Bidens Fehlgriff: drei kostspielige Fehler in der Ukraine

Die Politik von US-Präsident Joe Biden im Krieg in der Ukraine war von Anfang an klar: Die Ukraine soll „auf dem Schlachtfeld in die bestmögliche Position gebracht werden, um am Verhandlungstisch eine möglichst starke Position einzunehmen“, wobei darauf zu achten ist, „nicht den dritten Weltkrieg in der Ukraine zu führen.“ Was „das Beste“ sein soll, ist weit weniger klar.

Auf dem Schlachtfeld der Ukraine wird das „Beste“ nicht als das Vorstellbarste, sondern als das Erreichbarste definiert – oder hätte definiert werden sollen. Das beste Vorstellbare liegt in einer nicht realisierbaren Zukunft; das beste Erreichbare ist bereits vorbei. Und das war Bidens erster Fehler.

Im November 2022 eroberte die Ukraine große Teile ihres Territoriums zurück, und Militäranalysten warnten vor einem Wendepunkt, an dem die Ukraine wahrscheinlich nicht mehr Territorium zurückgewinnen könnte, wenn sie weitermacht, sondern mehr Territorium und mehr Menschenleben verlieren könnte. Einige Militäranalysten meinten damals, dass Cherson wahrscheinlich das letzte von Russland gehaltene Gebiet sei, das die Ukraine in absehbarer Zeit zurückerobern könne. Einige Offizielle „fragten sich laut, wie viel Territorium noch von einer der beiden Seiten gewonnen werden kann und zu welchem Preis“.

Berichten zufolge teilten auch andere NATO-Militärs die Ansicht des „Knickpunkts“. Diesen Berichten zufolge waren Deutschland und Frankreich der Ansicht, dass „die Parität nicht lange anhalten wird und dass jetzt der optimale Zeitpunkt für die Ukraine ist, um Gespräche aufzunehmen“.

Vor allem aber sagte der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, am 9. November: „Es muss eine gegenseitige Anerkennung geben, dass ein militärischer Sieg im wahrsten Sinne des Wortes mit militärischen Mitteln vielleicht nicht zu erreichen ist“, fügte er hinzu, „und dass man sich deshalb anderen Mitteln zuwenden muss.“

Die USA haben die Ukraine nicht ermutigt, zu anderen Mitteln zu greifen. Und seither hat die Ukraine keine größeren Siege auf dem Schlachtfeld mehr errungen. Die nächste Gelegenheit, Land zu gewinnen, war die aktuelle Gegenoffensive. Aber es wurde nur wenig Land gewonnen und einiges an Land sowie Zehntausende von Menschenleben in nur wenigen Monaten verloren. Die stark dezimierten ukrainischen Streitkräfte sehen sich nun nicht mit einer besseren Position auf dem Schlachtfeld konfrontiert, sondern mit der Aussicht auf eine massive russische Offensive.

Die Regierung Biden hat den Moment verpasst, in dem das Beste auf dem Schlachtfeld erreicht werden hätte können. Die Gegenoffensive hat die Ukraine am Verhandlungstisch nicht in eine bessere, sondern in eine viel schlechtere Position gebracht, und das zu einem enormen Preis an Toten und Verwundeten.

Am 18. August sagte Milley: „Wenn die Ukraine am Ende ein freies, unabhängiges, souveränes Land sein soll, dessen Territorium unversehrt ist, dann wird das noch ein beträchtliches Maß an Anstrengungen erfordern. Und das ist ein langer, sehr schwieriger Krieg mit vielen Opfern, der noch im Gange ist. Sie können diese Ziele mit militärischen Mitteln erreichen. Das wird sehr, sehr lange dauern, aber man kann diese Ziele vielleicht auch mit diplomatischen Mitteln erreichen.“

Das hat der oberste US-Soldat den Politikern schon vor neun Monaten gesagt, aber die Politiker haben nicht auf ihn gehört. Der Preis dafür ist, dass sich die Ukraine jetzt in jeder Hinsicht in einer viel schlechteren Lage befindet, auch auf dem Schlachtfeld und am Verhandlungstisch.

