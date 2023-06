Die NATO eskaliert, Putin entschärft die Kriegseinsätze. Das einzige Spiel, das der Westen noch hat, ist Russisches Roulette

Martin Jay

Die NATO, die das Wort „Deeskalation“ so missbräuchlich verwendet, dass es fast schon komisch ist, ist gezwungen, die Einsätze in der Ukraine zu erhöhen.

Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen lässt sich an einer Woche voller Fauxpas in den Medien ablesen, in der sogenannte führende Persönlichkeiten im Ukraine-Krieg ins Fettnäpfchen getreten sind und nicht nur gezeigt haben, wie verblendet und falsch informiert sie über die Krise sind, sondern auch, wie schlecht sie für den Westen ist.

Die Situation hat sich zu einem einzigen Wettkampf um Eskalation entwickelt. Als die westlichen Eliten anfingen, waren sie äußerst besorgt über die Möglichkeit, Raketen oder Panzer mit größerer Reichweite einzusetzen, da dies als Provokation für Putin angesehen wurde und schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Doch nun haben wir bereits alle diese Stufen überschritten, ähnlich wie ein Spieler am Blackjack-Tisch, der verzweifelt versucht, seine Verluste auszugleichen, indem er höhere Risiken eingeht und höhere Einsätze tätigt. Trotzdem hat sich der Krieg trotz einer Ausgabe von über 120 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern keinen einzigen Zentimeter zugunsten der Ukraine entwickelt. Jetzt bleibt uns nur noch die Möglichkeit, Putins Entschlossenheit zu manipulieren, indem wir den Krieg tatsächlich auf die nächste Stufe heben – Eskalation. Die NATO, die das Wort „Deeskalation“ so missbraucht hat, dass es beinahe lächerlich wirkt, ist gezwungen, den Einsatz in der Ukraine zu erhöhen. Ihr Spiel ist simpel: Wir erhöhen den Einsatz in der Hoffnung, dass Putin nicht mit Atomwaffen antwortet, und erzielen so künstliche Gewinne, die letztlich nur durch solch fragwürdige Taktiken „gewonnen“ werden können.

Es scheint, dass die westlichen Eliten und Regierungen der NATO, EU und USA in Bezug auf Russlands Entschlossenheit von Anfang an Fehleinschätzungen gemacht haben. Diese wiederholten Fehleinschätzungen werfen Zweifel auf und machen es schwierig, den Westen ernst zu nehmen. Statt eine realistische Strategie zu verfolgen, setzten sie darauf, Putin weiter zu provozieren und hofften, dass er nicht auf den Köder reagieren würde. Diese Entscheidungen wurden getroffen, obwohl der Westen bereits seit 15 Monaten in einen Krieg verwickelt war, der seine militärischen Ressourcen erschöpft hatte. Die Auswirkungen dieser Fehleinschätzungen, wie die Sanktionen gegen Russland, die den Europäern den Zugang zu Nahrungsmitteln erschweren und hohe Benzinpreise verursachen, waren so drastisch und lächerlich, dass es schwer ist, sie zu ignorieren.

Es geht im Wesentlichen darum, nur auf die eigene Propaganda zu hören und den eigenen geschönten Berichten zu glauben. Wie sonst ließe sich das etwas idiotische Zitat von Ben Wallace in einer britischen Zeitung erklären, in dem er vermutete, dass der Ukraine die Waffen ausgehen… aber dass ihre Armee die Krim noch vor Ende des Jahres einnehmen würde? Folgte er nur einem Thema anderer in einer Woche, die mit Lindsey Grahams abscheulicher Bemerkung über die Tötung von Russen begann, auf die seltsamerweise kein Hinweis – nicht einmal ein Hinweis – auf die Tausenden von ukrainischen Soldaten und Zivilisten in ihren Gräbern folgte, nur damit die USA sich vormachen können, sie seien immer noch eine Supermacht, und um die schmutzigen Geschäfte der Familie von Joe Biden in der Ukraine zu vertuschen? Tote Ukrainer spielen für Dummköpfe wie Graham keine Rolle. Sie sind nicht einmal ihr Gewicht in dreckigem Salz wert. Nichts.

