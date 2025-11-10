Chinas Überwachungsregime wird oft als ein einzigartig autoritäres System dargestellt – eine dystopische Verschmelzung aus Kameras, Algorithmen und totalitärer Ambition. Doch eine wachsende Zahl von Beweisen zeigt, dass das Fundament von Pekings digitalem Panoptikum nicht in Isolation errichtet wurde. Es wurde stillschweigend finanziert, ausgestattet und technologisch ermöglicht – von genau jenen Institutionen, die vorgeben, die Freiheit zu verteidigen: amerikanischen Konzernen und der US-Regierung.

Laut einem aktuellen Bericht der NGO C4ADS und The Intercept haben amerikanische Tech-Giganten und mit dem Verteidigungssektor verbundene Zulieferer Chinas wachsendes Überwachungsapparat direkt mit fortschrittlicher biometrischer, Halbleiter- und KI-Technologie versorgt.

Der Bericht zeichnet nach, wie Dutzende US-Unternehmen – einige über Zwischenhändler oder „Scheinfirmen“ – die Überwachungsinfrastruktur der Kommunistischen Partei Chinas belieferten: von Komponenten zur Gesichtserkennung bis hin zu Datenverarbeitungssoftware, die die staatliche Überwachung von 1,4 Milliarden Bürgern ermöglicht.

Im Zentrum dieses Netzes stehen biometrische Technologien – Werkzeuge, die Gesichter scannen, Bewegungen verfolgen und Personen in Echtzeit identifizieren. Viele dieser Systeme wurden ursprünglich für Sicherheits- oder Einzelhandelsanalysen entwickelt, sind aber in Chinas „öffentliche Sicherheitsnetzwerke“ integriert worden – ein Euphemismus für allgegenwärtige staatliche Überwachung. In Regionen wie Xinjiang wurden diese Werkzeuge eingesetzt, um uigurische Muslime zu überwachen und zu inhaftieren, wobei alles verfolgt wird – von Gangmustern bis zu Smartphone-Aktivitäten. Der Skandal besteht jedoch nicht nur darin, was China mit der Technologie getan hat, sondern wie leicht amerikanische Firmen dazu beitrugen, sie möglich zu machen.

Forscher entdeckten, dass viele US-Zulieferer – darunter große Chip- und Sensorhersteller – noch lange nach Inkrafttreten der Exportbeschränkungen durch Washington weiterhin Hardware und Software an chinesische Einrichtungen verkauften. Dies geschah indirekt, indem Lieferungen über Tochtergesellschaften umgeleitet oder Produkte unter „neutralen“ Namen neu gebrandet wurden. Einige Verträge wurden sogar über staatlich geförderte Programme abgewickelt, die „technologische Zusammenarbeit zwischen den USA und China“ fördern sollten – was zeigt, dass der amerikanische Sicherheitsapparat oft mit gespaltener Zunge spricht.

Diese Heuchelei sitzt tief. Öffentlich verurteilt Washington Pekings Menschenrechtsverletzungen und warnt vor „digitalem Autoritarismus“. Privat jedoch betrachteten viele Behörden und Unternehmen China als zu profitabel, um es zu beschränken. Das Ergebnis ist ein moralisches Paradox: Amerikanische Steuerzahler finanzieren Verteidigungsprogramme, um „chinesischen Einfluss zu bekämpfen“, während ihre eigenen Technologieunternehmen die Infrastruktur für den Überwachungsstaat der KPCh liefern.

Doch es ist schlimmer als nur Heuchelei – und betrifft nicht nur China. Dieselbe Technologie, die in China eingesetzt wird, integriert sich zunehmend in Amerikas wachsenden Überwachungs-Industriekomplex. Es ist, als würde sie zunächst in einem bekannten autoritären Staat getestet – bevor sie im eigenen Land Anwendung findet.

Um zu verstehen, wie es dazu kam, muss man Jahrzehnte stiller Kooperation betrachten. In den frühen 2000er Jahren, als China der Welthandelsorganisation beitrat, stürzten sich westliche Unternehmen auf den Markt. Technologieunternehmen – von Cloud-Computing bis Mikrochipherstellern – sahen die Chance, eine sich modernisierende Wirtschaft zu dominieren. Ohne größere Aufsicht exportierten sie nicht nur Waren, sondern auch Know-how. Amerikanische Universitäten bildeten Tausende chinesischer Ingenieure aus, von denen viele zurückkehrten, um Überwachungs- und KI-Projekte zu leiten. US-Investoren investierten Milliarden in chinesische Start-ups, die heute direkt mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit verbunden sind.

Diese Überwachungstechnologien werden inzwischen im Rahmen der „Digitalen Seidenstraßen“-Initiative Chinas weiterentwickelt und exportiert – und verbreiten das Modell datengetriebener Herrschaft in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Effektiv hat der Westen mit seinem technologischen Startkapital ein globales Überwachungsökosystem geschaffen, das nicht nur die Privatsphäre, sondern auch die Souveränität bedroht.

Noch beunruhigender ist, dass die Grenze zwischen „deren Überwachung“ und „unserer“ zunehmend verschwimmt. Dieselben Biometrie- und KI-Firmen, die mit chinesischen Einrichtungen kooperieren, haben auch Verträge mit US-Strafverfolgungs- und Geheimdiensten sowie mit privaten Sicherheitsunternehmen. Die Architektur der totalen Kontrolle – Kameras, Datenbanken, prädiktive Analysen – entwickelt sich zu einem transnationalen System gesellschaftlicher Steuerung. Peking perfektioniert es, doch Washington kopiert es.

Eine geistige Dimension

Es gibt eine spirituelle Dimension in all dem, die man nicht ignorieren kann.

Eine Welt, in der Menschen ständig verfolgt, profiliert und bewertet werden, ist nicht nur ein politisches Experiment – sie ist der Ausdruck eines tieferen Drangs nach globaler Kontrolle.

In biblischen Begriffen ähnelt sie der Infrastruktur des „Tieres“ – einem System, in dem Freiheit und Individualität einer allgegenwärtigen Überwachung geopfert werden, im Namen von „Sicherheit“ und „Effizienz“.

Die Verschmelzung von Staat, Konzernen und Technologie ist das Wesen der Technokratie – und Ost wie West spielen ihre Rollen darin.

Für Amerikaner stellt sich die Frage längst nicht mehr, ob China seine Bürger überwacht – sondern ob dieselben Kräfte, nur unter anderem Namen, auch uns überwachen.

Jedes Upgrade zur Gesichtserkennung, jede biometrische „Bequemlichkeit“, jede KI-Kamera an der Straßenecke bringt uns einen Schritt näher an eine Welt, in der Privatsphäre kein Recht mehr ist, sondern ein Relikt.

Die Tragödie ist, dass die Werkzeuge der Tyrannei nicht nur in China hergestellt wurden.

Sie wurden in den Vereinigten Staaten entworfen, finanziert und genehmigt – exportiert unter dem falschen Versprechen von „globaler Innovation“.

Der Überwachungsstaat, mit anderen Worten, ist keine chinesische Erfindung.

Er ist ein amerikanischer Export, der zurück nach Hause gekommen ist.