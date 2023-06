Der Todeskampf des Kapitalismus

Von Hans-Jürgen Geese

In der Lutherbibel berichtet Markus im 8. Kapitel wie folgt über die Heilung eines Blinden durch Jesus: „Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und ward wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen.“ Eine fürwahr erstaunliche Geschichte, die mich zu folgender Herausforderung animierte: Wir wollen hier und heute herausfinden, ob ich dieses Wunder an Ihnen vollbringen kann. Worum es geht? Es geht um Ihre Sicht des Kapitalismus.

Das Wunderland des Kapitalismus

Am 4. Februar 2023 präsentierte Chris Hayes auf dem Fernsehsender MSNBC eine unerhörte Grafik, die dann in Amerika für einige Aufregungen sorgte. In der Grafik zeigte der gute Mann die Lebenserwartung der Amerikaner über viele, viele Jahre. Es stellte sich heraus, dass diese Lebenserwartung stets angestiegen war, bis…, bis sie im Jahre 2014 ihren Höchststand von 79 Jahren erreicht hatte. Seit dem Jahre 2014 jedoch sinkt die Lebenserwartung der Amerikaner von Jahr zu Jahr. Im Jahre 2021 betrug sie nur noch 76 Jahre und scheint nach vorläufigen Berechnungen weiter zu fallen.