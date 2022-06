Wie sind die Aussichten auf Frieden?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die amerikanische Kriegsmaschinerie besteht aus den Wirtschafts- und Machtinteressen des US-Militär-/Sicherheitskomplexes und der Hegemonieideologie der Neokonservativen. Erstere brauchen einen Feind, um die zügellose Macht der Sicherheitsbehörden und den Jahreshaushalt des Komplexes von 1.000 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Letztere glauben an eine außergewöhnliche und unentbehrliche USA, die Anspruch auf die Hegemonialmacht in der Welt haben. Da die politischen Wahlkampfspenden der Rüstungsindustrie die Kontrolle über die gewählten Vertreter ausüben und die Neokonservativen mit ihrer Wolfowitz-Doktrin die US-Außenpolitik maßgeblich bestimmen, gibt es keine Interessengruppen oder politischen Führer, die ihre Vorherrschaft infrage stellen könnten. Das bedeutet, dass die Chancen auf Frieden gleich Null sind.

Wir werden in einen Atomkrieg geführt. Nachdem sie eine russische Militärintervention in der Ukraine provoziert haben, sind die USA und ihre NATO-Marionetten zu Kombattanten in dem Konflikt geworden, indem sie die Ukraine mit Waffen, Ausbildung und diplomatischer Unterstützung versorgten. Die USA und das Vereinigte Königreich rüsten die Ukraine nun mit Raketen aus, die für Angriffe auf den russischen Marinestützpunkt im Schwarzen Meer auf der Krim verwendet werden können. Sobald ein solcher Angriff erfolgt, befinden sich die USA und die NATO im Krieg mit Russland, eine Situation, die China durch die Besetzung Taiwans ausnutzen könnte.

Für den Frieden bedarf es eines oder mehrerer Ereignisse, die das Vertrauen der Neokonservativen in ihre Hegemonieideologie erschüttern und die Bereitschaft gewählter Amtsträger erschüttern, den Interessen des militärischen Sicherheitskomplexes weiterhin entgegenzukommen, oder er erfordert die Akzeptanz der US-Hegemonie durch Russland und China – eine unwahrscheinliche Aussicht.

Hätte der Kreml auf die ukrainische Provokation mit einer blitzschnellen Eroberung der gesamten Ukraine reagiert, hätten sich ein fassungsloses Europa und Washington anderen als den neokonservativen Stimmen geöffnet, und die gewählten Vertreter wären sich der Bedrohung durch einen ungezügelten Militär-/Sicherheitskomplex stärker bewusst geworden. Doch die begrenzte, langwierige russische Intervention bestärkte den Westen in seiner Auffassung, dass im Kreml nicht viel Kampfgeist vorhanden ist. Die jahrelange Duldung ständiger Provokationen durch den Kreml und die Duldung der vom Westen finanzierten Subversion innerhalb Russlands hat den Westen darauf konditioniert, die von Russland erklärten roten Linien zu missachten. So erklärte der Kreml beispielsweise zu Beginn der begrenzten russischen Intervention in der Ukraine, dass alle, die sich für die Ukraine einsetzen, als Kombattanten behandelt würden. Doch keine westliche Regierung schenkte dem Beachtung. Selbst das militärisch ohnmächtige Dänemark schickt Waffensysteme in die Ukraine.

Es war ein strategischer Fehler des Kremls, anzunehmen, dass seine Operation begrenzt werden könnte. Die USA und der größte Teil Europas sind jetzt involviert. Die begrenzte und zeitaufwändige russische Intervention verschaffte dem Westen Zeit, um die russische Niederlage darzustellen und Waffenlieferungen zu organisieren. Sobald die Russen die Aufgabe abgeschlossen haben, die Ukrainer aus der Donbass-Region zu vertreiben, werden sie wahrscheinlich mit einer neuen ukrainischen Armee konfrontiert, die in der Westukraine aufgestellt wurde. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass das Ziel des Kremls, die Ukraine zu entmilitarisieren, durch eine teilweise Eroberung erreicht werden kann.

Es scheint klar zu sein, dass die Situation auf einen größeren Krieg ausgerichtet ist. Wie Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, sagte: „Die Reiter der Apokalypse sind im Galopp unterwegs.“

Der Kreml informiert den Westen immer wieder darüber, dass der Westen einen Atomkrieg anstrebt. Aber niemand hört zu.

