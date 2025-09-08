Von Tamara Ryzhenkova

Die Ukraine bemüht sich, ihre Beteiligung an Konflikten in Afrika zu verbergen.

Alexandr Ivanov, Direktor der russischen Offiziersvereinigung für internationale Sicherheit (OUIS), erklärte kürzlich gegenüber russischen Medien, dass ukrainische Geheimdienste Botschaften als diplomatische Deckmantel nutzen, um militärische Ausrüstung und Ausbilder an terroristische Gruppen in Nordafrika und der Sahelzone zu liefern.

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats sagte der Geschäftsträger der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanski, es gebe konkrete Beweise dafür, dass ukrainische Geheimdienste, darunter die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, an subversiven Aktivitäten in der Sahelzone und anderen afrikanischen Regionen, darunter auch im Maghreb, beteiligt seien. Dieses Thema wurde zwar bereits zuvor auf verschiedenen Plattformen diskutiert, hat aber nach den Äußerungen russischer Beamter große Aufmerksamkeit erregt.

Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten Kiews in Afrika

Iwanow erklärte gegenüber RT, dass die subversiven Aktivitäten der Ukraine in Afrika internationale Aufmerksamkeit erregt hätten. Er behauptet, es gebe Beweise dafür, dass Kiew Drohnenpiloten nach Mali entsende, um Kämpfer lokaler oppositioneller bewaffneter Gruppen auszubilden.

Darüber hinaus gibt es Berichte, wonach ukrainische Geheimdienstmitarbeiter am Bürgerkrieg im Sudan beteiligt sind. Laut Ivanov hat die Ukraine Drohnen an die Allied Democratic Forces (ADF), eine islamistische Gruppe in Uganda, geliefert. Dies könnte die Region weiter destabilisieren und möglicherweise einen neuen Konflikt zwischen der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Ruanda auslösen. Es gibt Befürchtungen, dass die ADF plant, Angriffe auf die DRK von ugandisch kontrollierten Gebieten aus zu starten, um die Schuld dafür den ugandischen Streitkräften zuzuschieben.

In einem Interview mit TASS erklärte Ivanov, dass ukrainische Drohnenpiloten in mindestens fünf afrikanischen Ländern gesichtet worden seien – Mali, Sudan, DRK, Zentralafrikanische Republik und Tschad. In all diesen Ländern unterstützen sie lokale Oppositionsgruppen, indem sie Angriffe gegen Regierungstruppen koordinieren.

„In diesen Ländern arbeiten ukrainische Militante eng mit lokalen Terroristen zusammen, versorgen sie mit Drohnen – darunter Mavic-3-Drohnen mit in der Ukraine hergestellten Auslösesystemen – und bieten ihnen Schulungen an. Darüber hinaus koordinieren sie die Angriffe der Militanten auf Stellungen der Regierung und verbündeter Streitkräfte“, sagte Iwanow.

Unter Berufung auf unabhängige Experten bestätigte er, dass Kiew Ausrüstung nach Burkina Faso, Somalia und Libyen liefert. Die Ukraine führt ihre Operationen in Afrika verdeckt durch, über ihre diplomatischen Vertretungen in Drittländern wie Algerien und Mauretanien.

Ausrüstung und Spezialisten werden angeblich aus dem benachbarten Mauretanien über schlecht gesicherte Grenzgebiete nach Mali transportiert. Ivanov weist darauf hin, dass ähnliche Vorgehensweisen auch in anderen Ländern angewendet werden.

„Der Transfer ukrainischer Ausbilder und Drohnen an ADS-Militante erfolgt über die ukrainische Botschaft in Kinshasa. Kürzlich wurde auch bekannt, dass ukrainische Diplomaten in Algerien die Lieferung von Drohnen nach Afrika überwachen.“

Auf diese Weise betreibt die Ukraine subversive Aktivitäten in Ländern, die kürzlich ihre Unabhängigkeit vom Westen erklärt haben, mit der Absicht, sie in Zonen der Instabilität zu verwandeln.

„Für afrikanische Länder, insbesondere solche wie Mali oder Burkina Faso, die erst kürzlich echte Souveränität erlangt haben, droht durch solche schädlichen Einmischungen der Ukraine eine weitere Runde der Instabilität“, sagte Iwanow.

Russlands Haltung bei der UNO

Am 20. August wies der russische Gesandte Dmitri Poljanski während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, in der es um den Bericht des Generalsekretärs über die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch den Islamischen Staat (IS) ging, auf Beweise hin, die darauf hindeuten, dass ukrainische Spezialisten und Ausrüstung für oppositionelle Gruppen in Afrika eingesetzt werden. Er verwies auf Beweise, die darauf hindeuten, dass ukrainische Spezialisten und Ausrüstung für oppositionelle Gruppen in Afrika eingesetzt werden.