Der Westen hat sich nur verkalkuliert. Und verrechnet sich. Das ist in der Tat alles, was er getan hat. Und jetzt erleben wir dasselbe mit dem letzten Signal des britischen Verteidigungsministers James Cleverly, der uns mit seiner Bemerkung, dass Kiew legitime Ziele in Russland selbst angreift, vermutlich einen Einblick in die künftige Strategie gibt. Es ist nicht sehr kompliziert. Der Westen stachelt ihn mit seinen Raketen dazu an und hofft, dass Putin nicht zurückschlägt und Ziele in Polen oder sogar Deutschland trifft. Die Antwort der NATO wird bis zu dem Zeitpunkt, an dem Ben Wallace NATO-Chef ist, absurd mutlos sein und die Welt auffordern, sich dumm zu stellen und weiterhin die Prämisse zu akzeptieren, dass „hey, das sind nicht wir. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland“. Und wenn Russland den Köder schluckt, wird Wallace bereit sein, sich darauf zu stürzen und die Callcenter-Journalisten in Brüssel mit dem „Oh, seht, was Russland gerade getan hat“ zu füttern. Seht euch diesen unprovozierten Akt der Aggression an“. Der Witz ist fast so lustig wie der US-Kommandant in Apocalypse Now, der vietnamesische Bauern als „verdammte Wilde“ bezeichnet, weil sie sich erdreisten, eine Handgranate in einen US-Hubschrauber am Boden zu werfen, während seine ganze Familie von amerikanischen Soldaten, die von oben ihre 50-Kaliber-Gewehre abfeuern, in Stücke gehauen wird.

Aber es ist kein Witz. Wie lange kann diese Scharade noch weitergehen? Der Zeitplan ist genauso wichtig wie die militärische Ausrüstung oder sogar die Truppen, die beide in der Ukraine sehr knapp sind, was auch Zelensky zugegeben hat. Die einzige Hoffnung, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommt, weil der Westen wieder einmal die Würfel rollen lässt, besteht darin, dass Putin die Geduld aufbringt, dass Biden die US-Wahlen verliert, was angesichts seines dementen Zustands und der fehlenden Geduld der amerikanischen Arbeiter, die ungläubig auf die Rechnung schauen, der Ukraine 130 Milliarden Dollar zu geben, während die meisten Amerikaner nicht einmal eine Gesundheitsversorgung haben, geschweige denn einen Arbeitsplatz oder Essen auf dem Tisch, wahrscheinlich ist. Und dann ist da noch die sogenannte Frühjahrsoffensive, die auf die Sommeroffensive verschoben wurde. Wenn sich dies noch einmal auf die Herbstoffensive verschiebt, wird die mangelnde Glaubwürdigkeit des Projekts darunter leiden.

Denken Sie daran, dass alles, was die NATO und die westlichen Eliten in der Ukraine tun, ein Spiel ist, ein Experiment, ungetestete Ideen und Strategien. Die einzigen Gewinner sind die Zelensky-Kabalen, die weiterhin Millionen auf ihre Offshore-Konten auf den BVI schicken, während die Europäer immer tiefer in Schulden und härteren Lebensbedingungen versinken. Natürlich ist Amerika der Gesamtgewinner, denn die EU-Länder werden von amerikanischen Unternehmen, die mit neuen Gasgeschäften aufräumen, EU-Unternehmen, die nach ihrer Verlagerung Arbeitsplätze in den USA schaffen, und Militärgeschäften, die Rekorde brechen, buchstäblich aufgerieben. Bidens Fehler ist nicht, dass er über Sandsäcke fällt oder sich nicht einmal an ein Land erinnern kann, das er in den vergangenen Wochen besucht hat, als er von einem Kind gefragt wurde. Sein Fehler ist es, nicht dafür zu sorgen, dass solche Gewinne aus dem Ukraine-Krieg an die Wähler weitergegeben werden. Jeder in seinem Umfeld hat an jedem Tag des Jahres Geburtstag, sogar sein degenerierter Sohn, der bereits 2013 von ukrainischen Oligarchen 250.000 USD im Monat erhielt, nur um in deren Namen E-Mails an Senatoren zu schreiben. Der Ukraine-Krieg endet mit Bidens Ausscheiden aus dem Amt. Alles, was Trump oder ein anderer republikanischer Kandidat tun muss, um 2024 zu gewinnen, ist zu sagen: „Hey, ich werde in meiner ersten Amtszeit 130 Milliarden Dollar für die Armut in den USA ausgeben“ und den Krieg in der Ukraine sofort beenden, um sich einen Erdrutschsieg zu sichern.