Auszug aus der Pressekonferenz von Lawrow in Großbritannien

Frage: Großbritannien hat erklärt, dass es der Ukraine mehrere Raketenwerfer zur Verfügung stellt, um ihr bei der Verteidigung gegen die russischen Streitkräfte zu helfen. Die USA tun dasselbe. Sie haben es einen riskanten Weg genannt. Aber wenn Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte und es keine russische Invasion gegeben hätte, hätte es keinen Transfer von Waffensystemen gegeben. Stimmen Sie dem zu?

Der russische Außenminister Sergej Lawrow: Sie wollen unsere Argumente gar nicht hören. Es geht nicht darum: „Wenn wir nicht angegriffen hätten, hättet ihr keine Waffen geschickt“. Es geht darum, dass wir Sie (die Briten), die Amerikaner und alle anderen NATO-Mitgliedsländer seit zwanzig Jahren auffordern, das zu tun, wozu sich 1999 alle verpflichtet haben: Niemand wird seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer stärken. Warum können Sie das nicht tun? Warum hat sich das, was Ihr Premierminister, die Präsidenten und die Premierminister aller anderen OSZE-Länder unterschrieben haben, als Lüge herausgestellt? Stattdessen sagen Sie uns, dass die NATO-Mitgliedschaft „Sie nichts angeht“ – wen immer Sie in der NATO haben wollen, nehmen Sie auf. Fünfmal haben Sie sich unseren Grenzen genähert. Als der Warschauer Pakt und die UdSSR verschwanden, gegen wen haben Sie sich da verteidigt? Das ist Grössenwahn.

Jetzt sagt Jens Stoltenberg, es sei notwendig, die Verantwortung der NATO im indopazifischen Raum global zu sichern. Ihre nächste Verteidigungslinie wird also im Südchinesischen Meer sein. Wenn man sich anschaut, was da passiert, wird es völlig klar: Sie haben sich all die Jahre für berechtigt gehalten, weit von Ihren Grenzen entfernt Rechtlosigkeit zu begehen. Ich verstehe, dass Sie nostalgisch an das Britische Empire denken, das Sie als „Saatgut“ hinterlassen haben. Sie haben eine solche Nostalgie. Sie erklären Gebiete jenseits des Ozeans von den Vereinigten Staaten, wo es angeblich eine Bedrohung für Washington gibt. Dann das irakische Mosul, dann das syrische Raqqa, dann Belgrad. In Libyen herrscht Gesetzlosigkeit, Staaten sind zerstört worden.

Stellen Sie sich einmal vor, im benachbarten Irland, das die Hälfte der betroffenen Insel einnimmt, würde das Englische abgeschafft, oder Belgien würde das Französische abschaffen, die Schweiz das Französische, Deutsche oder Italienische. Wie würde Europa darauf reagieren? Ich will diesen Gedanken gar nicht weiter ausführen. Europa hat sich in aller Ruhe angesehen, wie die russische Sprache verboten wurde. Das geschah in der Ukraine. Das Bildungswesen, die Medien, die tägliche Kommunikation – all das wurde der russischen Sprache untersagt. Gleichzeitig wurden die Russen im Donbass acht Jahre lang von einem Regime bombardiert, das sich offen zum Nazismus bekannte und ihn verherrlichte.

Ich verstehe, dass Sie Ihre „Wahrheit“ mit „abgehackten Phrasen“ in die Köpfe Ihrer Zuhörer bohren müssen: „Wenn ihr nicht angegriffen hättet, hätten wir keine MLRS geliefert.“ Wladimir Putin äußerte sich zu der Situation, die sich im Zusammenhang mit der Ankunft neuer Waffen entwickeln wird. Ich kann nur hinzufügen: Je mehr Langstreckenwaffen Sie liefern, desto weiter werden wir die Linie, von der aus Neonazis die Russische Föderation bedrohen, von unserem Territorium nach Westen verschieben.

Mit anderen Worten: Während die Neonazis in Brüssel, London und Washington sowie in Kiew sitzen, weitet der Schutz Russlands die Ziele weit über den Donbass hinaus aus.