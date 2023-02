„Diversifizierung der Außenpolitik“: Saudi-Arabien will offenbar BRICS und SOZ beitreten

Von Alexander Männer

Angesichts der Herausforderungen in der Golfregion und auf der internationalen Bühne befindet sich Saudi-Arabien gegenwärtig in einer sehr vielversprechenden Phase seiner wirtschaftlichen Entwicklung, auch wenn das von außerhalb nicht unbedingt sichtbar zu sein scheint. Das Königreich plant gerade unter anderem den Bau einer Mega-Stadt der Zukunft in der arabischen Wüste und fördert damit die Entwicklung einer modernen Wirtschaft, die vor allem auf Investitionen setzt. In dieser Stadt sollen künftig Millionen Menschen leben und hervorragende Lebens- und Arbeitsbedingungen genießen.

Dafür will die Regierung in Riad bis 2030 mehrere Hundert Milliarden US-Dollar investieren. Laut dem Kronprinzen und faktischen Herrscher in Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, wird sein Land in diesem Jahrzehnt mehr ausgegeben als in den vergangenen 300 Jahren.