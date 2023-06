Global geplanter Finanz-Tsunami hat gerade erst begonnen

F. William Engdahl

Seit der Gründung der US-Notenbank vor über einem Jahrhundert wurde jeder größere Zusammenbruch der Finanzmärkte von der Zentralbank bewusst aus politischen Motiven ausgelöst. Die Situation ist heute nicht anders, denn die US-Notenbank agiert eindeutig mit ihrer Zinswaffe, um die größte spekulative Finanzblase der Menschheitsgeschichte zum Platzen zu bringen, eine Blase, die sie selbst geschaffen hat. Globale Crash-Ereignisse beginnen immer an der Peripherie, wie bei der österreichischen Creditanstalt 1931 oder dem Zusammenbruch von Lehman Bros. im September 2008. Die Entscheidung der US-Notenbank vom 15. Juni, die größte Zinserhöhung seit fast 30 Jahren vorzunehmen, während die Finanzmärkte bereits zusammengebrochen sind, garantiert nun eine globale Depression und Schlimmeres.

Das Ausmaß der Blase des billigen Kredits“, die die Fed, die EZB und die Bank of Japan durch den Aufkauf von Anleihen und die Aufrechterhaltung beispielloser Null- oder sogar Negativzinsen seit nunmehr 14 Jahren geschaffen haben, ist unvorstellbar. Die Finanzmedien überschlagen sich mit täglichen Unsinnsmeldungen, während die Weltwirtschaft auf eine sogenannte „Stagflation“ oder Rezession vorbereitet wird. Was jetzt in den kommenden Monaten auf uns zukommt, ist – sofern es nicht zu einer dramatischen politischen Kehrtwende kommt – die bisher schlimmste wirtschaftliche Depression in der Geschichte. Vielen Dank, Globalisierung und Davos.

Globalisierung

Der politische Druck, der hinter der Globalisierung und der Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) aus den GATT-Handelsregeln von Bretton Woods mit dem Marrakesch-Abkommen von 1994 stand, sorgte dafür, dass die fortgeschrittene industrielle Fertigung des Westens, insbesondere der USA, ins Ausland flüchten und die Produktion in Länder mit extrem niedrigen Löhnen verlagern konnte. Kein Land bot in den späten 1990er-Jahren mehr Vorteile als China. China trat 2001 der WHO bei, und von da an waren die Kapitalströme aus dem Westen in die chinesische Produktion atemberaubend. Das Gleiche gilt für die Anhäufung der chinesischen Dollarschulden. Nun beginnt diese globale Weltfinanzstruktur, die auf Rekordschulden beruht, zu zerfallen.

Als Washington den Finanzkollaps von Lehman Bros. im September 2008 absichtlich zuließ, reagierte die chinesische Führung mit Panik und vergab beispiellose Kredite an lokale Regierungen zum Aufbau von Infrastruktur. Einiges davon war teilweise nützlich, wie z. B. ein Netz von Hochgeschwindigkeitseisenbahnen. Einiges davon war schlichtweg Verschwendung, wie der Bau leerer Geisterstädte“. Für den Rest der Welt war die noch nie dagewesene Nachfrage Chinas nach Baustahl, Kohle, Öl, Kupfer usw. willkommen, da die Angst vor einer globalen Depression abnahm. Doch die Maßnahmen der US-Notenbank und der EZB nach 2008 sowie ihrer jeweiligen Regierungen taten nichts, um den systemischen Finanzmissbrauch der weltweit größten Privatbanken an der Wall Street und in Europa sowie in Hongkong zu bekämpfen.

Die Entscheidung von Nixon im August 1971, den US-Dollar, die Weltreservewährung, vom Gold abzukoppeln, öffnete die Schleusen für die globalen Geldströme. Immer freizügigere Gesetze, die unkontrollierte Finanzspekulationen in den USA und im Ausland begünstigten, wurden auf Schritt und Tritt durchgesetzt, angefangen mit Clintons Aufhebung von Glass-Steagall auf Betreiben der Wall Street im November 1999. Dies ermöglichte die Gründung von Megabanken, die so groß waren, dass die Regierung sie für „zu groß zum Scheitern“ erklärte. Das war ein Schwindel, aber die Bevölkerung glaubte es und rettete sie mit Hunderten Milliarden an Steuergeldern.

