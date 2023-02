Der Totenkult des Imperialismus

Das Verhängnis begann vor 2000 Jahren



Eine Philosophie kam in die Welt. Dreihundert Jahre später erkennen die Herrscher des Römischen Reiches, dass sich mit der Unterwürfigkeit dieser Philosophie ihr Volk leichter lenken lässt. Deshalb wird sie am 27. Februar 380 zur Staatsreligion erhoben. Später wird man diese Religion Christentum nennen.

Symbolisches Startkapital der Staatsreligion: 1 Euro.



Die Unterwürfigkeit dieser Philosophie ist auch die Garantie dafür, dass es in Folge niemand wagen wird, das in Zukunft ständig wachsende Kapital der Staatsreligion anzurühren. Gläubige, die den Fluch des Kapitals erkannten, spalteten sich ab oder verwarfen ihren Glauben zur Gänze. Von der Öffentlichkeit so gut wie nicht wahrgenommen, wird sich das ständig wachsend Kapital im Laufe der Zeit still und leise hinter seiner Religion in vielen Staaten der Welt zu einem unsichtbaren Staat im Staat entwickeln. Aufgrund einer zunehmenden Eigendynamik wächst das Kapital entgegen breiten weltlichen Widerstands zum größten Imperium aller Zeiten heran. Dieses Kapital ist nie untergegangen, es ist nur hinter der Fassade seiner inzwischen weltweit ausgebreiteten Religion in den Untergrund gegangen und vom Papst gekrönte Kaiser, Könige, Grafschaften, Herzogtümer, Stiften, Klöstern und sonstigen Adelsgeschlechtern bis ins 19. Jahrhundert getragen worden. Im 20. Jahrhundert wurden Schein-Demokratien über die Fassade das Imperium gestülpt. An den Machenschaften des Kapitals hat sich nichts geändert. Sie blieben verschleiert. Und gegen die Ungläubigen und Andersdenkenden wurde zu allen Zeiten aufgerüstet. Heute mehr als je zuvor. Die „Ungläubigen“ rüsten ebenfalls auf. Notwehr ist das bei denen.



Irgendwann ist das Römische Reich nach außen hin untergegangen. Jedoch nur das Reich ist untergegangen, nicht aber seine Religion. Sie bleibt mit ihrem gesamten Kapital erhalten. Später übernimmt dieses Kapital das „Heilige Römische Reich“, das sich als Nachfolger des Römischen Reiches sieht. Doch auch dieses Reich ist untergegangen. Das Kapital der Religion blieb jedoch weiterhin erhalten. Und Teile des Kapitals sowohl des Römischen als auch des Heiligen Römischen Reiches waren bereits vor ihrem Untergang