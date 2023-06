Apple entwickelt Technologie, die es ermöglicht, Unternehmen eine digitale ID vorzulegen

Die zunehmende Normalisierung der digitalen Identität.

Apple plant, die Möglichkeiten für die Nutzung eines digitalen Führerscheins und staatlicher Ausweise in der Wallet-App zu erweitern.

In einem Posting kündigte das Unternehmen an, dass Menschen bald in der Lage sein werden, „eine ID in Unternehmen vorzulegen“.

Für diese Funktion wird keine zusätzliche Hardware vom Unternehmen benötigt. Außerdem müssen die Nutzer nur die notwendigen Informationen vorzeigen, um eine Interaktion zu authentifizieren.

Apple sagte, dass die kommende Funktion genutzt werden könnte, um das Alter der Nutzer beim Kauf von Alkohol oder beim Eintritt zu Konzerten zu überprüfen.

„Ab diesem Herbst werden Unternehmen in der Lage sein, IDs in Apple Wallet zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Dies wird die Möglichkeit verbessern, das Alter eines Kunden persönlich zu überprüfen, z. B. beim Kauf von Alkohol, oder die Identität eines Kunden an der Kasse einer Autovermietung zu verifizieren und vieles mehr. Apple erklärt in dem Beitrag, dass Nutzer ihre ID problemlos und sicher in einem aktiven Geschäft vorzeigen können, indem sie ihr iPhone oder ihre Apple Watch in die Nähe des iPhones des Geschäfts halten. Das System zeigt an, welche Informationen angefordert werden und ob der Empfänger diese speichert. Die Nutzer werden dann aufgefordert, ihre Identität mit Face ID oder Touch ID zu bestätigen und ihre Zustimmung zu geben.

Die Unterstützung für digitale IDs in der Wallet-App ist in Colorado, Georgia, Arizona und Maryland verfügbar. Derzeit werden die digitalen IDs nur an den TSA-Kontrollpunkten einiger Flughäfen verwendet.