Seit der Krise von 2008 haben die US-Notenbank und andere große Zentralbanken weltweit Kredite in noch nie dagewesenem Umfang geschaffen, sogenanntes Helikoptergeld“, um die großen Finanzinstitute zu retten. Die Gesundheit der Realwirtschaft war dabei kein Ziel. Im Falle der Fed, der Bank of Japan, der EZB und der Bank of England wurden in den vergangenen 14 Jahren durch den Ankauf von Anleihen und zweifelhaften Vermögenswerten wie hypothekarisch gesicherten Wertpapieren im Rahmen der quantitativen Lockerung“ insgesamt 25 Billionen US-Dollar in das Bankensystem gepumpt.

Quantitativer Wahnsinn

An dieser Stelle begann es richtig böse zu werden. Die größten Wall-Street-Banken wie JP MorganChase, Wells Fargo, Citigroup oder in London HSBC oder Barclays vergaben Milliarden an ihre großen Firmenkunden. Die Kreditnehmer wiederum nutzten die Liquidität nicht, um in neue Produktions- oder Bergbautechnologien zu investieren, sondern um den Wert ihrer Unternehmensaktien aufzublähen, sogenannte Aktienrückkäufe, die als „Maximierung des Shareholder Value“ bezeichnet werden.

BlackRock, Fidelity, Banken und andere Investoren freuten sich über diesen Freifahrtschein. Vom Beginn der Lockerungsmaßnahmen der Fed im Jahr 2008 bis Juli 2020 wurden rund 5 Billionen Dollar in solche Aktienrückkäufe investiert und sorgten für die historisch größte Aktienmarktrallye. In diesem Prozess wurde alles finanzialisiert. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 schütteten Unternehmen 3,8 Billionen Dollar an Dividenden aus. Unternehmen wie Tesla, die nie einen Gewinn erwirtschaftet hatten, wurden wertvoller als Ford und GM zusammen. Kryptowährungen wie Bitcoin erreichten bis Ende 2021 eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar. Mit dem frei fließenden Geld der Fed investierten Banken und Investmentfonds in risikoreiche, hochprofitable Bereiche wie Junk Bonds oder Schwellenländeranleihen in Ländern wie der Türkei, Indonesien oder, ja, China.

Die Ära der quantitativen Lockerung nach 2008 und die Nullzinsen der Fed führten zu einer absurden Ausweitung der US-Staatsverschuldung. Seit Januar 2020 haben die Fed, die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan dem weltweiten Bankensystem zusammen 9 Billionen Dollar an Krediten zu nahezu Nullzinsen zugeführt. Seit einer Änderung der Fed-Politik im September 2019 hat sie es Washington ermöglicht, die Staatsverschuldung in weniger als drei Jahren um schwindelerregende 10 Billionen Dollar zu erhöhen. Dann rettete die Fed erneut heimlich die Wall Street, indem sie monatlich US-Schatzanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 120 Milliarden Dollar kaufte und so eine riesige Anleihenblase schuf.

Eine rücksichtslose Biden-Regierung begann, Billionen an sogenannten Konjunkturprogrammen zu verteilen, um die Wirtschaft unnötig abzuwürgen. Die US-Bundesverschuldung stieg von überschaubaren 35 % des BIP im Jahr 1980 auf heute mehr als 129 % des BIP. Nur die quantitative Lockerung der Fed, der Kauf von US-Staats- und Hypothekenschulden in Billionenhöhe und die Zinssätze nahe Null machten dies möglich. Jetzt hat die Fed damit begonnen, diese Maßnahmen rückgängig zu machen und der Wirtschaft mit QT oder Straffung und Zinserhöhungen Liquidität zu entziehen. Dies geschieht absichtlich. Es geht nicht darum, dass die Fed die Inflation falsch eingeschätzt hat.

Energie treibt den Zusammenbruch

Traurigerweise lügen die Fed und andere Zentralbanker. Die Anhebung der Zinssätze dient nicht der Bekämpfung der Inflation. Es geht darum, die Kontrolle über die Vermögenswerte der Welt, ihren Reichtum, zu erzwingen, egal ob Immobilien, Ackerland, Rohstoffproduktion, Industrie oder sogar Wasser. Die Fed weiß sehr wohl, dass die Inflation in der Weltwirtschaft erst am Anfang steht. Einzigartig ist, dass nun zum ersten Mal grüne Energiemandate in der gesamten industriellen Welt diese Inflationskrise auslösen, was von Washington oder Brüssel oder Berlin absichtlich ignoriert wird.

Die weltweite Verknappung von Düngemitteln, die explodierenden Erdgaspreise und die Verluste bei den Getreidevorräten aufgrund der weltweiten Dürre oder der explodierenden Kosten für Düngemittel und Treibstoff oder des Krieges in der Ukraine garantieren, dass wir spätestens zur Erntezeit im September/Oktober eine weitere globale Explosion der Lebensmittel- und Energiepreise erleben werden. All diese Knappheiten sind das Ergebnis einer bewussten Politik.

Ferner ist eine weitaus schlimmere Inflation aufgrund der pathologischen Beharrlichkeit der führenden Industrienationen der Welt, angeführt von der kohlenwasserstofffeindlichen Agenda der Biden-Regierung, sicher. Diese Agenda wird durch den erstaunlichen Unsinn des US-Energieministers verkörpert, der als Antwort auf die explodierenden Benzinpreise erklärt: „Kaufen Sie stattdessen E-Autos“.

In ähnlicher Weise hat die Europäische Union beschlossen, aus dem russischen Öl und Gas auszusteigen, da es keinen brauchbaren Ersatz gibt, während ihre führende Volkswirtschaft, Deutschland, ihren letzten Atomreaktor abschalten und weitere Kohlekraftwerke schließen will. In Deutschland und anderen EU-Ländern wird es daher in diesem Winter zu Stromausfällen kommen, und die Erdgaspreise werden weiter steigen. Allein in der zweiten Juniwoche stiegen die Gaspreise in Deutschland um weitere 60 %. Sowohl die grün-geführte deutsche Regierung als auch die grüne Agenda „Fit for 55“ der EU-Kommission fördern weiterhin unzuverlässige und teure Wind- und Solarenergie auf Kosten der weitaus billigeren und zuverlässigeren Kohlenwasserstoffe und sorgen so für eine noch nie dagewesene energiebedingte Inflation.

Die Fed hat den Stecker gezogen

Mit der größten Zinserhöhung der Fed seit fast 30 Jahren um 0,75 % und dem Versprechen, dass weitere folgen werden, hat die US-Notenbank nun nicht nur den Zusammenbruch der US-Schuldenblase, sondern auch eines Großteils der weltweiten Schulden von 303 Billionen Dollar nach 2008 garantiert. Steigende Zinssätze nach fast 15 Jahren bedeuten einen Zusammenbruch der Anleihenwerte. Anleihen, nicht Aktien, sind das Herzstück des globalen Finanzsystems.

Die Hypothekenzinsen in den USA haben sich in nur fünf Monaten auf über 6 % verdoppelt, und die Verkäufe von Eigenheimen waren bereits vor der letzten Zinserhöhung stark rückläufig. Die US-Unternehmen haben sich aufgrund der jahrelang extrem niedrigen Zinsen in Rekordhöhe verschuldet. Etwa 70 % dieser Schulden haben ein Rating, das knapp über dem „Ramsch“-Status liegt. Die Verschuldung der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors belief sich 2006 auf 9 Billionen Dollar. Heute sind es mehr als 18 Billionen Dollar. Nun wird eine große Anzahl dieser marginalen Unternehmen nicht in der Lage sein, die alten Schulden durch neue zu ersetzen, und in den kommenden Monaten wird es zu Insolvenzen kommen. Der Kosmetikriese Revlon hat gerade Konkurs angemeldet.

Der hochspekulative, unregulierte Kryptomarkt, angeführt von Bitcoin, bricht zusammen, da die Investoren erkennen, dass es dort keine Rettung gibt. Vergangenen November hatte die Kryptowelt eine Bewertung von 3 Billionen Dollar. Heute ist es weniger als die Hälfte, und ein weiterer Zusammenbruch ist im Gange. Schon vor der letzten Zinserhöhung der Fed hatte der Aktienwert der US-Megabanken rund 300 Milliarden Dollar verloren. Jetzt, da weitere Panikverkäufe am Aktienmarkt garantiert sind, weil der weltweite wirtschaftliche Zusammenbruch zunimmt, sind diese Banken auf eine neue schwere Bankenkrise in den kommenden Monaten vorprogrammiert.

Wie der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Doug Noland kürzlich feststellte, „gibt es heute eine massive „Peripherie“, die mit „Subprime“-Junk Bonds, fremdfinanzierten Krediten, „Sofort kaufen – später bezahlen“-, Auto-, Kreditkarten-, Immobilien- und Solarverbriefungen, Franchise-Krediten, privaten Krediten, Krypto-Krediten, DeFi und so weiter und so fort beladen ist. Im Laufe dieses langen Zyklus hat sich eine massive Infrastruktur entwickelt, die den Konsum von zig Millionen Menschen ankurbelt und gleichzeitig Tausende von unwirtschaftlichen Unternehmen finanziert. Die „Peripherie“ ist so systemisch geworden wie nie zuvor. Und die Dinge haben begonnen zu zerbrechen.“

Die Bundesregierung wird nun feststellen, dass die Zinskosten für ihre Rekordschulden in Höhe von 30 Billionen Dollar sehr viel teurer sind. Anders als in der Großen Depression der 1930er-Jahre, als die Bundesverschuldung fast bei Null lag, ist die Regierung heute, insbesondere seit den Haushaltsmaßnahmen von Biden, am Limit. Die USA werden zu einer Dritte-Welt-Wirtschaft. Wenn die Fed keine US-Schulden in Billionenhöhe mehr kauft, wer dann? China? Japan? Unwahrscheinlich.

Abbau der Schuldenblase

Da die Fed nun eine quantitative Straffung durchführt, monatlich Dutzende Milliarden in Anleihen und anderen Vermögenswerten abzieht und die Leitzinsen anhebt, haben die Finanzmärkte mit dem Abbau von Fremdkapital begonnen. Er wird wahrscheinlich ruckartig verlaufen, da wichtige Akteure wie BlackRock und Fidelity versuchen, die Kernschmelze für ihre Zwecke zu kontrollieren. Aber die Richtung ist klar.

Bis Ende des letzten Jahres hatten Anleger fast 1 Billion Dollar an Margin-Krediten aufgenommen, um Aktien zu kaufen, während sich der Markt im Aufwärtstrend befand. Jetzt haben sich die Marktbedingungen umgekehrt, und Margin-Kreditnehmer sehen sich gezwungen, zusätzliche Sicherheiten zu stellen oder ihre Aktien zu verkaufen, um einen Ausfall zu vermeiden. Dies trägt zur bevorstehenden Kernschmelze bei. In den kommenden Monaten wird sowohl der Aktien- als auch der Anleihemarkt zusammenbrechen, was dazu führt, dass die privaten Altersvorsorgeersparnisse von Millionen von Amerikanern in Programmen wie dem 401(k) verloren gehen. In den USA ist die Gesamtverschuldung in den letzten zehn Jahren auf einen Rekordwert von 4,3 Billionen Dollar Ende 2021 angewachsen, darunter Kreditkarten, Autokredite und andere Verbraucherschulden. Die Zinssätze für diese Schulden, insbesondere bei Kreditkarten, werden weiter steigen, angefangen von bereits hohen 16 %. Die Zahlungsausfälle bei diesen Krediten werden deutlich ansteigen.

