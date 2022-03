Neue US-Daten zeigen mehr als 8.817 COVID-Impfstoff-Schäden bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren und steigende Todesraten

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.151.450 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 24.827 Todesfälle und 200.331 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. Februar 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. Februar 2022 insgesamt 1.151.450 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 24.827 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 425 gegenüber der Vorwoche – und 200.331 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.128 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. Februar 2022 insgesamt 774.373 unerwünschte Ereignisse, darunter 11.312 Todesfälle und 74.257 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 25. Februar gemeldeten 11.312 Todesfällen in den USA traten 18 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 22 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 25. Februar 552 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 325 Millionen Dosen von Pfizer, 208 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 25. Februar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

8.817 unerwünschte Ereignisse, darunter 200 als schwerwiegend eingestufte und 4 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 8-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2109625) aus Mississippi, der 7 Tage nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer starb, als er blau und leblos zu Hause aufgefunden wurde.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein vollständiger Code durchgeführt wurde. Mehrmals wurde ein Puls festgestellt, aber der Junge starb schließlich auf der Intensivstation. Dem Arzt, der den Bericht erstellte, wurde mitgeteilt, dass der Junge an einem multisystemischen Entzündungssyndrom gestorben sei. Er hatte keine COVID.

17 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

32 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 25. Februar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

29.797 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.714 als schwerwiegend eingestufte und 39 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 2115839) aus Wisconsin, das schwer beeinträchtigt war und zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Obwohl die Todesursache nicht klar war, schien sie erhebliche gesundheitliche Probleme, Atemnot und Herzprobleme zu haben.

69 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

648 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 631 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

159 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 25. Februar 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,6 Jahren.

Bis zum 25. Februar meldeten 5.176 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.653 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.587 gemeldeten Fällen von Belsche Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 40% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

853 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.339 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.621 Berichte über Myokardinfarkte.

13.320 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.946 Berichte Pfizer, 4.744 Berichte Moderna und 2.568 Berichte J&J zugeschrieben.

4.060 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.505 Fälle auf Pfizer, 1.373 Fälle auf Moderna und 172 Fälle auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Studie zeigt, dass der Pfizer-Impfstoff bei Kindern zwischen 5 und 12 Jahren nur zu 12 % wirksam ist

Eine am Montag veröffentlichte Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs von Pfizer bei 5- bis 11-Jährigen nach einem siebenwöchigen Beobachtungszeitraum nur 12 % betrug. Dennoch empfehlen die Autoren der Studie den Impfstoff für diese Altersgruppe, da er vor schweren Erkrankungen schützt.

Sie schlugen auch vor, dass die empfohlene Dosis für 5- bis 11-Jährige zu gering sei und dass eine höhere Dosis das Problem lösen könnte.

Einige Wissenschaftler der CDC und der FDA drängten darauf, die Daten vor einer für den 15. Februar anberaumten FDA-Sitzung zu veröffentlichen, auf der der Antrag von Pfizer auf eine Notfallzulassung für eine Dreifachdosis seines Impfstoffs für Säuglinge und Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren geprüft werden sollte – doch die Ergebnisse der Studie wurden erst diese Woche veröffentlicht.

Die FDA verschob am 11. Februar abrupt die Sitzung zur Prüfung des Antrags von Pfizer für Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren mit der Begründung, Pfizer verfüge nicht über genügend Daten zur Wirksamkeit einer dritten Dosis für diese Altersgruppe.

In einem am 1. März veröffentlichten Artikel untersuchte Dr. Madhava Setty, leitender Wissenschaftsredakteur bei The Defender, die Daten der Studie und wies auf zwei Schwachstellen in den Schlussfolgerungen der Autoren hin: 1) dass die Impfstoffe schwere Erkrankungen in dieser Altersgruppe verhindern, und 2) dass eine Erhöhung der Dosis angemessen sein könnte.

Richter macht Weg frei für Pfizer-Whistleblower-Klage

Die Klage eines Whistleblowers, der Pfizer des Betrugs während der COVID-Impfstoffversuche beschuldigt, kommt voran, nachdem ein Bezirksrichter die Klageschrift, einschließlich 400 Seiten an Beweismitteln, entsiegelt hat.

