Die Russen vs. die WHO: Endlich gute Nachrichten?

Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung (aber kehren wir doch bitte zur evidenzbasierten Analyse zurück)

Etwa sechs Stunden, nachdem ich erwähnt hatte, dass eine prominente konservative Aktivistengruppe in Russland (die gefürchtete „6. Kolonne“) die Regierung ersucht, die Weltgesundheitsorganisation zu einer unerwünschten Organisation zu erklären, geschah dies:

Die Generalstaatsanwaltschaft forderte vom FSB Informationen über die Drohungen der WHO an, nachdem der öffentliche Beauftragte für den Schutz der Familie (OUZS) [eine konservative Gruppe, die sich für die Werte der Familie einsetzt und deren Vorsitzender Andrei Tsganov von Katjuscha ist – Edward] einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Es sind weniger als zwei Wochen vergangen, seit OUZS eine Anfrage an das Justizministerium und die Generalstaatsanwaltschaft geschickt hat, in der es um die Möglichkeit ging, die Weltgesundheitsorganisation als unerwünschte Organisation in Russland anzuerkennen. Und zu unserer Überraschung hat die Staatsanwaltschaft recht schnell geantwortet. In einer Antwort, die von der Staatsanwältin der Abteilung für die Aufsicht über die Umsetzung der Gesetze über die föderale Sicherheit, die interethnischen Beziehungen und die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, O.N. Nikonorova, unterzeichnet wurde, teilte die Generalstaatsanwaltschaft OUZS mit, dass „im Rahmen der Prüfung des Antrags Informationen von den zuständigen Behörden über das Vorhandensein von Bedrohungen durch die genannte Organisation angefordert wurden. Wenn es dafür Gründe gibt, wird die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation strafrechtliche Maßnahmen ergreifen.“ Es wird sehr interessant sein, wie dieselben zuständigen Behörden (zunächst einmal der FSB) dem Staatsanwalt antworten werden. Wir werden es nicht versäumen, den Staatsanwalt später zu fragen, ob unsere Staatssicherheitsspezialisten Informationen über die systematische antidemografische Arbeit der WHO weitergegeben haben.

In dem Telegramm-Update (geschrieben von OUZS und wiederveröffentlicht von Stop Vaczism, dem man meiner bescheidenen Meinung nach unbedingt folgen sollte) wird auch darauf hingewiesen, dass die offene Förderung von 40 verschiedenen Geschlechtern durch die WHO Grund genug für Moskau sein sollte, seine Mitgliedschaft in der von Bill Gates finanzierten globalen Gesundheitskabale zu kündigen.

Ich meine, da haben sie recht?

Der bei OUZS eingegangene Brief. Automatische Übersetzung mit Hilfe von Yandex‘ Bildübersetzer

Erlauben Sie mir, den Kommentaren der Partymuffel zuvorzukommen: Ja, mir ist klar, dass es sich nur um einen Brief handelt, in dem sie sagen, dass sie sich die Sache „ansehen“ werden; ja, mir ist klar, dass es höchstwahrscheinlich nicht mehr als eine Formalität ist.

Aber kommt schon, Leute. Arbeitet mit mir hier.

Wie OUZS schon sagte, ist es ziemlich bemerkenswert, dass sie innerhalb von zwei Wochen eine Antwort erhalten haben. Es ist schon fast ein Wunder, wenn man weiß, wie die russische Bürokratie funktioniert.

Wenn sie es wirklich gewollt hätte, hätte die Generalstaatsanwaltschaft wahrscheinlich behaupten können, der Antrag von OUZS sei auf dem Postweg verloren gegangen.

Nun, jetzt müssen wir wohl abwarten, was Russlands Top-Spione über die WHO denken. (Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Ergebnisse jemals veröffentlicht werden, vorausgesetzt, sie stellen tatsächlich ein Dossier über Dr. Tedros und seinen schmierigen Schnurrbart für die Generalstaatsanwaltschaft zusammen).

Wird der FSB einen 1.000-seitigen Bericht verfassen, in dem alle offensichtlichen Gründe aufgeführt werden, warum die WHO die nationale Sicherheit Russlands bedroht? Mag sein. Aber ich muss zugeben, dass dies wahrscheinlich nicht das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der FSB, wenn er daran interessiert wäre, den von der WHO geförderten Gesundheitsterror in Russland zu stoppen, schon längst Maßnahmen ergriffen hätte.

Andererseits, wer weiß? Wir schreiben das Jahr 2023 – absolut alles ist möglich. Das ist zumindest mein Motto.

