RAND-Bericht: „Impfstoffe können als Mehrzwecktechnologien dienen und haben wirtschaftliche und nationale Sicherheitsaspekte“.

Einem RAND-Bericht zufolge können Impfstoffe als Mehrzwecktechnologien dienen, die sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Aspekte haben.

In dem Bericht „A Brief Overview of Emerging Vaccine Technologies for Pandemic Preparedness“ (Ein kurzer Überblick über neu entstehende Impfstofftechnologien für die Pandemievorsorge) heißt es, dass die Bedeutung neuer Arten der Impfstoffherstellung über den Gesundheitsbereich hinausgeht und in den Bereich der internationalen Beziehungen und der nationalen Sicherheit hineinreicht.

Dem Bericht zufolge leistet die milliardenschwere Impfstoffindustrie einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft vieler Länder. Sie fördert die wissenschaftliche Innovation und Zusammenarbeit und bietet Möglichkeiten für eine engere Partnerschaft zwischen Forschern, Akademikern und Industriepartnern, sowohl intern als auch mit Verbündeten“.

In diesem Sinne „kann die Herstellung von Impfstoffen auch Möglichkeiten für die Impfstoffdiplomatie bieten: Die Spende von Impfstoffen an weniger entwickelte Länder ist eine Form von Soft Power, die in anderen Ländern Wohlwollen hervorruft„.

In Bezug auf die nationale Sicherheit stellen die Autoren fest, dass „Impfstoffe auch als Mehrzwecktechnologien dienen können. Einige Arten der Impfstoffentwicklung können dazu beitragen, die Auswirkungen nicht übertragbarer Krankheiten wie Diabetes oder bestimmter Krebsarten zu verringern“, während „andere vor biologischen Angriffen schützen können, die sich entweder gegen die Zivilbevölkerung oder gegen Angehörige der Streitkräfte richten könnten.„

Der Bericht listet vier neue Impfstoffkonzepte auf, die als Mehrzwecktechnologien dienen können:

Der Bericht befasst sich auch mit der so genannten Impfstoffzurückhaltung und stellt die Wirksamkeit der COVID-19-„Impfstoffe“ aus China und Russland in Frage, nicht aber die der Impfstoffe aus den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

Als Gründe für die so genannte Impfzurückhaltung werden unter anderem genannt

Um einigen dieser Bedenken entgegenzuwirken, schlägt der RAND-Bericht Folgendes vor:

Nirgendwo in dem Bericht erwähnen die Autoren ausdrücklich, dass Regierungen und Unternehmen Impfpässe vorschreiben, damit die Menschen an vielen Aspekten der Gesellschaft teilhaben können, und dass dies ein Grund für die „Impfzurückhaltung“ ist.

Sie erwähnen jedoch, dass „ein hoher Impfschutz das Ausmaß, in dem normale Aktivitäten während Epidemien eingeschränkt werden, verringern kann.„

Der RAND-Bericht lässt auch außer Acht, dass für die mRNA-Impfstoffe selbst nie nachgewiesen wurde, dass sie die Übertragung verhindern, und dass sie nicht einmal auf ihre Übertragbarkeit getestet wurden, wie Vertreter von Pfizer im EU-Parlament zugaben.

🚨 BREAKING:



In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO