Dystopische Einführung digitaler IDs & CBDCs ist im Gange

Whitney Webb analysiert den koordinierten globalen Vorstoß für ein neues, dystopisches Kontrollsystem, das digitale IDs mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) verbindet.

Das ist keine Verschwörung – all das steht in den offiziellen Dokumenten.

Es entsteht ein digitaler Käfig, der das gesamte Spektrum abdeckt und zwei verschlossene Türen hat: die digitale Identität und die CBDCs. Das eine existiert nicht ohne das andere.

Der Plan: Der staatlich ausgestellte Ausweis soll durch eine digitale ID ersetzt werden. Doch es geht nicht einfach um eine Karte auf dem Smartphone, sondern um etwas Fundamentaleres: die Verknüpfung mit unveränderlichen biometrischen Daten – Fingerabdrücken, Gesichtserkennung, Iris-Scans.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Diese biometrischen Daten sind der Schlüssel. Sie schaffen die feste Verbindung, die den physischen Körper direkt mit dem digitalen Identitätsnachweis koppelt. Der eigene Körper wird zum Passwort.

Warum ist das für die Architekten dieses Systems so wichtig? Wegen des Finanzsystems. In den Dokumenten der UN und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich steht ausdrücklich, dass digitale IDs und CBDCs miteinander verschmelzen sollen. Ohne biometrische ID funktioniert dieses System nicht.

Der Grund: Know Your Customer (KYC)-Protokolle. Damit das neue digitale Finanzsystem laufen kann, muss jeder einzelne Teilnehmer eindeutig identifiziert werden. Digitale Brieftaschen werden mit der digitalen ID verknüpft, die wiederum an biometrische Daten gekoppelt ist. Ergebnis: eine vollständige finanzielle und biologische Verknüpfung.

Die Prototypen sind bereits sichtbar:

Sam Altmans WorldCoin lockt Menschen dazu, ihre Iris scannen zu lassen, um eine „einzigartige Kennung“ und eine digitale Geldbörse zu erhalten – exakt das Modell.

lockt Menschen dazu, ihre Iris scannen zu lassen, um eine „einzigartige Kennung“ und eine digitale Geldbörse zu erhalten – exakt das Modell. Das Building Blocks-Programm der UN zwingt Flüchtlinge, ihre Iris an der Kasse scannen zu lassen, um Lebensmittelrationen zu bekommen. Der Betrag wird von einer Geldbörse abgezogen, die an die biometrische ID gebunden ist.

Offiziell wird dieses System mit der Schließung der „Identitätslücke“ begründet: Arme Menschen bräuchten digitale IDs, um Zugang zu Bankkonten oder medizinischer Versorgung zu erhalten.

Die Realität?

Es ist der ultimative Einstieg in ein System der programmierbaren Kontrolle. Der Zugang zur Gesellschaft und zum eigenen Geld wird an Gehorsam gebunden – und kann jederzeit entzogen werden.

Dies ist die Grundlage des neuen globalen Finanzsystems.

Es geht nicht um Bequemlichkeit. Es geht um Kontrolle.

Ihr Körper wird zur neuen Währung – und man zwingt Sie, die Schlüssel dafür aus der Hand zu geben.