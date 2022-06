Der Tod des Wahrheitsministeriums – was werden sie als Nächstes tun?

Vom 6. bis 8. April 2022 veranstalteten das Institute of Politics der University of Chicago und das Magazin The Atlantic gemeinsam eine Konferenz mit dem Titel „Desinformation and the Erosion of Democracy“. Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Mainstream-Medien den Washingtoner Demokraten so sehr verpflichtet sind, dass sie nicht in der Lage sind, Nachrichten zu berichten

Der UC-Student Christopher Phillips, der für die Zeitung der University of Chicago, den Chicago Thinker, schreibt, konfrontierte CNN mit mehreren Fällen, in denen der Sender nachweislich Falschmeldungen, Fehlinformationen und Desinformationen verbreitet hat.

Der Chefredakteur von Atlantic beschuldigte Reporter in Ausbildung, die bohrende Fragen stellten, auf der Konferenz eine „Desinformationskampagne“ zu führen

Jede Kriegsführung basiert auf Täuschung, und wir befinden uns derzeit im Krieg. Deshalb werden wir ständig mit der Idee bombardiert, dass die, die die Wahrheit sagen, lügen, und dass die Lügner die Wahrheit sagen.

Das „Wahrheitsministerium“ der Biden-Administration wurde vorerst auf Eis gelegt, und seine Leiterin, Nina Jankowicz, ist zurückgetreten.

Vom 6. bis 8. April 2022 veranstalteten das Institute of Politics der University of Chicago und die Zeitschrift The Atlantic gemeinsam eine Konferenz mit dem Titel „Desinformation and the Erosion of Democracy (Desinformation und die Erosion der Demokratie)“.

Die dreitägige Veranstaltung befasste sich mit der organisierten Verbreitung von Desinformationen und Strategien, um darauf zu reagieren. Zu den Rednern gehörten der ehemalige Präsident Barack Obama, der Kolumnist Jonah Goldberg, die marxistische Geschichtsexpertin Anne Elizabeth Applebaum und CNN-Moderator Brian Stelter, um nur einige zu nennen.

Doch wie Fox News-Moderator Tucker Carlson (Video oben) feststellte, haben sie nicht damit gerechnet, dass nicht alle einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um sie zu vergessen. Einige Studenten haben immer noch geistige Fähigkeiten, die auf Hochtouren laufen. Während einer Fragerunde stellte der UC-Student Christopher Phillips, der für die Zeitung der Universität Chicago, den Chicago Thinker, schreibt, die folgende Frage:

Sie haben alle ausgiebig darüber gesprochen, dass Fox News ein Lieferant von Desinformationen ist, aber CNN steht ihnen in nichts nach. Sie haben die russische Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, sie haben Jussie Smollett in die Welt gesetzt, sie haben Richter Kavanagh als Vergewaltiger verleumdet, und sie haben auch Nick Sandman als weißen Rassisten verleumdet. Und ja, sie haben den Laptop von Hunter Biden als reine russische Desinformation abgetan. Die Fehler der Mainstream-Medien, insbesondere von CNN, scheinen auf magische Weise alle in eine Richtung zu gehen. Sollen wir glauben, dass dies alles nur eine Art Zufall ist, oder steckt etwas anderes dahinter?

CNN – Ein reueloser chronischer Straftäter

Stelter antwortete: „Ich glaube, Sie beschreiben einen anderen Sender als den, den ich sehe. Aber ich weiß, dass das ein beliebtes rechtes Narrativ über CNN ist“. Er wies also zunächst die Frage zurück und diskreditierte dann Phillips, weil er die Frage gestellt hatte.

Am 8. April 2022 trat Phillips in Carlsons Sendung auf, um zu erörtern, was ihn dazu veranlasste, diese selbsternannten Experten für Desinformation zu konfrontieren. Er wies darauf hin, dass die Konferenz mit bekannten Medienpersönlichkeiten besetzt war, die ihre gesamte Karriere damit verbracht haben, Desinformation zu verbreiten, und nun sollen sie uns über Desinformation aufklären und uns davor schützen?

