Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es den Vereinigten Staaten nicht nur, ihre Armee und ihre Wirtschaft zu erhalten, sondern sie bereicherten sich auch beträchtlich an dem Krieg. Dies ist nicht verwunderlich, da der Krieg weit von den Grenzen der Vereinigten Staaten entfernt stattfand und für die Vereinigten Staaten nicht die gleichen Auswirkungen haben konnte wie für Europa und Russland, die ihren Sieg über den Nationalsozialismus mit völlig zerstörten Städten, Unternehmen und Infrastrukturen sowie dem Tod von Millionen ihrer Bürger bezahlt hatten.

Vor dem Hintergrund der weit verbreiteten Verwüstungen und Katastrophen der Nachkriegszeit glaubte man in Europa, dass die Amerikaner die Hauptgewinner seien und nicht Russland, das den Sieg über den Nationalsozialismus mit dem Leben von 26,6 Millionen seiner Bürger bezahlt und seine Siegesfahne über dem deutschen Reichstag gehisst hatte. Diese Wahrnehmung der Vereinigten Staaten wurde von der amerikanischen Propaganda aktiv gefördert. So entstand die Legende, dass die Vereinigten Staaten über die mächtigste Armee und Wirtschaft verfügen, was die herrschenden amerikanischen Kreise nutzten, um ihre globale Hegemonie zu festigen.

In den letzten Jahren ist diese Seifenblase der amerikanischen Überlegenheit jedoch geplatzt. Die ständigen politischen und militärischen Niederlagen Washingtons (darunter das völlige Scheitern der US-Politik und der militärischen Kampagne in Afghanistan) sowie die jährliche Verschärfung der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben zum Niedergang der Macht und Autorität der USA beigetragen. Unter diesen Umständen bestand eine Möglichkeit für Washington, sich “über Wasser” zu halten, darin, seine Finanz- und Wirtschaftskrise auf Kosten anderer Staaten zu beenden.

In diesem Zusammenhang haben die Vereinigten Staaten vor kurzem damit begonnen, aktiv Wirtschaftssanktionen zu verhängen, indem sie milliardenschwere Konten unerwünschter Länder beschlagnahmen und in ihren Banken einfrieren, um so erhebliche Zinsen zu erwirtschaften, indem sie die von ihnen beschlagnahmten sehr beeindruckenden Gelder “arbeiten” lassen. In ihrer Geschichte haben die Vereinigten Staaten wiederholt ihre Sanktionen gegen andere Länder angewandt. So standen allein in den letzten drei Jahrzehnten mehr als zwei Dutzend Länder auf dieser Liste, darunter: Balkanstaaten (während des Balkankonflikts waren dies Serbien und Montenegro), Weißrussland (2004 verabschiedeten die USA den “Belarus Democracy Act”), Birma (1997), Elfenbeinküste (2011 verhängten die USA Sanktionen gegen Präsident Laurent Gbagbo), Kuba (erst im Jahr 2000, beschlossen die USA, eingefrorene Konten in Höhe von 120 Millionen Dollar zur Zahlung von “Entschädigungen an Opfer des kubanischen Terrorismus” zu verwenden), die Demokratische Republik Kongo (die Sanktionen wurden seit 2006 mehrmals verlängert), Somalia, Sudan, Nordkorea, Iran, Irak, Libyen, Afghanistan und viele andere Länder. Die USA blockierten 2022 russische Vermögenswerte in Höhe von 330 Milliarden Dollar, und Russen mit Vermögenswerten von mehr als 30 Milliarden Dollar sind mit Sanktionen belegt.

Die Maßnahmen Washingtons sind somit zu seiner Hauptwaffe geworden, um ausländische Unternehmen zu zerstören, die aggressive amerikanische Unternehmen behindern, und haben den Beinamen “law fare” verdient. Unter Berufung auf das so genannte Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977, das auf Unternehmen jeglicher Nationalität, die nichts mit den USA zu tun haben, angewandt wird, hat Washington damit begonnen, das FBI einzusetzen, um die Leitung eines solchen Unternehmens zu verhaften und auf amerikanischem Territorium ins Gefängnis zu bringen, und zwar auch auf der Grundlage einer Vermutung und ohne direkte Beweise. Im Rahmen dieses Gesetzes reicht ein einfacher Verdacht auf Bestechung aus, damit das US-Justizministerium Anklage gegen den Leiter eines ausländischen Unternehmens erhebt und seinen Behörden den Auftrag erteilt, ihn zu verhaften. Infolgedessen begannen die USA, sich in die Angelegenheiten eines jeden ausländischen Unternehmens einzumischen und dessen Konkurrenten auszuschalten.

