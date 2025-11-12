Manlio Dinucci stellt fest, dass die Wiederaufnahme der Kontrolle der US-Regierung den Stempel der „weißen Vorherrschaft“ trägt. Das ist wahr, wenn man es momentan betrachtet, aber falsch, wenn man den zeitlichen Ablauf betrachtet: Sie spiegelte nicht die Fähigkeiten aller Menschen wider, unabhängig von der ethnischen Herkunft, sondern erfüllte Woke-Kriterien. Auf internationaler Ebene sieht Dinucci, dass die Trump-Regierung die Kontrolle von Gaza übernimmt, wie es frühere Regierungen in der Region getan haben. Diesmal ist das Gegenteil der Fall: Er hat auf lange Sicht recht, könnte aber im Moment falsch liegen. Das Weiße Haus versucht vielleicht, sich auf Jackson’sche Weise aus der Falle des Nahen Ostens zu befreien.

Zur Feier des 250. Jahrestages der Unabhängigkeitserklärung, mit der sich die dreizehn Kolonien, aus denen die Vereinigten Staaten hervorgingen, am 4. Juli 1776 vom Königreich Großbritannien trennten, plant Präsident Donald Trump im Jahr 2026 einen Triumphbogen, der die größte architektonische Prägung darstellen wird, die er in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlassen wird.