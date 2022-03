Der ukrainische Präsident Zelenskyy ist mit Klaus Schwab, Justin Trudeau und anderen globalen Eliten verbunden

Wie Trudeau ist auch Zelenskyy ein Gefolgsmann des Weltwirtschaftsforums.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy hat erklärt, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau einer der Gründe war, warum er in die Politik ging.

Nachdem er seine Karriere als Komiker und Entertainer beendet hatte und im April 2019 Präsident der Ukraine wurde, bezeichnete Zelenskyy Trudeau als „eine der Führungspersönlichkeiten, die ihn dazu inspiriert haben“, „in die Politik zu gehen“.

@JustinTrudeau was one of those leaders who inspired me to join politics. pic.twitter.com/DZYwLDgvkv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2019

Während Zelenskyy aus der Perspektive des Westens aus der relativen Unbekanntheit zum Star aufgestiegen ist, seit der russisch-ukrainische Konflikt letzte Woche zu internationalen Nachrichten wurde, ist seine Bewunderung für Trudeau weniger überraschend, wenn man sich seinen Hintergrund ansieht.

Wie Trudeau ist Zelenskyy ein Gefolgsmann von Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum, der globalistischen Organisation, die hinter der berühmt-berüchtigten „Great Reset“-Agenda steht, die der Welt sagt, dass sie im Jahr 2030 „nichts mehr besitzen und glücklich sein wird“.

Die allgegenwärtige Unterstützung für Zelenskyy durch die Elite, einschließlich der Unterstützung durch den linken Mega-Sponsor George Soros, Trudeau, den amerikanischen Präsidenten Joe Biden und alle Seiten der Mainstream-Medien, hat viele dazu veranlasst, die wahre Motivation hinter der Verurteilung Russlands durch den Westen in Frage zu stellen und zu befürchten, dass ein weiterer ausländischer Krieg unter Beteiligung des Westens geplant ist.

So wandte sich die ukrainische Journalistin Daria Kaleniuk am Dienstag mit einer emotionalen Forderung an den britischen Premierminister Boris Johnson und forderte ihn auf, die NATO anzuweisen, in den Krieg in der Ukraine einzugreifen. Nachdem die Veranstaltung in den westlichen Medien gelobt wurde, tauchten Berichte auf, aus denen hervorging, dass Kaleniuk nicht nur Journalistin, sondern auch Mitglied des WEF ist und von Soros unterstützte Initiativen in ganz Osteuropa betreibt.

Während viele dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen früheren Verbindungen zum KGB skeptisch gegenüberstehen, scheint die andere Seite des Konflikts in den Mainstream-Medien keine Beachtung zu finden, was viele angesichts der Radikalität des WEF und seiner Ziele des Great Reset beunruhigt hat.

Der Great Reset ist ein radikaler sozialistischer Plan, der von den globalen Eliten entworfen wurde, um die Weltwirtschaft „zurückzusetzen“ und ein zentralisiertes und stark reguliertes totalitäres internationales System zu installieren, ähnlich dem chinesischen Sozialkreditsystem.

Tatsächlich hat der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, den kommunistischen Präsidenten Chinas, Xi Jinping, immer wieder gelobt, unter anderem in einer Erklärung aus diesem Jahr, in der er dem chinesischen Staatschef mitteilte, dass sein diktatorisches Regime unter seiner „integrativen“ Führung „bedeutende soziale und wirtschaftliche Errungenschaften“ erzielt habe. Schwab lobt China als „inklusiv“, obwohl es Beweise dafür gibt, dass China einen Völkermord an seiner uigurischen muslimischen Bevölkerung verübt, ein massives Organentnahmeprogramm durchführt und von Kritikern als „Albtraum des ersten wirklich totalitären Staates der Welt“ bezeichnet wird.

Aus rein strategischer Sicht, bei der es vor allem darum geht, die Zahl der Toten und Verletzten so gering wie möglich zu halten, lehnen auch einige die Idee ab, dass sich der Westen in den Krieg einmischen sollte, da dies zu einer Eskalation des Konflikts führen könnte, anstatt ihn zu beenden.

Nach Ansicht des amerikanischen Beraters für öffentliche Angelegenheiten, J. Robert Smith, sollte der Westen zum jetzigen Zeitpunkt ein militärisches Engagement der USA und der NATO in der Ukraine ablehnen, da dies seiner Meinung nach die ohnehin schon turbulente und tödliche Situation nur noch verschlimmern würde.

„Die grausamen Auswirkungen großer Kriege werden oft unterschätzt, wenn sie beginnen. Nehmen Sie den Bürgerkrieg. Nur wenige Menschen, ob im Süden oder im Norden, konnten sich vorstellen, dass der Krieg je nach Schätzung zwischen 600.000 und 850.000 Menschenleben fordern würde. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs sah keine der beiden Seiten die unglaubliche Zahl von 40 Millionen militärischen und zivilen Todesopfern in diesem sinnlosen Konflikt voraus“, schrieb Smith.

„Wer glaubt wirklich, dass sich ein Krieg zwischen den USA und der NATO und Russland auf die Ukraine beschränken ließe? Kriege sind von Natur aus unberechenbar; sie haben ihre eigene Dynamik. Ein Übergreifen auf die NATO-Staaten scheint eine kluge Wette zu sein, sei es aus Absicht oder aus Versehen. Warum sollte Putin keine feindlichen Ziele jenseits der ukrainischen Grenzen angreifen? Warum sollten die USA und die NATO keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, wenn nicht sogar initiieren?“