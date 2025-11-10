Narco-Terrorismus? Identitäten der getöteten venezolanischen Drogenschmuggler enthüllt & Die Wahrheit ist nuanciert

Unverifizierte Videos, die am Freitag in den sozialen Medien geteilt und von ausländischen Medien aufgegriffen wurden, zeigten Berichten zufolge eine Gruppe venezolanischer F-16-Kampfjets, die alarmiert wurden und den Luftraum patrouillierten – Stunden nachdem zwei US-B-52-Bomber erneut über das südliche Karibische Meer nahe der venezolanischen Küste geflogen waren.

Der Flug der US-Bomber war bereits die vierte derartige Operation in den vergangenen Wochen, nachdem es Anfang des Monats Berichte gegeben hatte, dass Präsident Trump einen „unmittelbaren“ Militäreinsatz gegen die Maduro-Regierung und landgestützte Kartellstandorte anordnen könnte. Dies ist ein extrem teurer und beispielloser militärischer Aufbau in diesen Gewässern – und das möglicherweise wegen eher geringfügigem und typischem Drogentransit in der Region. Sieh dir unverifizierte Videos an, die von RT und anderen gezeigt werden, wie Venezuela F-16 im Gegenzug aufsteigen lässt:

Daten von Flightradar24 zeigten an, dass die beiden B-52 parallel zur nördlichen Küste Venezuelas flogen, nordöstlich von Caracas kreisten und dann zurück über das Meer und schließlich zum amerikanischen Festland flogen.

„Beide Flugzeuge sind konventionell bewaffnete Boeing B-52H Stratofortress-Modelle, laut öffentlich zugänglichen Flugdaten auf der Website Flightradar24“, berichtete Newsweek. „Die Flugzeuge flogen unter den Rufzeichen TITO41 und TITO42.“

„Die Einsätze sind die jüngsten in dem, was die US-Luftwaffe als Bomber Attack Demonstrations in der Karibik bezeichnet“, heißt es weiter im Bericht, der festhält: „Im vergangenen Monat flogen drei Gruppen von B-52H- und B-1B-Lancer-Bombern ähnliche, öffentlich sichtbare Missionen bis auf wenige Dutzend Meilen an Venezuelas Küste heran.“

Die Associated Press hat inzwischen venezolanische und andere Augenzeugen interviewt und kommt zu dem Schluss, dass zumindest einige der vielen Dutzenden Besatzungsmitglieder, die an Bord mutmaßlicher Drogenboote durch US-Drohnenangriffe getötet wurden, sehr niedrigstufige Kriminelle waren, die typischerweise als Fischer, Taxifahrer oder Arbeiter in verlassenen und verarmten Küstendörfern tätig waren.

Bei der Analyse einiger dieser Angriffe der letzten Wochen schreibt die AP:

In Dutzenden Interviews in Dörfern an Venezuelas atemberaubender nordöstlicher Küste, von denen einige der Boote aufbrachen, sagten Bewohner und Angehörige, dass die getöteten Männer tatsächlich Drogen geschmuggelt hätten, aber keine Narco-Terroristen oder Anführer eines Kartells oder einer Bande gewesen seien. Die meisten der neun Männer bemannten solche Boote zum ersten oder zweiten Mal und verdienten mindestens 500 Dollar pro Fahrt, sagten Bewohner und Angehörige. Es waren Arbeiter, ein Fischer, ein Motorrad-Taxifahrer. Zwei waren niedrigstufige Berufskriminelle. Einer war ein bekannter lokaler Verbrecherboss, der seine Schmuggel-Dienstleistungen an Drogenhändler verkaufte.

Das scheint eine externe Bestätigung zu sein, dass tatsächlich Drogenschmuggelboote und -organisationen Ziel der Angriffe waren – aber die Frage, ob diese Männer in Wirklichkeit als „Narco-Terroristen“ eingestuft werden können, bleibt offen, und der AP-Bericht zeichnet sie vielmehr als verarmte Einheimische, die versuchen, schnell etwas Geld zu verdienen.

Über 60 Menschen wurden getötet und siebzehn Boote zerstört. Der AP-Bericht zeichnet ein bescheidenes Bild der „Narco-Operationen“:

Die Männer lebten auf der Paria-Halbinsel, in meist ungepinselten Häusern aus Betonblöcken, die wochenlang ohne Wasserversorgung auskommen müssen und regelmäßig stundenlang stromlos sind. Sie wachten auf mit Panoramablicken auf die tropischen Wälder eines Nationalparks, die seichten Gewässer des Golfs von Paria und das funkelnde Saphirblau der Karibik. Wenn es Zeit für ihre Drogenfahrten war, bestiegen sie offene Fischerboote mit Außenbordmotoren, die ihre Drogen nach Trinidad und anderen Inseln transportierten.

Präsident Trump hat Bootsbesatzungen beschuldigt, Drogenhändler und Terroristen zu sein. Die Wahrheit, so die AP, ist differenzierter.

Die venezolanische Regierung hat die Anschuldigungen des Pentagon über organisierten Drogenschmuggel zurückgewiesen und sich offiziell bei den Vereinten Nationen darüber beschwert, dass dies „außergerichtliche Hinrichtungen“ seien.

Natürlich muss der Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten gestoppt werden, und dafür sind traditionell die Küstenwache, die DEA und andere Bundesbehörden zuständig – aber sind die Amerikaner bereit, einen weiteren Krieg zu unterstützen wegen ein paar niedrigstufiger Drogenschmuggler, wie sie seit Jahrzehnten in dieser Region üblich sind?