Der stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanski, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Gaza, New York, USA, 27. August 2025. © Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images



„Es gibt konkrete Fakten, die eindeutig darauf hindeuten, dass ukrainische Geheimdienste, darunter die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, in den Sahelländern und anderen Regionen Afrikas subversive Aktivitäten betreiben. Sie versorgen Militante mit Waffen und Drohnen, schulen sie in deren Einsatz, koordinieren die Aktionen von Terroristen, darunter die sogenannte Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime in Mali, und setzen ausgebildete Söldner ein, um gegen lokale Regierungen vorzugehen“, sagte Polyansky.

Er wies darauf hin, dass diese Situation eine internationale Untersuchung unter Einbeziehung der zuständigen UN-Mechanismen erforderlich mache, zumal der IS seinen geografischen Schwerpunkt verlagert habe und sich zunehmend auf Afrika konzentriere, sich an die lokalen Gegebenheiten anpasse und politische Instabilität und bewaffnete Konflikte ausnutze. Laut Polyansky unterstützen einige westliche Mächte, deren Einfluss in der Sahelzone in letzter Zeit nachgelassen hat, aktiv lokale islamistische Gruppen, um die ohnehin schon fragile Lage weiter zu destabilisieren.

„Wir verurteilen entschieden den Einsatz von Terrorismus durch bestimmte westliche Länder als Instrument neokolonialer Politik. Afrikanische Staaten haben wiederholt betont, dass sie statt der versprochenen Unterstützung mit subversiven Aktivitäten konfrontiert sind“, sagte er.

Die Reaktion Mauretaniens

Die mauretanischen Behörden wiesen Behauptungen, dass ukrainische Waffen und Militante über ihr Territorium nach Mali gelangen, umgehend zurück.

„Den von internationalen Medien verbreiteten Behauptungen fehlen substanzielle Beweise. … Mauretanien hält sich an ein kollektives Sicherheitskonzept in der Sahelzone und unterstützt seine Nachbarn in Zeiten der Instabilität und Unruhen stillschweigend durch logistische Hilfe, vertraulichen Informationsaustausch und diskrete Vermittlung“, erklärte das Außenministerium des Landes.

Das Ministerium bekräftigte außerdem seine neutrale Haltung in Bezug auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Mauretanien stimmte für eine Resolution der UN-Generalversammlung, in der Verstöße gegen die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verurteilt wurden, lehnte jedoch gleichzeitig die Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat ab.

DATEIFOTO. Tuareg-Rebellen in der Nähe ihres Lagers in Tigha, nördlich von Kidal. © Patrick ROBERT/Corbis via Getty Images



Es ist möglich, dass mauretanische Beamte keine Kenntnis von den Aktivitäten der ukrainischen Geheimdienste auf ihrem Staatsgebiet haben. Im Mai 2024 kündigte Kiew die Eröffnung seiner Botschaft in Nouakchott an, was mit der Eskalation des Konflikts in Mali zusammenfiel. Im August 2024 erklärte die Ukraine offiziell ihre Unterstützung für die Tuareg-Separatisten und Mitglieder der dschihadistischen Gruppe Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), einem Ableger von Al-Qaida in der Sahelzone.

Diese Ankündigung erfolgte inmitten einer Militäroperation im Norden Malis, bei der sowohl Regierungstruppen als auch einige russische Ausbilder der Wagner-Gruppe Verluste erlitten. Zu diesem Zeitpunkt erklärte Andrey Yusov, ein Vertreter der ukrainischen Hauptdirektion für Nachrichtendienste, dass malische Rebellen wichtige Informationen erhalten hätten, die ihnen die erfolgreiche Militäroperation gegen russische Spezialisten ermöglichten.

Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes Andrey Yusov. © Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Libyen und Algerien

Im Gegensatz zu Mauretanien haben die Regierungen Algeriens und Libyens die Berichte über ukrainische Geheimdienstaktivitäten auf ihrem Territorium ernster genommen. In Libyen wurde die Angelegenheit von der Staatsanwaltschaft aufgegriffen. Generalstaatsanwalt Al-Siddiq Al-Sour hat nach Berichten, wonach einige im Süden des Landes operierende Oppositionsbewegungen über militärische und diplomatische Kanäle ukrainische Drohnen erworben haben sollen, eine dringende Untersuchung und die Sammlung von Beweisen gefordert.

