Ehemaliger Beamter der Reagan-Regierung: In Amerika ist die Demokratie ein Schleier, hinter dem die Oligarchie herrscht

Paul Craig Roberts

Können sich die Amerikaner so regieren, wie es die Gründerväter beabsichtigten? Die klare Antwort lautet: Nein, nicht unter den heute bestehenden Bedingungen. Die Selbstverwaltung gibt vor, zu existieren, weil die Menschen wählen. Die Menschen könnten die Kandidaten bekommen, für die sie gestimmt haben, obwohl wir wissen, dass das bei den letzten beiden nationalen Wahlen nicht der Fall war. Wie sich bei Bidens „Wahl“ und der letzten Gouverneurswahl in Arizona gezeigt hat, ist es für die Großstadtmaschinen ein Leichtes, die Stimmen zu stehlen.

Selbst wenn die Wahlen fair verlaufen und die Kandidaten, die sie gewinnen, zu Siegern erklärt werden, bedeutet das nicht, dass die Bevölkerung vertreten wird. Der Grund dafür ist, dass der gewählte Abgeordnete, Senator, Gouverneur und Präsident weiß, dass sein Erfolg von großen Wahlkampfspendern abhängt, z. B. von Pharmaunternehmen, dem militärischen Sicherheitskomplex, Energie-, Bergbau- und Holzkonzernen, der Agrarindustrie, Immobilienentwicklern usw. Wenn ein Kandidat kein Milliardär ist, kann er nicht kandidieren, wenn er nicht über große Geldgeber verfügt, die ihre Interessen durchsetzen wollen.

Das bedeutet, dass die Interessen der großen Wahlkampfspender an erster Stelle stehen. Sie sind es, die Gesetzesentwürfe einbringen und die Ergebnisse durch Lobbyarbeit kontrollieren. Wir wissen auch, dass jede Regulierungsbehörde von der Gruppe beherrscht wird, die reguliert werden soll. Die Covid-Protokolle und „Impfstoff“-Mandate haben beispielsweise bewiesen, dass die NIH, die CDC und die FDA Marketing-Agenten für Big Pharma sind und nicht die Beschützer der öffentlichen Gesundheit. Warum, glauben Sie, ist Amerika allein immer im Krieg? Es ist wegen der Profite der Rüstungskonzerne. Washington hat drei furchtbare Feinde institutionalisiert – Russland, China und den Iran – und das garantiert das Budget und die Macht des Militär-/Sicherheitskomplexes.

Die Amerikaner können sich nicht selbst regieren, weil eine Oligarchie durch Wahlkampfspenden regiert. Ein verrückter, ja man könnte sagen verräterischer, Oberster Gerichtshof der USA hat 2010 mit seinem Urteil Citizens United jegliche Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber dem Volk zerstört, indem er den privaten Kauf der Regierung durch die Aufhebung von Beschränkungen für Wahlkampfspenden im Namen der Meinungsfreiheit legalisierte, ein Urteil, das Unternehmen zu Menschen machte. Über dieses unsinnige Urteil ist viel geschrieben worden. Sie können auch selbst viel über das Urteil lesen.

In einem Artikel im City Journal (Winter 2023) beschreibt Martin Gurri eine Konstellation von Kräften, die eine populäre Agenda blockieren, womit er eine Agenda meint, die von der Mehrheit der Wähler gewünscht wird. Gurri versteht, dass Legitimität das ist, was die Bürger der Regierung geben, und nicht das, was die Regierung den Bürgern gibt, aber so funktioniert die Regierung nicht. Überall in der westlichen Welt ignoriert die Regierung eines jeden Landes die Wünsche der Bevölkerung. Keine Bevölkerung in Europa möchte in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werden. Keine einzige Regierung kümmert sich darum. Keine Bevölkerung will von Einwanderern überrannt werden. Keine einzige Regierung kümmert sich darum. Überall in der westlichen Welt gab es heftige Proteste gegen die Covid-Zwangsimpfung, die Abriegelungen, die Maskenpflicht, die Covid-Pässe, und nur Gouverneur Ron DeSantis aus Florida schenkte ihnen Beachtung. Die Menschen sind gegen Zensur, aber es gibt sie. Die Menschen sind dagegen, dass ihre Kinder in den Schulen mit der kritischen Rassentheorie und der Gender-Theorie indoktriniert werden, aber die Indoktrination geht mit staatlicher Unterstützung und Finanzierung weiter. In der Tat versucht ein derzeitiger stellvertretender Bildungsminister, die Indoktrination als Vorschrift in das Gesetz zu schreiben.

Wenn sich die Oligarchie verkalkuliert, wie es bei Donald Trump der Fall war, und ein Vertreter des Volkes gewählt wird, beginnt die Oligarchie sofort mit Angriffen, die ihn daran hindern, etwas zu erreichen. Wird er wiedergewählt, weigert sich die Oligarchie, dies anzuerkennen und nutzt ihr Machtmonopol, um den von ihr gewählten Kandidaten zum Sieger zu erklären. Präsident Trump musste vier Jahre lang ein inszeniertes „Russiagate“ und zwei inszenierte Amtsenthebungsverfahren über sich ergehen lassen, während das inszenierte „Insurrectiongate“ und das inszenierte „Documentgate“ noch andauern, und seine Wiederwahl wurde ihm in der offensichtlichsten gestohlenen Wahl der Menschheitsgeschichte verwehrt.

Martin Gurri glaubt, dass die Digitalisierung es dem Volk ermöglichen wird, durch Volksabstimmungen zu regieren. Es ist unwahrscheinlich, dass die Machthaber so etwas zulassen oder die Volksabstimmungen anerkennen, wenn sie denn stattfinden würden. Jemand, der so viel Ahnung hat wie Gurri, glaubt doch wohl nicht, dass die herrschende Elite zulassen wird, dass die Regierung irgendjemandem gegenüber Rechenschaft ablegt, außer sich selbst.

Die unverblümte, unbestreitbare Tatsache ist die folgende: Eine Regierung, die dem Volk gegenüber rechenschaftspflichtig ist, ist unmöglich, solange nicht alles Geld aus der Politik entfernt wird. Solange die Entscheidung Citizens United gilt, ist es für die Regierung absolut unmöglich, den Wählern gegenüber Rechenschaft abzulegen. Solange es in Amerika keine unabhängigen, integeren Medien gibt, ist es für die Regierung absolut unmöglich, dem Volk gegenüber Rechenschaft abzulegen. In Amerika ist die Demokratie nichts weiter als ein Schleier, hinter dem die Oligarchie regiert.