Phillips sagte, er erwarte zwar nicht, dass Stelter CNN „die Schlüssel übergibt“ und zugibt, dass sie korrupt sind, aber er habe gehofft, dass er zugeben würde, dass Fehler gemacht und Korrekturen vorgenommen worden seien. Leider ist nichts davon passiert. Es gab keine Reue. Keine Entschuldigung. Keine Rücknahmen.

Stattdessen gab Stelter eine weitschweifige Nicht-Antwort-Verteidigung, die für niemanden einen Sinn ergab und im Grunde beweist, dass CNN nicht die Absicht hat, journalistischen Standards und Erwartungen gerecht zu werden. Applebaums Antwort auf eine Frage über den Laptop von Hunter Biden war vielleicht noch schlimmer (siehe unten).

Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung

An dieser Stelle sollte jedem klar sein, dass wir uns im Krieg befinden, wenn auch in einem unerklärten, und wie Sun Tzu in „Die Kunst des Krieges“ feststellte, beruht die gesamte Kriegsführung auf Täuschung. Deshalb werden wir ständig mit der Vorstellung bombardiert, dass diejenigen, die die Wahrheit sagen, lügen, und dass Lügner die Wahrheit sagen.

Wir leben in einer umgekehrten Realität, in der oben unten und links rechts ist. Täuschung ist das Markenzeichen des Tages, und der Grund, warum wir mit Täuschungen bombardiert werden, ist, dass wir uns in einem Informationskrieg befinden. Anstatt Raketen auf unsere Köpfe abzufeuern, feuern die Angreifer Botschaften in unsere Gehirne.

Aber das Ziel ist das gleiche wie in jedem anderen Krieg. Der Angreifer greift immer mit der Absicht an, etwas zu erreichen, und in diesem Fall ist die technokratische transhumanistische Kabale, die die Weltherrschaft anstrebt, darauf aus, dass wir uns ihren Ambitionen unterwerfen.

Das Wahrheitsministerium der Biden-Regierung

Ende April 2022 entdeckten wir, dass das US-Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) im Stillen, hinter den Kulissen, ein Desinformations-Governance-Board eingerichtet hatte. Die Gegenreaktion erfolgte sofort. Die Orwell’schen Assoziationen waren so offenkundig, dass nur wenige in der Lage waren, sie zu ignorieren.

Die Frau, die für die Leitung dieses Wahrheitsministeriums ausgewählt wurde, war Nina Jankowicz, eine „russische Desinformationsexpertin“, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie auf TikTok mittlerweile bekannte Lügen twittert und erfundene Show-Songs über Desinformation und erotische Harry-Potter-Lieder singt.

In einem Fall behauptete sie, die Hunger-Biden-Laptop-Geschichte sei „ein Produkt der Trump-Kampagne“, obwohl es nicht den geringsten Beweis für diese Behauptung gibt. In einem anderen Fall tat sie die Geschichte als „Märchen“ ab, obwohl es zahlreiche Beweise gibt, die ihre Authentizität bestätigen.

Jankowicz hat sich auch öffentlich gegen den Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung ausgesprochen und behauptet, die Redefreiheit sei schlecht für „marginalisierte Gemeinschaften“. Doch im nächsten Atemzug betonte sie, dass der „Schutz der freien Meinungsäußerung, der Privatsphäre, der Bürgerrechte und der bürgerlichen Freiheiten“ ein „GROSSER Schwerpunkt“ des neuen Desinformationsrates sein werde.

Wie kann man die freie Meinungsäußerung schützen und sie gleichzeitig bekämpfen? Es ergibt keinen Sinn, aber das ist auch nicht beabsichtigt. Menschen sind beeinflussbarer, wenn sie verwirrt sind, und unüberbrückbare Doppeldeutigkeiten sind definitiv verwirrend.

Anti-Desinformations-Experte‘ = Propagandist

Der unabhängige Journalist Glen Greenwald hob Jankowiczs offensichtlichen Mangel an echten Referenzen in einem Substack-Artikel vom 4. Mai 2022 hervor und stellte fest:

Das Konzept des ‚Anti-Desinformations-Experten‘ ist selbst völlig betrügerisch. Es handelt sich dabei nicht um eine echte Expertise, sondern vielmehr um einen erfundenen Titel, der Propagandisten verliehen wird, um sie wissenschaftlicher und unpolitischer erscheinen zu lassen, als sie sind … Es gibt keinen denkbaren Umstand, unter dem eine inländische Strafverfolgungsbehörde wie das DHS die Macht beanspruchen sollte, Wahrheit und Falschheit zu dekretieren … Die Aufgabe der Agenten des Heimatschutzes ist es, Propaganda zu machen und zu täuschen, nicht aufzuklären und zu informieren.

