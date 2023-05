Der trilaterale Kommissar Henry Kissinger wird 100 Jahre alt und wird immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen

Kissinger war ein Gründungsmitglied der Trilateralen Kommission, ein Vertrauter und wichtiger Mitarbeiter der Rockefeller-Dynastie und mischte sich immer wieder in auswärtige Angelegenheiten ein, was zum Tod von Millionen Menschen führte. Es waren Kissinger und Zbigniew Brzezinski, die ursprünglich einen Verfassungskonvent forderten, um Amerikas Zukunft neu zu gestalten. Von Donald Trump und Hilary Clinton gleichermaßen gelobt, hat er konsequent politische Grenzen überschritten. TN Editor

Henry Kissinger, dessen Name ein Synonym für die US-Diplomatie ist, wird am Samstag 100 Jahre alt und wird von der amerikanischen Elite gefeiert, während andere darüber schimpfen, dass der rücksichtslose Kalte Krieger nie zur Rechenschaft gezogen worden ist.

Von der Öffnung der Tür zum kommunistischen China über die Planung eines Endspiels für den Vietnamkrieg bis hin zur unverhohlenen Unterstützung von Diktatoren, die gegen die Sowjetunion eingestellt waren – Kissinger übte wie nur wenige vor oder nach ihm Einfluss aus und diente sowohl als Spitzendiplomat als auch als Sicherheitsberater der Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford.

Kissinger, der durch seine dicke Brille und seinen scharfsinnigen Monoton, der nie einen Hauch seiner deutschen Muttersprache verlor, sofort erkennbar war, war in erster Linie Akademiker, und seine intellektuellen Fähigkeiten werden selbst von einigen seiner schärfsten Kritiker widerwillig anerkannt.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 1977 ist Kissingers Art der Realpolitik – das kalte, zynische Verfechten von Macht und nationalen Interessen – weitgehend in Ungnade gefallen, da seine Nachfolger Moralismus predigten, aber Kissinger selbst genießt, wenn überhaupt, einen besseren Ruf.

Vor seinem hundertsten Geburtstag blies Kissinger bei einem feierlichen Mittagessen im Economic Club of New York, der Stadt, in der er aufwuchs, nachdem seine jüdische Familie aus Nazi-Deutschland geflohen war, Kerzen auf eine Torte.

Außenminister Henry Kissinger trifft den kommunistischen Vorsitzenden Mao Tse-tung in China, 1973

Kissinger zeigte, dass sich seine Weltsicht auch nach hundert Jahren nicht geändert hat, und mahnte die Vereinigten Staaten, ihre „vitalen Interessen“ zu wahren: „Wir müssen immer stark genug sein, um jeglichem Druck zu widerstehen.“

Entgegen der Ansicht der meisten US-Politiker rief Kissinger zur Diplomatie mit Russland auf, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen, und argumentierte, dass Moskau bereits eine strategische Niederlage erlitten habe.

-„er ist ungeschoren davongekommen“-

Kissinger, der in den 1970er Jahren in Washington als unwahrscheinlicher Playboy galt, lebt heute in einem noblen Apartment in der New Yorker Park Avenue. Er ist durch seine Beziehungen zu China als Berater reich geworden – und hat die Vereinigten Staaten davor gewarnt, Peking als neuen Gegner im Stil des Kalten Krieges zu behandeln.

Kissinger, der lange Zeit von der Linken verachtet wurde, hat sich in die Gunst des Mainstreams der Demokratischen Partei begeben.

Hillary Clinton nannte Kissinger nach ihrer Amtszeit als Außenministerin „einen Freund“ und sagte, sie „verlasse sich auf seinen Rat“, während sich der Amtsinhaber Antony Blinken über Kissingers Stil lustig machte, als der ältere Staatsmann letztes Jahr an einem Mittagessen des Außenministeriums teilnahm.