Brook Jackson verklagte im Januar 2021 Pfizer und zwei Auftragnehmer, die an den klinischen Versuchen mit dem Impfstoff COVID beteiligt waren: Ventavia Research Group und ICON PLC.

Jackson arbeitete 2020 für kurze Zeit für Ventavia, bevor sie entlassen wurde, nachdem sie bei der FDA eine Beschwerde über angebliche Indiskretionen eingereicht hatte, die sie während der Impfstoffversuche beobachtet hatte.

Außerdem übergab sie dem BMJ eine Reihe interner Firmendokumente, Fotos und Aufnahmen, die das angebliche Fehlverhalten von Ventavia belegen.

Jackson reichte die Klage beim U.S. District Court, Eastern District of Texas, Beaumont Division, unter dem False Claims Act ein.

Die Klage enthält mehrere Vorwürfe des Betrugs und der Vergeltung sowohl seitens Ventavia als auch seitens Pfizer. Die Klage blieb bis zum 10. Februar versiegelt, bis Richter Michael Truncale vom US-Bezirksgericht die Entsiegelung anordnete.

Ehemann einer Frau, die an einer J&J-Spritze starb, meldet sich zu Wort

Der Ehemann einer Frau aus Oregon, die letztes Jahr an einer Blutgerinnungsstörung starb – zwei Wochen nachdem sie den Impfstoff COVID von J&J erhalten hatte – hat sich diese Woche öffentlich zum Tod seiner Frau geäußert.

Stan Thomas sagte gegenüber NBC News, er kämpfe dafür, dass das Opfer seiner Frau nicht vergessen wird.

Monica Melkonian, 52, erhielt ihre J&J-Impfung in einer Impfklinik am 7. April 2021 – demselben Tag, an dem die CDC und die FDA den Impfstoff vorübergehend aussetzten, um Berichten über eine seltene Blutgerinnungsstörung, die sogenannte impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie, nachzugehen.

Zu Melkonians auffälligsten Symptomen gehörten anhaltende Kopfschmerzen und Schmerzen hinter dem linken Auge, bevor sie einen Krampfanfall und einen Schlaganfall erlitt und schließlich an der Krankheit starb.

Bislang wurden in den USA nur neun Todesfälle aufgrund von VITT durch die J&J-Spritze und 54 Fälle von Blutgerinnungsstörungen bei J&J-Empfängern bestätigt, obwohl Tausende von Fällen an VAERS gemeldet wurden.

Auffrischungsimpfungen verursachen in Israel mehr Verletzungen als erwartet

Laut einer Umfrage des israelischen Gesundheitsministeriums (MOH) erleiden mehr Israelis Verletzungen und Reaktionen nach COVID-Auffrischungsimpfungen, als aus dem passiven Meldesystem des Landes hervorgeht.

Das MOH führte eine aktive Umfrage unter Empfängern von Auffrischungsimpfungen durch, um Daten über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Auffrischungsimpfungen zu sammeln, und verglich dann die Umfragedaten mit den Daten, die aus dem passiven Meldesystem des Landes verfügbar sind.

Von 4.000 Personen, die an der Umfrage teilnahmen, wurden sechs von 2.049 Befragten nach der Auffrischungsimpfung ins Krankenhaus eingeliefert, und eine beträchtliche Anzahl von Personen berichtete über eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands.

Hochgerechnet auf die Millionen von Auffrischungsimpfungen, die verabreicht wurden, sind das 270.000 Krankenhausaufenthalte pro 92 Millionen verabreichter Auffrischungsimpfungen in den USA und 13.000 Krankenhausaufenthalte pro 4,5 Millionen verabreichter Auffrischungsimpfungen in Israel.

Die MOH-Erhebung ergab auch Berichte über allergische Reaktionen, Menstruationsstörungen, neurologische Verletzungen, Reaktionen an der Injektionsstelle und allgemeine unerwünschte Ereignisse.