Das Maß an historischer Ignoranz und Dummheit, das erforderlich ist, um zu glauben, dass die Mitarbeiter des US-Sicherheitsstaates ernsthaft bestrebt sind, die Wahrheit aufzudecken und zu verkünden, ist unvorstellbar … Niemand sollte wollen, dass die US-Regierung, geschweige denn Homeland Security, sich die Macht anmaßt, Wahrheit und Unwahrheit zu verkünden.

Ministerium für Wahrheit stößt auf Blockaden

Glücklicherweise erwies sich der öffentliche Spott als zu groß, um ihn zu ertragen, sodass das Ministerium für Wahrheit vorerst auf Eis gelegt wurde11 und Jankowicz zurückgetreten ist. Einem Sprecher des DHS zufolge:

Der Zweck des Gremiums wurde grob und absichtlich falsch dargestellt: Es ging nie um Zensur oder die Überwachung von Sprache in irgendeiner Form … Als Geschäftsführerin war Nina Jankowicz ungerechtfertigten und gemeinen persönlichen Angriffen und physischen Drohungen ausgesetzt …

Abgesehen von den Drohungen gegen Jankowicz wurde der Zweck des Gremiums kaum falsch dargestellt, und es ging eindeutig um Zensur und Sprachüberwachung im Namen der Regierung, was einen klaren Verstoß gegen die Verfassung darstellt. Schon aus dem Titel des Gremiums geht klar hervor, dass es um die Kontrolle von Desinformation ging.

„Governance“ ist definiert als „die Handlung oder der Prozess des Regierens oder der Überwachung der Kontrolle und Leitung von etwas“. Zu den Synonymen gehören „Autorität, Zuständigkeit, Regime“ und „Herrschaft“. „Desinformations-Governance“ bedeutet also eindeutig, dass das Gremium die Zuständigkeit haben sollte, über Informationen zu entscheiden, die als falsch angesehen werden.

Jankowicz hat sogar behauptet, dass „vertrauenswürdige, verifizierte Personen“, wie sie selbst, die Befugnis haben sollten, die Tweets und Social-Media-Posts anderer Leute zu bearbeiten! „Verifizierte Personen können im Wesentlichen damit beginnen, Twitter auf die gleiche Art und Weise zu bearbeiten wie Wikipedia, sodass sie bestimmten Tweets Kontext hinzufügen können“, sagte sie. Wie kann das keine Zensur sein? Wie kann das keine Überwachung der Rede sein?

Definieren Sie ‚Governance‘

Die richtige Definition von Wörtern und ihre korrekte Verwendung waren noch nie so wichtig wie heute, denn in vielerlei Hinsicht hängt davon die Vernunft unserer Gesellschaft ab. Jeden Tag, so scheint es, versucht der Feind, die Definition von Wörtern, die eine sehr klare und spezifische Bedeutung haben, neu zu definieren oder zu verwirren, denn ohne klare Definitionen können wir keine rationale Unterhaltung führen, und ohne rationale Unterhaltung gewinnen sie.

Ein Zitat aus dem Jahr 1981, das dem ehemaligen CIA-Direktor William Casey zugeschrieben wird und das es wert ist, hier wiederholt zu werden, lautet: „Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist.

Während einige bezweifeln, dass Casey dies jemals gesagt hat, hat Barbara Honegger, die damals Assistentin des wichtigsten innenpolitischen Beraters von Präsident Ronald Reagan war, öffentlich bestätigt, dass sie anwesend war, als er dies sagte. Laut Honegger fragte Reagan Casey, was sein Ziel als CIA-Direktor sei, und das war seine Antwort.

