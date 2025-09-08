Europa ist ein Pulverfass

Ein Kontinent am Rand der Explosion

Amerikaner, die keine Zeit in Europa verbringen, wissen vielleicht nicht ganz zu schätzen, was für ein Pulverfass die Alte Welt geworden ist. Wie schlecht die sozialen Beziehungen in den Vereinigten Staaten auch immer sein mögen, auf der anderen Seite des Atlantiks sind sie mindestens um eine Größenordnung schlimmer. Europäischer Selbsthass löst traditionelle kulturelle Bindungen auf. Masseneinwanderung verschärft uralte Rivalitäten. Europa ist nur einen Funken von der Explosion entfernt.

Geschichte als bleibendes Schlachtfeld

Europa ist ein immerwährendes Schlachtfeld. Viele unserer Vorfahren verließen schließlich das alte Land, um religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen Konflikten zu entkommen, die seit Jahrhunderten andauerten. Diese historischen Missstände – die in Zeiten des Friedens immer schwelen, bevor sie in offener Gewalt überkochen – werden von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Die modernen europäischen Nationen sind das Ergebnis von zweitausend Jahren wechselnder Grenzen und Bündnisse, und die einheimischen Europäer führen ihre Abstammung auf regionale Stämme zurück, deren uralte Territorien nicht in die politisch gezeichneten Karten von heute passen.

Sprachvielfalt und Identität

Wenn Sie glauben, dass geografische Akzente in Amerika es einem Mississippianer oder Minnesotaner erschweren, sich mit einem Englischsprechenden aus der Bronx zu verständigen, dann bedenken Sie, dass es in Europa fast dreihundert einheimische Sprachen gibt. In der Schweiz gibt es vier Landessprachen – darunter Rätoromanisch, das sich vom gesprochenen Latein des Römischen Reiches ableitet. Die Fülle an einheimischen Sprachen, Dialekten, Vokabeln und Akzenten ermöglicht es den Bewohnern kleiner Städte, „Außenseiter“ sofort zu erkennen. Noch beeindruckender ist, dass sie in der Regel – nur durch Zuhören – erkennen können, in welcher Stadt die Großeltern eines Fremden einst zu Hause waren.

Lehren aus den Weltkriegen

Zwei Weltkriege – beide in Europa entfacht und verantwortlich für immense Zerstörungen in Europa – trieben Mitte des 20. Jahrhunderts eine politische Bewegung an, die die Abschaffung der nationalen Grenzen forderte. Die europäische Intelligenz, die zu Gründungsmitgliedern der jungen transnationalen Bürokratie des Kontinents wurde, gab dem Nationalstolz die Schuld für das Blutbad in Europa und machte „Nationalismus“ zu einem Schimpfwort.

Seltsamerweise war dies auch eine Zeit, in der zerfallende Imperien wie Frankreich und das Vereinigte Königreich die nationale Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien zumindest lauwarm unterstützten. Ebenso war es der Beginn einer von den USA geführten Kampagne, die ein halbes Jahrhundert lang nationale Revolutionen in den europäischen Ländern förderte, die hinter dem Eisernen Vorhang der Sowjetunion feststeckten. Westliche Machtmakler stellten den Nationalismus also als eine Art unerträgliches Ethos dar, das mit Mussolinis Faschismus und Hitlers Nationalsozialismus gleichzusetzen war, während sie ehemalige Nationen oder Proto-Nationen in Mitteleuropa, Afrika und Asien ermutigten, sich von den jeweiligen Imperien, die sie kontrollierten, zu lösen. Während die westlichen Führer auf die Integration der verschiedenen europäischen Nationen in eine einzige „Union“ drängten, förderten sie auch nationale Unabhängigkeitsbewegungen mit der Begründung, dass alle Menschen ein natürliches Recht auf Selbstbestimmung haben.

Integration und Widersprüche

In den achtzig Jahren, seit das Projekt der europäischen Integration ernsthaft in Angriff genommen wurde, haben diese latenten Widersprüche Europa in ein Pulverfass mit noch größerer potentieller Energie zur Selbstzerstörung verwandelt, als dies vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg der Fall war. Während die bürokratische herrschende Klasse die historischen Identitäten der einheimischen Europäer aktiv unterdrückt hat, hat sie den Kontinent mit Ausländern überschwemmt, die ermutigt werden, ihre eigenen kulturellen Identitäten zu behalten. Auf diese Weise wird ein Ungar, Pole oder Däne, der das einzigartige Erbe seines Landes feiert, als „rechtsextremer Nationalist“ denunziert, während ein Franzose, der darauf besteht, dass sich die Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten an die europäische Lebensweise anpassen, als „Rassist“ und „Fanatiker“ denunziert.