Das war der erste Fehler der Regierung Biden. Und diese Fehlentscheidung hat der Ukraine schwer geschadet. Die ukrainischen Soldaten, die von den USA ermutigt wurden, trotz der zu erwartenden, aber für die USA akzeptablen massiven Verluste weiterzukämpfen, haben dafür mit ihrem Leben, ihren Gliedmaßen und ihrer psychischen Gesundheit bezahlt. Die Ukrainer haben dafür mit der Zerstörung ihrer Wirtschaft und Infrastruktur und dem Verlust von Land bezahlt.

Der zweite Fehler war Bidens oft wiederholtes Versprechen, der Ukraine zur Seite zu stehen, „solange es nötig ist“, und das dazugehörige Versprechen, „nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“. „Solange es dauert“ ist eine unbestimmbar lange Zeit, und „nichts ohne die Ukraine“ ist ein großer Machtverzicht, wenn die Sicherheit der USA und zig Milliarden Dollar auf dem Spiel stehen.

Die politische Rhetorik des „so lange wie nötig“ klang gut. Aber die US-Geheimdienste haben das Weiße Haus nun darüber informiert, dass die Gegenoffensive der Ukraine ihr „Hauptziel“ nicht erreichen wird. Da sich in der Biden-Administration die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass „so lange es dauert“ nun bedeuten könnte, dass weitere Milliarden Dollar in die Ukraine investiert werden müssen, um noch mehr Menschenleben, Land und Ausrüstung zu verlieren, könnte Druck entstehen, Verhandlungen vorzuschlagen, die der Ukraine ein schlechteres Ergebnis bringen könnten als vor dem Krieg oder in den ersten Tagen des Krieges.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba befürchtet einen „schwierigen Herbst“ für die Ukraine bei der Abwehr von Forderungen nach Friedensgesprächen. „Die Stimmen, die in verschiedenen Ländern der Welt zu hören sind und die sagen, dass es Probleme gibt und dass Verhandlungen notwendig sind, werden immer lauter. Diese Stimmen werden immer lauter“, sagte Kuleba.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen könnte ein Vorstoß der Regierung Biden für Verhandlungen mit einer geschwächten Ukraine Biden und den Demokraten schaden, da dies als Aufgabe und Verrat an der Ukraine angesehen werden könnte. Dies könnte im Wahlkampf als Bruch des Versprechens gewertet werden, der Ukraine „so lange wie nötig“ beizustehen und „ohne die Ukraine nichts für die Ukraine zu tun“, und könnte dazu führen, dass der Sinn des Ganzen in Frage gestellt wird. Es könnte auch die Glaubwürdigkeit der USA auf internationaler Ebene weiter beschädigen, indem es Fragen über ihre Fähigkeit aufwirft, den Gebern der versprochenen Hilfe beizustehen.

Der dritte Fehler war, dass Biden seine Regierung über den Generationenkampf zwischen Demokratie und Autokratie definierte und den Krieg in der Ukraine als einen Krieg für „universelle … Grundprinzipien“ darstellte. Damit wurde der Einsatz erheblich erhöht und ein vermeidbarer Krieg zwischen der Ukraine und Russland in einen globalen Krieg zwischen den Werten und der Weltanschauung des politischen Westens und den Werten und der Weltanschauung Russlands verwandelt, der die künftige internationale Ordnung bestimmen würde. Wenn es nicht gelingt, in diesem Krieg einen entscheidenden Sieg zu erringen, schadet dies der NATO und dem politischen Westen erheblich.

Durch die Erhöhung des politischen Einsatzes in diesem Krieg hat die Regierung Biden drei vermeidbare und kostspielige politische Fehlentscheidungen getroffen. Die erste Fehleinschätzung, nämlich das Versprechen, der Ukraine eine immer bessere Position am Verhandlungstisch zu verschaffen, hat der Ukraine schwer geschadet. Die zweite, das Versprechen, der Ukraine „so lange wie nötig“ beizustehen, könnte Biden und den USA schaden. Die dritte, das Versprechen, im Generationenkampf zwischen Demokratie und Autokratie siegreich zu sein, könnte der NATO und dem politischen Westen schaden. Die Fortsetzung des Krieges birgt die Gefahr, dass jede dieser Fehleinschätzungen zu weiteren negativen Konsequenzen führt.