Einige von Ihnen halten mich für einen schwarz gekleideten Untergangsverkünder, aber das ist nicht wahr! Ich bin immer gerne bereit, auf alle Bemühungen hinzuweisen, die gesundheitszerstörerische russische Führungsspitze für ihre umfangreichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

So habe ich beispielsweise vor fast genau einem Jahr über ein sehr interessantes Treffen zwischen Putin und Juri Tschichantschin, dem Leiter des Föderalen Finanzüberwachungsdienstes, geschrieben.

Während des Gesprächs erklärte der russische Präsident gegenüber Tschichantschin, er sei verärgert darüber, dass Pharmaunternehmen russische Ärzte und regionale Gesundheitsverwaltungen bestachen und damit Big Pharma unangemessenen Einfluss auf die russische Medizin gewähre.

Chichantschin versprach, dass der FSB bereits daran arbeite, die Korruption im russischen Gesundheitswesen aufzuspüren.

Was ist dabei herausgekommen?

Wir wissen es nicht genau. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Widerlinge, die am dringendsten in Strafkolonien geschickt werden müssten (Gintsburg, Murashko, Popova, Sobyanin, Golikova, Skvortsova usw.), immer noch auf den Straßen herumlaufen.

In der russischen Gesundheitsbürokratie gab es jedoch eine bemerkenswerte Veränderung.

Im Mai dieses Jahres wurde der Direktor des Vektorinstituts (das von Popowas Rospotrebnadzor betrieben wird), Rinat Maksyuto, entlassen. In einer von Rospotrebnadzor herausgegebenen Erklärung hieß es, Maksyuto sei entlassen worden, weil er es versäumt habe, Maßnahmen zur Lösung und Verhinderung von Interessenkonflikten zu ergreifen, und weil er „das Vertrauen verloren“ habe.

Vor dieser Ankündigung hatte ich noch nie von Maksyuto gehört. Sein Vector-Institut spielte jedoch eine herausragende Rolle bei der russischen „Pandemie“-Reaktion. Das staatlich finanzierte Forschungszentrum entwickelte sogar seinen eigenen COVID-„Impfstoff“, EpiVacCorona. Er wurde jedoch nicht in großem Umfang eingesetzt.

Ich denke, man kann davon ausgehen, dass dieser Mann ein massiver Betrüger war, aber wie Katjuscha schon sagte, war Maksyuto im Vergleich zu den anderen Pandemie-Profiteuren in Russland und auf der ganzen Welt ein kleiner Fisch:

Die Tatsache, dass es bei [Russlands] Impfkampagne mit staatlicher Finanzierung, Briefkastenfirmen und anderen dubiosen Machenschaften um Geld und die Kontrolle über die Gesellschaft ging (und überhaupt nicht um die Gesundheitsversorgung), ist offensichtlich. […] Wo ist hier die Rede von der Gesundheit der Menschen? Wie von Anfang an [der „Pandemie“] geht es in keiner Weise um die Gesundheit – es geht ausschließlich um Geld. Es ist der Pandemie zu verdanken, dass Bill Gates und ein Dutzend anderer Oligarchen über 70 Milliarden Dollar verdient haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass Menschen unter Verletzung aller Rechte gewaltsam in ihren Häusern festgehalten wurden und ein System der totalen Kontrolle und Entmenschlichung getestet wurde – während Zweifler verhaftet wurden.

Das bringt uns zum zweiten Teil dieses Blogbeitrags – einem herzlichen Appell an meine Leser, den Fakten zu folgen, wohin sie uns auch führen mögen.

Wie genau können PCR-Tests, genetische Injektionen und „gesunde“ Pässe Russland vor biologischen Bedrohungen schützen?

In meinem letzten Beitrag habe ich argumentiert, dass Moskau nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen nicht gegen die Schaffung eines von der WHO geförderten digitalen „Gesundheitszertifikat“-Systems wäre.

Natürlich können sich (wie ich in meinem Artikel betonte) die Beweise ändern. Moskau könnte heute verkünden, dass es mit dieser Idee nichts zu tun haben will. Wir werden sehen.

Ich habe in meinem Artikel nicht verschwiegen, dass ich Moskaus Erfolgsbilanz bei Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sehr kritisch gegenüberstehe – die kurzlebige Einführung von Impfpässen im Inland, die Entwicklung experimenteller genetischer Injektionen und das Programm des Gesundheitsschutzes.

Einige Kommentatoren widersprachen dieser Charakterisierung der COVID-Maßnahmen der russischen Regierung. Sie argumentierten, solche Maßnahmen seien gerechtfertigt, weil Russland anfällig für biologische Bedrohungen sei und dies auch heute noch sei.

