Der Tod Israels

Von Chris Hedges

Siedlerkoloniale Staaten haben eine begrenzte Lebensdauer. Israel ist da keine Ausnahme.

Israel wird triumphieren, wenn es seinen völkermörderischen Feldzug im Gazastreifen und im Westjordanland beendet hat. Mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten wird es sein verrücktes Ziel erreichen. Seine mörderischen Amokläufe und völkermörderische Gewalt werden die Palästinenser ausrotten oder ethnisch säubern. Ihr Traum von einem Staat ausschließlich für Juden, in dem alle verbleibenden Palästinenser ihrer Grundrechte beraubt werden, wird sich erfüllen. Sie werden in ihrem blutigen Sieg schwelgen. Es wird seine Kriegsverbrecher feiern. Der Völkermord wird aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt und in Israels riesiges schwarzes Loch der historischen Amnesie gestoßen werden. Diejenigen, die in Israel ein Gewissen haben, werden zum Schweigen gebracht und verfolgt werden.

Aber wenn Israel seine Dezimierung des Gazastreifens erreicht hat – Israel spricht von einem monatelangen Krieg – wird es sein eigenes Todesurteil unterschrieben haben. Seine Fassade der Zivilität, sein angeblich gepriesener Respekt für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, seine mythische Geschichte vom mutigen israelischen Militär und der wundersamen Geburt der jüdischen Nation werden in Schutt und Asche liegen. Israels soziales Kapital wird aufgebraucht sein. Es wird als ein hässliches, repressives, hasserfülltes Apartheidregime entlarvt werden, das die jüngeren Generationen amerikanischer Juden entfremdet. Sein Schutzherr, die Vereinigten Staaten, werden sich mit der neuen Generation, die an die Macht kommt, von Israel distanzieren, so wie sie sich jetzt von der Ukraine distanzieren. Seine populäre Unterstützung, die in den USA bereits erodiert ist, wird von Amerikas christlich geprägten Faschisten kommen, die Israels Herrschaft über uraltes biblisches Land als Vorbote der Wiederkunft und in seiner Unterwerfung der Araber einen verwandten Rassismus und eine weiße Vorherrschaft sehen.

Das Blut und das Leid der Palästinenser – im Gazastreifen wurden zehnmal so viele Kinder getötet wie im zweijährigen Krieg in der Ukraine – werden den Weg in die Vergessenheit Israels ebnen. Die Zehn-, vielleicht Hunderttausende von Geistern werden ihre Rache haben. Israel wird zum Synonym für seine Opfer werden, so wie die Türken zum Synonym für die Armenier, die Deutschen für die Namibier und später die Juden und die Serben für die Bosniaken. Das kulturelle, künstlerische, journalistische und intellektuelle Leben Israels wird ausgelöscht werden. Israel wird eine stagnierende Nation sein, in der die religiösen Fanatiker, Bigotten und jüdischen Extremisten, die die Macht ergriffen haben, den öffentlichen Diskurs beherrschen werden. Es wird seine Verbündeten unter anderen despotischen Regimen finden. Israels abscheuliche rassische und religiöse Vorherrschaft wird sein bestimmendes Merkmal sein, weshalb die rückschrittlichsten weißen Vordenker in den USA und Europa, darunter Philosemiten wie John Hagee, Paul Gosar und Marjorie Taylor Greene, Israel mit Inbrunst unterstützen. Der gepriesene Kampf gegen den Antisemitismus ist eine kaum verhüllte Feier der White Power.

Despotien können noch lange nach ihrem Fälligkeitsdatum existieren. Aber sie sind unheilbar. Man muss kein Bibelwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass Israels Gier nach Blutströmen den Grundwerten des Judentums zuwiderläuft. Die zynische Bewaffnung des Holocaust, einschließlich der Brandmarkung der Palästinenser als Nazis, ist wenig wirksam, wenn man einen live gestreamten Völkermord an 2,3 Millionen Menschen durchführt, die in einem Konzentrationslager gefangen sind.

Nationen benötigen mehr als Gewalt, um zu überleben. Sie benötigen einen Mythos. Diese Mystik bietet Sinn, Zivilität und sogar Adel, um die Bürger zu inspirieren, sich für die Nation zu opfern. Die Mystik bietet Hoffnung für die Zukunft. Sie gibt Sinn. Sie schafft nationale Identität.

Wenn Mystiken implodieren, wenn sie als Lügen entlarvt werden, bricht ein zentrales Fundament der staatlichen Macht zusammen. Ich habe 1989 während der Revolutionen in Ostdeutschland, der Tschechoslowakei und Rumänien über den Tod der kommunistischen Mystiken berichtet. Die Polizei und das Militär beschlossen, dass es nichts mehr zu verteidigen gab. Israels Verfall wird die gleiche Trägheit und Apathie hervorrufen. Es wird nicht in der Lage sein, einheimische Kollaborateure wie Mahmoud Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde – die von den meisten Palästinensern verachtet wird – zu rekrutieren, um die Befehle der Kolonisatoren auszuführen. Der Historiker Ronald Robinson nennt die Unfähigkeit des britischen Empire, einheimische Verbündete zu rekrutieren, als den Punkt, an dem die Kollaboration in Nicht-Kooperation umschlug – ein entscheidender Moment für den Beginn der Dekolonisierung. Sobald die Verweigerung der Zusammenarbeit durch die einheimischen Eliten in aktiven Widerstand umschlägt, so Robinson, ist der „schnelle Rückzug“ des Empire gesichert.

