Diese Woche in der neuen Normalität #1 Die Pandemie des ungeschminkten, gruseligen Onkels Bill und ein Silberstreifen aus dem Lone Star State.

off-guardian.org: „Diese Woche im Guardian“ das war meine Idee. Es war mein Baby. Fast ein Jahr lang hatte ich sie im Hinterkopf. Ein wöchentliches Feature, das alles Schreckliche im Guardian aus den vorangegangenen 7 Tagen zusammenfasst und versucht, den Leuten beizubringen, wie man zwischen den Zeilen der Mediensprache liest.

Nachdem ich zehn Monate lang jedem, der mir zuhörte, davon erzählt hatte, kam ich endlich dazu, die erste Ausgabe am 23. Februar 2020 zu machen.

… Und dann, nur wenige Wochen später, veränderte sich die Welt für immer. Das Paradigma änderte sich. Ich habe versucht, TWitG (diese Woche im Guardian) weiterzuführen, aber in Wahrheit war es nicht mehr relevant.

Der Guardian ist, was er ist: ein Dinosaurier der alten Medien, ein Sprachrohr des Tiefen Staates, ein Nest von Starbucks-schlürfender Heuchelei … und plötzlich eine kulturelle Nichteinheit.

Es hat keinen Sinn, den Lesern beizubringen, die Andeutungen hinter den Schlagzeilen zu erkennen, denn es sind keine Andeutungen mehr.

Wir reden hier nicht über subtile Andeutungen einer Tyrannei irgendwann in der Zukunft. Die Tyrannei ist hier. Sie geschieht, während wir hier sprechen. Gestern, heute und möglicherweise in all unseren Tagen.

Nachdem sie die Karten lange vorbereitet hatten, haben die Mächtigen begonnen, ihre Karten auszuspielen.

Die Welt hat sich verändert. Und wir müssen uns mit ihr verändern.

In diesem Sinne präsentieren wir unser neues (halb-)regelmäßiges Feature: Diese Woche in der neuen Normalität. Darin werden wir versuchen, die Fortschritte der Elite bei der Neugestaltung der wirtschaftlichen, politischen und moralischen Landschaft der Welt zu dokumentieren.

Hoffentlich bleibt dies länger als einen Monat relevant.

Es war unvermeidlich, dass die Presse und die Regierungen die Menschen, die sich nicht mit experimentellen Gentherapien impfen lassen wollen, unisono für die anhaltende „Pandemie“ verantwortlich machen würden. Wir haben einen sehr guten Aufsatz darüber veröffentlicht.

Wenn Joe Biden von einer „Pandemie der Ungeimpften“ spricht, rollen die meisten von uns mit den Augen. Hier ist nichts Subtiles im Spiel. Trotzdem wollte ich einen besonders abscheulichen Artikel aufschlüsseln.

Dieser stammt von der Huffinginton Post und trägt die Überschrift: „Ich bin Arzt auf der Intensivstation und kann die Dinge nicht glauben, die mir ungeimpfte Patienten erzählen“.

Die Autorin, Thanh Neville, ist offenbar Ärztin, aber das lässt sich anhand der Prosa oder des Inhalts nicht vermuten. Die Lügen fangen schon bei der Überschrift an und werden noch schlimmer. Obwohl sie nicht glaubt, was die Ungeimpften ihr sagen, zitiert sie keinen von ihnen direkt – oder widerlegt ihn.

Tatsächlich bringt sie überhaupt kein einziges faktenbasiertes Argument vor. Sie zitiert eine Statistik, in der sie behauptet, die „Pandemie“ habe „600.000 Amerikanern das Leben gekostet“… aber eine 10-Sekunden-Twitter-Suche hätte ihr zeigen können, dass die US-Gesundheitsbehörden eindeutig erklären, dass das nicht einmal ansatzweise wahr ist.