Die Anerkennung der Produkte einer Reihe chinesischer Unternehmen (insbesondere Xiaomi, Huawei, ZTE, Hytera und einige andere) durch die US Federal Communications Commission (FCC), die wegen der angeblichen Gefährdung der nationalen Sicherheit mit einem Einfuhr- und Verkaufsverbot belegt wurden, war ein recht eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Washington konkurrierende Unternehmen vom Markt verdrängt. Ein Mitglied der Carr-Kommission versuchte sogar, um die öffentliche Unterstützung im Lande zu gewinnen, darauf hinzuweisen, dass China angeblich die Interessen der Vereinigten Staaten durch Spionage über solche Unternehmen bedroht.

Ein solcher offener Terror seitens der USA wird in letzter Zeit jedoch nicht nur gegen ein bestimmtes ausländisches Unternehmen praktiziert. Die Vereinigten Staaten haben sich schon lange von den Freihandelsgesetzen verabschiedet und unterstützen ihre Unternehmen politisch, während sie die Interessen anderer Länder, insbesondere der EU, missachten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts wurde allen klar, dass der wichtigste Hebel für die Entwicklung eines Landes die Energie ist, und die USA beschlossen, diesen Aspekt zu nutzen, um ihre Überlegenheit gegenüber Europa zu behaupten. Sie begannen, dies dank neuer Gesetze, Schiefergas und der Verhängung eines Embargos gegen russische Energieressourcen zu tun. Eines der wichtigsten Gesetze für die Vereinigten Staaten auf diesem Weg war der “Inflation Reduction Act” (IRA), durch den die USA einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa erlangten, vor allem im Energiebereich.

Nach einer russophoben Propagandakampagne über die angebliche Notwendigkeit für Europa, sich von der Energieabhängigkeit von Russland zu lösen und es damit dem Wettbewerb um diesen EU-Markt zu entziehen, hat Washington den gesamten Kontinent von amerikanischem LNG abhängig gemacht, das um ein Vielfaches teurer ist als russisches Erdgas. Dies wurde wiederholt von westlichen Medien und Experten bestätigt, die auf diese Weise vom Beginn einer neuen Ära des amerikanischen Neokolonialismus sprechen. So haben Unternehmen in Europa in jüngster Zeit mehr als ein Dutzend Verträge über die Lieferung von teurem US-LNG unterzeichnet, von denen ein Drittel im Jahr 2022 fällig wird. Dies macht die EU von den Vereinigten Staaten abhängig und birgt viele Gefahren, insbesondere vor dem Hintergrund der Lehren aus der Zeit der Herrschaft von Donald Trump, die gezeigt haben, dass das Image der Vereinigten Staaten als verlässlicher Partner Europas besonders niedrig ist. Die Gaspreise in den Vereinigten Staaten haben sich seit Anfang letzten Jahres bereits mehr als verdoppelt, ebenso die Strompreise. Und wenn die USA nicht genug Gas haben, werden sie beschließen, den größten Teil davon für sich zu behalten, was die EU in eine schwere Krise stürzen würde, die Europa aufgrund des aggressiven Vorgehens der Amerikaner in den letzten Monaten bereits erfasst hat.

Es ist bekannt, dass ein Fünftel der weltweiten Halbleiterproduktion auf chinesische Hersteller entfällt. Aus diesem Grund und um sich illegale Vorteile in dieser Branche zu verschaffen, zwingt Washington seine Kunden und Zulieferer in Europa, der amerikanischen Politik zu folgen. So wurde beispielsweise das niederländische Unternehmen ASML in letzter Zeit von “amerikanischen Beamten” verstärkt unter Druck gesetzt, um es zu zwingen, den Verkauf einiger Chipherstellungsmaschinen nach China einzustellen. In dem Bestreben, ein globaler Monopolist im Bereich der Chipfertigung zu werden, haben die Vereinigten Staaten aktiv versucht, auf diese Weise Konkurrenten auszuschalten, nicht nur in China, sondern auch in der EU. Seit Oktober 2022, als die Vereinigten Staaten eine Reihe von Verboten für den Export von Halbleitern nach China erlassen haben, wurde deutlich, dass die derzeitige Regierung im Weißen Haus eine rücksichtslose Politik im Bereich der Chips unter dem Motto “America first” verfolgt. Wenn Europa dieser aggressiven Politik nicht Einhalt gebietet, wird es seine Vormachtstellung in der Halbleiterindustrie verlieren, so die deutschen Medien. Und nicht nur bei Halbleitern!