbeiter nicht entlassen und mein Geschäft nicht wieder schließen. Ich werde es nicht tun.

Dr. Tenpenny sagt, es gehe nicht darum, Leben zu retten oder echte Medizin zu betreiben. Es geht zu 100 % um Kontrolle. Dr. Tenpenny erklärt: „Es war eine offene Tür, die von niemandem durchbrochen wurde, nicht einmal von den im Allgemeinen sehr patriotischen, souveränen Menschen in Amerika. Als Amerika umkippte, sagten sie ‚Macht runter‘. Jetzt ist es an der Zeit, in die gesamte globale Wirtschaft einzusteigen: Eine Weltreligion, eine Weltregierung, ein Weltgeld. Jetzt ist es an der Zeit, denn wir haben ein Fenster der Gelegenheit, und wir werden jeden Zentimeter nutzen, den wir bekommen können, und das haben sie getan. Dies ist nur die nächste Stufe der Überlegung, wie viel mehr Kontrolle sie bekommen können. Wird es immer noch Leute geben, die sich überrollen lassen? . . . . Die Mächtigen werden den „Angst-Knopf“ immer und immer wieder drücken, um zu sehen, wie viele ihrer Propaganda zustimmen werden. Leider werden es wahrscheinlich mehr als nur ein paar sein.“

Dr. Tenpenny wurde in jüngster Vergangenheit ihre medizinische Zulassung in Ohio entzogen (aber nicht widerrufen). Dr. Tenpenny weist darauf hin, dass sie andere Ärzte in gutem Ruf beschäftigt, um Patienten zu behandeln, und sie in ihren Kliniken in Ohio und Kalifornien noch immer sehr aktiv ist. Dr. Tenpenny hat niemanden verletzt, aber es gibt mehr als 300 mysteriöse Beschwerden, die die Ärztekammer von Ohio ihr nicht zeigen will. Die Ärztekammer von Ohio sagt, Dr. Tenpennys Lizenz sei „ausgesetzt“ worden, weil sie sich nicht an die „Untersuchung“ gehalten habe. Dr. Tenpenny sagt, das sei eine Lüge, und sie sagt, sie habe alles getan, was man von ihr verlangt habe. Die medizinische Gemeinschaft, einige der gleichen Leute, die eine neue Runde der verrückten Covid-Kontrolle starten wollen, wollen eigentlich nur, dass Leute wie Dr. Tenpenny den Mund halten, während sie „We the People“ übel mitspielen. Tenpenny sagt: „Sie arbeiten wirklich hart daran, mir das Leben schwer zu machen und mich zum Schweigen zu bringen. Ich bin einer der führenden Köpfe da draußen, der seit 23 Jahren über Covid und Impfstoffe und all dieses Zeug spricht. Wenn sie mich einschüchtern und zum Schweigen bringen können, wer wird mir dann folgen? Welche anderen Ärzte werden Stellung beziehen und sagen: NEIN, das werde ich nicht tun.“

Dr. Tenpenny spricht auch über Behandlungen, die bei Impf-Verletzungen funktionieren, wie Zeolith und Ivermectin. Sie erklärt auch, warum die Menschen sich der kommenden Runde der Deep State Covid-Kontrolle widersetzen sollten, wenn sie wieder auf den „Angst-Knopf“ drücken.

Es gibt noch viel mehr in dem 30-minütigen Interview.