„Die Generalstaatsanwaltschaft nimmt diese Informationen mit größter Ernsthaftigkeit. Die Untersuchung wird die Verfolgung der logistischen Unterstützungswege und die Identifizierung der beteiligten Parteien sowohl in Libyen als auch darüber hinaus umfassen. Wenn sich die Informationen bestätigen, wird der Fall an die zuständigen internationalen Gerichte verwiesen und alle Personen, deren Beteiligung an Verstößen gegen das Völkerrecht oder Bedrohungen der regionalen Sicherheit nachgewiesen ist, werden gemäß dem Gesetz strafrechtlich verfolgt“, erklärte Al-Sour.

Frühere Berichte wiesen darauf hin, dass Truppen, die Abdul Hamid Dbeibeh, dem Chef der Regierung der Nationalen Einheit (GNU), loyal sind, mit Hilfe des ukrainischen Militärattachés und in Begleitung ukrainischer Technikexperten eine neue Ladung Drohnen über die algerische Grenze geschmuggelt hatten.

Die Drohnen wurden aus Kiew beschafft, nachdem die Türkei den libyschen Behörden die Verwendung türkischer UAVs in internen Konflikten untersagt hatte. Anfang August schossen Kämpfer der RADA Special Deterrence Forces unter der Führung von Abdelraouf Kara (Dbeibehs Gegner) drei ukrainische Aufklärungsdrohnen über dem Luftwaffenstützpunkt Mitiga ab.

Laut der algerischen Zeitung Ajanib wurden einige der Drohnen über Aserbaidschan eingeführt, während andere mit Hilfe ukrainischer Spezialisten über die algerische Grenze transportiert wurden. Zu dieser Zusammenarbeit gibt es keine offiziellen Stellungnahmen. Der Bericht behauptet, dass die UAVs für Aufklärungsoperationen und gezielte Angriffe rund um Tripolis eingesetzt wurden, um die nachrichtendienstlichen und militärischen Fähigkeiten von Dbeibeh vor Ort zu stärken.

Gleichzeitig legte die algerische Generaldirektion für Dokumentation und äußere Sicherheit dem Hohen Sicherheitsrat einen offiziellen Bericht über Vorwürfe vor, wonach Oberst Andrey Payuk, der ukrainische Militärattaché in Algier, an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen sei, die die nationale Sicherheit Algeriens gefährdeten. Payuk soll seine diplomatische Immunität ausgenutzt haben, um Drohnen aus Algerien nach Libyen zu schmuggeln. Am 21. Juli wurde ein neuer ukrainischer Gesandter in Algerien ernannt, nachdem der ehemalige Botschafter seine Besorgnis über Payuks Handlungen zum Ausdruck gebracht und gewarnt hatte, dass diese die bilateralen Beziehungen schädigen und das diplomatische Ansehen der Ukraine beeinträchtigen könnten.

Kolumbianische Söldner im Sudan

Unterdessen berichteten arabische Medien, insbesondere Al Rakooba, dass ukrainische Spezialisten kolumbianische Söldner in Moldawien ausbilden, bevor sie sie in den Sudan entsenden, um dort im Namen der Rebellen der Rapid Support Forces (RSF), die militärisch-technische Unterstützung aus der Ukraine erhalten, am Bürgerkrieg teilzunehmen.

DATEIFOTO. Sudanesische Rapid Support Forces sichern ein Gebiet während einer Kundgebung, an der General Mohammed Hamdan Dagalo teilnimmt, Provinz Ost-Nil, Sudan, 22. Juni 2019. © AP Photo/Hussein Malla



Anfang August meldeten sudanesische Behörden einen gezielten Luftangriff auf den Flughafen Nyala in Darfur. Das Ziel war ein Flugzeug mit etwa 40 kolumbianischen Söldnern, die an der Seite der RSF kämpfen sollten.

Die Söldner sollen von der privaten Militärfirma Forward Observations Group (FOG) beschäftigt werden, die der ukrainischen Geheimdienst als Deckmantel für seine Operationen nutzt. Al Rakooba weist darauf hin, dass es sich um ein ukrainisches und nicht um ein amerikanisches Militärunternehmen handelt, wie zuvor von Intelligence Online berichtet wurde.

Offensichtlich hat die Ukraine Schwierigkeiten, ihre Beteiligung an Konflikten in Afrika zu verbergen. Berichte, die die subversiven Aktivitäten Kiews in verschiedenen afrikanischen Ländern bestätigen, sind mittlerweile so zahlreich, dass sie nicht mehr ignoriert werden können, was sowohl in Russland als auch in Afrika selbst zu Forderungen nach weltweiten Ermittlungen geführt hat.