Während die CIA 1981 tief in ein Komplott zum Sturz der Regierung in Libyen verwickelt war, deckte im selben Jahr ein investigativer Reporter namens Jack Anderson auf, dass die CIA einen Desinformationskrieg gegen die amerikanische Öffentlichkeit führte. Anderson zufolge argumentierte Casey für das „Recht der Regierung, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, indem sie gefälschte Geschichten in der Presse platziert“. Aber wie Thomas Jefferson feststellte, „ist das Recht des Volkes zu wissen wichtiger als das Recht der Beamten zu regieren“.

Casey war angeblich ein Patriot, der die Lüge als Mittel betrachtete, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für politische, wirtschaftliche und militärische Maßnahmen zu gewinnen. Man könnte argumentieren, dass der amerikanischen Öffentlichkeit dabei wenig Schaden zugefügt wurde, abgesehen von der Vermehrung der Unwissenheit über geopolitische Wahrheiten. Die Lügen, mit denen wir heute gefüttert werden, sind jedoch in einigen Fällen eine Bedrohung für das Leben und mit Sicherheit eine direkte Bedrohung für die Freiheit.

Liberale Besessenheit mit Desinformation geht nach hinten los

In einem Artikel im Intelligencer vom 20. Mai 2022 stellt Sam Adler-Bell fest:

Laut Taylor Lorenz [von der Washington Post] und ihren Quellen … wurde Jankowicz ‚von genau den Kräften zu Fall gebracht, denen sie ihre Karriere gewidmet hat, um sie zu bekämpfen‘ … Mit anderen Worten, das Disinformation Governance Board wurde durch eine ‚Desinformationskampagne wie aus dem Lehrbuch‘ zu Fall gebracht. Diese Version der Geschichte ist reichlich ironisch und tragisch … [Aus einer anderen Perspektive betrachtet, glich die Kampagne der Rechten gegen das Desinformationsgremium jeder anderen erfolgreichen Lobbyarbeit, um eine Regierungsinitiative zu stoppen …

Ich sehe nicht, wie ein voll funktionsfähiges Desinformationsgremium dieses Ergebnis hätte verhindern können – außer durch genau die Mittel, die die Konservativen (fälschlicherweise?) befürchteten, die es besitzen würde. Wenn, wie Lorenz vorsichtig anmerkt, „weder das Gremium noch Jankowicz die Macht oder die Fähigkeit hatten, zu erklären, was wahr oder falsch ist, oder Internetprovider, Social-Media-Plattformen oder öffentliche Schulen zu zwingen, Maßnahmen gegen bestimmte Arten von Sprache zu ergreifen“, wie hätte es dann die Rechten davon abgehalten, schreckliche, unehrliche Dinge über Jankowicz zu twittern? …

Das andere verhängnisvolle Problem mit der Fixierung der Liberalen auf ‚Desinformation‘ ist, dass es ihnen erlaubt, sich selbst zu belügen. Trumps Aufstieg im Jahr 2016 stellte eine schmerzhafte psychische Herausforderung für die liberalen Eliten dar. Er legte die Möglichkeit nahe, dass viele Millionen Amerikaner durch tiefe, giftige Unzufriedenheit mit der Welt, die sie miterschaffen hatten, motiviert waren, dass unsere kulturellen Meinungsverschiedenheiten tiefgreifend und nicht oberflächlich waren und dass unsere Perspektiven praktisch unvereinbare Umkehrungen voneinander waren …

Desinformation“ war die traumatische Reaktion des liberalen Establishments auf die psychische Wunde des Jahres 2016. Sie lieferte eine Antwort, die der Frage gänzlich auswich und sie vor den Qualen der Selbstreflexion schützte … Wie andere pathologische Reaktionen auf ein Trauma neigt die Desinformationsneurose dazu, die Bedingungen wiederherzustellen, die das Leiden überhaupt erst verursacht haben.