Dieses Argument habe ich schon öfter gehört (einschließlich der Behauptung, Russland werde von künstlichen biologischen Kampfstoffen angegriffen, die vermutlich vom Westen entwickelt wurden).

Jedem das Seine. Ich möchte jedoch erklären, warum ich dieser Theorie nicht zustimme.

Zunächst einmal sind PCR-Tests – die in Russland weithin zur „Diagnose“ von COVID eingesetzt wurden – nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren.

Off-Guardian hat einen großartigen, sorgfältig zitierten Artikel, 40 Facts You NEED to Know: The REAL Story of „Covid“, der einen ganzen Abschnitt über PCR- und Lateral Flow-Tests enthält. Ich empfehle jedem dringend, ihn zu lesen.

PCR-Tests sind das Rückgrat des Sanitary Shield – wie genau wird dieses Bio-Checkpoint-System Russland vor biologischen Bedrohungen schützen (vorausgesetzt, es gibt sie überhaupt)?

Die Vorstellung, dass die russische Regierung heroische Maßnahmen ergreift, um ihre Bürger vor „COVID-Wellen“ zu schützen, wird durch die beobachtbare Realität nicht gestützt.

Stattdessen führte Moskau pflichtbewusst Maßnahmen durch, die von seinen „vertrauenswürdigen Partnern“ diktiert wurden – unabhängig davon, ob sie einen Nutzen für die „öffentliche Gesundheit“ hatten.

Ich möchte ein eklatantes Beispiel anführen.

Im Herbst 2021 wurde die Erde mit Rindermarkierungen und Zwangsspritzverordnungen überzogen. In Russland waren sich die Behörden darüber im Klaren, dass solche Maßnahmen äußerst unpopulär sein würden.

Es gab sogar ein politisches Element zu berücksichtigen: Vom 17. bis 19. September fanden die Wahlen zur Staatsduma statt, und die Verhängung solch unpopulärer Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit könnte die Russen dazu veranlassen, an die Urnen zu eilen und für die Kommunisten zu stimmen (die sich lautstark gegen die COVID-Tyrannei aussprachen).

Am 23. September, kurz vor der Bekanntgabe der Ergebnisse, sagte der Vertreter des IWF in Russland voraus, dass Russland nach den Wahlen mit der Einführung von Zwangsimpfungen beginnen würde.

„Es gibt keinen Appetit [in Russland] auf restriktive Maßnahmen, auf Abriegelung, zumindest von Seiten der staatlichen Behörden … Nach den Parlamentswahlen kann eine unpopuläre Maßnahme wie die Impfpflicht vielleicht schon im Oktober/November eingeführt werden“, sagte Annette Kiobe vom IWF gegenüber TASS.

Wie durch ein Wunder erlebte Russland eine massive COVID-„Welle“, die Russlands Regionen natürlich dazu zwang, „unpopulärere Maßnahmen“ einzuführen.

Wie stehen die Chancen?

Nach den Wahlen zur Staatsduma haben die russischen Regionen massenhaft Verordnungen über Pflichtimpfungen und QR-Codes erlassen. Bis zum 26. Oktober hatte jede Region irgendeine Form der Impfpflicht eingeführt, und bis zum 1. November waren QR-Code-Systeme (die auf regionaler Ebene eingeführt, aber vom Kreml offen gebilligt wurden) im ganzen Land verbreitet.

Mitte Oktober bekräftigte die föderale Regierung Russlands die Notwendigkeit von Zwangsimpfungen und appellierte an die ganze Welt, diese menschenfeindliche Politik fortzusetzen.

Auf der Herbsttagung des IWF und der Weltbank am 16. Oktober 2021 sagte der stellvertretende russische Finanzminister Timur Maksimow vor Reportern:

Solange nicht alle Länder in dem erforderlichen Umfang geimpft sind, wird die Welt nicht zur alten Normalität zurückkehren. Deshalb wurde darauf hingewiesen, dass die Anstrengungen zur Herstellung von Impfstoffen und zur Gewährleistung des Zugangs zu ihnen verstärkt werden müssen. Ohne eine Lösung für dieses Problem wird sich nichts bewegen, und es ist schwer vorherzusagen, was passieren wird, da immer neue COVID-Wellen in verschiedenen Ländern auftreten.

Nebenbei bemerkt: Die kreative Nutzung von „Gesundheitsdaten“ durch die russische Regierung zur Erreichung von Zielen und Vorgaben ist fast ein Jahrzehnt älter als COVID.