Alles, was Israel dann noch bleibt, ist eskalierende Gewalt, einschließlich Folter, die den Niedergang beschleunigt. Diese umfassende Gewalt funktioniert kurzfristig, wie im Krieg der Franzosen in Algerien, im Schmutzigen Krieg der argentinischen Militärdiktatur und während des britischen Konflikts in Nordirland. Aber auf lange Sicht ist sie selbstmörderisch.

„Man könnte sagen, dass die Schlacht von Algier durch den Einsatz von Folter gewonnen wurde“, bemerkte der britische Historiker Alistair Horne, „aber der Krieg, der algerische Krieg, war verloren.“

Der Völkermord in Gaza hat die Hamas-Kämpfer in der muslimischen Welt und im globalen Süden zu Helden gemacht. Israel mag die Hamas-Führung auslöschen. Aber die Ermordung zahlreicher palästinensischer Führungspersönlichkeiten in der Vergangenheit – und in der Gegenwart – hat kaum dazu beigetragen, den Widerstand abzuschwächen. Die Belagerung und der Völkermord im Gazastreifen haben eine neue Generation von zutiefst traumatisierten und wütenden jungen Männern und Frauen hervorgebracht, deren Familien getötet und deren Gemeinschaften ausgelöscht wurden. Sie sind bereit, an die Stelle der gemarterten Anführer zu treten. Israel hat die Aktien seines Gegners in die Stratosphäre geschickt.

Vor dem 7. Oktober befand sich Israel mit sich selbst im Krieg. Die Israelis protestierten, um die Abschaffung der Unabhängigkeit der Justiz durch Premierminister Benjamin Netanjahu zu verhindern. Die religiösen Bigotten und Fanatiker, die derzeit an der Macht sind, hatten einen entschlossenen Angriff auf den israelischen Säkularismus gestartet. Die Einheit Israels seit den Anschlägen ist prekär. Es ist eine negative Einheit. Sie wird durch Hass zusammengehalten. Und selbst dieser Hass reicht nicht aus, um die Demonstranten davon abzuhalten, die Preisgabe der israelischen Geiseln im Gazastreifen durch die Regierung zu verurteilen.

Hass ist ein gefährliches politisches Gut. Sobald sie mit einem Feind fertig sind, machen sich diejenigen, die den Hass schüren, auf die Suche nach einem anderen. Wenn die palästinensischen „menschlichen Tiere“ ausgerottet oder unterworfen sind, werden sie durch jüdische Abtrünnige und Verräter ersetzt. Die dämonisierte Gruppe kann niemals erlöst oder geheilt werden. Eine Politik des Hasses schafft eine permanente Instabilität, die von denjenigen ausgenutzt wird, die die Zerstörung der Zivilgesellschaft anstreben.

Israel war am 7. Oktober weit davon entfernt, als es eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen gegen Nicht-Juden verkündete, die den rassistischen Nürnberger Gesetzen ähneln, mit denen die Juden in Nazi-Deutschland entrechtet wurden. Das Gesetz über die Akzeptanz von Gemeinschaften erlaubt es ausschließlich jüdischen Siedlungen, Bewerber für einen Wohnsitz auf der Grundlage der „Eignung für die Grundeinstellung der Gemeinschaft“ auszuschließen.

Viele der bestausgebildeten und jungen Israelis haben das Land in Richtung Kanada, Australien und Großbritannien verlassen, und bis zu einer Million von ihnen sind in die Vereinigten Staaten gezogen. Auch nach Deutschland sind in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts etwa 20.000 Israelis eingewandert. Seit dem 7. Oktober haben rund 470.000 Israelis das Land verlassen. Innerhalb Israels werden Menschenrechtsaktivisten, Intellektuelle und Journalisten – israelische und palästinensische – in von der Regierung geförderten Hetzkampagnen als Verräter angegriffen, unter staatliche Überwachung gestellt und willkürlich verhaftet. Das israelische Bildungssystem ist eine Indoktrinationsmaschine für das Militär.

Der israelische Gelehrte Yeshayahu Leibowitz warnte, dass Israel, wenn es nicht Kirche und Staat trennt und die Besetzung der Palästinenser beendet, ein korruptes Rabbinat hervorbringen würde, das das Judentum zu einer faschistischen Sekte verzerren würde. „Israel“, sagte er, „hätte es nicht verdient zu existieren, und es wird sich nicht lohnen, es zu erhalten.“

Nach zwei Jahrzehnten katastrophaler Kriege im Nahen Osten und dem Anschlag auf das Kapitol am 6. Januar ist das globale Ansehen der USA ebenso kontaminiert wie ihr israelischer Verbündeter. In ihrem Eifer, Israel bedingungslos zu unterstützen und die mächtige Israel-Lobby zu beschwichtigen, hat die Biden-Regierung das Überprüfungsverfahren des Kongresses durch das Außenministerium umgangen, um den Transfer von 14.000 Schuss Panzermunition nach Israel zu genehmigen. Außenminister Antony Blinken argumentierte, dass „ein Notfall vorliegt, der den sofortigen Verkauf erfordert“. Gleichzeitig forderte er Israel auf zynische Weise auf, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren.

