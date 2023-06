Nachfolge: Soros‘ Neffe übernimmt das globalistische Imperium seines Vaters

Wir hoffen auf einen Misserfolg.

Das Wall Street Journal hat soeben einen Bericht veröffentlicht, wonach George Soros sein riesiges globalistisches Imperium an seinen Sohn, den 37-jährigen Alexander Soros, übergeben hat.

In einem Interview mit dem jüngeren Soros, das sich wie eine Pressemitteilung liest, hebt das WSJ hervor, dass Soros beabsichtigt, die Soros-Immobilien noch „politischer“ zu machen, als sie es ohnehin schon sind.

Wer ist Alexander Soros? Hier ist ein kurzer Überblick.

Zu Soros‘ größten Leidenschaften gehören das Kennenlernen globalistischer Parasiten, die Subventionierung linker Bewegungen und die Agitation gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt – ein Unterfangen, das seinen Kapo-Vater sicherlich stolz macht. Ähnlich wie sein Vater nutzt Alex Soros sein jüdisches Erbe als moralisches Schutzschild, um linksradikale, progressive Anliegen voranzutreiben, und erklärt alle Gegner seiner Ideologie zu Antisemiten und weißen Rassisten.

Der neue, der Öffentlichkeit zugewandte Leiter der Soros Inc. ist nicht gerade eine inspirierende öffentliche Figur, um es gelinde auszudrücken. Obwohl er nicht in der Lage ist, einen Satz ohne drei Dutzend verbale Pausen aneinanderzureihen, hat Alexander Soros angeblich einen Doktortitel der Universität Cal Berkeley „erworben“. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir meinen, sehen Sie sich diese Frage und Antwort am Rande des jährlichen Treffens des Weltwirtschaftsforums in Davos an:

Alexander Soros scheint nie einen richtigen Job gehabt zu haben.

Die meiste Zeit seiner 20er und 30er Jahre verbrachte er als feiernder New Yorker Partylöwe, der „an seiner Promotion arbeitete“.

Seitdem hat er „Philanthropien“ gegründet, die das Geld seines Vaters nutzen, um linke Anliegen zu fördern.

Soros ist ein Standard-Klimaschwindler, der von anderen verlangt, ihren „Kohlenstoff-Fußabdruck“ zu verringern, während er regelmäßig mit einem Privatjet um die Welt reist und Häuser in Berkeley, Manhattan und ganz Europa besitzt, die er mit dem Geld seines Vaters gekauft hat.

Insgesamt bin ich unglaublich optimistisch, was diesen Schritt angeht.

Nach Angaben der Harvard Business Review scheitern etwa 70 % der Familienunternehmen oder werden verkauft, bevor die zweite Generation die Führung übernimmt. Und nur 10 % dieser Unternehmen schaffen es bis zur dritten Generation. Auch wenn George Soros‘ riesiger Besitz sowohl Unternehmen als auch „Non-Profit-Organisationen“ sind, gelten für beide Arten von Institutionen im Allgemeinen die gleichen Regeln und Chancen.

Befürworter der menschlichen Freiheit sollten sich freuen und hoffen, dass Alexander Soros die vollständige Kontrolle über Soros Inc. ausübt, denn das wäre der schnellste Weg zu ihrem Untergang.

Ob man ihn liebt oder hasst, der ältere Soros besitzt zweifellos einen brillanten, auf Finanzen und politische Aktivisten ausgerichteten Verstand und hat erfolgreich eine NGO-Supermacht aufgebaut, die ihren großen ruchlosen Einfluss in die Herzen zahlloser Regierungen gebracht hat. Alex Soros hingegen ist lediglich ein Nutznießer der Vetternwirtschaft und nichts weiter als ein mittelmäßiger, von Schuldgefühlen geplagter linker Ideologe.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich auf den raschen Zusammenbruch der Soros Inc. unter Alex‘ Aufsicht.