Live im TV wird ein Mann aus dem Publikum vom Studio verwiesen, weil er es wagte Kritik an Ukraine-Berichterstattung zu äußern

Bestürzung im australischen Fernsehen. Am Donnerstagabend kritisierte ein Mann aus dem Publikum in der Talkshow Q+A die Berichterstattung über die Ukraine. Moderator Stan Grant wies daraufhin den Mann, der sich Sasha Gillies-Lekakis nannte, an, das Studio zu verlassen.

„Es gibt viele Russen hier und in der ganzen Welt, die Putins Vorgehen in der Ukraine unterstützen, mich eingeschlossen“, sagte Gillies-Lekakis, die der russischen Gemeinschaft in Australien angehört. „Ich bin empört über das von unseren Medien geschaffene Narrativ, das die Ukrainer als die Guten und die Russen als die Bösen darstellt.“

Seit 2014 werde die russische Bevölkerung im Donbass von der ukrainischen Regierung und Nazi-Gruppen wie dem Asow-Bataillon belagert, sagte Gillies-Lekakis und fügte hinzu, dass dabei laut UNO schätzungsweise 13.000 Menschen ums Leben gekommen seien.

Stan Grant kicks an Australian-Russian man out of #QandA for questioning the media's pro-Ukraine/anti-Russia coverage. pic.twitter.com/tKylsWVeCK — Caldron Pool (@CaldronPool) March 3, 2022

Jemand anderes aus dem Publikum rief: „Das ist eine Lüge!“

Gillies-Lekakis fragte, warum sich die Menschen plötzlich so sehr um das Schicksal der Ukrainer sorgen, nicht aber um die Russen, die in den letzten Jahren von der ukrainischen Regierung getötet wurden.

Grant bat ihn daraufhin zu gehen, weil er sich „unwohl“ fühlte. Sie können eine Frage stellen, aber wir können Gewalt nicht dulden“, sagte er. „Ich muss Sie bitten zu gehen“, sagte der Moderator, der innerlich kochte.

Gillies-Lekakis wollte eine weitere Bemerkung machen, wurde aber von Grant unterbrochen, der immer wütender wurde. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen Gewalt rechtfertigen!

Sie können eine Frage stellen, solange Sie nicht gegen das vorherrschende Narrativ verstoßen.