Bell fährt fort, die Konferenz der University of Chicago über Desinformation und die Erosion der Demokratie zu erörtern und stellt fest, dass „die Versammlung der führenden Köpfe des Liberalismus in einem Hörsaal der University of Chicago – damit sie gemeinsam entscheiden können, welche Informationen wahr und sicher sind, um vom Pöbel draußen konsumiert zu werden – mir wie eine hohle Übung zur Selbstberuhigung vorkommt, die eher die Symptome unserer Legitimitätskrise (Misstrauen und Zynismus) verschlimmert, als irgendeine ihrer Sackgassen zu lösen.“

In der Tat trägt Stelters Antwort auf Phillips‘ Frage nach der Desinformationsbilanz von CNN nicht dazu bei, das Vertrauen in die Mainstream-Medien zu stärken. Darüber hinaus glaube ich, dass die meisten Menschen instinktiv spüren, dass an der Fehlinformations- und Desinformationsmanie etwas faul ist. Wie Joseph Bernstein in seinem Artikel vom September 2021,17 „Bad News: Selling the Story of Disinformation“:

Ein kurzer Blick auf die Institutionen, die am häufigsten und einflussreichsten über Desinformation veröffentlichen: Harvard University, New York Times, Stanford University, MIT, NBC, Atlantic Council, Council on Foreign Relations, etc. Die Tatsache, dass die renommiertesten liberalen Institutionen des vordigitalen Zeitalters am meisten in die Bekämpfung von Desinformation investieren, verrät viel darüber, was sie zu verlieren haben oder zu gewinnen hoffen … Wie gut gemeint diese Fachleute auch sein mögen, sie haben keinen besonderen Zugang zum Gewebe der Realität.

Ich denke, das erklärt, warum die Menschen instinktiv denjenigen nicht trauen, die bei jeder Gelegenheit von „Desinformation“ schreien. Die Menschen verstehen allgemein, dass keine Person und schon gar keine Regierungsbehörde einen uneingeschränkten „besonderen Zugang zum Gewebe der Realität“ hat, wie Bernstein es ausdrückt.

Die Privatisierung der Zensur

Regierungsbeamte haben erkannt, dass sie sich zwar nach totaler Informationskontrolle sehnen, Zensur aber nicht gut aussieht. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Regierung Biden dem Wahrheitsministerium den Stecker gezogen hat. Es lag nicht daran, dass das Disinformation Governance Board falsch dargestellt und zu Unrecht bekämpft wurde.

Es lag daran, dass zu viele Menschen verstanden, dass es bei dem Gremium um verfassungswidrige, von der Regierung sanktionierte Zensur ging. Dieses weit verbreitete Verständnis hat der ohnehin schon rekordverdächtig niedrigen Popularität des Gremiums noch mehr schlechte PR hinzugefügt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zensurbemühungen nicht weitergehen werden. Bislang ist es ihnen außerordentlich gut gelungen, die Zensur an private Unternehmen auszulagern. Die direkte Übernahme der Zensur durch ein staatliches Gremium wäre zu diesem Zeitpunkt einfach ein zu großer Schritt gewesen.

Wir können also ohne Zweifel davon ausgehen, dass Facebook, Twitter und Co. weiterhin im Namen der Regierung zensieren werden, bis die US-Justiz beweist, dass sie nicht völlig korrupt ist und etwas dagegen unternimmt. Bis auf Weiteres müssen wir uns für diese Art von Gerechtigkeit wohl auf andere Einrichtungen verlassen.

Faktenchecker auf der Flucht

Laut dem unabhängigen Journalisten Paul Thacker wurde Emmanuel Vincent, Präsident von Science Feedback, einem Facebook-Faktenprüfungsdienst, aufgefordert, sich vor Gericht für seine irreführenden Faktenprüfungen zu verantworten, und ist nun auf der Flucht.

In einem so genannten „Faktencheck“ versah Science Feedback einen Aufsatz des Johns-Hopkins-Arztes und -Forschers Marty Makary mit dem Etikett „Fehlinformation“, in dem er voraussagte, dass die COVID-19-Herdenimmunität unmittelbar bevorstehe. Wie von Thacker angemerkt:

Die Sache ist die: Man braucht keinen Doktortitel in Epidemiologie, um zu verstehen, dass Experten, die Studien analysieren und Vorhersagen machen, falsch liegen können. Aha. Vorhersagen sind Meinungen, keine Fakten. Es ist zwar nichts dagegen einzuwenden, wenn Science Feedback eine gegenteilige Vorhersage macht, aber seine eigene Meinung als „Tatsache“ zu bezeichnen, beweist nur, dass er in Sachen Logik versagt.

