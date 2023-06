Strafverfolgung gegen politischen Satiriker CJ Hopkins

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen den politischen Satiriker (und häufigen OffG-Mitarbeiter) CJ Hopkins Anklage erhoben:

„Verbreitung von Propaganda, deren Inhalt geeignet ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“.

Die Anklage bezieht sich auf CJs Werbung für sein 2022 erschienenes Buch The Rise of the New Normal Reich (Der Aufstieg des Neuen Normalen Reichs), das bereits in mehreren europäischen Ländern von Amazon verboten wurde und auf deren Titelseite ein Hakenkreuz abgebildet ist.

Das Buch ist ein Werk der politischen Satire, das vor dem Aufstieg faschistischer Regierungen auf der ganzen Welt – und insbesondere in Deutschland – während der „Pandemie“ warnt.

Laut einem Beitrag auf CJs Substack droht ihm im Falle einer Verurteilung „eine Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren oder eine Geldstrafe“.

Natürlich steht der offGuardian zu 100% hinter CJ.

Wir sind grundsätzlich gegen jede strafrechtliche Verfolgung für das einfache Teilen eines Fotos, einer Tatsache oder einer Meinung – das ist das genaue Gegenteil von Meinungsfreiheit.

Darüber hinaus ist es in diesem Fall auch völlig unredlich. Niemand, der CJs Arbeit kennt, würde auch nur eine Sekunde lang auf die Idee kommen, er würde den Faschismus fördern, und niemand, der auch nur den Titel seines Buches gelesen hat, könnte dessen wahre Bedeutung missverstehen.

Natürlich ist die bloße Verwendung des Hakenkreuzes de facto keine Werbung für den Faschismus, fragen Sie einfach Hunderte von Büchern und Filmen, die im Laufe der Jahrzehnte veröffentlicht worden sind.

Dies hat eindeutig nichts mit sogenannter Nazi-Propaganda zu tun, sondern mit der Unterdrückung von Kritik an der deutschen Regierung, die Maskenpflicht und Impfgebote einführt.

Einem Regime, das sich einer heuchlerischen Scheinmoral bedient, um seine Kritiker zu verleumden, abweichende Meinungen zu bestrafen und potenzielle Kritiker einzuschüchtern, damit sie den Mund halten.

Ironischerweise ist dies völlig faschistisch.

Die Verhinderung dieser Art von Machtmissbrauch ist der AUSSCHLIESSLICHE GRUND, warum der Schutz der freien Meinungsäußerung überhaupt gesetzlich verankert wurde.