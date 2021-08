Der Tod der Staatsbürgerschaft

Das Wörterbuch beschreibt Staatsbürgerschaft als:

„Der Zustand, Mitglied eines bestimmten Landes zu sein und dadurch Rechte zu haben“.

Das Konzept ist einfach. Die Bürger zahlen an den Staat, und der Staat bietet im Gegenzug verschiedene Schutzmaßnahmen und Rechte. Die Staatsbürgerschaft ist das Ergebnis eines Bedürfnisses nach Kollektivismus. In historischen Zyklen gibt es Zeiten, in denen diese Art der Zusammenarbeit für das Überleben notwendig ist.

Die sizilianische Mafia zum Beispiel entstand aus dem Bedürfnis der Sizilianer, sich vor den Bürokraten aus dem Norden zu schützen, die einen Anteil an ihren Erzeugnissen forderten. Sie wurden wütend, schlossen sich zusammen und gründeten eine Gruppe, um sie abzuwehren. Damit diese Gruppe funktionieren und wirksam sein konnte, leisteten die Dorfbewohner zunächst bereitwillig Beiträge an sie. Sie nannten es „Schutzgeld“, und das war es auch – Schutz vor diesen Mistkerlen im Norden. Als sich die Bedrohung zurückzog, löste sich die Mafia nicht auf, sondern forderte weiterhin Schutzgelder. Nicht von den Eindringlingen aus dem Norden, sondern von… sich selbst. Das ist natürlich eine sehr verkürzte, vereinfachte Version der Ereignisse, aber sie ist im Großen und Ganzen korrekt.

Die Staatsbürgerschaft entwickelte sich auf ähnliche Weise.

In früheren Jahrhunderten herrschten die Schurken, die besser als Könige und Königinnen bekannt sind.

Das moderne Konzept des Nationalstaats ist ein relativ neues Phänomen, wenn man den Bogen der Geschichte spannt.

Die Aufklärung und der Nationalstaat

Im 17. und 18. Jahrhundert entstand in Europa der Nationalstaat, und nach der Amerikanischen Revolution wurde auch in den Vereinigten Staaten das Konzept des Staates ins Leben gerufen.

Nach dem Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden wurde das übergeordnete Thema der Einigung und die Geburt des amerikanischen Staates, der heute als Vereinigte Staaten von Amerika bekannt ist, ins Leben gerufen. Die anderen Teile der Welt wurden entweder von Königen und Fürsten regiert oder von westlichen Mächten kolonisiert.

Das Wachstum des modernen Nationalstaats nahm nach dem Krieg und in den 1960er Jahren an Fahrt auf, als viele afrikanische Staaten von ihren Kolonialherren unabhängig wurden. Der Grund dafür war, dass die Herrscher feststellten, dass die Kosten für die Aufrechterhaltung dieser Außenposten den Nutzen überstiegen, und dass, wenn sie die Industrie kontrollierten, es nicht wirklich notwendig war, gleichzeitig die Kosten für die Regierung zu übernehmen.

Außerdem war es mit der Verbreitung moderner Kommunikationstechnologien für die Eingeborenen leichter, sich als Einheit zu erheben und ihre Kolonialherren zu stürzen, was wiederum die Entstehung des modernen Nationalstaats beschleunigte.

Während all dies geschah, fand noch etwas anderes statt, das zwar sichtbar war, aber die Machtstruktur verdeckte.

Dieser Trend war die Globalisierung. Die Globalisierung führte dazu, dass die Macht von den Regierungen auf große Unternehmen und riesige Konglomerate überging.

Man bedenke, dass die Marktkapitalisierung von Apple, Microsoft, Amazon und Google mit über 7 Billionen Dollar größer ist als das BIP jedes einzelnen Landes der Welt, mit Ausnahme der USA und Chinas.

Heute haben die Konzerne die Kontrolle.

Wir sind in einen Zustand eingetreten, in dem diejenigen, die den Bürgern Schutz bieten sollen, in Wirklichkeit die Aggressoren sind. Eine moderne Mafia, nur weitaus raffinierter, denn sie besitzen und kontrollieren die Berichterstattung sowohl über die Mainstream-Medien als auch über die sozialen Medien.

Heute möchte ich die These aufstellen, dass wir den Tod des Konzepts der Staatsbürgerschaft und damit des Nationalstaats, wie wir ihn kannten, erleben.

Ich bin mir nicht sicher, was darauf folgt, aber die Staatsbürgerschaft, wie wir sie kennen, ist vorbei.

Gesellschaft

Wenn ich an meine Großeltern zurückdenke, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, erinnere ich mich daran, dass die Leute Teebeutel zum vierfachen Gebrauch trockneten.

Menschen, die es für den Gipfel der Extravaganz gehalten hätten, ihre Wäsche in einem Trockner zu trocknen, während Wind und Sonne die Arbeit erledigten.

Geduld, harte Arbeit, Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen waren gefragt und wurden entwickelt. Und bei echten Belastungen und Sorgen wurde eine Perspektive geboten.

Wenn man als Kind ein unartiger kleiner Rotzlöffel war, bekam man eine Ohrfeige und wurde auf sein Zimmer geschickt. Man legte nie die Füße auf den Tisch, und wenn man mit einem Älteren sprach, war man respektvoll und höflich, auch wenn der Ältere ein Trottel war.

Das war damals so, und das ist heute so.

Die heutige Generation der Schneeflocken, die an ihren Handys klebt und wütend ist, wenn sie keinen Preis für ihr „Sein“ bekommt, hat nicht gelernt, mit Unbehagen umzugehen.

Unbehagen bedeutet für diese Generation, dass sie wegen einer Meinungsverschiedenheit in den sozialen Medien hyperventiliert, und zwar von jemandem am anderen Ende der Welt, den sie nicht kennt und nie kennenlernen wird. Stellen Sie sich eine so zerbrechliche Generation vor. Stellen Sie sich eine Generation vor, die so zerbrechlich ist, dass sie sich „sichere Räume“ geschaffen hat, in die sie sich zurückzieht, wenn ihre empfindlichen Ohren oder Augen auf Dinge stoßen, die sie aufregen.

Natürlich sind das Kinder, und um Kinder muss man sich kümmern. Aber diese Kinder sind inzwischen erwachsen, was nun?

Nun, der Staat hat sich eingemischt, und die Bürger haben sich für diesen Eingriff in ihr Leben eingesetzt, weil sie ihn für notwendig und wünschenswert hielten.

Das ist nun schon seit Jahrzehnten der Fall.

Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der die Machthaber erkennen, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und um die Kontrolle zu behalten – bevor alles implodiert – erzwingen sie aktiv eine Selbstzerstörung mit der idiotischen und mörderischen Idee, dass sie stattdessen mit Hilfe des Kommunismus etwas „Besseres“ aufbauen werden.

Was passiert jetzt?

Wussten Sie, dass Australier, die zufällig in Indien leben, nicht in das Land zurückkehren dürfen?

Wussten Sie, dass es Australiern nicht erlaubt ist, das Land zu verlassen?

So viel zu den Rechten.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger die harte Realität erkennen und sich dieses Abkommen mit ihrer Regierung ansehen, dauert es nicht lange, bis das Vertrauen völlig verschwunden ist.

Was bedeutet das?

Nun, was genau besitzt man, wenn man das Vertrauen verliert? Nicht nur, was man besitzt – wo besitzt man es?

Diese Überlegungen waren zu unseren Lebzeiten vergleichsweise trivial, und sie werden bald ganz und gar nicht mehr trivial sein.

Auf der positiven Seite der Dinge bringt dies eine außergewöhnliche Asymmetrie mit sich.