Noch vor der COVID wurden die russischen Gesundheitsbehörden auf frischer Tat ertappt, als sie im Rahmen eines jahrelangen „öffentlichen Gesundheits“-Schwindels Mortalitätsdaten fälschten. Im Mai 2012 waren die Regionen angewiesen worden, die Zahl der kardiovaskulär bedingten Todesfälle zu senken. Sie erreichten dies, indem sie ihre Bücher fälschten.

Der Betrug war so massiv, dass Dmitrij Medwedew im Oktober 2019 die Regionalgouverneure dafür schimpfte, dass sie eine „Lüge im wahrsten Sinne des Wortes“ verbreiteten.

Natürlich wusste das Gesundheitsministerium, was vor sich ging, aber am Ende mussten die Regionen die Schuld auf sich nehmen – ein sehr bequemes politisches Arrangement, das während der „Pandemie“ mit großer Wirkung eingesetzt wurde.

Nun möchte ich kurz auf die Behauptung eingehen, dass Russland drakonische Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ benötigt, um sich vor biologischen Bedrohungen zu schützen, die möglicherweise aus der Ukraine oder anderen NATO-freundlichen Staaten über die Grenze sickern.

Am 10. Dezember 2021 richtete das russische Außenministerium eine Acht-Punkte-Liste mit Forderungen an Washington und die NATO. Moskau warnte, dass die Nichtbeachtung dieser acht Forderungen zu „militärisch-technischen“ Maßnahmen führen könnte.

In keiner einzigen dieser Forderungen wird auch nur am Rande auf biologische Bedrohungen Bezug genommen.

In Putins feuriger Rede vom 21. Februar 2022 findet sich kein einziges Wort über biologische Bedrohungen oder Biolabore.

Das Gleiche gilt für seine Rede, die in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 ausgestrahlt wurde.

Die Behauptung, dass Russland eine biologische Vernichtung drohe, wenn es nicht in der Ukraine interveniert hätte, kam postfaktisch auf – sorry, aber das sind die Fakten. Ich weiß nicht, wie Sie behaupten können, dass die Biolabore in der Ukraine für Moskau sogar eine der fünf wichtigsten Prioritäten waren, wenn es sie im Vorfeld seines Angriffs am 24. Februar mit keinem Wort erwähnt hat. Wenn die angeblichen biologischen Kampfstoffe in der Ukraine eine ernsthafte Bedrohung für Russland darstellten, dann kam dies Moskau erst in den Sinn, nachdem es Panzer auf Kiew zurollen ließ. Das ist schon etwas seltsam, wenn man darüber nachdenkt.

Ja, es gibt von den USA finanzierte biologische Forschungseinrichtungen in der Ukraine (Nuland hat dies zugegeben), und ja, es ist in der Regel unangenehm, etwas von den USA finanziertes und potenziell gefährliches in der Nähe der eigenen Grenze zu haben.

Nehmen wir an, in der Ukraine wütet eine von Menschenhand geschaffene Seuche, die nur Russen tötet (ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich sein soll, und es wirft auch Fragen zu der von Moskau verbreiteten Darstellung auf, Russen und Ukrainer seien ein Volk“, aber ich schweife ab): Wie genau würden untaugliche PCR-Tests und kaum getestete genetische Injektionen die Russen vor echten oder eingebildeten biologischen Bedrohungen schützen?

Wenn diese Maßnahmen der „öffentlichen Gesundheit“ im Westen unwirksam (eigentlich zerstörerisch) sind, warum sollten sie dann in Russland funktionieren? Das ergibt für mich keinen Sinn.

Wie man es auch dreht und wendet, Russlands „öffentliche Gesundheitsmaßnahmen“ (die von der WHO und anscheinend auch vom IWF unterstützt werden) schützen die Russen nicht wirklich.

Traurigerweise haben diese Maßnahmen die Gesundheit zerstört.

Eine eingehende Analyse, die am 4. Juli 2022 von der russischen Nachrichtenagentur Nakanune veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass die Entscheidung, die medizinische Routineversorgung einzuschränken oder auszusetzen, um COVID zu „bekämpfen“, zum Tod von mindestens 200.000 Russen geführt hat:

Die Behörden hielten [COVID] zurück, was den Anstieg der Sterblichkeitsrate nur geringfügig beeinflusste, so dass diejenigen, die es wirklich brauchten, ohne geplante medizinische Versorgung blieben. Dies war der Grund für den enormen Anstieg der Sterblichkeit, mindestens 200.000 „zusätzliche“ Todesfälle. Wir können dies nun als erwiesene statistische Tatsache bezeichnen.

Nicht großartig.

Nochmals, ich bitte uns nur, den Fakten zu folgen.

Die Fakten sind unangenehm, überall auf der Welt.

Russland ist kein Sonderfall, leider.