Diese Unfähigkeit, den Unterschied zwischen Meinung und Tatsache zu begreifen, hat Science Feedback zum Ziel von Online-Spott gemacht, aber was Vincent auf eine Polizeiwache brachte und ihn auf die Flucht vor der Justiz schickte, ist die Zusammenarbeit mit Facebook und der Bundesregierung, um Menschen ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zu verweigern. Und das alles, während er vorgab, ein „unabhängiger Faktencheck“ zu sein … [D]ie Anklage allein hat Vincent von einer Adresse zur anderen in ganz Paris laufen lassen.

Vincent wurde offenbar mehrfach zugestellt, hat sich aber geweigert, eines der Dokumente zu unterschreiben und behauptet, es handele sich in Wirklichkeit um ein Unternehmen namens SciVerify, eine Tochtergesellschaft von Science Feedback, die mit Facebook zusammenarbeitet, und nicht um Science Feedback selbst. Wovor versteckt er sich?

Kurz gesagt, er versucht verzweifelt, „die öffentliche Rechenschaftspflicht vor einem Rechtssystem zu vermeiden, das (noch) nicht von Facebook manipuliert wird“, schreibt Thacker. Wir wissen jetzt, dass Facebook und seine ausgelagerten Faktenprüfer hinter den Kulissen zusammenarbeiten, um im Namen der Regierung zu zensieren, und das ist offenkundig ungesetzlich.

Die Erosion der Demokratie ist real

Eine der größten Enthüllungen der Desinformationskonferenz an der University of Chicago war, dass die Mainstream-Medien so sehr den Washingtoner Demokraten verpflichtet sind, dass sie nicht in der Lage sind, über Nachrichten zu berichten.

Der Chefredakteur von Atlantic warf Phillips und anderen Studentenreportern, die bohrende Fragen stellten, sogar vor, auf der Konferenz eine „Desinformationskampagne“ zu führen! Das zeigt, wie verwundbar sie sind und wie einseitig ihre Verteidigung ist. Sie haben wirklich keine Verteidigung, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, also schreien sie „Desinformation!“ Wie von American Thinker berichtet:

Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn Liberale Worte wie Voreingenommenheit, Parteilichkeit, Desinformation, Verzerrung und Verdrehung verwenden, sie ausschließlich an rechtsgerichtete Medien gerichtet sind. Prominente Mitglieder der konservativen Medien wie Sean Hannity und Tucker Carlson und der verstorbene Rush Limbaugh haben Adjektive wie ‚rechts‘ … vor ihren Namen stehen. Sie werden sogar als Propagandisten bezeichnet. Rachel Maddow und Anderson Cooper hingegen werden als Journalisten bezeichnet, ohne dass Adjektive verwendet werden.

Fox News wird als rechtsgerichteter Nachrichtensender bezeichnet, während MSNBC oder CNN lediglich als Nachrichtensender bezeichnet werden. Für alle, die liberale Echokammern studieren wollen, ist die Desinformationskonferenz das ideale Forum. Es wurde nicht einmal der Versuch unternommen, Vorurteile zu verbergen … Die geäußerten Ansichten sind nicht ähnlich, sondern identisch. Ihre Heiligkeit hat zu einer derartigen Verblendung geführt, dass sie sich für die einzigen Hüter von Fakten, Wahrheiten und Geschmack halten …

Das Forum und die Äußerungen von Stelter und Applebaum beweisen, was Konservative schon lange wissen: Die Mainstream-Medien sind der Propagandaflügel der Demokratischen Partei. Es gibt geschickte Wortschmiede und Desinformationsstrategen in der Führung der Demokraten, die die Medien mit Schlagworten und Gesprächsthemen für den Tag versorgen, denen sie akribisch folgen. Das erklärt, warum sie die gleichen Ansichten haben und die gleichen Worte benutzen …

Die Desinformationskonferenz zeigt, dass es niemals eine Kurskorrektur geben wird, weil die Propagandisten nicht glauben, dass sie sich in irgendeiner Weise geirrt haben. Das ist wirklich eine Aushöhlung der Demokratie.

