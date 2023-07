Machen diese Art von Wahlen überhaupt noch Sinn?

Von Hans-Jürgen Geese

Ich gebe Ihnen jetzt das Ergebnis der letzten Bundestagswahl vom 21. September 2021 bekannt (Wahlberechtigte: 61.181.072):

CDU 8.775.471 14,0 %

SPD 11.955.434 19,4 %

AFD 4.803.902 7,9 %

FDP 6.852.206 8,7 %

Die Grünen 5.319.952 11,2 %

CSU 2.402.827 3,9 %

Die Linke 2.270.906 3,7 %

Nichtwähler 14.326.564 23,4 %

SPD plus FDP plus Die Grünen in Summe: 39,4 %. Man nennt das Mehrheit.

Ein Nichtwähler ist auch ein Wähler. Ein Nichtwähler sagt, das bringt alles nichts. Oder ein Nichtwähler meint, das System sei Schrott. Oder das System sei gar Betrug. Warum soll ich an einem Betrug teilnehmen? Die Propaganda sieht das natürlich anders. Denn die Propaganda ist Teil des Systems, Teil des Betrugs. Die Propaganda beschuldigt den Nichtwähler, anstatt das System zu kritisieren.