Israel hat nicht vor, die Zahl der zivilen Opfer zu verringern. Es hat bereits 18.800 Palästinenser getötet, das sind 0,82 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens – das entspricht etwa 2,7 Millionen Amerikanern. Weitere 51.000 wurden verwundet. Nach Angaben der Vereinten Nationen hungert die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens. Alle palästinensischen Einrichtungen und Dienstleistungen, die das Leben aufrechterhalten – Krankenhäuser (nur 11 von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen sind noch „teilweise funktionsfähig„), Wasseraufbereitungsanlagen, Stromnetze, Abwassersysteme, Wohnungen, Schulen, Regierungsgebäude, Kulturzentren, Telekommunikationssysteme, Moscheen, Kirchen, UN-Lebensmittelverteilungsstellen – wurden zerstört. Israel hat mindestens 80 palästinensische Journalisten und Dutzende ihrer Familienangehörigen sowie über 130 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und ihre Familienangehörigen ermordet. Die zivilen Opfer sind der springende Punkt. Dies ist kein Krieg gegen die Hamas. Es ist ein Krieg gegen die Palästinenser. Das Ziel ist es, 2,3 Millionen Palästinenser zu töten oder aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Die Erschießung von drei israelischen Geiseln, die offenbar ihren Entführern entkommen konnten und sich den israelischen Streitkräften ohne Hemd näherten, eine weiße Fahne schwenkten und auf Hebräisch um Hilfe riefen, ist nicht nur tragisch, sondern wirft auch einen Blick auf Israels Einsatzregeln in Gaza. Diese Regeln lauten: Tötet alles, was sich bewegt.

Der israelische Generalmajor a.D. Giora Eiland, der früher den israelischen Nationalen Sicherheitsrat leitete, schrieb in Yedioth Ahronoth: „Der Staat Israel hat keine andere Wahl, als den Gazastreifen in einen Ort zu verwandeln, an dem es vorübergehend oder dauerhaft unmöglich ist, zu leben… Die Schaffung einer schweren humanitären Krise im Gazastreifen ist ein notwendiges Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. „Gaza wird ein Ort werden, an dem kein Mensch mehr leben kann“, schrieb er. Generalmajor Ghassan Alian erklärte, dass es in Gaza „keinen Strom und kein Wasser geben wird, sondern nur Zerstörung. Ihr wolltet die Hölle, ihr werdet die Hölle bekommen“.

Siedlerkoloniale Staaten, die überdauern, einschließlich der Vereinigten Staaten, vernichten durch Krankheiten und Gewalt fast die gesamte einheimische Bevölkerung. Seuchen aus der Alten Welt, die von den Kolonisatoren nach Amerika gebracht wurden, wie z. B. die Pocken, töteten innerhalb von etwa 100 Jahren schätzungsweise 56 Millionen Ureinwohner in Süd-, Mittel- und Nordamerika. Um 1600 war weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Bevölkerung übrig. Israel kann nicht in diesem Umfang töten, da fast 5,5 Millionen Palästinenser unter der Besatzung leben und weitere 9 Millionen in der Diaspora.

Die Präsidentschaft Bidens, die ironischerweise ihr eigenes politisches Todesurteil unterschrieben haben könnte, ist mit Israels Völkermord verknüpft. Sie wird versuchen, sich rhetorisch zu distanzieren, aber gleichzeitig wird sie die von Israel geforderten Waffen in Milliardenhöhe – einschließlich 14,3 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe zu den 3,8 Milliarden Dollar an jährlicher Hilfe – bereitstellen, um „den Job zu beenden“. Sie ist ein vollwertiger Partner in Israels Völkermordprojekt.

Israel ist ein Pariastaat. Dies wurde am 12. Dezember öffentlich zur Schau gestellt, als 153 Mitgliedsstaaten in der UN-Generalversammlung für einen Waffenstillstand stimmten, wobei nur 10 – darunter die USA und Israel – dagegen waren und 23 sich enthielten. Israels Kampagne der verbrannten Erde in Gaza bedeutet, dass es keinen Frieden geben wird. Es wird keine Zweistaatenlösung geben. Apartheid und Völkermord werden Israel bestimmen. Damit ist ein langer, langer Konflikt vorprogrammiert, den der jüdische Staat letztlich nicht gewinnen kann.

*

Chris Hedges ist Pulitzer-Preisträger und war 15 Jahre lang Auslandskorrespondent der New York Times, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Balkan-Büro leitete. Davor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er moderiert die Sendung The Chris Hedges Report.