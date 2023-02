Bizarre Gesetzesentwürfe für Impfungen in Brasilien: „Das ist ein Albtraum“.

„Das ist völlig verrückt. Das ist ein Albtraum“, sagte die Journalistin Karina Michelin in der CHD-Freitagsrunde über brasilianische Gesetzentwürfe, nach denen Menschen, die sich einer Zwangsimpfung verweigern, ins Gefängnis geworfen und mit einer Geldstrafe belegt werden können.

Menschen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, könnten mit zwei bis acht Jahren Gefängnis bestraft werden. Menschen, die „Fake News“ über die Wirksamkeit von Impfstoffen verbreiten, könnten ebenfalls mit Gefängnis oder Geldstrafe bestraft werden.

“This is a nightmare.” Under proposed law PL 5555 2020, Brazilian citizens could be imprisoned for 2-8 years for refusing mandatory vaccination.



The same penalty is incurred by anyone who disseminates 'fake news' regarding vaccines or their effectiveness.