Der Ukraine geht’s blendend, darum schickt Biden ihr auch Streumunition

Mit der Logik hapert’s in der Biden Regierung. Hört euch Bidens Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan an, der darauf beharrt, dass es der Ukraine blendend geht und die Vereinigten Staaten Streumunition schicken müssen, weil sowohl der Ukraine als auch den USA die konventionellen 155mm Granaten ausgehen. Wie bitte?

Die Biden Regierung, und da bleibt sie sich treu, legt einen weiteren politischen Rückwärtssalto hin, indem sie der Lieferung von illegalen Streubomben zustimmt. Die echte Neuigkeit in Sullivans bösartigem Bejubeln der Zerstörung der Ukraine ist sein Eingeständnis, dass die USA ihren Vorrat an 155mm Granaten aufgebraucht haben und nun aus Verzweiflung der Lieferung dieser geächteten Munition zustimmen, von der er hofft, dass das die Moral und die Verteidigung der Russen zusammenbrechen lässt. Kann es sein, dass das Kokain, das in der Bibliothek des Weißen Haus gefunden wurde, Sullivan gehört? Ich frage ja nur…

Das nächste Video fasst die Realität zusammen, mit der Russland konfrontiert ist – es handelt sich nicht nur um eine irre Politik, die von Biden vertreten wird, es handelt sich um parteiübergreifenden Irrsinn. Die Republikaner wollen mehr „Cowbell“. Biden erzählt Fareed Zakharia, er werde einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht unterstützen, solange in der Ukraine ein Krieg tobt. Denn das würde Krieg mit Russland bedeuten. Da muss man dem Demenzpatienten zustimmen – recht hat er. Es sind die Republikaner, mit Lindsey Graham an der Spitze, die einen beschleunigten NATO-Beitritt der Ukraine fordern. In Washington gibt es keine Stimme der Vernunft, die ein Ende der US-Provokationen (die einen Krieg mit Russland riskieren) fordert.

In einem Moment ungewöhnlicher Klarheit gibt Biden zu, dass die NATO gespalten ist und es keinen Konsens über einen Beitritt der Ukraine zur NATO gibt. Vielen Dank, Käpt’n Offenkundig.

Ich bin mir nicht sicher, wie lange sich Putin dem Druck russischer Militärs, den Krieg zu intensivieren und vermehrt US-Gegenstände aufs Korn zu nehmen, erwehren kann. Etwa die Global Hawks, die den Tod Hunderter russischer Zivilisten ermöglichen. Könnt Ihr euch den Aufschrei in Amerika vorstellen, sollte Russland Munition liefern, die entlang der Grenze zu Mexiko zum Töten von US-Bürgern verwendet wird?

Die Abwesenheit einer ehrlichen Berichterstattung der Presse in den USA über den wahren Kriegszustand in der Ukraine erlaubt es Republikanern und Demokraten, das falsche Narrativ über den „Erfolg“ der Ukraine vor Ort zu befürworten. Russlands einzige Option ist, die Angriffe auf Entscheidungszentren und Truppenansammlungen in der Ukraine zu verstärken. Wenn erst einmal der Tod Hunderter ausländischer Söldner in ihren Heimatländern die Runde macht, dann werden die westlichen Medien endlich zu etwas ehrlicher Berichterstattung verurteilt sein. Ich erinnere mich, dass es die Berichte von US-Korrespondenten vor Ort in Vietnam waren, die einen großen Einfluss darauf hatten, dass die amerikanische Öffentlichkeit aufwachte, wie sinnlos der Krieg in Vietnam war. Es braucht jetzt eine ähnliche Dosis an Wahrheit, um das amerikanische Volk aus seinem Schlummer der Illusion aufzuwecken.