Außerhalb der USA werden wir jetzt, da die Schweizerische Nationalbank, die Bank von England und sogar die EZB gezwungen sind, den Zinserhöhungen der Fed zu folgen, eine weltweite Zunahme von Zahlungsausfällen und Konkursen inmitten einer rasant ansteigenden Inflation erleben, die von den Zinssätzen der Zentralbanken nicht mehr kontrolliert werden kann. Etwa 27 % der weltweiten Unternehmensschulden außerhalb des Finanzsektors werden von chinesischen Unternehmen gehalten und auf 23 Billionen Dollar geschätzt. Weitere 32 Billionen Dollar an Unternehmensschulden werden von US- und EU-Unternehmen gehalten. Nun befindet sich China inmitten seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren und es gibt kaum Anzeichen für eine Erholung. Da die USA, Chinas größter Kunde, in eine wirtschaftliche Depression geraten, kann sich Chinas Krise nur noch verschlimmern. Das ist nicht gut für die Weltwirtschaft.

Italien hat mit einer Staatsverschuldung von 3,2 Billionen Dollar eine Schuldenquote von 150 % des BIP. Nur die Negativzinsen der EZB haben verhindert, dass diese Schulden in einer neuen Bankenkrise explodieren. Nun ist diese Explosion trotz der beruhigenden Worte von Lagarde von der EZB vorprogrammiert. Japan ist mit einer Verschuldung von 260 % das Schlusslicht unter den Industrienationen und befindet sich mit einer Staatsverschuldung von mehr als 7,5 Billionen Dollar in einer Nullzinsfalle. Der Yen ist im Begriff, ernsthaft zu fallen, und destabilisiert ganz Asien.

Das Herz des Weltfinanzsystems sind entgegen der landläufigen Meinung nicht die Aktienmärkte. Es sind die Anleihemärkte – Staats-, Unternehmens- und Agenturanleihen. Dieser Anleihemarkt verliert an Wert, da die Inflation in den USA und der EU seit 2021 stark gestiegen ist und die Zinssätze angehoben wurden. Weltweit umfasst dies etwa 250 Billionen Dollar an Vermögenswerten – eine Summe, die mit jeder Zinserhöhung der Fed weiter an Wert verliert. Das letzte Mal, dass wir einen so starken Rückgang der Anleihenwerte hatten, war vor vierzig Jahren in der Ära von Paul Volcker, als die Zinssätze auf 20 % stiegen, um „die Inflation auszudrücken“.

Wenn die Anleihekurse fallen, sinkt auch der Wert des Bankkapitals. Am stärksten von einem solchen Wertverlust betroffen sind die französischen Großbanken und die Deutsche Bank in der EU sowie die größten japanischen Banken. Man geht davon aus, dass US-Banken wie JP MorganChase nur geringfügig weniger von einem großen Anleihecrash betroffen sind. Ein Großteil ihres Risikos ist in bilanzunwirksamen Derivaten und dergleichen versteckt. Anders als im Jahr 2008 können die Zentralbanken heute jedoch kein weiteres Jahrzehnt mit Nullzinsen und QE mehr erleben. Wie Insider wie der ehemalige Chef der Bank of England, Mark Carney, bereits vor drei Jahren feststellten, wird die Krise dieses Mal dazu genutzt werden, die Welt zu zwingen, eine neue digitale Zentralbankwährung zu akzeptieren, eine Welt, in der alles Geld zentral ausgegeben und kontrolliert wird. Das ist es auch, was die WEF-Leute in Davos mit ihrem Great Reset meinen. Das wird nicht gut sein. Ein globaler geplanter Finanz-Tsunami hat gerade erst begonnen.

F. William Engdahl ist Berater für strategische Risiken und Dozent. Er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik. Er ist Research Associate des Centre for Research on Globalization (CRG).