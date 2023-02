Der Ukrainekrieg 2023

Eine nüchterne Analyse der jüngsten Entwicklungen und Täuschungen.



Inhalt : Militärische Entwicklungen / Energiekrieg und Handelskrieg / Das Minsker Abkommen / Kriegsverbrechen und Kriegspropaganda / Berichterstattung in den Medien / Fazit

Militärische Entwicklungen

Fast ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat Russland noch keines seiner erklärten militärischen oder politischen Ziele in diesem Konflikt erreicht.

Der anfängliche russische „Bluff“, mehrere Fronten zu öffnen und auf Kiew vorzustoßen, schlug fehl, da die ukrainische Regierung, unterstützt von der NATO, nicht zusammenbrach oder kapitulierte. Politische Verhandlungen im Frühjahr 2022 scheiterten oder wurden von Großbritannien und den USA blockiert .

Auch Russlands Strategie einer begrenzten „Spezial-Militäroperation“, die sich nur auf professionelle Militärkräfte in Friedenszeiten ohne Reservekräfte oder Wehrpflichtige stützte, war nicht erfolgreich: Das war bereits im Frühsommer 2022 klar, als die russischen Streitkräfte nicht konnten ukrainische Truppen im Donbass einzukreisen, und es wurde offensichtlich, als Russland im September das nördliche Charkiw-Gebiet und im November die südliche Stadt Cherson evakuieren musste, nur wenige Wochen nach der Abhaltung eines Referendums zur Eingliederung von Cherson und drei weiteren ukrainischen Regionen in Russland.