Youtube

Doch für viele galt Kissinger als nicht angeklagter Kriegsverbrecher, unter anderem wegen seiner Rolle bei der Ausweitung des Vietnamkriegs auf Kambodscha und Laos, der Unterstützung von Militärputschen in Chile und Argentinien, der Genehmigung von Indonesiens blutiger Invasion in Osttimor 1975 und dem Wegschauen bei Pakistans Massengrausamkeiten während des Unabhängigkeitskriegs von Bangladesch 1971.

„Für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass seine Politik Hunderttausende von Toten verursacht und die Demokratie in vielen Ländern zerstört hat“, sagte Reed Kalman Brody, ein erfahrener Menschenrechtsanwalt, der sich unter anderem für die Opfer des chilenischen Diktators Augusto Pinochet eingesetzt hat.

„Ich bin fassungslos, dass er damit davongekommen ist“ sagte er.

Kissinger war noch nie ernsthaft rechtlich bedroht, da ein US-Richter 2004 eine Klage im Zusammenhang mit der Ermordung des chilenischen Armeechefs abwies und die Vereinigten Staaten den Internationalen Strafgerichtshof boykottierten.

Aber Brody sagte, dass es ein starkes juristisches Argument in Bezug auf Osttimor geben würde, wo Kissinger nicht nur die Invasion genehmigte, sondern auch sicherstellte, dass US-Waffen weiterhin an das indonesische Militär geliefert wurden.

Henry Kissinger und Hillary Clinton erhalten 2009 den deutschen Freiheitspreis.Gero Breloer/AP

Brody wies auch auf eine Aufnahme hin, die gegen Kissingers Einwände veröffentlicht wurde und in der Kissinger zu Nixon sagt, dass die Luftwaffe in Kambodscha den Befehl hatte, „alles zu treffen, was sich bewegt“. Die willkürliche Bombardierung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen.

Der verstorbene Schriftsteller Christopher Hitchens veröffentlichte ein Buch, in dem er forderte, Kissinger vor Gericht zu stellen, unter anderem wegen seiner stillschweigenden Unterstützung der türkischen Invasion auf Zypern im Jahr 1974.

-Der Glaube an größere Ziele-

Für Kissinger war das Wichtigste immer das übergeordnete Ziel. In Bezug auf Zypern legte er Wert auf solide Beziehungen zur Türkei. Was Bangladesch betrifft, so wollte Kissinger Pakistan als geheimen Kanal zwischen den Vereinigten Staaten und China erhalten.

Muntassir Mamoon, ein prominenter Geschichtsprofessor an der Universität von Dhaka, sagte, dass Kissinger „den Völkermord in Bangladesch aktiv unterstützte“.

„Ich finde keinen Grund, Kissinger zu loben“, sagte er und fügte hinzu, dass diese Ansicht in vielen anderen Ländern, einschließlich Vietnam, geteilt werde.

Kissinger erhielt den Friedensnobelpreis für die Aushandlung eines Waffenstillstands in Vietnam an der Seite von Le Duc Tho aus Hanoi, der sich weigerte, die Auszeichnung anzunehmen.

„Die Ironie besteht darin, dass man sich an ihn erinnert, weil er Frieden geschaffen hat, aber all die Wege, auf denen er zur Eskalation des Krieges nicht nur in Vietnam, sondern auch in Kambodscha und Laos beigetragen hat, in Vergessenheit geraten“, sagte Carolyn Eisenberg, eine Historikerin an der Hofstra University, die ein Buch über Kissinger geschrieben hat.

Eisenberg spielte auch Kissingers öffentliches Image als „machiavellistisches Genie“ herunter und sagte, dass die Protokolle zeigten, wie Chinas Premierminister Zhou Enlai ihn durch Schmeicheleien ausspielte.

„Zhou Enlai weiß, dass dieser Mann ein riesiges Ego-Problem hat“ sagte sie.

Trotz seiner Kritik an Kissinger räumte Brody ein, dass dieser ein „Maß an Ernsthaftigkeit und Raffinesse“ besaß, das die meisten US-Politiker in den Schatten stellte und viele zu ihm hinzog.

„Vielleicht ist der Lohn dafür, dass man auf der Seite der Mächtigen steht, dass man nur von den Schwachen gehasst wird.“