Ansonsten ist es nur eine einzige lange Anekdote. Zwölf emotional manipulative Absätze, die darauf abzielen, Menschen, die nicht geimpft wurden, zu entmenschlichen und zu beschimpfen. Sie verwendet häufig Wörter wie „wütend“ und „verbittert“ und malt ein Bild des gerechten Zorns.

Die „Ungeimpften“, wie sie sie nennt, werden als Quislinge dargestellt, die die Schwachen „verraten“ haben und „Covid den Krieg gewinnen lassen“. Implizit sind sie faul, egoistisch und schlecht informiert. Und nicht ein einziges Mal werden die tatsächlichen logischen Argumente gegen den Impfstoff ehrlich dargestellt.

Es ist eine Hetzschrift. Mehr nicht.

Die einzigen potenziell aufschlussreichen Teile des Artikels finden sich im Subtext.

Es ist zum Beispiel erwähnenswert, dass sie offenbar einen Großteil ihrer Zeit damit verbringt, Patienten zu überreden, sich intubieren zu lassen. Ihre Behauptung, sie habe „täglich daran gearbeitet, unser Programm für das Lebensende an die sich ändernden Bedürfnisse und Einschränkungen der Pandemie anzupassen“, wirft ebenfalls Fragen auf.

Wie „angepasst“? Von welchen „Einschränkungen“ spricht sie?

Es ist auch interessant, ihre Forschungen über Ethik und Sterbebegleitung zu lesen. So hat sie 2017 eine Studie veröffentlicht, in der sie den Angehörigen von Patienten vorwirft, „sinnlose“ Behandlungen zu befürworten, wenn Ärzte „palliative Pflege“ leisten sollten.

Kombiniert man dies mit den Enthüllungen von verdeckten Krankenschwestern, der Flut von illegalen DNR-Anordnungen und dem bekannten Missbrauch von Beatmungsgeräten und Midazolam, erhält man etwas, das eine weitere Untersuchung wert ist.

Wir werden in naher Zukunft einen ausführlicheren Artikel darüber veröffentlichen.

Eigentlich nicht von „dieser Woche“, aber da es unsere erste Ausgabe ist, dürfen wir die Regeln etwas zu recht biegen.

Rishi Sunak, der britische Schatzkanzler, hat eine Kommission angekündigt, die die Vorzüge der Schaffung der ersten nationalen Digitalwährung untersuchen soll.

Offiziell heißt sie „Central Bank Digital Currency“, aber viel wahrscheinlicher ist der Spitzname „Britcoin“. Der digitale Bargeldersatz würde (angeblich) den Geldtransfer im Bankensystem beschleunigen und billiger machen.

Sie sind sehr vage darüber, wie das der Fall sein könnte, aber das ist ja zu erwarten.

Ein weiterer Tag, eine weitere Schlacht im Krieg gegen das Bargeld. Das ist überhaupt nichts Neues. Aber etwas, das man im Auge behalten sollte.

…apropos Kryptowährung: Wussten Sie, dass Microsoft ein Patent für eine Kryptowährung besitzt, die direkt mit der Überwachung Ihrer Körperaktivitäten zusammenhängt?

Das bemerkenswert treffend nummerierte Patent 060606 ist für ein System, bei dem…

Übersetzt aus der Juristensprache bedeutet dies, dass Microsoft eine Idee aus der besten Folge von Black Mirror kopiert hat und an einem System arbeitet, bei dem Ihre Körperaktivität überwacht wird und Sie nur dann eine digitale Währung erhalten, wenn Sie bestimmte Aufgaben erfüllen.

Wie unheimlich das ist, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären.

(Und ja, das ist vom letzten Jahr, aber es ist UNSER neuer Bereich, WIR machen die Regeln, und ich wollte schon seit Monaten etwas dazu sagen.)

*

BONUS: Ahnungsvolles Interview der Woche…

Es ist wieder dieser Mann:

Look who’s back. His latest interview with CIA here:



“We need to eradicate the Flu”…and “get ready for the NEXT pandemic.”



Now he’s demanding total subservience to his agenda. He’s done enough damage to the world already…

pic.twitter.com/VKjL45x9X8