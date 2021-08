Nobelpreisträger Prof. Michael Levitt: Das ist eine Wissenschaft, die vor Gericht gestellt werden sollte

Eine von Lindau organisierte Zoom-Podiumsdiskussion, an der auch zwei weitere Nobelpreisträger teilnahmen, bot dem Stanford-Biophysiker und Nobelpreisträger Michael Levitt eine Plattform, um seiner Wut über die seiner Meinung nach unzureichende Reaktion der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft auf die Covid-19-Pandemie Luft zu machen.

Insbesondere verurteilte er Neil Ferguson vom Imperial College dafür, dass er auf dem Höhepunkt der Krise nicht auf seine E-Mails geantwortet hatte. Er sagte, dass eine mangelhafte Reaktion Hunderte von Milliarden Dollar an Leid und Schäden verursacht habe, von denen eine jüngere Generation unverhältnismäßig stark betroffen gewesen sei und die die endgültige Zahl der Todesopfer nicht wesentlich ändern würden.

Levitt begann mit den Worten (11.41 Uhr im Video)

Eine Sache, die mir auffällt, ist, dass, sobald der Virus die China-Korea-Phase hinter sich gelassen hat, die Struktur der Wissenschaft für die Echtzeit-Wissenschaft völlig unzureichend ist. Die Leute bestehen auf begutachteten Berichten. Keiner will etwas mitteilen. Die Wissenschaftler sind von der Realität mehr in Panik versetzt und verängstigt als alle anderen. Die erhabenen Organisationen wie Lindau, die Königliche Gesellschaft, die Nationale Akademie der Wissenschaften, haben völlig geschwiegen … Als Gruppe haben die Wissenschaftler die junge Generation im Stich gelassen.

Es hätte ein Komitee gebildet werden müssen“, sagte er, „entweder von der Nobel-Stiftung, von Lindau, von der Royal Society oder von der Nationalen Akademie der Wissenschaften, und zwar Mitte Februar.

Er fuhr fort:

Der schlimmste Widerstand, den ich bekam, kam von sehr, sehr prominenten Wissenschaftlern, die so viel Angst hatten, dass die Nicht-Wissenschaftler die Quarantäne durchbrechen und sie infizieren könnten. Es herrschte totale Panik, und Tatsache ist, dass fast die gesamte Wissenschaft, die wir von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation hörten, falsch war. Wir hatten Facebook, dass Ansichten die gegen die WHO waren zensierte. Das war eine Schande für die Wissenschaft … Wir hätten miteinander reden müssen.

Im Laufe der Pandemie habe er seine Berichte offen veröffentlicht, aber alles, was er zurückbekam, waren Beschimpfungen. Dennoch sei alles, was er in den ersten sechs Wochen gesagt habe, wahr gewesen, aber „aus politischen Gründen haben wir als Wissenschaftler zugelassen, dass unsere Ansichten korrumpiert werden“.

Er argumentierte, dass „die Daten sehr klare Dinge zeigten. Niemand sagte zu mir: ‚Lass mich deine Zahlen überprüfen‘. Alle sagten nur: ‚Hören Sie auf, so zu reden'“.

Levitt reservierte besonders harsche Kommentare für Epidemiologen, die, wie er sagte:

Sie sehen ihre Aufgabe nicht darin, die Dinge richtigzumachen, sondern darin, eine Epidemie zu verhindern. Wenn sie also sagen, dass es 100-mal schlimmer ist, als es sein wird, dann ist das in Ordnung. Ihr Fehler war, dass wir ihnen zugehört haben. Das Gleiche haben sie bei Ebola gesagt, das Gleiche haben sie bei der Vogelgrippe gesagt, und niemand hat sie abgeschaltet. Wir hätten niemals auf die Epidemiologen hören dürfen. Sie haben Hunderte von Milliarden Dollar an Leid und Schaden verursacht, vor allem bei der jungen Generation. Dies wird eine Tragödie sein. Dagegen wird 9/11 wie eine Kindergeschichte aussehen. Dies ist viel, viel schlimmer. Ich bin nicht gegen die Abriegelung, ich bin gegen die dumme Abriegelung, ohne das Gesamtbild zu berücksichtigen, d. h. nicht nur die Bekämpfung eines Virus, der genauso gefährlich ist wie die Grippe, sondern auch die Vermeidung des wirtschaftlichen Schadens, den jedes Land außer Schweden selbst verursacht hat. Wir haben als Gruppe wirklich, wirklich versagt. Es gab kluge Leute in Schweden, aber das war’s auch schon. Deutschland ist dabei, sich neu zu infizieren, weil sie zu stark gespart haben. Wissen Sie, das Ausmaß an Dummheit, das sich hier abgespielt hat, war erstaunlich, und es bedurfte nur einer kleinen Diskussion unter klugen Leuten. Ich behaupte nicht, dass ich recht habe, aber ich möchte, dass man mir bei den Details widerspricht.

Er sagt, dass „einfache logische Annahmen“ wie die Sterblichkeitsrate bei Infektionen „so langsam und so spät diskutiert wurden“, während „wir uns dagegen gewehrt haben, und das hat uns sehr, sehr geschadet“.

Imperial College’s Neil Ferguson.

Neil Ferguson habe seine E-Mails ignoriert, und das Problem liege nicht einfach in der mangelnden Kommunikation mit der Öffentlichkeit, sondern darin, dass sich die Wissenschaftler weigerten, Leuten zuzuhören, die nicht zu ihrem Fachgebiet gehörten.

Jetzt sagte er:

Die Wissenschaftler kommen ungeschoren davon, wenn sie Schäden in Milliardenhöhe verursachen, und das darf nicht sein. Das gilt nicht nur für die Weltgesundheitsorganisation. Ferguson wollte, dass Schweden abriegelt, hat Großbritannien dazu gebracht, abzuriegeln, und wenn die Zahlen sich normalisiert haben, ist es genau das, was man auch ohne Abriegelung erwarten würde. Dann sagt er, ach, das liegt an der Abschottung. Das ist eine schreckliche Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft, die vor Gericht gestellt werden sollte. Wissenschaftler können nicht so einen Schaden anrichten und sich weigern, zuzuhören. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, sie dazu zu bringen, wenigstens mit mir darüber zu diskutieren. Am Ende habe ich etwas gesagt, was ich sonst nie sage: was auch immer. Lasst mich einfach in Ruhe, macht weiter und sterbt. Und Tatsache ist, dass die Epidemiologie und die Modellierung eine Schande ist. Sie haben sich die Daten nicht angesehen. Sie haben sich auf Schritt und Tritt geirrt. Wir werden sehen, dass das Coronavirus zwar eine andere Krankheit ist, aber die Nettoauswirkungen der Todesfälle denen der schweren Grippe sehr ähnlich sein werden, und das wird auch ohne die Abriegelung so sein.

Levitt hielt sich mit Lob für Schweden zurück:

Schweden ist das einzige Land, das das Richtige getan hat, indem es eine Herdenimmunität anstrebt. Sie liegt bei 15 % und nicht bei 80 %, ein weiterer Fehler, den die Epidemiologen gemacht haben. In Schweden wird es am Ende etwa 600 Todesfälle pro Million geben.