Das „Multikulti-Dynamo“

Diese antieuropäische Monstrosität wurde bewusst geschaffen. Die gleichzeitige Unterdrückung der nationalen Identität der Europäer und der Schutz für ausländische Staatsangehörige erzeugen eine Art „Multikulti-Dynamo“, der die Europäer in etwas Fremdes verwandelt. Die Europäer werden ihrer einheimischen Religion, Kultur und historischen Gebräuche beraubt und gezwungen, fremde Religionen, Kulturen und Gebräuche zu preisen, die in der zivilisatorischen Leere des Westens Fuß gefasst haben. Die Europäer werden gelehrt, ihre eigene Zivilisation zu verachten und sich vor denen zu verneigen, die versuchen, eine fremde Zivilisation in Europa zu replizieren.

Ein „Großes Erwachen“

Vielleicht weil eine kritische Masse von Europäern endlich begreift, was Europas nicht gewählte Bürokraten angerichtet haben, breitet sich auf dem Kontinent ein „Großes Erwachen“ aus. Nachdem man sich jahrzehntelang der kulturellen Auslöschung unterworfen hat, schlägt eine patriotische Inbrunst wieder Wurzeln. Wenn der Krieg des Globalismus gegen den Nationalismus bedeutet, dass nur Nationen außerhalb Europas überleben werden, dann ist der europäische Frieden den Preis nicht wert.

Viele Amerikaner werden dieses Wiederaufleben des europäischen Nationalismus als „zu wenig, zu spät“ abtun, aber ich würde einen optimistischeren Ton anschlagen. Manchmal müssen wir an den Rand der Klippe gedrängt werden, bevor wir unseren Halt finden und uns energisch zur Wehr setzen. Wenn Kapitulation bedeutet, ins Meer zu stürzen, und Überleben erfordert, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, ist die richtige Wahl auch die einzige.

Operation: Raise the Colors

Im Vereinigten Königreich hat eine Graswurzelbewegung einfacher Briten die „Operation: Raise the Colors“. Die Strategie ist einfach: Die britischen Bürger werden ermutigt, das St. Georgs-Kreuz und die Flagge des Union Jack deutlich sichtbar zu zeigen und zu schwenken.

Was könnte daran anstößig oder gefährlich sein, die Flaggen Englands und des Vereinigten Königreichs zu hissen? Nichts. Dennoch verliert das globalistische Establishment seinen kollektiven Verstand. Linke beharren darauf, dass die Flaggen durch etwas „Multikulturelleres“ ersetzt werden sollten und dass nur „rechtsextreme Rassisten“ so tief sinken würden, um die Flaggen des Landes patriotisch zu hissen. Mit anderen Worten, das britische Volk hat die britischen „Eliten“ gezwungen, zuzugeben, dass sie keine Loyalität zum Vereinigten Königreich und nur Abneigung gegen es hegen.

Patriotismus gegen das Establishment

In London ist es völlig normal, so genannte „Gay Pride“-Flaggen, „palästinensische“ Flaggen, pakistanische Flaggen, iranische Flaggen und die Flaggen fast aller Länder der Dritten Welt zu sehen, die ihre Bürger an den Küsten Großbritanniens abladen. Wenn ein britischer Bürger seine Empörung darüber zum Ausdruck bringt, dass in der ganzen Hauptstadt unverschämt viele ausländische Flaggen wehen, wird er von der Polizei eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht, indem man ihm mit Strafverfolgung wegen imaginärer „Hassreden“ droht.

Ähnliche Bewegungen sind im Kommen. Vor zehn Jahren sah man solche patriotischen Darbietungen eher auf den Straßen der Balkanländer oder inmitten von Unabhängigkeitsparaden im Baskenland oder in anderen Gebieten Europas, die sich um nationale Anerkennung bemühen. Heute stolpert man beim Überqueren der Grenzen leicht über ein Meer von niederländischen, dänischen, deutschen, italienischen, schwedischen, norwegischen, finnischen, ungarischen, polnischen, tschechischen oder griechischen Flaggen. Achtzig Jahre nachdem die Europäische Union mit dem Aufbau ihres kontinentalen Imperiums begonnen hat, scheinen die „Kolonien“ ihr Recht auf Selbstbestimmung zurückfordern zu wollen.

Widerstand gegen die Auslöschung

Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die gewöhnlichen Europäer nicht länger bereit sind, stillschweigend zuzusehen, wie die bürokratische herrschende Klasse das, was von Europa übrig geblieben ist, tötet und den Kadaver an ausländische Eroberer übergibt. Als Amerikaner mit absoluter Treue zu den jahrtausendealten Versprechen der westlichen Zivilisation finde ich diese patriotischen Wiederbelebungen zeitgemäße Widerlegungen gegen ein globalistisches Establishment, das unseren Tod vorzieht.

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich auf die Worte des walisischen Dichters Dylan Thomas gestoßen bin, die in eine der vielen europäischen Muttersprachen übersetzt wurden: „Geh nicht sanft in die gute Nacht“ und „Wut, Wut gegen das Sterben des Lichts“ tauchen in den Foren auf wie schwache Herzschläge auf einem EKG-Gerät. Viele in Europa wollen nicht sterben. Um zu leben, müssen sie kämpfen.

Image via Pxhere.